RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Nicușor Dan, prima reacție la summitul Trump-Putin de vineri, din Alaska

La noi, ploaia de meteori – Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, va atinge în nopțile următoare maximul de activitate, când este posibil să se vadă până la 100 de meteori pe oră, în zonele ferite de lumină din afara orașelor. Curentul este activ însă pe tot parcursul lunii august. În […]