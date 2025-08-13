Putin a vorbit la telefon cu liderul nord-coreean. Ce i-a transmis președintele rus lui Kim Jong Un înaintea summitului cu Trump
Digi24.ro, 13 august 2025 08:30
Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat „să consolideze cooperarea” între ţările lor în cadrul unei convorbiri telefonice, a relatat miercuri Reuters. Discuția dintre cei doi lideri are loc în marja așteptatului summit din Alaska dintre liderul de la Moscova și președintele american Donald Trump.
• • •
Acum 5 minute
08:50
Administrația Trump va revizui 19 muzee Smithsonian pentru a se asigura că exponatele sunt suficient de „patriotice” # Digi24.ro
Într-o scrisoare publicată pe site-ul Casei Albe, administrația a informat Muzeele Smithsonian că intenționează să efectueze o revizuire amplă a expozițiilor, materialelor și operațiunilor înainte de celebrarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în 2026, scrie The Guardian.
Acum 15 minute
08:40
Soţia fostului preşedinte sud-coreean, încarcerat pentru că a încercat să impună legea marțială, a fost arestată. Ce acuzații i se aduc # Digi24.ro
Soţia fostului preşedinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzaţii, printre care manipularea bursieră şi luarea de mită, transmite BBC. Fosta primă doamnă Kim Keon Hee a negat toate acuzaţiile în cadrul unei audieri de patru ore la tribunalul din Seul, marţi, însă instanţa a emis un mandat de arestare, invocând riscul ca aceasta să distrugă probe.
Acum 30 minute
08:30
Marina chineză pretinde că a „alungat” un distrugător american dintr-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud # Digi24.ro
China a declarat miercuri că a avertizat și „alungat” un distrugător american care navigase în apropierea zonei disputate Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud — una dintre cele mai valoroase rute maritime la nivel mondial.
08:30
08:30
Trupele Gărzii Naționale au intrat în Washington DC: 23 de oameni arestați. Primarul respinge „presiunea autoritară” a lui Trump # Digi24.ro
Trupele Gărzii Naționale a SUA au început să apară pe străzile din Washington DC, la o zi după ce președintele Donald Trump a trimis forțele e în oraș și a preluat controlul asupra poliției, argumentând că infracționalitatea violentă a scăpat de sub control. Marți seara, vehicule blindate au fost văzute în centrele urbane și în locurile turistice din capitala SUA, scrie BBC News.
Acum o oră
08:00
Anularea alegerilor din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marţi pe site-ul instituţiei, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată ca o ingerinţă politică în alegeri şi o restricţie excesivă a discursului politic.
Acum 2 ore
07:40
Summitul Trump - Putin: planul include o discuție a celor doi lideri însoțiți doar de traducători. Problema cu locul de întâlnire # Digi24.ro
Oficialii americani, care s-au străduit să identifice şi să rezerve un loc pentru summitul de vineri dintre preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, au descoperit rapid o problemă majoră: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opţiunile disponibile şi echipate pentru a găzdui cei doi lideri mondiali erau extrem de limitate, scrie News.ro care citează CNN.
07:30
Alertă meteo: caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei # Digi24.ro
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.
07:10
Europa se pregătește de război și își extinde fabricile de armament. De ce rachetele sunt cruciale în planul de luptă contra Rusiei # Digi24.ro
Fabricile de armament din Europa se extind într-un ritm de trei ori mai rapid decât înainte de războiul din Ucraina și ocupă acum o suprafață totală de 7 milioane de metri pătrați în plus față de acum trei ani, potrivit unei analize Financial Times a imaginilor din satelit. Amploarea lucrărilor arată că s-a produs o transformare profundă a strategiei de reînarmare a Europei.
07:10
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au trezit supraveghetoarele în ultimele minute” # Digi24.ro
Sunt peste 30 de mii de candidați la Bacalaureatul de toamnă. Unii dintre ei mai mult, iar alții mai puțin pregătiți. Candidați care nu sunt la prima experiență spun că au găsit secretul pentru a trece Bac-ul: să fii bine pregătit. Unul dintre candidați a picat examenul pentru că a adormit, în trecut, în timpul examenului. Specialiștii în educație văd în această atitudine a elevilor tot un eșec al sistemului.
07:10
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone Shahed, în timp ce Teheranul nu s-a ales cu nimic # Digi24.ro
O dispută s-a aprins între Rusia și Iran, după ce Teheranul a început să regrete acordul de 1,75 de miliarde de dolari semnat cu Moscova în 2023 pentru construcția de drone Shahed în fabricile rusești. Înțelegerea ar fi trebuit să facă parte dintr-un parteneriat militar mai extins între cele două țări, dar Rusia nu a susținut Iranul așa cum și-ar fi dorit regimul de la Teheran, în special în timpul atacurilor lansate de Israel.
07:10
Când începe școala în septembrie 2025. Data oficială la care elevii se întorc în bănci pentru primul modul de cursuri # Digi24.ro
Cursurile anului școlar 2025 - 2026 vor începe în data de 8 septembrie 2025 și se vor încheia în data de 19 iunie 2026. Anul educational este împărțit în cinci module de învățare și tot cinci perioade de vacanțe.
07:10
Relațiile diplomatice ale Kremlinului, dar și represiunile interne aflate în desfășure, semnalează faptul că Rusia este, în sfârșit, pregătită pentru a pune capăt războiului cu Ucraina, arată jurnaliștii independenți ruși, citați de Meduza. Lucrurile nu sunt însă chiar atât de simple. Aceeași sursă avertizează că, în cazul în care acordul ar eșua, Kremlinul ar relua, cel mai probabil, atacurile la scară largă și ar da vina pentru escaladarea situației pe Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se întâlnesc în Alaska pe 15 august, în cadrul eforturilor continue ale Washingtonului de a media încetarea războiului din Ucraina.
07:10
Ce ne spune istoria recentă despre întâlnirile dintre Trump și liderul de la Kremlin. „Tehnica lui Putin este minciuna profesionistă” # Digi24.ro
Donald Trump și Vladimir Putin au o istorie de întâlniri bizare. A fost prima întâlnire a celor doi în Germania, când Trump a confiscat notițele interpretului său pentru a ascunde orice dovadă a ceea ce se întâmplase în acea cameră. A fost momentul din Vietnam, când Trump a luat de bună insistența lui Putin că Moscova nu s-a amestecat în alegerile din 2016 din SUA. Și summitul de la Helsinki, când Trump a pus la îndoială analiza propriilor servicii de informații, în fața negării categorice a lui Putin. Acum, în timp ce cei doi lideri se pregătesc pentru prima întâlnire față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă, politicienii și analiștii se așteaptă la o întâlnire neconvențională, care va arăta un Trump mai puțin împovărat decât în primul său mandat, scrie Financial Times.
07:10
„Ne bazăm pe instinctul lui Trump”. Oficialii Casei Albe au așteptări minime de la întâlnirea președintelui SUA cu Vladimir Putin # Digi24.ro
Oficialii americani și-au setat așteptările la un nivel scăzut înaintea întâlnirii de vineri din Alaska dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin și consideră acest summit mai degrabă un prim pas care să conducă spre o soluționare pașnică a războiului din Ucraina, fără niciun fel promisiuni legate de încetarea focului, au declarat surse din Casa Albă citate de Politico.
07:10
Șeful celui mai mare producător german de arme spune că prețurile tancurilor și armamentului vor scădea, în timp ce Europa se înarmează # Digi24.ro
Șeful Rheinmetall, cel mai mare producător de arme din Germania, a declarat că prețul tancurilor, vehiculelor blindate și artileriei va scădea în următorii ani, în ciuda creșterii cheltuielilor pentru apărare ale guvernelor europene, transmite Financial Times.
07:10
Elveția nu respinge ideea de a cere ajutorul lui Roger Federer sau al șefului FIFA în problema tarifelor americane # Digi24.ro
Guvernul elvețian nu s-ar opune intervenției legendei tenisului Roger Federer sau a președintelui FIFA Gianni Infantino pentru a reduce povara tarifelor vamale după ce SUA au impus o taxă de import de 39% asupra mărfurilor elvețiene, a declarat președinta Karin Keller-Sutter, citată de Reuters.
Acum 6 ore
04:30
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară. Cât a sărit „Mondo” la Budapesta # Digi24.ro
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seară, la Budapesta.
Acum 12 ore
00:40
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în această vară în România # Digi24.ro
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în această vară, trei dintre ele fiind confirmate. Acestea au fost semnalate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vrancea, Sălaj şi Dolj, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică.
00:10
Comoara descoperită de un italian în sertarul secret al unui dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro de pe internet # Digi24.ro
Un bărbat din Italia, pasionat de mobilier vechi, a cumpărat de pe internet un dulap vechi cu 200 de euro. A constatat cu surprindere că dulapul avea un sertar cu fund dublu, în care era ascunse obligațiuni în valoare de peste 180.000 de euro.
00:00
Rubio şi Lavrov au vorbit la telefon înaintea summitului Trump - Putin din Alaska. Ce a transmis secretarul de stat al SUA # Digi24.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat marţi la telefon cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul între liderii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, care va avea loc vineri, în Alaska.
12 august 2025
23:00
Val de căldură extremă în Franța, autoritățile sunt în alertă. Seceta severă crește riscul incendiilor de vegetație # Digi24.ro
Un val de caniculă care a adus temperaturi de peste 40 de grade Celsius a determinat autorităţile din Franţa să intre în alertă, informează marţi DPA, potrivit Agerpres.
22:30
Europa, criticată în raportul Departamentului de Stat al SUA. Pentru ce trag americanii semnalul de alarmă # Digi24.ro
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra "deteriorării" drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în lume, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.
22:20
Apele Române neagă întârzierile cu aplicația „Radarul Balastierelor”: Proiectul este implementat conform graficului # Digi24.ro
Administrația Națională Apele Române respinge afirmațiile făcute luni seară, la Digi24, de ministra Mediului, Diana Buzoianu, privind întârzieri în implementarea aplicației „Radarul Balastierelor”, susținând că „nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite”.
22:20
Panică în Germania din cauza a „două puncte strălucitoare de pe cer”, confundate cu OZN-uri. Explicația fenomenului astronomic inedit # Digi24.ro
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare „unei perechi de drone, farurilor unei maşini sau unor stele care nu există”, informează DPA.
22:20
22:10
Fiica unui bărbat violent: „Mi-aș fi dorit din toată inima să cresc mai bine fără tată, decât într-o familie distrusă, cu scandaluri” # Digi24.ro
Peste 60.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate în acest an în România. Sunt victime ale violenței domestice care au decis să nu mai tacă. Unele dintre ele mărturisesc că au rămas lângă partenerii agresivi de dragul copiilor. Pe de altă parte, o tânără de 23 de ani povestește la Digi24 cum a crescut într-o casă cu un tată violent și le transmite mamelor aflate într-o relație abuzivă să nu suporte agresiunile. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Victimele violenței domestice pot cere ajutor la linia gratuită 0800 500 333.
22:10
La Timișoara, Poliția a instituit o „zonă specială de siguranță” lângă Gara de Nord din cauza cerșetorilor și persoanelor fără adăpost # Digi24.ro
Poliţia Timiş a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara, unde prezenţa unor persoane fără adăpost şi a fenomenului de cerşetorie poate genera disconfort public şi incidente izolate, măsurile rămânând în vigoare până la data de 13 septembrie, arată, marţi seara, o informare de presă a Poliţiei Timiş, preluată de Agerpres.
21:20
Fâșia Gaza ar putea fi condusă de un om de afaceri după încheierea războiului. Samir Hulileh e acceptat atât de Israel, cât și de SUA # Digi24.ro
Ziarul israelian Yedioth Ahronoth a relatat marţi că există discuţii în legătură cu un om de afaceri palestinian care ar putea fi numit în funcţia de guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea conflictului, relatează dpa și Agerpres.
21:20
Ultimele 24 de ore au fost un calvar pentru pompieri. La 112 au fost sute de apeluri în care oamenii anunțau că în preajma caselor au izbucnit incendii de vegetație. 1.000 de hectare și 5 case au fost distruse în Olt, Mehedinți, Vâlcea sau lângă București. De la începutul anului au avut loc peste 8.000 de incendii de vegetație. Pompierii spun că este una dintre cele mai grave situații din istoria țării noastre, iar șeful DSU, Raed Arafat, a declarat pentru Digi24 că cele mai multe dintre aceste incendii au fost provocate de oameni care au dat foc gunoaielor, au făcut grătare sau și-au aruncat țigările pe câmp. Problema este că făptașii sunt aproape imposibil de sancționat, căci anchetatorii nu reușesc să găsească probe.
21:10
Alertă în toată România după evadarea unui deținut condamnat pentru act sexual cu un minor # Digi24.ro
Un deținut în vârstă de 32 de ani a evadat, marți seară, din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița. Potrivit surselor Digi24, bărbatul ar fi sărit gardul unității de detenție în jurul orei 18:00.
21:10
Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump - Putin: „Este o victorie personală pentru el” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa.
20:50
Extrema dreaptă urcă pe primul loc în preferințele germanilor. AfD, înaintea cancelarului Merz (sondaj) # Digi24.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depășit blocul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz, devenind cel mai popular partid din țară, potrivit unui sondaj surprinzător publicat marți, relatează Politico.
20:50
Sfidarea lui Viktor Orban înainte de întâlnirea Trump - Putin: Ucraina a pierdut războiul, iar „UE pare ridicolă și patetică” # Digi24.ro
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci şi chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a declarat marţi premierul ungar Vikor Orban, potrivit agenţiilor Reuters şi MTI, preluate de Agerpres.
20:50
Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă Israelului arme care pot fi folosite la încălcarea drepturilor omului în Fâșia Gaza # Digi24.ro
Consiliul Europei avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit la încălcarea drepturilor omului în războiul din Fâşia Gaza.
20:40
Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita în Republica Moldova: „Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj pe rețelele sociale după vizita în Republica Moldova. „Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova,” se arată în mesajul președintelui.
20:30
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex # Digi24.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie.
20:10
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis vineri. Ce se știe despre summitul Trump-Putin # Digi24.ro
Planeta este în așteptarea întâlnirii dintre președinții SUA Donald Trump și Rusiei, Vladimir Putin, care ar putea aduce vești despre soarta războiului din Ucraina. Întâlnirea este anuțată a avea loc în Alaska, dar locul exact nu a fost precizat. Cu toate acestea, autoritățile americane vor închide spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska, Anchorage, în ziua de 15 august, când ar fi programată întâlnirea celor doi.
20:10
Bogdan Ivan apără numirea finului său în Consiliul Hidroelectrica chiar și după ce a retras-o: „E perfect legală” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat marți, într-o intervenție la Digi24, la scurt timp după ce a anunțat că retrage nominalizarea finului său, Alin Ioan Demian, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, că numirea a fost „perfect legală” și că „prietenul său de 10 ani îndeplinea toate condițiile” pentru acest post. El a explicat și singurul motiv pentru care și-a retras propunerea.
20:00
Secții cu mucegai și mașini cu 500.000 km la bord: Polițiștii germani se plâng de condiții de muncă „jenante” # Digi24.ro
Polițiștii germani trag un semnal de alarmă asupra condițiilor de muncă, reclamând secții insalubre, cu mucegai, dăunători și găuri în tavan, precum și mașini de patrulare vechi, cu sute de mii de kilometri la bord, pe care le consideră o insultă la adresa demnității lor, potrivit The Guardian.
20:00
Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de euro. Doi bărbați au fost condamnați în R. Moldova # Digi24.ro
Doi bărbați care le-au spus mai multor cetățeni ruși că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti au fost condamnaţi în lipsă în Republica Moldova pentru trafic de influenţă şi sunt daţi în urmărire. Ei ar fi cerut câte 15.000 de euro de adult şi 7.000 de euro de copil pentru a facilita dobândirea cetăţeniei române.
Acum 24 ore
19:50
Ucraina va ridica restricţiile de călătorie în străinătate pentru bărbaţii cu vârste între 18 și 21 de ani. Anunțul făcut de Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters.
19:20
Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie # Digi24.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că a trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie şi va începe demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public. Precizările vin după ce presa a relatat că piaţa este ocupată ilegal de un controversat om de afaceri, trimis în judecată.
19:00
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, promite să pună capăt poziției favorabile Rusiei a țării sale, dacă va câștiga alegerile # Digi24.ro
Ungaria se va îndepărta de poziția diplomatică favorabilă Rusiei dacă partidul de opoziție Tisza va câștiga alegerile generale de anul viitor, a declarat marți liderul formațiunii, Péter Magyar, pentru cotidianul polonez Gazeta Wyborcza.
19:00
Rușii au spart frontul lângă Pokrovsk, în ajunul întâlnirii Trump-Putin. Ucrainenii au trimis rezervele și anunță „lupte grele” în zonă # Digi24.ro
Armata ucraineană a transmis marţi că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse, relatează Reuters, preluată de Agerpres.
18:50
(P) VIDEO Laurențiu Stan, Kapital Minds: Firmele trebuie privite ca niște active care produc randamente, nu doar ca surse de venituri # Digi24.ro
(P) VIDEO Laurențiu Stan, Kapital Minds: Firmele trebuie privite ca niște active care produc randamente, nu doar ca surse de venituri
18:50
Avertismentul lui Mugur Isărescu: vârf al inflației în luna septembrie. Care e estimarea BNR privind creșterea prețurilor # Digi24.ro
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei. El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene.
18:50
O țară NATO vrea să lanseze în septembrie un nou program de instruire pentru construirea şi operarea dronelor destinat publicului larg şi elevilor, relatează marţi dpa, potrivit Agerpres.
18:40
Miniștrii de externe din 25 de state au emis o declarație comună în care afirmă că „suferința umanitară din Gaza a atins niveluri inimaginabile” și solicită guvernului israelian să permită intrarea transporturilor de ajutor și accesul lucrătorilor umanitari esențiali în Fâșia Gaza.
18:30
Calendarul examenelor naționale 2026. Când se vor desfășura Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a și Bacalaureatul # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a publicat proiectele de ordin privind organizarea examenelor naţionale de anul viitor şi a admiterii la liceu. A fost publicat calendarul pentru Evaluarea Națională 2026 și simularea pentru acest examen, ca și pentru Bacalaureat 2026 și simulare.
