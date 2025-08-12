Româncă din Italia, găsită moartă în casă
StiriDiaspora.ro, 12 august 2025 20:00
Româncă din Italia, găsită moartă în casă
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
20:00
Româncă din Italia, găsită moartă în casă
Acum o oră
19:40
Modelul polonez în Europa, dar și ce face Biserica din Grecia...
19:40
Zelenski, decizie surprinzătoare: Dă liber unei categorii de...
Acum 8 ore
12:50
Jennifer Lopez nu a fost lăsată să intre într-un magazin din...
Acum 12 ore
11:30
Cum să te bucuri de camping în timpul liber alături de familie
10:50
Copilul de patru ani al unor români aflați în vacanță în Italia a...
10:20
Horoscop 13 august 2025: Ziua deciziilor care schimbă drumuri
09:20
Sondaj ȘtiriDiaspora.ro: Românii din diaspora, împărțiți în...
09:00
Italia sau Spania? Unde sunt pensiile mai mari în anul 2025
09:00
Alertă alimentară de proporții în Italia: noi produse contaminate...
09:00
Familie de români, accident grav în Austria. Unul din cei trei...
Ieri
19:10
Cine erau cele două persoane aflate în avionul prăbușit la Arad....
17:10
Nutriționiștii dau verdictul: Uită de calorii, urmărește acest...
15:50
Patru români, acuzați în Germania de un jaf în stil „comando”:...
14:10
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională...
12:40
Româncă din Marea Britanie, jignită și discriminată de clienți,...
12:20
Peste 200 de cutremure în Turcia, după cel de peste 6.1 grade, în...
11:20
Horoscop 12 august 2025. Sub semnul clarității și al reconectării...
10:00
Accident în lanț pe Autostrada Soarelui. Șapte mașini implicate,...
09:20
Bărbat reținut după ce a sărit de pe Turnul Eiffel. Alți doi...
08:40
Sondaj ȘtiriDiaspora.ro: Mai puțin de un sfert dintre românii din...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Horoscop 11 august 2025: Leii primesc vestea care le schimbă ziua,...
16:20
Grădinițele din Abu Dhabi, un exemplu pentru România. O mămică...
15:20
Dan Negru, verdict dur despre trenurile românești: 500 km în 11...
14:40
Peste 10.000 de hoteluri din Europa dau în judecată Booking.com
12:10
Două persoane au murit și alte 14 au ajuns la spital după consumul...
11:30
Șoc la Marea Galileei: Apele s-au făcut roșii ca sângele!...
10:50
Secrete prețioase pentru călătoriile cu trenul prin Europa: „Nu...
10:40
Român din Italia, în stare gravă la spital, după ce a fost aruncat...
9 august 2025
16:50
O româncă dezvăluie care sunt diferențele dintre România și Canada...
15:00
Tragedie în Arad: Un avion de agrement s-a prăbușit, doi bărbați au...
14:30
Muncă la negru în Italia: Pașii esențiali pentru badante și...
13:20
Fiul lui Mihai Leu, accident teribil de raliu la Timișoara. Mașina...
12:30
Avertismentul unei românce pentru părinții din diaspora, după ce a...
12:10
Sâmbătă cu nervi la volan: cozi la frontiera Giurgiu-Ruse și...
10:50
Ce îl supără la români pe un muncitor din Bangladesh: "Voi când...
8 august 2025
16:00
Dominic Fritz explică de ce USR a ales să nu participe la...
13:50
Suma uriașă pe care o cere Traian Băsescu de la stat, după ce...
11:10
O româncă de 20 de ani din Italia ademenea bătrâni și apoi îi...
10:50
Italia angajează 10 000 de medici și 20 000 de asistente și crește...
10:50
Viitura a lovit Transfăgărășanul. Turiștii au rămas blocați cu...
10:20
Un patron de service a găsit soluția pentru angajații care cer...
09:30
Horoscop 9 august 2025: Când trecutul și viitorul se întâlnesc
09:30
Profesorii români din diaspora, între aprecieri și scepticism:...
09:20
Cine sunt tatăl și copilul electrocutați în piscina gonflabilă....
08:20
Arde un celebru club din Mamaia. Flăcările au înghițit totul
7 august 2025
16:00
Liviu Dragnea, unul din absenții de la înmormântarea lui Ion...
16:00
Un american sosit în România, furios că i s-a ascuns adevărul...
15:10
Rusia confirmă o întâlnire Trump-Putin, la care va participa și...
13:50
A murit jurnalista Lucia Efrim: "Lucra enorm și se consuma pentru...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.