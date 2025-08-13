Bogdan Stoica: Lecția de istorie pe care n-a citit-o Guvernul Bolojan
PSNews.ro, 13 august 2025 06:10
Nu bat câmpii, te rog citește tot, e important să înțelegi. La începutul anilor 1900, România era încă predominant agrară, cu peste 80% din populație trăind la sat. Pământul aparținea în mare parte marilor proprietari (boieri, moșieri), însă aceștia, mai ales cei care locuiau în orașe sau în străinătate, își dădeau moșiile în arendă. Arendașii […] Articolul Bogdan Stoica: Lecția de istorie pe care n-a citit-o Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
06:10
Nu bat câmpii, te rog citește tot, e important să înțelegi. La începutul anilor 1900, România era încă predominant agrară, cu peste 80% din populație trăind la sat. Pământul aparținea în mare parte marilor proprietari (boieri, moșieri), însă aceștia, mai ales cei care locuiau în orașe sau în străinătate, își dădeau moșiile în arendă. Arendașii […] Articolul Bogdan Stoica: Lecția de istorie pe care n-a citit-o Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
20:00
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului # PSNews.ro
După două decenii de muncă neîntreruptă în Italia, o badantă româncă descoperă că pensia ei se rezumă la 20 de euro pe an, impozitați. Povestea ei, împărtășită într-un grup online al îngrijitoarelor românce, a stârnit un val de mărturii despre pensii umilitoare. Postările din grupurile dedicate badantelor românce care lucrează în Italia dezvăluie o realitate […] Articolul Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului apare prima dată în PS News.
20:00
Blocajul din coaliția de guvernare întârzie discuțiile despre Pachetul II de măsuri fiscale. Asumarea se amână # PSNews.ro
Condițiile impuse de liderii PSD pentru a participa la ședințele comune din coaliție blochează discuțiile despre al doilea pachet de măsuri menite să reducă deficitul. Printre acestea, și eliminarea privilegiilor din sistemul bugetar, cerută chiar de social democrați. Liderii PNL și USR speră ca situația să se deblocheze prin discuții informale, astfel încât pachetul de […] Articolul Blocajul din coaliția de guvernare întârzie discuțiile despre Pachetul II de măsuri fiscale. Asumarea se amână apare prima dată în PS News.
19:50
Cât vor crește ratele din toamnă, când IRCC va avea o valoare record. Românii evită să se mai împrumute la bănci # PSNews.ro
Toamna aduce credite mai scumpe. Indicele în funcție de care se calculează dobânzile va ajunge la un nivel record în octombrie, 6,05%. Majorarea înseamnă rate mai mari de plată pentru persoanele care au împrumutat bani de la bănci. Saltul IRCC va duce la noi scumpiri în lanţ, avertizează economiştii, ca urmare a creşterii costurilor pe […] Articolul Cât vor crește ratele din toamnă, când IRCC va avea o valoare record. Românii evită să se mai împrumute la bănci apare prima dată în PS News.
19:50
Metoda inedită prin care un primar din Buzău i-a convins pe oameni să nu mai arunce ilegal gunoiul # PSNews.ro
Soluţie inedită pentru descurajarea celor care aruncă deşeuri neconforme pe spaţiul public. La Smeeni, în judeţul Buzău, primăria a montat camere de supraveghere la toate platformele de gunoi menajer, iar imaginile cu cei surprinși că abandonează moloz, mobilier, haine vechi sau plastic ajung direct pe rețelele sociale. În acest fel, făptașii ajung să fie cunoscuți […] Articolul Metoda inedită prin care un primar din Buzău i-a convins pe oameni să nu mai arunce ilegal gunoiul apare prima dată în PS News.
19:40
Primăria Sectorului 1 începe demolarea construcțiilor ilegale de pe domeniul public. Care e primul obiectiv # PSNews.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că a trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie şi va începe demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public, asigurându-se însă că preluarea pieţei nu va fi anulată în instanţă. Precizările vin după ce presa a relatat că piaţa este ocupată ilegal de un controversat om […] Articolul Primăria Sectorului 1 începe demolarea construcțiilor ilegale de pe domeniul public. Care e primul obiectiv apare prima dată în PS News.
19:40
Ionel Bogdan, precizări despre microbuzele școlare achiziționate prin PNRR: „Adevărul e simplu, dar nu senzațional” # PSNews.ro
Deputatul Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș aduce câteva explicații pertinente în scandalul microbuzelor școlare achiziționate prin PNRR. El atrage atenția că se vorbește mult în necunoștință de cauză și se compară prețurile fără TVA cu cele cu TVA. De asemenea, el pune la dispoziție ofertele primite de la două companii din domeniu. „Spațiul public este […] Articolul Ionel Bogdan, precizări despre microbuzele școlare achiziționate prin PNRR: „Adevărul e simplu, dar nu senzațional” apare prima dată în PS News.
19:20
Arena multifuncţională, unică în România prinde contur. Lucrările la primul Complex sportiv multifuncţional din ţară care se constuieşte pe locul fostului stadion Tineretului din Craiova avansează. Pe şantier este mereu forfotă şi se lucrează chiar şi noaptea. Planşeul peste subsol de 1.100 mp şi care s-a turnat zilele trecute a „înghiţit” conţinutul a 40 de […] Articolul FOTO Arena multifuncţională, unică în România prinde contur. Se lucrează zi și noapte apare prima dată în PS News.
19:20
Patriarhia Română, expropriată de stat pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Sunt vizate și proprietăți private # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect pentru exproprierea a cel puțin 10 hectare de teren și peste 100 de proprietari, în vederea extinderii Magistralei 4 de metrou. Printre cei afectați se numără persoane fizice, cât și instituții precum Patriarhia Română, Universitatea București și CFR. Cea mai mare despăgubire ajunge la o firmă privată din București. […] Articolul Patriarhia Română, expropriată de stat pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Sunt vizate și proprietăți private apare prima dată în PS News.
19:10
Dosarul directorului Romsilva care a primit 100.000 de euro la pensionare, apoi s-a reangajat a ajuns la DNA # PSNews.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan. Acesta s-a pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director […] Articolul Dosarul directorului Romsilva care a primit 100.000 de euro la pensionare, apoi s-a reangajat a ajuns la DNA apare prima dată în PS News.
19:00
Povestea escrocului ce s-a dat drept Marian Neacșu: A păcălit un prefect, o televiziune și oameni de afaceri # PSNews.ro
False identități, donații inventate și victime de rang înalt: aceasta este schema prin care un escroc cu experiență a făcut rost de zeci de mii de lei susținând că reprezintă PSD. Caz incredibil în Satu Mare, acolo unde un bărbat a reușit să convingă doi afaceriști locali să-i trimită bani, susținând că este Marian Neacșu, […] Articolul Povestea escrocului ce s-a dat drept Marian Neacșu: A păcălit un prefect, o televiziune și oameni de afaceri apare prima dată în PS News.
18:50
FOTO Continuă lucrările de curățare a acumulării Izvorul Muntelui. Cum arată acum locul distrus de viituri în iulie # PSNews.ro
Echipe mixte formate din specialiști de la Hidroelectrica, Administrația Națională ‘Apele Române’, Direcția Silvică Neamț și prestatori autorizați lucrează la curățarea și întreținerea acumulării Izvorul Muntelui după viitura de la sfârșitul lunii iulie, informează, marți, Prefectura Neamț. Intervențiile au început imediat după declanșarea stării de alertă la Poiana Teiului, ca efect al viiturii din 27-28 […] Articolul FOTO Continuă lucrările de curățare a acumulării Izvorul Muntelui. Cum arată acum locul distrus de viituri în iulie apare prima dată în PS News.
18:40
Ministerul Educației face propria anchetă legat de achizițiile de microbuze școlare cu bani prin PNRR # PSNews.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți, 12 august, că verifică achiziția de microbuze școlare electrice din două județe, iar la final va dispune măsuri, dacă se impun, sau va sesiza organele de anchetă. Verificările au loc în județele Iași și Prahova. Ministerul Educației a făcut precizări cu privire la achiziția descentralizată, la nivel de […] Articolul Ministerul Educației face propria anchetă legat de achizițiile de microbuze școlare cu bani prin PNRR apare prima dată în PS News.
18:40
Mark Rutte: NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin # PSNews.ro
NATO va continua să înarmeze Ucraina, indiferent de rezultatul întâlnirii de vineri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat Mark Rutte, secretarul general al organizației, informează TVPWorld. Mark Rutte, care a vorbit duminică la CBS News, a subliniat angajamentul Alianței față de Ucraina. El a spus că NATO se va strădui să […] Articolul Mark Rutte: NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin apare prima dată în PS News.
18:30
Ministrul Energiei a revocat numirea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, marţi seară, după ce presa a relatat că l-a nominalizat pe şeful său de Cabinet, Alin Ioan Demian, care este şi finul său, ca administrator provizoriu la Hidroelectrica, faptul că a decis să revoce această nominalizare. ”Deşi nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de […] Articolul Ministrul Energiei a revocat numirea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
18:20
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski: „Pacea nu e posibilă fără Ucraina”. Preşedintele va merge la Kiev # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă. ”Preşedintele […] Articolul Nicușor Dan, discuție cu Zelenski: „Pacea nu e posibilă fără Ucraina”. Preşedintele va merge la Kiev apare prima dată în PS News.
18:20
Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov, afirmă că succesul reformei administrației publice depinde în mare măsură de implicarea autorităților locale. El a atras atenția că eficiența administrativă nu trebuie urmărită doar la nivel central, ci și în fiecare localitate, iar administrațiile județene și locale trebuie să facă progrese concrete. „Dacă […] Articolul Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru apare prima dată în PS News.
18:10
Le Monde: „Dracula”, pelicula tulburătoare a lui Radu Jude despre inteligența artificială # PSNews.ro
Publicația Le Monde caracterizează „Dracula” lui Radu Jude, în competiție la Festivalul de Film de la Locarno, drept „o tragicomedie excesivă, hilară și disperată”. Corriere della Sera a criticat filmul, subliniind că „impresia este că cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”. În ficțiunea cineastului român, un scenarist testează diferite povestiri […] Articolul Le Monde: „Dracula”, pelicula tulburătoare a lui Radu Jude despre inteligența artificială apare prima dată în PS News.
18:10
Asociațiile magistraților cer o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul atacurilor asupra justiției # PSNews.ro
Patru asociații ale magistraților au solicitat o întâlnire ‘de urgență’ cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care ‘campania susținută de subminare a profesiei de magistrat’, din ultimii trei ani, le are asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească. Totodată, asociațiile doresc să evidențieze importanța participării judecătorilor și procurorilor la dezbaterile privind propunerile […] Articolul Asociațiile magistraților cer o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul atacurilor asupra justiției apare prima dată în PS News.
18:00
O companie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: „Este excepțională, puritate 99%” # PSNews.ro
O companie din Ungaria pregătește deschiderea unei mine de sare în Cluj Salt-Veres Zrt., o afacere de familie din Ungaria, se află în faza finală a pregătirilor pentru inaugurarea unei mine de sare moderne în localitatea Valea Florilor, județul Cluj, conform Infostart.hu. Proiectul a devenit posibil după ce compania a obținut concesiunea pentru zăcământul respectiv la […] Articolul O companie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: „Este excepțională, puritate 99%” apare prima dată în PS News.
18:00
Românul mort în incendiile din Spania și-a pierdut viața salvând caii de la școala de echitație unde lucra # PSNews.ro
Incendiile care au cuprins Tres Cantos, o suburbie a Madridului, au luat viaţa unui român în vârstă de 50 de ani. Potrivit presei spaniole, bărbatul a murit încercând să salveze caii de la şcoala de echitaţie unde lucra. Oamenii care locuiesc în zonă şi îl cunoşteau pe român l-au descris pentru publicaţia 20minutos.es ca fiind un bărbat […] Articolul Românul mort în incendiile din Spania și-a pierdut viața salvând caii de la școala de echitație unde lucra apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
17:50
Pentru prima dată, la Cupa Europeană de juniori, s-a cântat imnul României la festivitatea de premiere după o probă individuală. Carol Popa este cel care a obținut victoria, scriind o pagină de istorie în acest sport în weekend, la Izvorani. „Este un vis îndeplinit pentru mine. Și anul trecut aș fi putut să câștig, dar […] Articolul Aur pentru triatlonistul Carol Popa, la Cupa Europeană de juniori apare prima dată în PS News.
17:50
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate sunt români, acuză autoritățile bulgare # PSNews.ro
Autoritățile bulgare au dat peste 150 de amenzi într-o operațiune de două zile pe litoralul Mării Negre, majoritatea sancționaților fiind turiști români. În perioada 6-7 august, autorităţile bulgare, alături de reprezentanţi ai instituţiilor române, au desfăşurat o amplă acţiune de verificare de-a lungul coastei de nord a Mării Negre. Controlul, solicitat de ministrul bulgar al […] Articolul Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate sunt români, acuză autoritățile bulgare apare prima dată în PS News.
17:50
ATENA Luni dimineață a intrat în vigoare un nou regulament al Ministerului de Finanțe din Grecia, care interzice complet taxele pentru retragerile de numerar de la bancomatele băncilor elene, scrie Euronews. Până în prezent, orice client care retrăgea numerar de la un bancomat al unei bănci care nu era propriul său furnizor era taxat suplimentar. […] Articolul Știri din capitalele Europei, 12 august apare prima dată în PS News.
17:40
Au început lucrările la podul peste pârâul Bizdidel, aflat pe DN71, la intrarea în orașul Pucioasa, anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița. Astăzi, împreună cu primarul orașului Pucioasa, Constantin Ana, prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, și cu secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, am fost pe teren pentru a ne […] Articolul Încă un pod important a intrat în reparații. Anunțul edililor apare prima dată în PS News.
17:30
La proba scrisă obligatorie a profilului din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului au participat 84,2% dintre candidați, aproape 3.000 au absentat și 24 au fost eliminați pentru fraudă, iar examenul continuă cu probele următoare. Aproape 3.000 de candidați au lipsit marți, la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului, iar […] Articolul BAC toamnă 2025. Aproape 3.000 de absenți și 24 de eliminați la proba de marți apare prima dată în PS News.
17:20
Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate […] Articolul Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală apare prima dată în PS News.
17:20
Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media. Ce planuri are # PSNews.ro
București, 12 august — Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România. Noul grup va cumula o audiență de aproape 2 milioane de utilizatori unici pe zi, redefinind peisajul media online autohton. Grupul […] Articolul Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media. Ce planuri are apare prima dată în PS News.
17:10
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, marţi, prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti. ”Continuăm să extindem reţeaua de benzi dedicate transportului public. În următoarele săptămâni, amenajăm 10,55 km de benzi unice, iar în total ajungem la 65,3 km – din care 35,5 km sunt exclusiv pentru autobuze”, a scris, […] Articolul Bucureștiul câștigă încă 10,5 km de benzi unice pentru transportul public apare prima dată în PS News.
17:00
Evaluare Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat calendarele propuse și ordinul de organizare # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei a publicat, pentru consultare publică, proiectele de ordin privind organizarea examenelor naţionale de anul viitor şi a admiterii în învăţământul liceal. Conform propunerilor, probele scrise ale Evaluării Naţionale, respectiv ale Bacalaureatului se vor desfăşura după finalizarea cursurilor anului şcolar 2025-2026. Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea şi […] Articolul Evaluare Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat calendarele propuse și ordinul de organizare apare prima dată în PS News.
16:50
Senatorul AUR, Petrișor Peiu reacționează dur marți, 12 august, după anunțul creșterii inflației. Peiu spune că Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. „Inflația analizată a atins 7,84% în luna iulie, înaintea unui val uriaș de scumpiri care a început la 1 august, ca urmare a deciziei guvernului Bolojan de a crește concomitent cota TVA […] Articolul Senator AUR: Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat apare prima dată în PS News.
16:50
Inițiativă legislativă POT: Reducerea impozitului pe venit în funcție de numărul de copii ai unei familii # PSNews.ro
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, spune marți, 12 august, că, în timp ce alte state găsesc soluții fiscale pentru a susține părinții, în România, mamele sunt împovărate cu noi taxe. Gavrilă anunță că POT a depus în Parlament o propunere legislativă ambițioasă. „Polonia sprijină familiile, România taxează mamele. În timp ce alte state găsesc soluții fiscale […] Articolul Inițiativă legislativă POT: Reducerea impozitului pe venit în funcție de numărul de copii ai unei familii apare prima dată în PS News.
16:40
Ministrul agriculturii îi îndeamnă pe români să cumpere alimente produse și prelucrate în țară # PSNews.ro
Plafonarea la 20% a adaosului comercial la inputurile din agricultură ar duce la scăderea semnificativă a prețurilor la produsele agricole – estimează ministrul Florin Barbu, care spune că va propune această măsură în guvern. El îi încurajează pe cetățeni să cumpere alimente produse și prelucrate în țară, pentru a sprijini firmele autohtone, dar și pentru […] Articolul Ministrul agriculturii îi îndeamnă pe români să cumpere alimente produse și prelucrate în țară apare prima dată în PS News.
16:30
Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat # PSNews.ro
În patru ani, autoritățile au semnat contracte cu primăriile și Consiliile Județene, prin programul „Anghel Saligny”, de 45,8 miliarde. O analiză Expert Forum arată că până la data de 30 iunie 2025, Guvernul a reușit să deconteze doar 19,5 miliarde de lei, iar din cele aproximativ 5.000 de proiecte aprobate spre finanțare 4% au reușit […] Articolul Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat apare prima dată în PS News.
16:30
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a transmis, marţi, un mesaj de Ziua Internaţională a Tineretului, apreciind că educaţia este fundaţia unei societăţi puternice, inovatoare şi unite. ”Educaţia trebuie privită ca o investiţie, nu ca un cost”, a transmis, marţi, de Ziua Internaţională a Tineretului, europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Aceasta a prezezentat un un bilanţ cu ce […] Articolul Victor Negrescu: Educaţia trebuie privită ca o investiţie, nu ca un cost apare prima dată în PS News.
16:20
‘Cine a oferit, în tot acest timp, protecție?’. Ministrul Finanțelor trimite ANAF peste marii datornici # PSNews.ro
Ministeru Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă demararea unor controale de integritate asupra unor companii cu „dimensiuni economice semnificative”, care înregistrează întârzieri repetate la plata taxelor, dar şi suspiciuni de fraudă, semnalate inclusiv de Curtea de Conturi. El a detaliat situaţia unor cazuri concrete, menţionând un producător local de ţigări cu datorii totale ce depăşesc 600 milioane […] Articolul ‘Cine a oferit, în tot acest timp, protecție?’. Ministrul Finanțelor trimite ANAF peste marii datornici apare prima dată în PS News.
16:10
Financial Times: Fabricile de armament europene s-au extins într-un ritm de trei ori mai mare decât pe timp de pace # PSNews.ro
Renașterea industriei europene de armament nu înseamnă numai angajamente de cheltuieli, ci și clădiri propriu-zise Asistăm la un proces de reînarmare istorică, la o extindere a fabricilor de armament europene într-un ritm de trei ori mai mare decât în timp de pace. Este concluzia unei analize a Financial Times, în care se arată că siturile […] Articolul Financial Times: Fabricile de armament europene s-au extins într-un ritm de trei ori mai mare decât pe timp de pace apare prima dată în PS News.
16:10
Senatul dezbate în sesiune extraordinară două ordonanțe de urgență care schimbă regulile retrocedărilor și asigură fonduri pentru un important proiect de infrastructură medicală. Două acte normative cu efecte directe în domeniul proprietății și al sănătății publice – OUG 38/2025, privind modificarea mecanismelor de restituire a imobilelor confiscate în perioada comunistă, și OUG 39/2025, care asigură […] Articolul Senatul dezbate, în sesiune extraordinară, două Ordonanțe de Urgență cu impact major apare prima dată în PS News.
16:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație estimată la 30,14 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziționarea de servicii destinate elaborării studiului de fezabilitate aferent lărgirii la 3 benzi pe sens a autostrăzii A1 București-Pitești. „Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, sector București – Pitești, a rezultat […] Articolul Trei benzi pe sens pe Autostrada A1 București – Pitești. CNAIR a lansat licitația apare prima dată în PS News.
15:50
Afacere cu microbuze acasă la Bolojan: CJ Bihor, contracte cu firma acuzată că vinde la suprapreț # PSNews.ro
Consiliul Județean Bihor, sub influența lui Ilie Bolojan, a fost foarte generos cu firma Aveuro International SRL, acuzată că a vândut microbuze electrice la suprapreț. Aveuro International SRL, firmă controlată de Vlad Papuc (fiul Rodicăi Papuc, fost consilier județean PNL Prahova), a avut mai multe contracte cu numeroase consilii județene din toată țara. Potrivit reporteris.ro, […] Articolul Afacere cu microbuze acasă la Bolojan: CJ Bihor, contracte cu firma acuzată că vinde la suprapreț apare prima dată în PS News.
15:50
Două surori din Iași scriu istorie: cele mai tinere femei care au cucerit cele 7 Vârfuri și cei mai înalți 7 vulcani # PSNews.ro
Record mondial pentru România. Două surori gemene din Iași au devenit cele mai tinere femei din lume care au cucerit atât cele Șapte Vârfuri din lume, cât și cei mai înalți șapte vulcani de pe fiecare continent. În doar cinci ani, de la Kilimanjaro până la Everest și Denali, au înfruntat furtuni, ger de -40 […] Articolul Două surori din Iași scriu istorie: cele mai tinere femei care au cucerit cele 7 Vârfuri și cei mai înalți 7 vulcani apare prima dată în PS News.
15:50
Poliția locală. Consilier: 13.000 lei/lună, director: 17.000 lei. 50% din angajați nu sunt polițiști # PSNews.ro
Guvernul a anunțat că 6.000 de angajați din poliția locală vor fi concediați. La Poliția Locală Timișoara din 45 de angajați, jumătate nu sunt polițiști locali. Consilierii de la poliția locală primesc 13.000 lei/lună, iar directorii iau salariu de 17.000 lei brut. Austeritatea guvernului ajunge și la poliția locală. Guvernul anunță că mii de angajați […] Articolul Poliția locală. Consilier: 13.000 lei/lună, director: 17.000 lei. 50% din angajați nu sunt polițiști apare prima dată în PS News.
15:40
Presa locală: Ministrul Energiei a cerut numirea șefului său de cabinet într-o funcție de conducere la Hidroelectrica # PSNews.ro
Ioan Alin Demian, directorul de cabinet al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, este propus ca reprezentant al statului român pentru un loc în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica. Acesta este din Coșbuc și este de ceva vreme șeful de cabinet al lui Bogdan Ivan. Demian este și finul ministrului, care l-a nășit la nunta din 2017, notează […] Articolul Presa locală: Ministrul Energiei a cerut numirea șefului său de cabinet într-o funcție de conducere la Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
15:40
O cârciumă din Buzău care a aparținut lui Caragiale a fost scoasă la vânzare. Care este prețul de pornire # PSNews.ro
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut, în perioada noiembrie 1894 – noiembrie 1895, dramaturgului Ion Luca Caragiale, imobil declarat monument istoric, a fost scoasă la vânzare, acolo funcționând de-a lungul timpului ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ, scrie Agerpres. Imobilul numără cinci camere, un beci domnesc cu boltă, în suprafață de […] Articolul O cârciumă din Buzău care a aparținut lui Caragiale a fost scoasă la vânzare. Care este prețul de pornire apare prima dată în PS News.
15:30
Cel mai mare avion din lume va fi produs în Italia. Se va numi WindRunner și va fi înalt cât o clădire cu patru etaje # PSNews.ro
În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner și este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru a transporta încărcături excepțional de mari, mai ales turbine eoliene pentru centralele electrice de generație următoare, care sunt mult mai […] Articolul Cel mai mare avion din lume va fi produs în Italia. Se va numi WindRunner și va fi înalt cât o clădire cu patru etaje apare prima dată în PS News.
15:20
Raport BNR: Economia internă rămâne expusă unor riscuri majore. Creşterea depinde de efectele consolidării fiscale # PSNews.ro
Economia internă rămâne expusă unor riscuri semnificative, în special în condiţiile unei creşteri economice modeste în zona euro, principalul partener comercial al României, arată raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, publicat de Banca Naţională a României (BNR). Acesta arată că prognoza de creştere economică pentru România în 2025 şi 2026 este puternic influenţată de efectele […] Articolul Raport BNR: Economia internă rămâne expusă unor riscuri majore. Creşterea depinde de efectele consolidării fiscale apare prima dată în PS News.
15:10
Radu Carp, despre întâlnirea la vârf SUA-Rusia: Vladimir Putin vrea să câștige doar timp # PSNews.ro
Întâlnirea de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu va duce la progrese concrete privind încheierea Războiului din Ucraina, ci va crea breșe în unitatea Occidentului, spune pentru MEDIAFAX prof. univ. dr. Radu Carp. „Vladimir Putin vrea să câștige doar timp și vrea doar să dispară această unitate occidentală, să zic și eu, pentru […] Articolul Radu Carp, despre întâlnirea la vârf SUA-Rusia: Vladimir Putin vrea să câștige doar timp apare prima dată în PS News.
15:10
Pentru a verifica suma acumulată în Pilonul II de pensii, trebuie mai întâi să aflați la ce fond contribuiți. Procedura este simplă și se poate face online, în câteva minute, pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aflați la ce fond de pensii contribuiți Accesați site-ul ASF, la adresa oficială https://www.asfromania.ro/. Pe pagina principală, derulați până […] Articolul Care sunt pașii pentru a afla câți bani ai în Pilonul II de pensii apare prima dată în PS News.
15:00
Anunțul CFR în prag de minivacanță, când trenurile sunt cele mai aglomerate: „Mulțumim tuturor pentru înțelegere” # PSNews.ro
CFR anunță suplimentarea unor vagoane în minivacanță și cere înțelegere pentru eventualele problemele legate de funcționarea aerului condiționat în trenuri. CFR Călători informează că, în zilele cu trafic crescut din minivacanță, va pune „la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite.” „Pentru această perioadă, în funcție […] Articolul Anunțul CFR în prag de minivacanță, când trenurile sunt cele mai aglomerate: „Mulțumim tuturor pentru înțelegere” apare prima dată în PS News.
14:50
Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou din București. Motivul pentru care au fost mobilizați # PSNews.ro
În ultimele zile, bucureștenii au observat prezența mai multor jandarmi înarmați în stațiile de metrou. Schimbarea nu le-a fost indiferentă locuitorilor din Capitală care s-au întrebat ce a determinat mobilizarea forțelor de ordine în stațiile de metrou. Ca răspuns, reprezentanții instituţiei au făcut o postare pe rețelele de socializare. Prezența jandarmilor în stațiile de metrou […] Articolul Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou din București. Motivul pentru care au fost mobilizați apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.