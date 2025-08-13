Populaţia evacuată din zona salinei Praid poate reveni acasă

08:20

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat că niciun acord de pace pentru Ucraina care nu implică ţara nu va fi implementat. În declaraţiile pentru BBC, ea a făcut din nou un apel pentru includerea liderului ucrainean în discuţiile de vineri dintre preşedintele Trump şi preşedintele Putin, în Alaska. Donald Trump a afirmat că în […]