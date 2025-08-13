Cel mai electrizant eveniment rock al verii se va desfășura în perioda 22-24 august pe Platoul Răscoalei de la Bobâlna

14:20

În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner și este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru a transporta încărcături excepțional de mari, mai ales turbine eoliene pentru centralele electrice de generație următoare, care sunt mult mai mari decât cele actuale, scrie Il Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România.