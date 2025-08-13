Seara perfectă în București e cu Marilyn Monroe, pizza și magneziu. Am fost la cinema în aer liber, în Parcul Brâncuși
B365.ro, 13 august 2025 05:10
Pe pături colorate în iarbă, în inima cartierului Brâncuși, weekendul trecut a început festivalul de cinema în aer liber din Sectorul 6 – pe numele său romantic, „Cinema sub stele”. Bună dimineața, dragi cititori, dacă […] Articolul Seara perfectă în București e cu Marilyn Monroe, pizza și magneziu. Am fost la cinema în aer liber, în Parcul Brâncuși apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum o oră
05:10
Seara perfectă în București e cu Marilyn Monroe, pizza și magneziu. Am fost la cinema în aer liber, în Parcul Brâncuși # B365.ro
Pe pături colorate în iarbă, în inima cartierului Brâncuși, weekendul trecut a început festivalul de cinema în aer liber din Sectorul 6 – pe numele său romantic, „Cinema sub stele”. Bună dimineața, dragi cititori, dacă […] Articolul Seara perfectă în București e cu Marilyn Monroe, pizza și magneziu. Am fost la cinema în aer liber, în Parcul Brâncuși apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
19:50
ESENȚIAL | PS4, precizări despre Parcarea Roșie, noul posibil proiect din Sectorul 4. „Nu e vorba de o nouă taxă de parcare, ci despre transformarea a 570 de locuri din zona galbenă” # B365.ro
Intituția Mobilitate Urbană Sector 4 a făcut câteva precizări privind un proiect de hotărâre care ar schimba mai multe categoria mai multor locuri de parcare de pe raza acestei zone din Capitală. Proiectul include și […] Articolul ESENȚIAL | PS4, precizări despre Parcarea Roșie, noul posibil proiect din Sectorul 4. „Nu e vorba de o nouă taxă de parcare, ci despre transformarea a 570 de locuri din zona galbenă” apare prima dată în B365.
19:30
Fațadele clădirii Colegiului Național Lazăr vor fi consolidate. PS5 așteaptă autorizația de construire, Piedone Jr. cere ca PMB să urgenteze și procedurile pentru reabilitarea altei școli # B365.ro
Fațadele clădirii Colegiului Național Gheorghe Lazăr au început să pice de ceva vreme, iar acum, într-un final, se iau măsuri: primarul Sectorului 5 anunță că a depus cererea pentru emiterea autorizației de construire pentru punerea […] Articolul Fațadele clădirii Colegiului Național Lazăr vor fi consolidate. PS5 așteaptă autorizația de construire, Piedone Jr. cere ca PMB să urgenteze și procedurile pentru reabilitarea altei școli apare prima dată în B365.
19:10
Cazul de la Spitalul Floreasca, sesizat la Parchet de Ministrul Sănătății. „S-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobare al DSP”, spune Rogobete # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va sesiza neregulile găsite la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca la Parchet. Aici, s-au găsit condiții insalubre în care erau internați pacienții, iar autoturitățile au declarat și locația medicală […] Articolul Cazul de la Spitalul Floreasca, sesizat la Parchet de Ministrul Sănătății. „S-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobare al DSP”, spune Rogobete apare prima dată în B365.
18:20
A picat curentul la STB, tramvaiele 32 sunt blocate la Depoul Alexandria. Călătorii, preluați de autobuzele 632 # B365.ro
STB anunță că a intervenit o avarie în rețeaua de contact, iar tramvaiele liniei 32 sunt blocate pe Șoseaua Alexandriei, la Depoul Alexandria. Călătorii trebuie să știe că pe traseu au fost introduse autobuzele liniei […] Articolul A picat curentul la STB, tramvaiele 32 sunt blocate la Depoul Alexandria. Călătorii, preluați de autobuzele 632 apare prima dată în B365.
17:50
Piața 16 Februarie va fi evacuată după ce a fost administrată ilegal de fostul finanțator Rapid. PS1 anunță că abia după ce expiră termenul legal al notificării poate intra în posesia ei # B365.ro
Primăria Sectorului 1 transmite că evacuează soietatea comercială care a administrat Piața 16 Februarie. Administrația locală vrea să și demoleze construcțiile ilegale din zona respectivă. Aceste anunțuri au fost date după o investigație a jurnaliștilor […] Articolul Piața 16 Februarie va fi evacuată după ce a fost administrată ilegal de fostul finanțator Rapid. PS1 anunță că abia după ce expiră termenul legal al notificării poate intra în posesia ei apare prima dată în B365.
17:40
VIDEO Alien Alert cu Piedone, care a dibuit 4 tipuri de extratereștri prin București, din care una îl dușmănește pe dânsul personal. De supărare, i s-a stricat și gramatica # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a încărcat un clip video cel puțin ciudat pe contul său oficial de TikTok: apar 4 tipuri de extratereștri, iar una dintre acestea îl dușmănește chiar pe dânsul. Mai mulți internauți îl […] Articolul VIDEO Alien Alert cu Piedone, care a dibuit 4 tipuri de extratereștri prin București, din care una îl dușmănește pe dânsul personal. De supărare, i s-a stricat și gramatica apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
16:40
Noi STBenzi în București: Iuliu Maniu, Șos. Cotroceni și Crângași, printre zonele vizate. Bujduveanu: Unele dintre acestea au toate avizele necesare, iar altele încă le așteaptă # B365.ro
Rețeaua de STBenzi va fi extinsă în București. Primarul interimal al Capitalei anunță că vor fi amenajate noi benzi unice pentru mijloacele de transport public din flota STB. Edilul a dat și lista zonelor unde […] Articolul Noi STBenzi în București: Iuliu Maniu, Șos. Cotroceni și Crângași, printre zonele vizate. Bujduveanu: Unele dintre acestea au toate avizele necesare, iar altele încă le așteaptă apare prima dată în B365.
16:30
CFR suplimentează vagoanele pentru trenurile care circulă în minivacanța de Sfânta Maria, spre litoral și locurile de pelerinaj. Anunț important: aerul condiționat posibil să nu facă față # B365.ro
CFR îi anunță pe călători că, pentru minivacanța de Sfânta Maria, suplimentează vagoanele pentru trenurile care merg spre litoral și spre locurile de pelerinaj din țară. Totodată, reprezentanții instituției fac o mențiune importantă: Dacă temperatura […] Articolul CFR suplimentează vagoanele pentru trenurile care circulă în minivacanța de Sfânta Maria, spre litoral și locurile de pelerinaj. Anunț important: aerul condiționat posibil să nu facă față apare prima dată în B365.
16:10
FOTO | Pe zebra asta nu se traversează, că se parchează Un domn din Giurgiu în vizită la București și-a lăsat spectaculos mașina pe Matei Basarab # B365.ro
Străzile și trotuarele Capitalei sunt peticite cu maișini. Multe dintre acestea nu sunt parcate regulamentar, poate peste o jumătate. Fie că este vorba despre una parcată pe trotuarul din fața blocului care nu mai permite […] Articolul FOTO | Pe zebra asta nu se traversează, că se parchează Un domn din Giurgiu în vizită la București și-a lăsat spectaculos mașina pe Matei Basarab apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Ce se mai întâmplă pe Str. Amilcar Săndulescu, șantierul care dă peste cap traficul de pe Uverturii și din Pasajul Lujerului. PS6: Lucrările vor fi gata luna viitoare # B365.ro
Primăria Sectorului 6 le transmite bucureștenilor care este stadiul actual al lucrărilor de pe Strada Amilcar Săndulescu, cea care a dus la formarea cozilor de mașini în zona Pasajul Lujerului. Administrația publică a informat șantierul […] Articolul FOTO | Ce se mai întâmplă pe Str. Amilcar Săndulescu, șantierul care dă peste cap traficul de pe Uverturii și din Pasajul Lujerului. PS6: Lucrările vor fi gata luna viitoare apare prima dată în B365.
15:00
ESENȚIAL | Parcarea Roșie, un proiect nou, de 4 lei pe oră, în Sectorul 4. Aici nu va conta dacă ai plătit deja „Taxa Băluță” decât noaptea # B365.ro
Primăria Sectorului 4 intenționează să creeze o nouă zonă de parcare, una roșie, Aceasta ar face o delimitare în parcările publcie din această zonă a Capitalei. Momentan această idee este inclusă într-un proiect de hptărâre […] Articolul ESENȚIAL | Parcarea Roșie, un proiect nou, de 4 lei pe oră, în Sectorul 4. Aici nu va conta dacă ai plătit deja „Taxa Băluță” decât noaptea apare prima dată în B365.
14:40
Ne punem dorințe? Ultimele pregătiri pentru magia cu Perseide de pe terasa de la Promenada Mall. Intrare gratuită la AstroShow # B365.ro
Iubitorii de astronomie pot vedea perseidele chiar din București, diseară, 12 august, de pe terasa de la Promenada Mall (Sectorul 1). AstroShow revine cu o mulțime de activități conexe pentru cea mai spectaculoasă ploaie de […] Articolul Ne punem dorințe? Ultimele pregătiri pentru magia cu Perseide de pe terasa de la Promenada Mall. Intrare gratuită la AstroShow apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Dl. Negoiță: Nu ridicăm mașinile neapărat pentru bani, deși sunt buni și ei, ci pentru a reglementa spațiile. Fără reglementare, nu se poate face curățenie în parcări # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 a explicat bucureștenilor încă o dată de ce este necesar să reorganizeze zonele și să eficentizeze spațiile existente în sector. De ce este important să reorganizăm zonele și să eficientizăm […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță: Nu ridicăm mașinile neapărat pentru bani, deși sunt buni și ei, ci pentru a reglementa spațiile. Fără reglementare, nu se poate face curățenie în parcări apare prima dată în B365.
14:30
Dl. Burduja vrea să revoluționeze felul în care alegem primarul general al Capitalei, cu alegeri primare. Adică ieșim la vot de două ori, prima dată să decidem candidatul. Așa, ca la americani # B365.ro
Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și fost candidat la PMB, are o nouă propunere pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Acesta vrea să fie organizate alegeri primare pentru ca bucureștenii să decidă mai întâi […] Articolul Dl. Burduja vrea să revoluționeze felul în care alegem primarul general al Capitalei, cu alegeri primare. Adică ieșim la vot de două ori, prima dată să decidem candidatul. Așa, ca la americani apare prima dată în B365.
14:00
West Side Hallo Fest s-a umplut deja, cu peste două luni înainte de festivalul BuHuHu de la Lacul Morii PS6 : S-a atins numărul maxim de comercianți # B365.ro
Deși înscrierile pentru comercianții care vor să își vândă produsele în cadrul West Side Hallo Fest 2025 au început doar de câteva zile, Primăria Sectorului 6 a anunțat că locurile au fost deja ocupate. Cu […] Articolul West Side Hallo Fest s-a umplut deja, cu peste două luni înainte de festivalul BuHuHu de la Lacul Morii PS6 : S-a atins numărul maxim de comercianți apare prima dată în B365.
13:40
Explicația pentru numărul tot mai mare de jandarmi înarmați de la metrou. „Nu vă speriați, sunt pentru siguranța voastră, nu înseamnă că e ceva grav” # B365.ro
Jandarmeria Română a decis să explice de ce sunt jandarmi la metrou, în București și de ce sunt „așa echipați”. O mulțime de bucureșteni au întrebat, iar reprezentanții instituției s-au văzut nevoiți să explice, astfel […] Articolul Explicația pentru numărul tot mai mare de jandarmi înarmați de la metrou. „Nu vă speriați, sunt pentru siguranța voastră, nu înseamnă că e ceva grav” apare prima dată în B365.
13:30
Alertă la Spitalul Floreasca, unde trei secții sunt afectate de infecțiile cu Candida Auris. Recent, a fost declarat un nou focar la ATI # B365.ro
Ancheta privind infecțiile cu Candida Auris de la Spitalul Florească este în plină desfășurare. Au apărut noi informații privind acest focar din unitatea medicală. Potrivit noilor detalii, primul pacient constaminat cu această ciupercă a murit […] Articolul Alertă la Spitalul Floreasca, unde trei secții sunt afectate de infecțiile cu Candida Auris. Recent, a fost declarat un nou focar la ATI apare prima dată în B365.
13:30
Metroul de la Gara de Nord la Basarab va circula și prin tunel sfințit. Pentru extinderea M4, Patriarhia rămâne fără o bucată de teren. Nu vă îngrijorați, va primi despăgubiri de milioane # B365.ro
Mai multe terenuri vor fi expropriate pentru prelungirea Magistralei M4 de metrou Gara de Nord – Gara Progresul. Ministerul Transporturilor a realizat un proiect de act normativ în acest sens. Printre proprietarii care vor primi […] Articolul Metroul de la Gara de Nord la Basarab va circula și prin tunel sfințit. Pentru extinderea M4, Patriarhia rămâne fără o bucată de teren. Nu vă îngrijorați, va primi despăgubiri de milioane apare prima dată în B365.
13:00
Incendiu de vegetație în localitatea Berceni din Ilfov. 17 autospeciale ISU intervin la fața locului, sunt degajări mari de fum și există risc de propagare a focului # B365.ro
Un incendiu de vegetație a izbucnit în această după-amiază în județul Ilfov, în apropierea localității Berceni, anunță ISU. La fața locului se află deja pompierii care încearcă să stingă flăcările. Suprafața afectată este de câteva […] Articolul Incendiu de vegetație în localitatea Berceni din Ilfov. 17 autospeciale ISU intervin la fața locului, sunt degajări mari de fum și există risc de propagare a focului apare prima dată în B365.
12:50
Apel disperat al profesorilor de la Școala Iosif Sava din București către Nicușor Dan. „Propunerea desființării școlilor de muzică e un atac direct asupra comunității” # B365.ro
Violoncelistul Andrei Ioniță și pianistul Florian Mitrea, absolvenți de la Școala Gimnazială De Arte Iosif Sava au scris o scrisoare deschisă către Nicușor Dan. Aceștia militează ca propunerea desființării școlilor de muzică să nu fie […] Articolul Apel disperat al profesorilor de la Școala Iosif Sava din București către Nicușor Dan. „Propunerea desființării școlilor de muzică e un atac direct asupra comunității” apare prima dată în B365.
12:40
Dacă vrei să fii la mare de Sfântă Mărie, mai bine pleci de azi din București. Multe hoteluri nu mai au niciun loc, iar pe Autostrada A2 București-Constanța o să fie ca la coadă la mici, la Obor # B365.ro
Dacă ai de gând să te duci la mare în acest weekend prelungit, de Sfântă Mărie Mare, trebuie să știi că mai bine pleci de azi din București. Sigur se anunță cea mai mare aglomerație […] Articolul Dacă vrei să fii la mare de Sfântă Mărie, mai bine pleci de azi din București. Multe hoteluri nu mai au niciun loc, iar pe Autostrada A2 București-Constanța o să fie ca la coadă la mici, la Obor apare prima dată în B365.
11:50
VIDEO | Au început lucrările la Parcarea Minerva din Bucureștii Noi. Primarul Tuță anunță că toată zona va fi reamenajată: Eficientizăm traficul # B365.ro
Primarul din Sectorul 1 al Capitalei, George Tuță, le-a transmis cetățenilor care locuiesc în cartierul Bucureștii Noi că au fost demarate lucrările la Parcarea Minerva, cea care a fost abandonată până în prezent. Astfel că, […] Articolul VIDEO | Au început lucrările la Parcarea Minerva din Bucureștii Noi. Primarul Tuță anunță că toată zona va fi reamenajată: Eficientizăm traficul apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | „Doamna a traversat pe roșu!” Un îngrozitor accident cu pieton pe Bd. Iuliu Maniu aduce în discuție care ar trebui să fie limita de viteză în tot Bucureștiul # B365.ro
Un accident grav, în care a fost implicat și un pieton, a avut loc în această dimineață pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. Conform martorilor, persoana lovită de mașină ar fi traversat strada pe culoarea […] Articolul FOTO | „Doamna a traversat pe roșu!” Un îngrozitor accident cu pieton pe Bd. Iuliu Maniu aduce în discuție care ar trebui să fie limita de viteză în tot Bucureștiul apare prima dată în B365.
10:50
Un plan excelent, dacă iese: Autostrada A1 București-Pitești, lărgită la trei benzi. CNAIR a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate. “Capacitatea de transport va fi depășită curând” # B365.ro
Despre lărgirea la trei benzi (cu una în plus față de acum, așadar) a A1 – Autostrada București-Pitești s-a mai vorbit în ultimii ani. În anul 2023, CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) […] Articolul Un plan excelent, dacă iese: Autostrada A1 București-Pitești, lărgită la trei benzi. CNAIR a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate. “Capacitatea de transport va fi depășită curând” apare prima dată în B365.
10:30
Piața din București ocupată ilegal de 13 ani de un domn mason, fost finanțator al clubului Rapid. Vânzătorii din 16 Februarie, mutați într-un cort fără autorizație | SNOOP # B365.ro
Piața din București este ocupată ilegal timp de 13 ani de către fostul finanțator al clubului Rapid. Se pare că, acest contract dintre firma lui Nicolae Cristescu și Primăria Sectorului 1 a expirat de un […] Articolul Piața din București ocupată ilegal de 13 ani de un domn mason, fost finanțator al clubului Rapid. Vânzătorii din 16 Februarie, mutați într-un cort fără autorizație | SNOOP apare prima dată în B365.
10:30
FOTO | Zeci de ochi digitali supraveghează Parcul Crângași, anunță PS6. Camerele video sunt funcționale deja, iar polițiștii din dispecerat le monitorizează constant # B365.ro
Primăria Sectorului 6 îi anunță pe bucureșteni că zeci de camere de supraveghere au fost montate în Parcul Crângași. Acest spațiu verde a fost recent modernizat și reabilitat, lucrările ce au fost împărțite în trei […] Articolul FOTO | Zeci de ochi digitali supraveghează Parcul Crângași, anunță PS6. Camerele video sunt funcționale deja, iar polițiștii din dispecerat le monitorizează constant apare prima dată în B365.
10:00
Dispar zecile de infochioșcuri scumpe, montate degeaba prin București acum aproape 15 ani. Bujduveanu: Montăm altele, de unde se pot cumpăra bilete STB # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că infochioșcurile din București, lăsate de ani de zile în paragină, sunt demontate. În locul lor urmează să apără puncte de plată a călătoriilor STB. Punctele de […] Articolul Dispar zecile de infochioșcuri scumpe, montate degeaba prin București acum aproape 15 ani. Bujduveanu: Montăm altele, de unde se pot cumpăra bilete STB apare prima dată în B365.
09:30
Panica dintre blocuri, din spate de la Mega Mall. Bucureștean neliniștit: „Ce-a fost zgomotul ăla îngrozitor?” Bucureșteanul sarcastic răspunde: Era Călin Georgescu, cu armata de ființe de lumină # B365.ro
Astăzi, 12 august, dis de dimineață un bucureștean din Sectorul 2 a fost trezit din somn de un zgomot străin. Acesta s-a auzit în jur de 5 minute. Iar bărbatul bănuiește cr fi vorba despre […] Articolul Panica dintre blocuri, din spate de la Mega Mall. Bucureștean neliniștit: „Ce-a fost zgomotul ăla îngrozitor?” Bucureșteanul sarcastic răspunde: Era Călin Georgescu, cu armata de ființe de lumină apare prima dată în B365.
09:00
Cum trebuie să execute corect vacanța o femeie. Tărăboiul pornit de Cristina Șișcanu Ionescu, celebritate de la București, soția domnului Mădălin Ionescu de la televizor # B365.ro
Vacanța nu este doar acel aspect al vieții care nu ține niciodată suficient de mult; vacanța poate deveni subit subiect de dezbatere aprigă (mai ales pe parte femeiască), după cum ne arată nouă doamna Cristina […] Articolul Cum trebuie să execute corect vacanța o femeie. Tărăboiul pornit de Cristina Șișcanu Ionescu, celebritate de la București, soția domnului Mădălin Ionescu de la televizor apare prima dată în B365.
09:00
Perseidele, cea mai spectaculoasă ploaie de stele din an, ating maximul diseară Locurile din București și din jur de unde le vedem, dacă prognoza meteo ține cu noi # B365.ro
În această noapte, perseidele, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, atinge maximul. Astfel că, ploaia de stele căzătoare va putea fi văzută și din București sau din apropierea orașului, cu ochiul liber, în […] Articolul Perseidele, cea mai spectaculoasă ploaie de stele din an, ating maximul diseară Locurile din București și din jur de unde le vedem, dacă prognoza meteo ține cu noi apare prima dată în B365.
08:50
FOTO | Moment misterios cu dl. Ciucu și poză cu o pisică neagră: „În curând, în vestul Bucureștiului”. Asta la scurt timp după ce primarul S6 a avut o discuție-autoportret cu Chat GPT # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 a avut o conversație cu Chat GPT. L-a rugat să îi spună ceva ce ar spune Ciucu. Roboțelul a dat randament, iar la foc automat a redactat un răspuns. Ce […] Articolul FOTO | Moment misterios cu dl. Ciucu și poză cu o pisică neagră: „În curând, în vestul Bucureștiului”. Asta la scurt timp după ce primarul S6 a avut o discuție-autoportret cu Chat GPT apare prima dată în B365.
Ieri
03:00
Cum ar arăta bugetul unei familii din București, administrat de stat. Pentru ruj, ar fi necesară adeverință care atestă necesitatea # B365.ro
Am lipsit un pic din localitate, dar înţeleg că între timp ne-am lămurit, nu mai avem necazuri, statul nu doar că ne vrea binele, dar știe exact și cum să ne organizeze binele ăsta. Așa […] Articolul Cum ar arăta bugetul unei familii din București, administrat de stat. Pentru ruj, ar fi necesară adeverință care atestă necesitatea apare prima dată în B365.
11 august 2025
19:40
Se bea sau nu apă de la robinet din București Păreri pro și contra ale oamenilor: „Beau de 45 de ani și nu am pățit nimic” # B365.ro
Într-o eră a alegerilor conștiente și a dezbaterilor foarte aprinse despre stilul de viață, o întrebare aparent simplă continuă să împartă în două tabere locuitorii din București: este apa de la robinet sigură și potrivită […] Articolul Se bea sau nu apă de la robinet din București Păreri pro și contra ale oamenilor: „Beau de 45 de ani și nu am pățit nimic” apare prima dată în B365.
19:30
FOTO | Ambulatorii noi cu secții de specialitate în București și zona metropolitană. Lucrările au început la cele două locații de la Spitalul Județean Ilfov, respectiv din Popești Leordeni # B365.ro
Bucureștenii vor avea două noi ambulatorii, unul în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, iar altul în orașul Popești Leordeni. Cel de la Spitalul Județean va fi dotat cu diferite secții de tratament, plus […] Articolul FOTO | Ambulatorii noi cu secții de specialitate în București și zona metropolitană. Lucrările au început la cele două locații de la Spitalul Județean Ilfov, respectiv din Popești Leordeni apare prima dată în B365.
18:10
VIDEO | Se refac marcajele rutiere în Sectorul 4 pe timpul nopții, anunță Băluță. Lista zonelor unde se intervine rămâne un mister # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îi anunță pe bucureșteni că se refac marcajele rutiere în această zonă a Capitalei. Acțiunile echipelor competente se vor desfășura pe timpul nopții, totuși nu au fost precizate zonele exacte. […] Articolul VIDEO | Se refac marcajele rutiere în Sectorul 4 pe timpul nopții, anunță Băluță. Lista zonelor unde se intervine rămâne un mister apare prima dată în B365.
18:10
Ziua Marinei 2025 aduce o mulțime de evenimente la Constanța, dar și în București. Lista festivităților ce au loc în perioada 11-15 august # B365.ro
Ziua Marinei Române 2025 se sărbătorește, tradițional, la Constanța, însă activități au loc și în Bucureșt și în alte orașe din țară. O mulțime de festivități au loc în perioada 11-15 august. Ziua Marinei 2025, […] Articolul Ziua Marinei 2025 aduce o mulțime de evenimente la Constanța, dar și în București. Lista festivităților ce au loc în perioada 11-15 august apare prima dată în B365.
17:00
În cautarea candidatului PSD pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: O să avem sondaje, apoi organizația București va decide candidatul # B365.ro
Sorin Grindeanu, șeful PSD, anunță că partidul va cere sondaje de opinie în rândul bucureștenilor pentru a numi un candidat al partidului pentru alegerile la PMB. Data acestora nu a fost stabilită. În același timp, […] Articolul În cautarea candidatului PSD pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: O să avem sondaje, apoi organizația București va decide candidatul apare prima dată în B365.
16:40
FOTO | Pe Bd. Iuliu Maniu și în cartierul Brâncuși se construiesc două creșe noi. PS6 promite că vor fi gata în mai puțin de un an, finanțarea este și din bani europeni # B365.ro
În Sectorul 6 se construiesc de la zero două noi creșe, din fonduri europene: acestea sunt pe Bd. Iuliu Maniu și în cartierul Brâncuși, pe str. Pasărea în Văzduh. Primăria Sectorului 6 spune că ambele […] Articolul FOTO | Pe Bd. Iuliu Maniu și în cartierul Brâncuși se construiesc două creșe noi. PS6 promite că vor fi gata în mai puțin de un an, finanțarea este și din bani europeni apare prima dată în B365.
16:10
FOTO | Ce s-a ales de Centura Feroviară București. Un internaut a luat la rând stațiile de pe inelul de cale ferată care înconjoară orașul # B365.ro
Un internaut, TVlad, a publicat pe forumul PeUndeMerg.ro (PUM) un fotoreportaj al Centurii Feroviare București. A expus cum arată în prezent stațiile de pe inelul de cale ferată al Capitalei. Cum arată în prezent stațiile […] Articolul FOTO | Ce s-a ales de Centura Feroviară București. Un internaut a luat la rând stațiile de pe inelul de cale ferată care înconjoară orașul apare prima dată în B365.
15:50
Gabriela Firea s-ar întoarce la PMB, așteaptă susținerea PSD pentru a candida pe locul lăsat liber de Nicușor Dan. „Așa am stabilit să discutăm” # B365.ro
Gabriela Firea, fost edil General al Capitalei, declară că ar mai candida pentru șefia PMB. Recent, a spus că susținerea ei pentru scaunul de la Primăria Capitalei, va fi discutată în următoarea ședință PSD. Gabriela […] Articolul Gabriela Firea s-ar întoarce la PMB, așteaptă susținerea PSD pentru a candida pe locul lăsat liber de Nicușor Dan. „Așa am stabilit să discutăm” apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Unic (sau nu?) în București: strada cu sens unic pe ambele sensuri. Indicatorul arată că șoferii pot merge într-o direcție, iar marcajul de pe carosabil în contrazice # B365.ro
Un bucureștean a găsit, în Sectorul 5 al Capitalei, o stradă cu sens unic, indiferent din ce direcție ai veni. Motivul pentru care se creează confuzie este că semnele de circulația montate în zona sunt […] Articolul FOTO | Unic (sau nu?) în București: strada cu sens unic pe ambele sensuri. Indicatorul arată că șoferii pot merge într-o direcție, iar marcajul de pe carosabil în contrazice apare prima dată în B365.
15:20
Restricții pe A1, de azi până la toamnă, anunță CNAIR. Se închide un sens pentru reparații la pasajul peste calea ferată și Centura Capitalei, traficul e deviat pe celălalt # B365.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță șoferii că vor fi noi restricții pe Autostrada A1 București – Pitești. Circulația va fi închisă pentru că se fac reparații la Pasajul CF, peste Autostradă. Cei […] Articolul Restricții pe A1, de azi până la toamnă, anunță CNAIR. Se închide un sens pentru reparații la pasajul peste calea ferată și Centura Capitalei, traficul e deviat pe celălalt apare prima dată în B365.
15:00
TERMO-ALERT | Spitalele Colentina și Fundeni, printre cele aproape 900 de clădiri din București fără apă caldă. Motivul: noi șantiere. În paralel, ELCEN începe revizia anuală # B365.ro
Termoenergetica București anunță că deschide noi șantiere în oraș, astfel că aproape 900 de blocuri și spitalele Colentina și Fundeni rămân fără apă caldă. Cele mai multe intervenții au loc în Sectorul 2, însă singurul […] Articolul TERMO-ALERT | Spitalele Colentina și Fundeni, printre cele aproape 900 de clădiri din București fără apă caldă. Motivul: noi șantiere. În paralel, ELCEN începe revizia anuală apare prima dată în B365.
14:50
FOTO | Sfada din parcare de la ștergătoare. Un bucureștean s-a trezit cu mașina admonestată clasic, deși o lăsase pe locul închiriat cu contract # B365.ro
Un bucureștean a avut parte de o surpriză în această dimineață când s-a apropiat de mașina lui. Ștergătoarele lui erau ridicate. Bărbatul nu înțelegea cum acest lucru s-a întâmplat ținând cont că parcase pe locul […] Articolul FOTO | Sfada din parcare de la ștergătoare. Un bucureștean s-a trezit cu mașina admonestată clasic, deși o lăsase pe locul închiriat cu contract apare prima dată în B365.
14:50
Laptopul nu mai e în garanție? Află cum poți beneficia de garanție extinsă prin OnLaptop Protect+ (P) # B365.ro
Garanția a expirat, dar problemele abia încep? Mulți utilizatori se confruntă cu același scenariu: laptopul funcționează perfect în primii doi ani, iar exact după ce expiră garanția, încep să apară defecțiuni — de la alimentare […] Articolul Laptopul nu mai e în garanție? Află cum poți beneficia de garanție extinsă prin OnLaptop Protect+ (P) apare prima dată în B365.
14:30
„Să moară capra vecinului care vinde pepeni”! Un bucureștean pricinos face de ocară pe Reddit un vânzător de lubenițe din fața blocului, enervat că n-are casă de marcat # B365.ro
De ce vânzătorul de la taraba cu pepeni din București nu emite bon fiscal, cum de își permite să facă una ca asta în toiul zilei, se întreabă supărat un bucureștean. Întrebarea a adresat-o într-o […] Articolul „Să moară capra vecinului care vinde pepeni”! Un bucureștean pricinos face de ocară pe Reddit un vânzător de lubenițe din fața blocului, enervat că n-are casă de marcat apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Curtea Ateneului este, de fapt, o rarisimă parcare fără plată din București. Vrem Schimbare: Chiar în fața treptelor, vizitatorii se lovesc de un „decor” absurd # B365.ro
Bucureștiul este plin de contraste, arhitectura veche întâlnindu-se de multe ori cu cea nouă, dând astfel Capitalei un farmec aparte, transformând orașul într-un loc numai bun de plimbare (în special în zona de centru): un […] Articolul VIDEO | Curtea Ateneului este, de fapt, o rarisimă parcare fără plată din București. Vrem Schimbare: Chiar în fața treptelor, vizitatorii se lovesc de un „decor” absurd apare prima dată în B365.
14:00
Incendiu de vegetație pe A2, la kilometrul 169, sensul spre București. Sunt degajări mari de fum, circulația este deviată prin localitatea Medgidia # B365.ro
În urmă cu puțin timp, s-a pornit un incendiu de vegetație pe Autostrada Soarelui A2 București – Constanța, a kilometrul 169. Astfel circulația rutieră, pe sensul spre București este deviată la kilometrul 192, prin localitatea […] Articolul Incendiu de vegetație pe A2, la kilometrul 169, sensul spre București. Sunt degajări mari de fum, circulația este deviată prin localitatea Medgidia apare prima dată în B365.
13:40
Perseidele, vedetele cerului de mâine seară Ploaia de stele poate fi vazută mai bine la Astroshow, prin cel mai mare telescop portabil din țară, pe terasa Promenada Mall # B365.ro
Săptămâna aceasta, are loc un nou fenomen astronomic. Oamenii se vor putea bucura de o ploaie de stele, Persiedele, apogeul fiind pe 12 august. Iar în București, aceasta va putea fi vizionată și mai bine […] Articolul Perseidele, vedetele cerului de mâine seară Ploaia de stele poate fi vazută mai bine la Astroshow, prin cel mai mare telescop portabil din țară, pe terasa Promenada Mall apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.