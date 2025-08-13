Seara perfectă în București e cu Marilyn Monroe, pizza și magneziu. Am fost la cinema în aer liber, în Parcul Brâncuși

12:40

Dacă ai de gând să te duci la mare în acest weekend prelungit, de Sfântă Mărie Mare, trebuie să știi că mai bine pleci de azi din București. Sigur se anunță cea mai mare aglomerație […] Articolul Dacă vrei să fii la mare de Sfântă Mărie, mai bine pleci de azi din București. Multe hoteluri nu mai au niciun loc, iar pe Autostrada A2 București-Constanța o să fie ca la coadă la mici, la Obor