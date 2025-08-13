Revista presei internaționale, 13 august 2025
Rador, 13 august 2025 06:50
Pe măsură ce data summitului Trump-Putin din Alaska se apropie, fronturile paralele – cel din estul Ucrainei și cel din culisele diplomației internaționale – creează un tablou tensionat și contradictoriu, surprins de presa internațională. Washington Post își începe analiza cu prezentarea terenului de luptă: „Forțele ruse au obținut câștiguri teritoriale semnificative, iar acestea i-ar putea […]
• • •
Acum 10 minute
07:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei a demascat 118 rețele de agenți de la începutul războiului # Rador
Şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, a declarat că, de la începutul invaziei ruse la scară largă, angajații instituţiei au demascat 118 rețele de agenți inamici. „Dacă vorbim despre rețele de agenți, de la începutul războiului, am demascat 118 astfel de rețele. Printre ele se numără cele care obțineau informații despre Forțele […]
Acum 30 minute
06:50
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Nicușor Dan, prima reacție la summitul Trump-Putin de vineri, din Alaska # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea ţărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul Coalition of the Willing este organizat prin videoconferință, anunţă Preşedinţia. Înainte de reuniune, șeful statului a transmis că salută eforturile preşedintelui Donald Trump pentru pace în Ucraina. La Summit-ul ”Coalition of the Willing”, participă liderii statelor europene, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski care […]
06:50
Acum 12 ore
21:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat cu președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, despre viitoarele negocieri cu liderul american Donald Trump, a anunţat serviciul de presă al Kremlinului. „Președintele rus a împărtășit informații omologului său nord-coreean Kim Jong-un în contextul viitoarelor negocieri cu președintele american Donald Trump” – se afirmă în comunicat. Negocierile dintre Putin […]
21:20
Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți că va respinge orice propunere rusească de retragere a trupelor ucrainene din regiunea estică Donbas, deoarece acest lucru ar priva forţele ucrainene de liniile lor defensive și ar deschide calea armatei ruse de a declanşa alte ofensive. Liderul ucrainean le-a spus jurnaliştilor că problemele teritoriale ar trebui discutate după […]
21:20
Bursa de Valori București a încheiat pe minus ședința de astăzi, cu tranzacții totale de aproape 60 de milioane de lei, echivalentul a aproape 12 milioane de euro. Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, urmate de cele ale Fondului Proprietatea și Hidroelectrica./apostelnicu/dsirbu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 12 august
20:50
Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor # Rador
Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor și îi solicită premierului o întrevedere de urgență pentru a discuta despre această situație. Cele patru asociații semnatare afirmă că dialogul este esențial pentru buna funcționare a instituțiilor statului și cu atât mai necesar atunci când „derapaje frecvente subminează deliberat încrederea […]
20:50
Oficialii de la Casa Albă au anunțat că întâlnirea Trump – Putin de vineri va avea loc în Anchorage # Rador
Întâlnirea de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin, va avea loc la Anchorage, în Alaska, a anunțat marţi Casa Albă./opopescu/dsirbu REUTERS – 12 august
20:40
Serghei Lavrov și Marco Rubio au discutat la telefon despre summitul Trump – Putin de vineri, din Alaska # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov și secretarul american de stat, Marco Rubio au discutat marți la telefon despre pregătirile pentru summitul de vineri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, care se va desfăşura în Alaska. Într-o declarație publicată pe Telegram, Ministerul rus de Externe a menţionat că cele două […]
20:20
La microfon, Elvira Chilaru
19:50
Fostul nostru coleg Marian Megan a încetat astăzi în viață, la vârsta de 69 de ani. Cu o carieră de peste 30 de ani în cadrul Radio România, Marian Megan a lucrat mai întâi ca tehnician, apoi ca jurnalist la Camera Ştirilor. A fost, de asemenea, unul dintre realizatorii „Matinalului”, al emisiunii „Noapte albastră” și […]
19:10
La Delfinariul din Constanța are loc spectacolul „Ultrasunete”, o colaborare între vocea umană și sunetele delfinilor # Rador
Realizator: Mihaela Enache – La Delfinariul din Constanța are loc în această seară spectacolul „Ultrasunete”, o colaborare între vocea umană, reprezentată de Corul Madrigal, și sunetele expresive ale delfinilor. Din experiențele anilor trecuți, mamiferele marine au oferit momente acrobatice și sonore spectaculoase când au ascultat corul. Anul acesta, programul va fi unul atât pe placul […]
19:00
Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, trimite Corpul de control pentru a verifica achizițiile de microbuze electrice școlare # Rador
Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că va trimite Corpul de control pentru a verifica achizițiile microbuzelor electrice școlare achiziționate prin PNRR, după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora prețurile ar fi fost supraevaluate. Într-o postare pe internet, el a scris că verificările vor viza procedurile, criteriile tehnice și respectarea regulilor de […]
19:00
Ministrul finanțelor solicită ANAF să demareze controale la companii mari care tergiversează plata taxelor # Rador
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, solicită ANAF să demareze controale de integritate la companii mari care tergiversează plata taxelor. Într-o postare pe internet, ministrul precizează că sunt vizate firme cu datorii de sute de milioane de lei și cu un istoric de eșalonări repetate, amânări și contestări în instanță. Potrivit ministrului, în unele situații, aceste practici […]
18:30
Realizator: Mihaela Enache – Președintele Nicuşor Dan a vorbit astăzi la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. În cadrul discuțiilor, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității territoriale a acestei țări. Nicuşor Dan l-a asigurat pe Volodimir […]
Acum 24 ore
18:10
În București, Primăria Generală extinde rețeaua de culoare dedicate transportului public. În următoarele săptămâni vor fi amenajate benzi unice pe încă 10,5 km, astfel că se va ajunge în total la peste 65 km, dintre care 35,5 km exclusiv pentru autobuze. Noile benzi vor fi disponibile pe sensul spre Piața Romană, de pe Bulevardul Lascăr […]
18:10
„O pace nedreaptă în războiul dintre Ucraina şi Rusia va duce doar la preluarea de mai mult teritoriu ucrainean” (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că o pace nedreaptă în războiul Ucrainei cu Rusia nu va dura mult timp și va duce doar la preluarea de către forțele ruse a mai mult teritoriu ucrainean. „O pace mai degrabă mimată decât autentică nu va rezista mult timp și nu va face decât să încurajeze […]
18:00
Certificare NATO pentru un detaşament al forţelor aeriene germane de a executa misiuni de poliţie aeriană în România # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Un detașament al forțelor aeriene germane a primit astăzi certificarea din partea NATO pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită în următoarele opt luni în România. Ceremonia a avut loc la Baza 57 aeriană „Cpt. aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu. Reporter: Sorin Cealera – Evenimentul de astăzi marchează […]
17:40
CFR Călători pune la dispoziția publicului în următoarele zile întreaga sa capacitate de transport disponibilă pentru minivacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Potrivit unui comunicat al companiei, va fi suplimentat numărul de vagoane la „Trenurile soarelui”, în perspectiva organizării serbărilor dedicate Zilei Marinei Române pe litoral. Pentru a evita asupraaglomerarea, CFR Călători le recomandă […]
17:00
Centrala nucleară Gravelines din Franţa a fost oprită din cauza unui banc de meduze care a intrat în sistemul de răcire # Rador
Patru reactoare de la centrala nucleară Gravelines din Franța vor fi repuse în funcțiune pe parcursul săptămânii, puțin mai târziu decât se prevăzuse inițial – au arătat marți datele Companiei „Électricité de France” (EDF). Reactoarele au fost scoase din funcțiune din cauza unui banc de meduze care a intrat în sistemele de răcire. Centrala din […]
16:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat declarația comună a liderilor europeni dinaintea întâlnirii Trump-Putin # Rador
Președintele Nicușor Dan salută eforturile liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a găsi o soluție de pace justă și durabilă. Într-un mesaj pe internet, șeful statului anunță că a semnat declarația comună de dinaintea întâlnirii de vineri din Alaska dintre […]
15:40
Locuitorii evacuați la Praid se pot întoarce la casele lor miercuri după-amiază, după ce Comitetul pentru Situații de Urgență din judeţul Harghita a decis, în ședința sa de marți, suspendarea ordinului de evacuare – a anunțat marți președintele Consiliului Județean Harghita, Botond Barna Bíró, care a declarat într-un mesaj video că decizia a fost luată […]
15:30
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, îi îndeamnă pe cetăţeni să cumpere alimente produse și prelucrate în țară # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Plafonarea la 20% a adaosului comercial la inputurile din agricultură ar duce la scăderea semnificativă a prețurilor la produsele agricole – estimează ministrul Florin Barbu, care spune că va propune această măsură în guvern. El îi încurajează pe cetățeni să cumpere alimente produse și prelucrate în țară, pentru a sprijini firmele […]
15:20
Ucraina propune crearea unei platforme internaționale pentru dezvoltarea dreptului umanitar internațional, cu scopul de a răspunde noilor provocări, de a acoperi lacunele juridice și de a introduce sancțiuni preventive pentru încălcarea acestui drept – potrivit Ukrinform. Agenţia notează că ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a făcut o declarație în acest sens în deschiderea conferinței […]
15:20
Un nou incendiu de vegetație uscată a necesitat intervenția pompierilor în zona localităților Vărăști, Berceni și Frumușani # Rador
Un nou incendiu de vegetație uscată a necesitat azi intervenția pompierilor în zona localităților Vărăști, Berceni și Frumușani, situate la limita județelor Ilfov și Giurgiu. A fost afectată o suprafață de aproximativ 40 de hectare, iar potrivit ISU București-Ilfov, rafalele de vânt au favorizat extinderea incendiului. La fața locului au fost trimise 17 autospeciale de […]
14:40
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că nu există motive de rupere a alianței de guvernare # Rador
Realizator: Mihaela Enache – Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că nu există motive de rupere a alianței de guvernare, atâta timp cât toate partidele din coaliție au ca obiectiv eliminarea privilegiilor și reformarea statului. El afirmă că revenirea la masa dialogului trebuie să fie soluția pentru depășirea acestei situații de criză politică. Mircea Abrudean: […]
14:20
Realizator: Cătălin Gomboș – Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a prezentat, astăzi, raportul trimestrial asupra inflaţiei. Potrivit acestuia, BNR şi-a modificat în urcare prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, la 8,8% de la 4,6 procente anterior. Iulian Olescu are detalii. Reporter: După publicarea datelor statistice de astăzi, pentru luna iulie, care arată […]
14:10
13:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că armata rusă nu dă semne că ar intenționa să oprească războiul. Dimpotrivă, potrivit lui Zelenski, mișcările recente ale trupelor ruse indică pregătiri pentru noi operațiuni ofensive. Această declarație vine în contextul în care liderii Uniunii Europene au emis un comunicat de sprijin pentru Ucraina, cu puțin timp înaintea […]
12:50
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Ep. XXVI Tratatul arabo-bizantin din 12 august 678 o pace temporară la porțile Constantinopolului # Rador
Introducere În vara anului 678, Imperiul Bizantin și Califatul Omeiad au încheiat un tratat care a pus capăt, pentru o perioadă, atacurilor anuale ale flotei arabe asupra Constantinopolului. Acest acord a reprezentat un moment de respiro pentru capitala bizantină, după ani întregi de presiune militară intensă. Context istoric În a doua jumătate a secolului al […]
12:50
Alegeri sub asediu: cum a fost anulat votul moldovenilor în 1857 și cum au câștigat unioniștii # Rador
Introducere Anul 1857 găsea Principatele Române într-un moment de maximă efervescență politică. Războiul Crimeii (1853–1856) modificase echilibrul de forțe în regiune, iar Tratatul de la Paris din 1856 plasase Moldova și Țara Românească sub garanția colectivă a celor șapte Mari Puteri europene: Franța, Marea Britanie, Austria, Prusia, Rusia, Sardinia și Imperiul Otoman. Scopul era reformarea […]
12:40
Autorităţile şcolare din Arad au propus Ministerului Educaţiei reorganizarea a 20 de unităţi de învăţământ din judeţ # Rador
Autorităţile şcolare din Arad au propus Ministerului Educaţiei reorganizarea a 20 de unităţi de învăţământ din judeţ. Este vorba atât de şcoli gimnaziale, grădiniţe, dar şi licee, iar nouă dintre acestea urmează să-şi piardă personalitatea juridică. Motivul principal al acestor reorganizări este lipsa de elevi sau preşcolari. Într-unul din cazuri, o şcoală gimazială dintr-un cartier […]
12:30
Incendiul de vegetaţie din apropierea satului Ilindenţi a pătruns în Parcul Naţional Pirin din Bulgaria # Rador
Incendiul de vegetaţie din Munţii Pirin, care arde de 19 zile, a pătruns pe teritoriul Parcului Naţional Pirin din Bulgaria, a declarat directorul parcului, Rosen Banenski, citat de postul naţional de televiziune BNT. Focul a cuprins aproximativ 1,7 hectare de vegetaţie situate în zone înalte ale munţilor, accesul fiind extrem de dificil din cauza altitudinii […]
11:30
A fost emis un cod galben de caniculă valabil pentru aproape întreaga jumătate de vest a ţării # Rador
Meteorologii au anunţat pentru miercuri un cod galben de caniculă valabil pentru aproape întreaga jumătate de vest a ţării. Astfel, de la ora 12:00, această avertizare va viza Maramureşul, Crişana, Banatul, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă şi disconfort termic. Temperaturile maxime se vor încadra […]
11:20
Rata anuală a inflației a urcat în luna iulie la 7,84%, potrivit celor mai recente date publicate de INS # Rador
Rata anuală a inflaţiei a urcat luna trecută la 7,84%, de la 5,7% în iunie – anunţă Institutul Naţional de Statistică. Cele mai mari creşteri au fost la energie electrică – 63%, fructe proaspete – 39%, urmate de legume şi conserve de legume – cu aproape 16% şi cafea – cu 14%. La capitolul servicii, […]
11:00
Premierul australian a afirmat că Benjamin Netanyahu este în stare de negare referitor la consecinţele pentru civilii din Gaza # Rador
Premierul australian Anthony Albanese a declarat că Benjamin Netanyahu este in stare de negare, la o zi după ce a afirmat că Australia va recunoaşte statul palestinian. „Oprirea ajutoarelor şi apoi pierderea de vieţi în jurul acelor centre de distribuire a ajutoarelor sunt absolut inacceptabile. Am vorbit cu premierul Netanyahu. Mi-a spus din nou ce […]
10:10
Liderii UE au semnat o declaraţie în care susţin că Ucraina trebuie inclusă în discuţiile de pace # Rador
Liderii UE au publicat o declaraţie comună în care susţin că poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul, pe fondul îngrijorărilor că ţara este exclusă. Declaraţia, care nu a fost semnată de Ungaria, susţine, de asemenea, că discuţii semnificative de pace pentru Ucraina nu pot avea loc decât în contextul unei încetări […]
08:50
Violonista virtuoasă din Kazahstan, Layla Tazhibayeva, extinde posibilitățile acustice ale acestui instrument străvechi # Rador
Layla Tazhibayeva este o renumită muziciană kazahă, cunoscută pentru tentativele sale neobosite de a depăși limitele sunetului tradițional. Instrumentul la care cântă este kobizul, numit deseori „vioara kazahă”. Kobizul poate fi întâlnit în două variante principale: kobizul academic, care seamănă cu o vioară clasică, în timp ce kyl-kobizul este o versiune tradițională antică sculptată dintr-o […]
08:40
Forțele de Apărare ale Ucrainei au alungat trupele ruse din două localităţi – Stepne și Novokostiantinivka, situate în regiunea Sumi – potrivit unui comunicat remis luni seară. „Luptătorii din Regimentul 225 de Asalt, prin acțiuni decisive, au împins unitățile inamice dincolo de granița de stat a Ucrainei” – a arată în mesajul transmis de Statul […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Ora 11:00 – Sesiune extraordinară: Şedinţă în plen. Pe ordinea de zi se află informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din 8 august. Ședință la sediul Senatului și online – Administrație * Miercurea-Ciuc: Conferinţă de presă organizată de Primăria municipiului […]
08:30
Senatul se reuneşte astăzi de la ora 11:00 în plen într-o sesiune extraordinară. Pe ordinea de zi figurează o informare referitoare la ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern săptămâna trecută. Este vorba despre actul normativ care asigură fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”. Cealaltă ordonanţă […]
08:30
Vulcanul Kliucevskoy din Kamceatka a erupt din nou, aruncând lavă şi cenușă la o înălțime de zece kilometri # Rador
Marți dimineață, vulcanul Kliucevskoi din Kamceatka a erupt din nou, aruncând o coloană de cenușă la o înălțime de 10 km deasupra nivelului mării, precizează Echipa de Intervenție la Erupții Vulcanice Kamchatka (KVERT) a Institutului de Vulcanologie și Seismologie a Filialei din Extremul Orient al Academiei Ruse de Științe. Erupția vulcanului continuă. Activitatea vulcanului rămâne […]
08:20
Democraţii din SUA l-au acuzat pe Donald Trump de abuz de putere după ce acesta a anunţat detaşarea Gărzii Naţionale în Washington # Rador
Democraţii din Statele Unite l-au acuzat pe Donald Trump de abuz de putere după ce acesta a anunţat că va detaşa Garda Naţională în Washington D.C. care să preia controlul asupra Poliţiei. Primarul Muriel Bowser a afirmat că măsura este neliniştitoare. Vorbind alături de preşedintele Trump luni, la Casa Albă, Secretarul apărării, Pete Hegseth, a […]
08:20
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat că niciun acord de pace pentru Ucraina care nu implică ţara nu va fi implementat. În declaraţiile pentru BBC, ea a făcut din nou un apel pentru includerea liderului ucrainean în discuţiile de vineri dintre preşedintele Trump şi preşedintele Putin, în Alaska. Donald Trump a afirmat că în […]
08:10
Până la ora 10:00 în această dimineaţă mai este activ codul roşu de caniculă care marchează de ieri judeţele Mehedinţi şi Dolj. Sunt anunţate temperaturi de 41 de grade şi disconfort termic ridicat. Tot până la aceeaşi oră este activ şi codul portocaliu de arşiţă, care vizează judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. Aici, maximele […]
08:10
A doua sesiune a examenului de Bacalaureat continuă cu proba scrisă obligatorie a profilului # Rador
A doua sesiune a examenului de Bacalaureat continuă astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului, iar mâine are loc cea la alegere a profilului şi specializării. Potrivit Ministerului Educaţiei, elevii care aparţin minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 14 august. La această sesiune s-au înscris peste 30. 000 de […]
Ieri
03:10
LE MONDE: La Festivalul de la Locarno, „Dracula”, filmul devastator al lui Radu Jude despre inteligența artificială # Rador
În filmul de ficțiune al cineastului român, aflat în competiție pentru Leopardul de Aur de la Locarno, un scenarist testează diferite povești cu vampiri cu ajutorul inteligenței artificiale. O tragi-comedie excesivă, hilară și disperată Commedia dell’arte, dar și tragic, așa cum se întâmplă adesea la Radu Jude, al cărui demers explorează ravagiile societății de consum […]
02:50
La noi, ploaia de meteori – Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, va atinge în nopțile următoare maximul de activitate, când este posibil să se vadă până la 100 de meteori pe oră, în zonele ferite de lumină din afara orașelor. Curentul este activ însă pe tot parcursul lunii august. În […]
00:50
Înotătorul Avram Iancu din Petroșani a devenit primul om din lume care a traversat înot Europa pe principalele cursuri de apă # Rador
Înotătorul Avram Iancu din Petroșani a devenit primul om din lume care a traversat înot Europa pe principalele cursuri de apă. Bibliotecar de meserie, Iancu a înotat în 2017 fluviul Dunărea, în 2023 a străbătut înot fluviul Rin, iar acum Canalul Main. Despre această performanță are detalii corespondentul RRA Ilie Pintea. Reporter: Avram Iancu a […]
00:50
Donald Trump a amânat cu încă 90 de zile creşterea taxelor vamale pentru bunurile din China (presa americană) # Rador
Presa americană a anunţat că preşedintele american, Donald Trump, a acceptat să amâne impunerea unor taxe vamale mai mari pentru produsele din China, în condiţiile în care continuă discuţiile în vederea unui acord comercial. Conform informaţiilor, Trump a semnat un ordin executiv prin care amână cu încă 90 de zile taxele vamale, care ar fi […]
