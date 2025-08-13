Bogdan Stoica: Lecția de istorie pe care n-a citit-o Guvernul Bolojan

15:30

În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner și este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru a transporta încărcături excepțional de mari, mai ales turbine eoliene pentru centralele electrice de generație următoare, care sunt mult mai […] Articolul Cel mai mare avion din lume va fi produs în Italia. Se va numi WindRunner și va fi înalt cât o clădire cu patru etaje apare prima dată în PS News.