Proba la alegere a profilului la Bac 2025, sesiunea de toamnă. Subiectele la proba la alegere vor fi publicate în curând
Libertatea, 13 august 2025 06:10
Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă continuă pe 13 august cu proba la alegere a profilului și a specializării, aceasta putând să fie: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică, economie, filosofie, psihologie, sociologie. Subiectele la proba la alegere a profilului la BAC 2025 vor fi publicate în curând. BAC 2025 – sesiunea […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum o oră
06:10
Proba la alegere a profilului la Bac 2025, sesiunea de toamnă. Subiectele la proba la alegere vor fi publicate în curând # Libertatea
Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă continuă pe 13 august cu proba la alegere a profilului și a specializării, aceasta putând să fie: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică, economie, filosofie, psihologie, sociologie. Subiectele la proba la alegere a profilului la BAC 2025 vor fi publicate în curând. BAC 2025 – sesiunea […]
Acum 12 ore
18:20
Pașapoarte românești, promise rușilor pentru 15.000 de euro de către doi bărbați, condamnați la Chișinău # Libertatea
Doi bărbați au fost condamnați la Chișinău pentru trafic de influență, după ce au promis unor ruși pașapoarte românești contra unor sume de bani. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat că cei doi au fost găsiți vinovați luni, 11 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Au fost condamnați la închisoare Faptele au fost săvârșite […]
Acum 24 ore
15:40
Filmul „Dracula”, al lui Radu Jude, criticat de presa din Europa: „Cele mai grotești și vulgare povești posibile” # Libertatea
Radu Jude, laureat cu „Ursul de Aur” la Berlinale, în anul 2021, este din nou în centrul atenției în Europa, după ce a lansat pe 10 august 2025, la Festivalul Internațional de Film de la Locarno (Elveția), filmul „Dracula”. „Am întrebat chatGPT despre ce e filmul meu şi a răspuns: «Dracula de Radu Jude nu […]
15:40
Cu ce se ocupă Larisa Drăgulescu de când s-a retras din showbiz: „Nu mi-a impus nimic iubitul meu”. E activă în continuare și pe OnlyFans # Libertatea
Larisa Drăgulescu s-a reprofilat de când s-a retras din showbiz. Nu mai apare în emisiuni de televiziune, acum se concentrează doar la afacerile ei și la familia sa. Larisa Drăgulescu, fosta soție și mama copiilor lui Marian Drăgulescu, a ales, în urmă cu mai bine de doi ani, să se retragă din lumina reflectoarelor. În […]
12:40
Timp de cinci zile, Constanța va fi centrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Marinei 2025. Programul include expoziții, concerte, exerciții navale și artificii spectaculoase. Evenimentele vor avea loc pe faleza orașului și în Portul Turistic Tomis. Ce evenimente au loc la Constanța de Ziua Marinei 2025 În perioada 11-13 august, între orele 18.00-21.00, pe faleza […]
09:50
Ce a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco. A plătit mult, dar a plecat nemulțumită: „Am dat o căruță de bani ” # Libertatea
Lidia Buble se află zilele acestea la Monaco, acolo unde a avut parte de o experiență neplăcută la un salon de masaj. În loc să primească tratamentul dorit, cântăreața a plecat total nemulțumită. Lidia Buble, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești, este foarte prezentă și pe rețelele de socializare, în special pe […]
09:50
Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune # Libertatea
În urmă cu aproximativ doi ani, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu părăseau emisiunea „Chefi la cuțite” și plecau de la Antena 1, pe motiv că sunt prea obosiți și nu mai pot filma în fiecare an două sezoane ale celebrului show. La scurt timp, între chefi și postul TV a pornit un adevărat […]
09:50
Teroare la Mondialul feminin de polo pe apă sub 20 de ani din Brazilia, meci întrerupt de împușcături | VIDEO # Libertatea
Un incident șocant a întrerupt, duminică, 10 august, un meci de polo pe apă de la Campionatul Mondial feminin U20 de la Salvador da Bahia, Brazilia. În timpul partidei dintre China și Canada s-au auzit focuri de armă din stradă, iar jucătoarele au fost nevoite să iasă din bazin pentru siguranța lor, relatează La Nacion […]
09:50
Cârciuma din Buzău a lui Caragiale e de vânzare. Cât costă monumentul istoric și ce trebuie să facă Ministerul Culturii dacă vrea imobilul # Libertatea
Carciuma din zona Gării Buzău, deținută de scriitorul Ion Luca Caragiale timp de un an, între noiembrie 1894 și noiembrie 1895, și declarată monument istoric, a fost scoasă la vânzare, a relatat marți, 12 august, Agerpres. Prețul cerut de proprietar pentru 5 camere și un beci domnesc cu boltă este de 315.000 de euro. „Proprietar. […]
08:50
Un togolez a primit pașaport rusesc pentru eroismul său în războiul din Ucraina: „A venit să studieze arhitectura, dar țara a avut nevoie de protecție” # Libertatea
Originar din Togo, Koffi Gaston a devenit cetățean rus „pentru curajul și eroismul său în zona operațiunii militare speciale din Ucraina”, a relatat Bloknot, portal pro-Kremlin.. Ceremonia oficială de înmânare a pașaportului a avut loc la spitalul militar din Irkuțk, unde africanul se recuperează după ce a fost rănit. Coffey Gaston a venit în Rusia […]
Ieri
22:00
Horoscop 12 august 2025. Vărsătorii au ocazia de a descoperi prin proprie experiență ce valoare are o acțiune făcută la timp, fără grabă # Libertatea
Horoscop 12 august 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 12 august 2025: Ar fi bine să începi să înveți să apreciezi și lucrurile mici, realizările care se construiesc din […]
18:40
Țara cu peste un milion de români, în care poți ajunge la închisoare dacă arunci gunoiul pe geamul mașinii # Libertatea
O țară cu peste un milion de români introduce sancțiuni dure pentru aruncarea gunoiului pe geamul mașinii. Noile reglementări intră în vigoare sâmbătă și prevăd amenzi substanțiale, iar cei care le încalcă pot ajunge și la închisoare. Amenzi de până la 18.000 de euro Amenzile actuale pentru aruncarea de șervețele, sticle de plastic sau mucuri […]
15:40
Proteste în India după tarifele lui Trump: apel la boicotarea McDonald’s, Coca-Cola, Apple și Amazon # Libertatea
De la McDonalds și Coca-Cola la Amazon și Apple, marile branduri americane au intrat în vizorul protestatarilor din India. Susținătorii premierului Narendra Modi, dar și oameni de afaceri locali, cer populației să renunțe la produsele din SUA, după ce Donald Trump a impus tarife de 50% pe bunurile indiene, anunță Reuters. India, piață esențială pentru […]
15:40
O femeie din localitatea Andrieșeni, județul Iași, a ajuns în stare critică la spital după ce a fost atacată de vaca sa. Incidentul s-a petrecut în grajdul gospodăriei, la scurt timp după ce animalul fătase, scrie AgroTv. Animalul a devenit agresiv după ce a fătat Potrivit anchetei preliminare, vaca a reacționat violent din instinct matern, […]
15:30
Ce rol va interpreta Denis Hanganu în serialul „Groapa”: „Joc un personaj calculat, rece, care acționează după propriile reguli” # Libertatea
Denis Hanganu e noul antagonist al serialului „Groapa”. Actorii producției s-au întors pe platourile de filmare, unde pregătesc un nou sezon, care se anunță a fi plin de surprize. „În primul rând, o văd ca pe o continuitate frumoasă a parcursului meu în acest trust de televiziune tare drag mie, având în vedere colaborarea grozavă […]
15:00
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă” # Libertatea
Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă în această lună pentru a protesta împotriva măsurilor pe care Guvernul României le-a adoptat și care îi vizează direct pe profesori. Printre măsuri se regăsesc: crește norma didactică a profesorilor, scade tariful la plata cu ora, crește numărul elevilor dintr-o clasă, crește numărul de ore de predare pentru […]
15:00
Un șofer român de TIR a căzut de la etajul doi al blocului în care își petrecea noaptea, în Belgia. Era coleg de cameră cu alt șofer român # Libertatea
Un șofer român de TIR a căzut duminică seara de la etajul doi al blocului în care își petrecea noaptea, în Belgia. Bărbatul a fost găsit pe jos, în fața imobilului, și a fost dus la spital. Nu se cunosc detalii despre starea românului, iar polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a […]
15:00
Sebastian Stan, rol principal în filmul „Frankenstein in Romania” al regizorului Radu Jude # Libertatea
Sebastian Stan va juca în „Frankenstein in Romania”, un nou film scris de Radu Jude. Regizorul român combină povestea unui centru secret CIA din România cu legenda monstrului lui Frankenstein. Filmul va combina existența reală a unei închisori secrete CIA în România cu legenda monstrului lui Frankenstein. Radu Jude, regizorul român premiat la Berlin pentru […]
15:00
Sute de blocuri din București, în care locuiesc peste 20.000 de oameni, dar și spitalele Colentina și Fundeni, rămân fără apă caldă # Libertatea
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat că în perioada următoare vor avea loc lucrări ample de modernizare şi reparaţii ale reţelei termice din Capitală. 868 de blocuri din București rămân fără apă caldă Intervenţiile vor afecta furnizarea apei calde în sute de blocuri, majoritatea situate în Sectorul 2. Lucrările sunt programate să înceapă pe […]
15:00
Consumat de mii de ani, vinul este asociat cu diverse culturi și ritualuri, iar modul în care este servit poate influența experiența gustativă. Fiecare țară sau regiune are propriile tradiții în privința modului în care se servește licoarea bahică pentru a se păstra prospețimea și aromele. Deși adăugarea gheții în pahar poate părea o abatere […]
14:20
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august # Libertatea
Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele două săptămâni. În intervalul 11 – 24 august, vremea se va răci semnificativ în unele zone din țară, în timp ce alte regiuni se vor confrunta cu valul de caniculă. Vremea se răcește treptat în Banat În intervalul 11-17 august, temperaturile maxime se vor situa între 34 și […]
14:10
Oana Monea a răbufnit după ce fanii Insula Iubirii i-au zis că e bătrână pentru a fi din nou ispită: „Dacă la 36 de ani suntem babe…” # Libertatea
Oana Monea a revenit în postura de „ispita supremă” a sezonului 9 Insula Iubirii. Este a treia sa apariție în acest rol, după ce a participat și în sezoanele 6 și 7. Deși a fost jignită de unii fani, ea ține capul sus și face declarații emoționante. Decizia de a accepta din nou provocarea a […]
14:10
Un robot prepară tratamentele pentru bolnavii de cancer din Bistrița: „Precizie absolută” # Libertatea
Un robot revoluționar a fost instalat la Secția de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Acesta prepară tratamentele cu citostatice pentru pacienții oncologici cu o precizie absolută, a anunțat Ministrul Sănătății. „La Secția de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, funcționează robotul oncologic de preparare a citostaticelor – o […]
14:00
Cum obții extrasul de carte funciară online în câteva minute – fără drumuri, fără stres # Libertatea
În trecut, obținerea unui extras de carte funciară însemna drumuri la ghișeu, timp pierdut la cozi și programări complicate. Astăzi, grație platformei ancpi.online, poți comanda rapid acest document oficial, direct de pe telefon sau laptop, în doar câteva minute. Indiferent că vrei să cumperi o casă, să vinzi un apartament sau să verifici situația juridică […]
14:00
Donald Trump și Vladimir Putin vor semna un „plan pentru încheierea operațiunii speciale din Ucraina”, susține televiziunea rusă de stat # Libertatea
Propagandiștii Kremlinului exuberează înainte de întâlnirea programată pentru vineri, în Alaska, între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump și încearcă să inoculeze ideea că războiul din Ucraina este o chestiune exclusiv ruso-americană care va fi decisă de cele două părți în favoarea Rusiei. „Experții” Kremlinului susțin că Putin îi face favoruri lui […]
14:00
ASUS ROG Strix Scar 18 (2025) review: un adevărat „monstru” de laptop în dimensiuni dar mai ales în performanțe # Libertatea
Când deschizi capacul noului ASUS ROG Strix Scar 18 (2025) poți simți cu adevărat că ai pus mâna pe o mașinărie de gaming high-end. Avem astăzi în față un adevărat colos de 18 inci, cu specificații demne de un desktop de mii de euro. Device-ul este definiția expresiei „fără compromisuri”, însă, la fel ca în […]
13:50
Anamaria Prodan, apel disperat către Laurențiu Reghecampf. Impresara îl roagă să plece din Sudan: „Îți scriu fără răutate și ură” # Libertatea
Anamaria Prodan îi transmite fostului soț, Laurențiu Reghecampf, un apel emoționant să părăsească de urgență Sudanul. Vedeta îl avertizează asupra pericolelor războiului civil și a riscului de a-și compromite cariera de antrenor. Anamaria Prodan a făcut un gest neașteptat față de fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf, după ce a aflat că acesta a ajuns antrenor […]
10:50
Un iPhone 16 Pro a căzut din avion și a „supraviețuit” aventurii. În ce stare a fost găsit apoi de proprietar # Libertatea
Un incident neobișnuit a avut loc în Germania, când un iPhone 16 Pro a căzut dintr-un avion aflat la o altitudine de peste 800 de metri. Potrivit 9to5mac.com, activista de mediu Ashley Prange filma din interiorul unei aeronave mici când telefonul i-a fost smuls din mâini de la vânt. Device-ul a căzut în timp ce […]
10:50
Comasarea școlilor, între canibalizare și reformă. Secretar de stat: „Școlile nu se vor închide, elevii nu vor face naveta”. Ce spun profesorii și sindicatele # Libertatea
Școli abandonate, cu lacătul pe ușă, elevi care fac naveta și disponibilizări în rândul personalului nedidactic. Acestea ar fi, potrivit sindicatelor din Educație, consecințele procedurii de reorganizare a școlilor, care a început astăzi. O imagine exagerată, spune, pe de altă parte, ministerul. „Nu se va închide nici o școală, iar elevii vor rămâne în băncile […]
10:50
Oriflame, companie globală de frumusețe cu o tradiție solidă în vânzare socială, marchează 58 de ani dedicați susținerii antreprenorilor din întreaga lume. Încă de la înființarea sa, în 1967, Oriflame și-a menținut angajamentul de a valorifica potențialul antreprenorial și de a oferi oamenilor oportunitatea de a-și construi afaceri relevante, în termenii proprii. Cu peste trei […]
08:50
Atacul violent a avut loc când mama lui Vladimir Putin (72 de ani), cunoscută sub numele de Marusia, avea doar 17 ani, iar Vladimir senior a avut o „criză de furie”, deoarece adolescenta nu l-a lăsat pe el și grupul lui de prieteni să intra în casa ei, unde era singură. Episodul este relatat în cartea […]
08:40
Puțin despre Iliescu înainte de a merge mai departe: faptul că Iliescu a fost – de la mare distanță – cel mai cult dintre președinții României spune multe despre România. Tot Iliescu a așezat România și pe drumul corect, și pe cel greșit; în același timp. Curluntrismul ca destin național. Până nu se mai pot […]
07:10
Probele scrise de la examenul național de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, încep luni, 11 august, cu examenul de limba și literatura română. Subiectele la Română la BAC 2025- sesiunea de toamnă vor fi publicate în curând pe Libertatea.ro Lucrările vor fi corectate digitalizat Prima probă scrisă are loc luni, 11 august, la Limba și […]
07:10
Agențiile antidrog și antidoping, două instituții cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc # Libertatea
Sub aripa Secretariatului General al Guvernului funcționează două instituții care se ocupă, în principal, cu combaterea consumului de substanțe interzise: Agenția Naționala Anti-Doping și Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA). Finanțate de la bugetul de stat, cele două entități și-au dovedit, încă de la înființare, ineficacitatea și lipsa […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Portretul oficial al fostului președinte american Barack Obama a fost mutat într-o poziție mai puțin proeminentă la Casa Albă, subliniind tensiunile de lungă durată dintre cel de-al 44-lea și cel de-al 47-lea președinte, potrivit CNN. Unde a fost mutat portretul Președintele Donald Trump a ordonat personalului să mute portretul lui Obama în partea de sus […]
10 august 2025
21:40
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor” # Libertatea
Premierul Ilie Bolojan este prezent la această oră în studioul Antena 3 unde vorbește despre al doilea pachet de măsuri fiscale pe care îl are în vedere. Impozite mărite Acesta anunță mai multe tăieri de cheltuieli și măriri de taxe și impozite, în special în ceea ce privește impozitul pe proprietăți. „Nu ne va fi […]
17:00
O mină marină a explodat în Marea Neagră. Trei turiști care erau în apă au murit pe plajele de lângă Odesa I VIDEO # Libertatea
Două explozii puternice au avut loc pe plajele din apropierea Odesei, duminică, în jurul orei 11:30, în urma cărora au murit trei turiști. Incidentul s-a petrecut pe sectoare ale litoralului desemnate pentru înot, însă autoritățile stabilesc în prezent circumstanțele situației, relatează Mezha.net. Datele inițiale indică faptul că exploziile s-au produs la aproximativ 50 de metri […]
17:00
Ce a pățit Dan Negru în Gara de Nord când a mers să-și ia familia. Prezentatorul a împărtășit totul cu fanii săi # Libertatea
Așteptându-și familia în Gara de Nord din București, Dan Negru a avut parte de o nouă lecție despre realitatea căilor ferate din România. Trenul de la Timișoara a ajuns cu o întârziere uriașă, de 140 de minute. Dan Negru și-a exprimat public nemulțumirea față de infrastructura feroviară din România, după ce a așteptat peste două […]
16:50
800 de mii de oameni, mult alcool, droguri și spitalizări: așa a arătat mega petrecerea Street Parade din Elveția # Libertatea
Mega petrecerea Street Parade 2025 cu 800.000 de persoane din Elveția s-a terminat pentru mulți dintre participanți la spital sau la secția de poliție. 48 de persoane au fost arestate, inclusiv patru femei și un tânăr de 16 ani, potrivit Poliției orașului Zurich, relatează Blick. Cei arestați proveneau din Italia, Gambia, Algeria, Columbia, Chile, Ecuador, […]
14:10
Nu toți oamenii care mor sunt oameni buni și există doar o șansă de 1% să spună cuvintele la care ne-am aștepta, pe patul de moarte, spune o asistentă # Libertatea
Julie McFadden, o asistentă din California specializată în îngrijirea pacienților aflați în stadiu terminal, spune că ideea potrivit căreia oamenii devin mai buni sau mai împăcați înainte să moară este, de cele mai multe ori, un mit. Cunoscută online ca „Hospice Nurse Julie”, ea își folosește platformele pentru a vorbi deschis despre realitățile procesului de […]
14:10
Ce vor învăța viitoarele generații de elevi despre Ion Iliescu. Profesor: „Istoria apropiată e tare ciudat reprezentată” # Libertatea
Înmormântarea lui Iliescu, de la care președintele în funcție Nicușor Dan a lipsit, a fost la fel de controversată ca activitatea politică a fostului președinte. Doi profesori de istorie din Timișoara au explicat pentru Libertatea ce învață la ora actuală elevii despre Ion Iliescu, dar și modul în care Ion Iliescu va fi „zugrăvit” în […]
10:20
Maneaua pusă de Saint Levant la Summer Well Festival 2025. Reacția publicului: „Nebunie curată” # Libertatea
Saint Levant a fost unul dintre cei mai așteptați artiști de la Summer Well Festival 2025, care a început pe 8 august și se încheie azi, 10 august, pe domeniul Știrbey din Buftea, județul Ilfov. În timpul reprezentației, el a avut și un moment neașteptat, când a dansat pe o manea. Moda manelelor la festivalurile […]
10:20
A rupt balustrada podului de lângă Catedrala din Timișoara și era să cadă în Bega. Șoferul a fost lovit intenționat de un altul | VIDEO # Libertatea
Un accident grav a avut loc în centrul Timișoarei, pe Podul Episcopal de lângă Catedrala Mitropolitană. Conform Opiniatimisoarei.ro, incidentul a implicat două mașini și un pieton, rezultând în rănirea a două persoane și pagube semnificative aduse podului istoric. Cum s-a petrecut accidentul Conform relatărilor, un șofer de 22 de ani a intrat în coliziune cu […]
9 august 2025
23:10
Putin oferă Ordinul Lenin fiului unui oficial CIA ucis în Ucraina. Coșmarul părinților lui Michael Gloss # Libertatea
Președintele rus Vladimir Putin a oferit o medalie specială trimisului președintelui SUA Donald Trump pentru a fi înmânat unui oficial de rang înalt din CIA al cărui fiu a murit luptând alături de Rusia în Ucraina, potrivit BBC. Michael Gloss, în vârstă de 21 de ani, a murit în Ucraina anul trecut Ordinul Lenin a […]
20:40
Britanicii care au ales să se mute în Bulgaria: „Am dat pe o casă mai puțin decât pe un abonament de tren în Marea Britanie” I VIDEO # Libertatea
O familie cu cinci membri a renunțat la viața din Marea Britanie pentru Bulgaria, după ce și-a dat seama că poate cumpăra o casă în această țară cu mai puțini bani decât costă un abonament anual de tren acolo, conform Daily Mail. Economii la cumpărături alimentare și carburant Pe lângă prețurile mai mici la locuințe, […]
20:40
Tactica vechiului KGB-ist: cum l-a păcălit Putin pe Trump cu negocierile fără să cedeze ceva # Libertatea
Președintele SUA Donald Trump a înregistrat un nou eșec în relația cu Vladimir Putin, după ce ultimatumul său privind încetarea focului în Ucraina a expirat fără rezultat. Deși Trump a amenințat cu sancțiuni severe, inclusiv împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei, Putin continuă atacurile în Ucraina, reușind să-l manipuleze pe liderul de la Casa Albă, potrivit […]
20:40
Semne ca Rusia se pregătește de o nouă invazie, avertizează specialiștii: „Prima etapă a unui război mai general în Europa” # Libertatea
Mașina de propagandă a lui Vladimir Putin își etichetează vecinii drept „state naziste” – alimentând temerile că dictatorul este gata să invadeze o altă țară. În timp ce Lituania continuă să își intensifice întăririle la frontieră, experții au semnalat semne înfiorătoare că statul NATO ar putea fi următoarea pe lista de dorințe a lui Putin, după Ucraina, relatează […]
11:10
Ploaia de meteori Perseide este unul dintre cele mai așteptate spectacole astronomice ale verii, care atinge apogeul în luna august, fiind urmărit în toată lumea, inclusiv în România. Cu zeci de meteori vizibili pe oră, Perseidele oferă o priveliște impresionantă pe cerul nopții, iar în acest an vor putea fi ușor de observat cu ochiul […]
11:10
„Te-am susținut toată viața, acum trebuie să găsești ceva”. Anca Bucur, campioana care a luat o decizie radicală pentru a face bani # Libertatea
Anca Bucur a câștigat de șapte ori titlul de Miss Fitness Universe și este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea fitnessului internațional. Fostă balerină și antrenor motivațional, Anca spune despre ea însăși că „construiește zilnic obiceiuri noi care să te ajute să trăiești viața pe care ți-o dorești”. Are o experiență de 20 […]
11:00
Canicula revine și vor fi iar 40 de grade. Harta județelor afectate de cele 5 avertizări meteo ANM cod portocaliu și galben # Libertatea
Canicula revine de astăzi în România, după ce ultimele zile au fost mai răcoroase, iar meteorologii au emis trei coduri portocalii și două galbene de căldură persistentă și disconfort termic accentuat, anunță, sâmbătă dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Un cod galben de caniculă este în vigoare în perioada sâmbătă, 9 august, ora 12 – […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.