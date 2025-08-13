Ce semnificație se ascunde în spatele numelui „MARIA” și câți români își serbează onomastica de Adormirea Maicii Domnului

19:00

Care este țara din Europa unde aruncarea gunoiului din mașină se pedepsește aspru. Șoferii surprinși în flagrant pot primi amenzi între 1.188 și 18.000 de euro. În Italia, căci despre ea este vorba, aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii, fie că este vorba doar de un muc de țigară sau o pungă de gunoaie, a devenit […]