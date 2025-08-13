Deficitul bugetar al SUA a crescut la 291 miliarde dolari în iulie

14:10

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu cazul fostului director general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Teodor Ţigan, vizat într-o schemă prin care ar fi încasat un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, în 2023, după care a fost reangajat ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, potrivit investigaţiilor publicate de România Curată.