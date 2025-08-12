DNSC avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon

Financial Intelligence, 12 august 2025 20:00

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) […] The post DNSC avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 10 minute
20:10
Perplexity oferă să cumpere browserul Chrome al Google pentru 34,5 miliarde de dolari Financial Intelligence
Startup-ul de inteligență artificială Perplexity AI a făcut o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru browserul […] The post Perplexity oferă să cumpere browserul Chrome al Google pentru 34,5 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
20:00
DNSC avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon Financial Intelligence
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) […] The post DNSC avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Bitdefender a descoperit un nou grup de infractori cibernetici care atacă infrastructuri critice la granițele României Financial Intelligence
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, ce sprijină interesele Federației Ruse, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie […] The post Bitdefender a descoperit un nou grup de infractori cibernetici care atacă infrastructuri critice la granițele României appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Federaţia Pensionarilor: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private care administrează fonduri de pensii Financial Intelligence
Pilonul II este avantajos pentru Guvern şi pentru firmele private care administrează fonduri de pensii, nicidecum pentru angajaţi, […] The post Federaţia Pensionarilor: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private care administrează fonduri de pensii appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Isărescu, despre Pilonul II de pensii: Dezbaterea publică e periclitată de confuzii; ASF să amplifice efortul de comunicare Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, […] The post Isărescu, despre Pilonul II de pensii: Dezbaterea publică e periclitată de confuzii; ASF să amplifice efortul de comunicare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
18:00
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Am decis revocarea nominalizării lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica Financial Intelligence
Ministrul Energiei Bogdan Ivan anunţă că a decis revocarea nominalizării lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator […] The post Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Am decis revocarea nominalizării lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Burduja: Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală Financial Intelligence
Cel mai bun scenariu la alegerile pentru Bucureşti este selectarea unui candidat unic din partea coaliţiei de guvernare, […] The post Burduja: Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Grupul G4Media este achiziționat de Titluri Quality, condus de Radu Budeanu Financial Intelligence
Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, […] The post Grupul G4Media este achiziționat de Titluri Quality, condus de Radu Budeanu appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
15:30
Directorul de cabinet al ministrului Energiei, propus pentru un loc în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica Financial Intelligence
Ioan Alin Demian, directorul de cabinet al ministrului Energiei – Bogdan Ivan, a fost propus de Ministerul Energiei […] The post Directorul de cabinet al ministrului Energiei, propus pentru un loc în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / Pacea nu se poate construi fără Ucraina Financial Intelligence
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat […] The post Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / Pacea nu se poate construi fără Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Fondurile de acțiuni au cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, datorită performanței bursei; Care sunt cele mai mari fonduri deschise de acțiuni românești (Răzvan Pașol) Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat rezultate remarcabile în ultima perioadă. Indicele principal al BVB, BET, care […] The post Fondurile de acțiuni au cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, datorită performanței bursei; Care sunt cele mai mari fonduri deschise de acțiuni românești (Răzvan Pașol) appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Ministrul Finanţelor solicită Fiscului să demareze controale de integritate la companii mari care tergiversează plata taxelor Financial Intelligence
Autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit […] The post Ministrul Finanţelor solicită Fiscului să demareze controale de integritate la companii mari care tergiversează plata taxelor appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Isărescu: Pasul cu măsurile fiscale care s-au luat este major; trebuie continuat Financial Intelligence
Pasul cu măsurile fiscale care s-au luat este major, dar trebuie continuat cu măsurile din etapa a doua […] The post Isărescu: Pasul cu măsurile fiscale care s-au luat este major; trebuie continuat appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
14:10
Comisia Europeană a aprobat achiziţionarea TBI Bank de către Advent International Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat marţi, conform normelor UE privind fuziunile, achiziţionarea TBI Bank EAD din Bulgaria de către […] The post Comisia Europeană a aprobat achiziţionarea TBI Bank de către Advent International appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Hub-ul global IT înființat de JTI în România se extinde Financial Intelligence
Hub-ul global de IT înființat de JTI în România se extinde, de la 140 de angajați la începutul […] The post Hub-ul global IT înființat de JTI în România se extinde appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Licenţa de distribuţie a companiei Premier Energy în Republica Moldova, prelungită până în 2050 Financial Intelligence
Licenţa de distribuţie a companiei Premier Energy în Republica Moldova a fost prelungită cu 25 de ani, până […] The post Licenţa de distribuţie a companiei Premier Energy în Republica Moldova, prelungită până în 2050 appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, sunt esențiale pentru viitorul energetic al UE. România este pregătită să devină o piesă centrală în planul Comisiei Europene de eliminare completă a dependenței de gazul rusesc Financial Intelligence
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, consideră că proiectul Neptun Deep din Marea Neagră este esenţial pentru viitorul […] The post Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, sunt esențiale pentru viitorul energetic al UE. România este pregătită să devină o piesă centrală în planul Comisiei Europene de eliminare completă a dependenței de gazul rusesc appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Statul a atras peste 1,5 miliarde lei prin programul de titluri de stat FIDELIS VII Financial Intelligence
În doar opt zile, ediția FIDELIS desfășurată între 1 și 8 august 2025 a atras capital de peste […] The post Statul a atras peste 1,5 miliarde lei prin programul de titluri de stat FIDELIS VII appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Energia electrică, în topul scumpirilor în iulie 2025; creştere de aproape 63% Financial Intelligence
Energia electrică, fructele proaspete şi fructele şi conservele din fructe se află în topul scumpirilor înregistrate în iulie […] The post Energia electrică, în topul scumpirilor în iulie 2025; creştere de aproape 63% appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene. BNR estimează o inflaţie de 8,8% pentru acest an şi ”un vârf de 9,7%” în septembrie Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul […] The post Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene. BNR estimează o inflaţie de 8,8% pentru acest an şi ”un vârf de 9,7%” în septembrie appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Isărescu, despre adoptarea Euro: Noi am îndeplinit condiţiile de aderare prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp în momentul în care s-a renunţat la ţinta fiscal-bugetară. Asta a fost o decizie politică. Peste cinci sau şapte ani mai discutăm Financial Intelligence
România a îndeplinit condiţiile de aderare la moneda Euro prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp […] The post Isărescu, despre adoptarea Euro: Noi am îndeplinit condiţiile de aderare prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp în momentul în care s-a renunţat la ţinta fiscal-bugetară. Asta a fost o decizie politică. Peste cinci sau şapte ani mai discutăm appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Viktor Orban explică de ce nu a semnat declaraţia UE privind Ucraina Financial Intelligence
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, […] The post Viktor Orban explică de ce nu a semnat declaraţia UE privind Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Abrudean: E nevoie de mai multă transparenţă, de mai multă dezbatere în cazul proiectului privind Pilonul II de pensii Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marţi, că este nevoie de mai multă transparenţă şi mai multă dezbatere […] The post Abrudean: E nevoie de mai multă transparenţă, de mai multă dezbatere în cazul proiectului privind Pilonul II de pensii appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Parlamentul European: Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea Kievului Financial Intelligence
Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a Ucrainei, au […] The post Parlamentul European: Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea Kievului appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Vacanțe în Europa 2025: 75% dintre turiști aleg pachetul „zbor + hotel”, iar prețul mediu ajunge la 1.343 euro/persoană. Madeira urcă în top (analiză Eturia) Financial Intelligence
Pentru turiștii români, vara nu începe când se deschid oficial plajele, ci atunci când încep căutările online. Datele […] The post Vacanțe în Europa 2025: 75% dintre turiști aleg pachetul „zbor + hotel”, iar prețul mediu ajunge la 1.343 euro/persoană. Madeira urcă în top (analiză Eturia) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
11:30
ROCA Investments intră în acționariatul Adrem cu o participație de 20% Financial Intelligence
ROCA Investments și Grupul Adrem anunță finalizarea tranzacției în urma căreia ROCA Investments devine acționar minoritar în grupul […] The post ROCA Investments intră în acționariatul Adrem cu o participație de 20% appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Horváth: 95% dintre companii urmăresc optimizarea costurilor IT, dar doar 28% le gestionează strategic Financial Intelligence
Într-un context economic marcat de presiune bugetară și incertitudine, companiile își recalibrează strategiile IT, punând accent tot mai […] The post Horváth: 95% dintre companii urmăresc optimizarea costurilor IT, dar doar 28% le gestionează strategic appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Interviu Răzvan Nicolescu: “Vreau ca OMV Petrom să fie o companie rezilientă, un model de bună guvernanță în regiune” Financial Intelligence
“OMV are la Viena un comitet în Consiliul de Supraveghere dedicat marilor proiecte de investiții. Am propus să […] The post Interviu Răzvan Nicolescu: “Vreau ca OMV Petrom să fie o companie rezilientă, un model de bună guvernanță în regiune” appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 şi 2 Financial Intelligence
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 şi 2 de măsuri propuse […] The post Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 şi 2 appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Indicele BET-TR al BVB este in top 3 indici la nivel global in ultimii 10 ani (analiză) Financial Intelligence
Analiză realizată de Divo Pulitika, Membru al Consiliului de Administrație, InterCapital ETF În ultimul deceniu, România și Slovenia […] The post Indicele BET-TR al BVB este in top 3 indici la nivel global in ultimii 10 ani (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Rata anuală a inflației a urcat la 7,84% în luna iulie Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie, în […] The post Rata anuală a inflației a urcat la 7,84% în luna iulie appeared first on Financial Intelligence.
09:20
PROIECT EDITORIAL FEL, DEDICAT PAMÂNTURILOR RARE: Scandiu (Andreea Dobrin) Financial Intelligence
Echipa Future Energy Leaders România, platforma de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), […] The post PROIECT EDITORIAL FEL, DEDICAT PAMÂNTURILOR RARE: Scandiu (Andreea Dobrin) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Petrolul contaminat și operațiunea „Valva”: Cum Rusia și FSB elimină concurenții de pe piață (Mykhailo Gonchar) Financial Intelligence
Autor:  Mykhailo Gonchar, Președintele Centrului pentru Studii Globale „Strategia XXI” Moscova folosește contaminarea petrolului și controalele portuare ale […] The post Petrolul contaminat și operațiunea „Valva”: Cum Rusia și FSB elimină concurenții de pe piață (Mykhailo Gonchar) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Ambasada SUA anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu Financial Intelligence
Ambasada SUA anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu, potrivit unei postări pe Facebook. Astfel, începând cu data […] The post Ambasada SUA anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv; La Bagdad, temperatura a atins 50 de grade Celsius Financial Intelligence
Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore, luni, din cauza unei […] The post Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv; La Bagdad, temperatura a atins 50 de grade Celsius appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Alro a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de două miliarde lei, în primul semestru al anului 2025; profit net de 17 milioane lei Financial Intelligence
Cifra de afaceri a Grupului Alro (ALR)  a crescut la două miliarde lei, în primul semestru al anului […] The post Alro a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de două miliarde lei, în primul semestru al anului 2025; profit net de 17 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Musk amenință că dă în judecată Apple, pentru presupuse încălcări ale legilor antitrust Financial Intelligence
Elon Musk a amenințat luni compania Apple cu acțiuni legale, pentru presupuse încălcări ale legilor antitrust legate de […] The post Musk amenință că dă în judecată Apple, pentru presupuse încălcări ale legilor antitrust appeared first on Financial Intelligence.
08:00
România, a doua cea mai ieftină țară din UE în 2024 Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România a fost a doua cea mai ieftină țară din UE în 2024, potrivit datelor […] The post România, a doua cea mai ieftină țară din UE în 2024 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
07:00
Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului – două OUG adoptate pe 8 august Financial Intelligence
Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de […] The post Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului – două OUG adoptate pe 8 august appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Ucraina: Preşedintele ucrainean acuză Moscova de tergiversare Financial Intelligence
Înaintea summitului americano-rus privind Ucraina, care va avea loc vineri în Alaska, preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova […] The post Ucraina: Preşedintele ucrainean acuză Moscova de tergiversare appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Guvernatorul băncii centrale prezintă marţi Raportul trimestrial asupra inflaţiei Financial Intelligence
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Potrivit unui comunicat de presă al Băncii […] The post Guvernatorul băncii centrale prezintă marţi Raportul trimestrial asupra inflaţiei appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Cseke Attila: Este obligatoriu să mergem mai departe cu actuala formulă de coaliţie Financial Intelligence
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) consideră că este obligatoriu ca actuala formulă de guvernare să se păstreze, subliniind […] The post Cseke Attila: Este obligatoriu să mergem mai departe cu actuala formulă de coaliţie appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Tarife vamale: Trump prelungeşte cu 90 de zile armistiţiul comercial cu Beijingul (media) Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a decis să prelungească cu 90 de zile armistiţiul comercial cu Beijingul privind tarifele […] The post Tarife vamale: Trump prelungeşte cu 90 de zile armistiţiul comercial cu Beijingul (media) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Şefa diplomaţiei UE condamnă uciderea unor jurnalişti într-un atac israelian în Gaza Financial Intelligence
Uniunea Europeană condamnă uciderea în Fâşia Gaza a cinci jurnalişti de la canalul de ştiri Al Jazeera, cu […] The post Şefa diplomaţiei UE condamnă uciderea unor jurnalişti într-un atac israelian în Gaza appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA nu vor impune tarife vamale la aur, a anunţat Trump Financial Intelligence
Preşedintele SUA Donald Trump a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după […] The post SUA nu vor impune tarife vamale la aur, a anunţat Trump appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Rusia speră că întâlnirea dintre Putin şi Trump va da un impuls normalizării relaţiilor cu SUA Financial Intelligence
Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un […] The post Rusia speră că întâlnirea dintre Putin şi Trump va da un impuls normalizării relaţiilor cu SUA appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Cseke Attila: Soluţia pentru continuarea proiectelor din ‘Anghel Saligny’ – redistribuirea de fonduri de la alte ministere Financial Intelligence
Soluţia pentru a merge mai departe cu toate proiectele din programul “Anghel Saligny” este redistribuirea de fonduri de […] The post Cseke Attila: Soluţia pentru continuarea proiectelor din ‘Anghel Saligny’ – redistribuirea de fonduri de la alte ministere appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi; economie de 2,2 miliarde de lei pe an Financial Intelligence
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie […] The post Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi; economie de 2,2 miliarde de lei pe an appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Ţoiu: România e pregătită să folosească relaţiile bilaterale cu Israelul şi Palestina pentru a contribui la îmbunătăţirea situaţiei în regiune Financial Intelligence
România este pregătită să îşi folosească relaţiile bilaterale atât cu Israelul, cât şi cu Autoritatea Palestiniană pentru a […] The post Ţoiu: România e pregătită să folosească relaţiile bilaterale cu Israelul şi Palestina pentru a contribui la îmbunătăţirea situaţiei în regiune appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Armata israeliană anunţă o nouă fază în ofensiva sa împotriva oraşului Gaza Financial Intelligence
Şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a afirmat luni că armata începe “o nouă etapă” în lupta sa […] The post Armata israeliană anunţă o nouă fază în ofensiva sa împotriva oraşului Gaza appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.