Cornel Nistorescu: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu dosarele USR-ului din PANDEMIE”
Gândul, 13 august 2025 09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre dosarele USR din timpul pandemiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cornel Nistorescu: „Am avut o adunătură de mediocri pe postul de prim-ministru.” Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel Nistorescu a vorbit despre politicienii din […]
• • •
Acum 5 minute
10:00
Louis Munteanu, lăsat acasă! Vedeta CFR-ului nu va fi pe teren în returul cu Braga, din Europa League! # Gândul
CFR Cluj nu va putea conta pe atacantul Louis Munteanu (23 de ani) în meciul retur cu Sporting Braga, din turul al 3-lea preliminar al Europa League, programat joi, 14 august, de la ora 21:30. În partida tur, disputată la Cluj-Napoca, portughezii s-au impus cu 2-1. Accidentare înaintea plecării Câștigătoarea acestei duble va întâlni în […]
Acum 15 minute
09:50
Fenomenul „turismului la URS” în Poiana Brașov. Momeală pusă intenționat pentru a atrage fiarele sălbatice în zonele frecventate de turiști # Gândul
Autoritățile din Poiana Brașov atrag atenția asupra fenomenului de „turism la urs”, după ce au descoperit momeală pusă intenționat pentru animale sălbatice pentru ca turiștii să le fotografieze, deși acest lucru este interzis și, totodată, foarte periculos. Turismul la „urs” se extinde în Poiana Brașov, punând în pericol atât turiștii, cât și animalele sălbatice. Autoritățile […]
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:30
Anularea alegerilor, criticată în raportul Departamentului de stat pentru drepturile omului. Ingerința Rusiei prin rețelele sociale, pusă la îndoială # Gândul
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a publicat un raport privind respectarea drepturilor omului în România. Primul subiect abordat este cel al anulării turului 2 al alegerilor prezidențiale, considerată ca o „restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”. Pe de altă parte, Departamentul contestă interferența Federației Ruse prin intermediul rețelelor de socializare și […]
09:20
Anularea alegerilor prezidențiale din România, criticată într-un raport privind respectarea drepturilor omului al Departamentului de Stat al SUA # Gândul
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a publicat un raport privind respectarea drepturilor omului în România. Primul subiect abordat este cel al anulării turului 2 al alegerilor prezidențiale, considerată ca o „restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”. Pe de altă parte, Departamentul contestă interferența Federației Ruse prin intermediul rețelelor de socializare. „Pe […]
09:20
Gigi Becali continuă SCANDALUL cu ceilalți patroni din fotbalul românesc: „Mi se înclină mie, e o mândrie să asculți de Becali!” # Gândul
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut noi declarații despre Dan Șucu și Mihai Rotaru. Finanțatorul campioanei și șefii Rapidului, respectiv Universității Craiova, se contrează asupra „cazului Edjouma”. Echipa roș-albastră a cerut modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice din România pentru a-l legitima pe jucător, LPF și FRF s-au conformat, iar giuleștenii […]
09:20
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Directorul Ionel Georgescu, cu 230.000 de lei pensie în 2024, suspectat de fapte de corupție # Gândul
Procurorii DNA au efectuat marți percheziții la Ministerul Energiei și în locuința directorului Ionel Georgescu, fost șef al Direcției Generale Anticorupție, suspectat că ar fi aranjat examene pentru funcții publice. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață la Ministerul Energiei și în apartamentul lui Ionel Georgescu, director în cadrul instituției, vizat într-o anchetă pentru […]
09:10
Cornel Nistorescu: „PSD-ul nu a închis site-uri, nu a blocat presa, nu a interzis jurnaliști” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat actuala conducere din România, despre care spune că ar fi restrâns libertatea presei, lucru care, susține acesta, nu s-a întâmplat nici măcar în perioadele dominate de vechile structuri sau de partide tradiționale precum PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Iliescu nu ne-a făcut probleme […]
09:10
(P) CJ Ilfov derulează contracte de peste un miliard de lei, prin asociere cu localitățile din județ # Gândul
În ultimii 4 ani, Ilfov a înregistrat peste 11.000 de elevi în plus, echivalentul a 650 de clase, spune președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Potrivit acestuia, investițiile din ultimii ani, în județ, în contractele de asociere, depășesc un miliard de lei. ,,Ilfovul înregistrează cea mai mare creștere demografică din Europa. Oficial, sunt aproximativ 600 […]
09:10
Coliziune MORTALĂ pe A1 București-Pitești. Șoferul unei autoutilitare a murit după ce mașina s-a izbit de glisieră și s-a răsturnat # Gândul
Accident mortal pe A1, în dreptul comunei Petrești, din Dâmbovița, miercuri dimineața. O autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, iar șoferul a decedat pe loc. La primele ore ale dimineții, o autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești […]
09:10
Temperaturi de VARĂ în prag de toamnă. R. Bojariu, climatolog: „Ceea ce vedem acum e o prefață care ne îndeamnă să fim atenți la fenomenele extreme” # Gândul
În toamnă se vor înregistra temperaturi ridicate, de vară, ceea ce confirmă un fenomen des întâlnit în ultimii ani, respectiv prelungirea sezonului cald. Climatologul Roxana Bojariu a declarat, pentru Gândul, că în prima parte din luna septembrie, temperaturile vor fi peste normalul perioadei. În același timp, în contextul încălzirii globale, vom avea parte de fenomene […]
09:10
Convorbire între Putin și Kim Jong Un, înainte de summitul SUA-Rusia din ALASKA. Liderul rus a lăudat „spiritul de sacrificiu” al nord-coreenilor # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică pentru a discuta despre legăturile celor două state și eforturile de război împotriva Ucrainei, înainte de întâlnirea planificată a lui Putin cu președintele american Donald Trump în Alaska. În timpul convorbirii, Putin a lăudat „curajul, eroismul și spiritul de sacrificiu” […]
Acum 2 ore
09:00
Istoria controversată a METROULUI de la Cluj. De la bani europeni, la banii de la bugetul de stat # Gândul
„Metroul merge mai departe”, a spus Emil Boc, luni, deşi proiectul a fost scos din PNRR şi Primăria Cluj-Napoca se bazează în acest moment strict pe resursele financiare pe care ar trebui să le asigure Ministerul Transporturilor, conform contractului angajat. Metroul de la Cluj, o construcție de 21 de kilometri şi 19 staţii, anunțat inițial […]
09:00
Bacalaureat 2025. Un elev a fost eliminat din examen după ce a ADORMIT chiar pe foaia de test: „M-au trezit supraveghetoarele la final” # Gândul
Faze tari dar cu un viitor sumbru la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025. Un elev a povestit că a picat examenul în trecut după ce s-a pus la propriu cu „burta pe carte”, adormind în timpul probei scrise chiar pe foaia de examen. Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 a adus emoții, dar și […]
09:00
Oferta care a speriat Silicon Valley: 34,5 miliarde de dolari pentru preluarea browserului GOOGLE Chrome! # Gândul
Giganții Big Tech comentează aprins știrea zilei – s-a înaintat o ofertă în valoare de 34,5 miliarde de dolari pentru preluarea browserului Google Chrome! Chiar dacă Alphabet, proprietarul Google, nu și-a exprimat intenția să vândă platforma, cineva a aruncat pe masă o propunere care are forța să zguduie din temelii industria IT&C. Compania americană Perplexity, […]
09:00
Prețuri de NEIERTAT la Aeroportul Otopeni: Un banal sandviș cu șuncă a ajuns să coste cât un preparat gourmet # Gândul
Prețul unui banal sandviș vândut în magazinele Aeroportului Otopeni îi sperie pe turiști. A ajuns să coste cât un preparat gourmet, iar majoritatea călătorilor ajung să rabde de foame până la destinație dacă nu-și iau pachet de acasă sau nu au masă gratuită pe durata zborului cu avionul. În plin sezon turistic, chiar și turiștii […]
08:50
Drepturile TV pentru Superliga ajung la 400 de milioane de euro. Gigi Becali nu e mulțumit: „La mine nu sunt mulți bani” # Gândul
Adunarea Generală a LPF a votat noul contract de drepturi TV, care va fi până în 2035. Valoarea ajunge la 40 de milioane de euro pe sezon, din 2032, iar valoarea totală atinge 400 de milioane de euro. Prelungirea s-a făcut cu EAD Interactive, a lui Orlando Nicoară, iar mărirea se aplică din acest sezon, […]
08:40
Cornel Nistorescu: „Franța încearcă de foarte mult timp să ocupe o POZIȚIE importantă în România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre implicarea Franței în directivele oficiale ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cornel Nistorescu: „Franța dintotdeauna a încercat să ocupe un teritoriu, o poziție mai importantă în România” Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel […]
08:40
08:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov despre pregătirile pentru SUMMITUL Trump-Putin # Gândul
Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit marți la telefon cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul din Alaska dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a anunțat Departamentul de Stat. „Ambele părți și-au confirmat angajamentul față de un eveniment de succes”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de […]
08:30
Ce semnificație se ascunde în spatele numelui „MARIA” și câți români își serbează onomastica de Adormirea Maicii Domnului # Gândul
Fecioara Maria este considerată una dintre cele mai importate personaje biblice, fiind Maica Domnului. În spatele numelui ei se află o semnificație spirituală, având o istorie îndelungată, legată de Maica Domului. Fecioara Maria este cinstită și celebrată în cinci mari sărbători creștine din calendarul ortodox: Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie) Intrarea în Biserică a Maicii […]
08:30
BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Candidații dau proba la alegere a profilului. Când se afișează rezultatele? Calendarul complet # Gândul
Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă, continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere a profilului și specializării, la care peste 30.200 de absolvenți de liceu susțin examene la discipline precum geografie, biologie, chimie, fizică sau informatică. Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 a ajuns miercuri, 13 august, la proba la alegere a profilului și specializării. […]
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 677. Netanyahu le dă voie palestinienilor din Gaza să emigreze # Gândul
Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâșia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Întrebat de jurnaliștii de la i24 News despre posibila emigrare a locuitorilor din Fâșie, șeful Executivului a spus că „acest lucru se întâmplă în toate conflictele”. „În Siria, milioane au plecat, în […]
08:20
Cu un congres care bate la ușă și două tabere care își dispută controlul intern, PSD traversează una dintre cele mai fragile perioade, De la un scor record de aproape 46% în 2016, partidul a ajuns la puțin peste 22% la alegerile din decembrie 2024, pierzând chiar și nucleul dur de alegători. Profesorul Radu Carp […]
08:10
Ilie Bolojan ține în aer alegerile pentru Primăria Capitalei / Nicușor Dan și-a ales favoritul. Ce fac PSD, PNL și AUR # Gândul
Fotoliul de primar general s-a eliberat după plecarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Legea spune că noi alegeri trebuie organizate în 90 de zile. Dar, nu se supără nimeni dacă nu este respectat acest termen. Nici măcar legiuitorul, care nu a prevăzut consecințe în cazul nerespectării literei legii. Guvernul spune că Bolojan așteaptă după […]
Acum 4 ore
07:40
The Telegraph: Avertismentul Marii Britanii pentru UE înaintea summitului Trump-Putin /”Să ÎNCETEZE comentariile inutile” # Gândul
Guvernul Marii Britanii le-a cerut liderilor țărilor din cadrul Uniunii Europene să înceteze ”comentariile inutile” despre negocierile de pace dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, ceea ce reflectă disputele dintre Londra și Bruxelles în privința abordării față de Ucraina, comentează cotidianul The Telegraph. Oficialii de la Londra sunt din ce în […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1267. Zelenski, înainte de întâlnirea Trump – Putin, din Alaska: „Nu ne vom retrage din Donbas!” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 13 august 2025, în a 1.267-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Volodimir Zelenski a exclus orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, declarație făcută cu câteva zile înaintea summit-ului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său […]
07:20
13 AUGUST, calendarul zilei: Sebastian Stan împlinește 43 de ani/ Se naște Alfred Hitchcock/ Ziua internaţională a stângacilor # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 13 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Sebastian Stan este un actor româno-american cunoscut mai ales pentru rolul lui Bucky Barnes / Winter Soldier din universul cinematografic Marvel. Născut pe 13 august 1982 la Constanța, România, Stan a emigrat […]
07:10
CORTINA DE FIER ar putea să cadă din nou – avertizează un fost ministru de externe! „Se discută o posibilă diviziune între zone de influență.” # Gândul
Pentru prima oară după aproape trei ani de conflict armat, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul Rusiei, Vladimir Putin, se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru a discuta perspectivele încetării războiului din Ucraina. O întâlnire care, în funcție de rezultat, poate schimba arhitectura securității în Europa de Est. Întrebarea este: unde se […]
Acum 12 ore
23:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat actuala conducere politică a României, pe care o consideră lipsită de experiență și viziune. El i-a nominalizat pe Oana Țoiu și pe Nicușor Dan, acuzându-i că nu pot exprima clar o poziție proprie a țării în plan internațional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
23:40
23:30
23:20
„Mașina viitorului”, proiectată cu un motor V12, cu o caroserie retro-futuristă și interior minimalist. Primii 12 cumpărători vor fi recompensați # Gândul
Compania britanică Garagisti & Co a proiectat și dezvoltat o supermașină 100% analog. Considerată „supermașina viitorului”, noul automobil are o caroserie construită pe un șasiu monocoque din fibră de carbon. În proiectarea acestui model a fost implicat și un fost designer de la Bugatti, Mistral și Rimac, Angel Guerra. Exteriorul este retro-futurist, fiind o reverență […]
23:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat poziția României față de războiul din Ucraina, acuzând lipsa unei strategii proprii și supunerea totală față de directivele Comisiei Europene. El susține că țara noastră s-a aliniat orbește unei agende stabilite la Bruxelles. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Nistorescu spune că actuala politică […]
23:00
Un muncitor român a murit în Spania, la cules de fructe. I s-a făcut rău, după ce a lucrat la 41 de grade Celsius # Gândul
Un muncitor român a murit luni, în Spania, în timp ce culegea fructe în condiții extreme, cu temperaturi de 41 de grade Celsius. Potrivit presei spaniole, bărbatul a început să se simtă rău în jurul orei 16:45, în vreme ce lucra pe o plantație de lângă șoseaua Vallmanya. Colegii săi au sunat la serviciul de […]
22:40
George Simion: „PSD are întotdeauna ocazia să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu” # Gândul
George Simion a fost prezent în platoul Realitatea Plus. El a spus că partidul PSD „are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”. În plus, liderul AUR reiterat că Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea țării. „PSD are întotdeauna ocazia să […]
22:30
În ediția din 12 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Cornel Nistorescu a comentat dorința președintelui României, Nicușor Dan, de a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Potrivit lui Nistorescu, pentru Dan, o astfel de întrevedere ar reprezenta o confirmare personală, în condițiile în care acesta se percepe încă drept un politician […]
22:20
Viktor Orban: Rusia a câștigat războiul cu Ucraina. „Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul va RECUNOAȘTE asta” # Gândul
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a declarat premierul ungar Viktor Orban marți, înaintea unui summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. Aflat la putere din 2010, Orban a fost criticat de unii lideri europeni pentru legăturile Guvernului său cu Rusia și opoziția față de ajutorul militar pentru Ucraina. Orban […]
22:20
George Simion a declarat, marți seara, la Realitatea Plus că va depune o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului și că intenționează să intre la Guvernare, chiar cu sprijinul PSD. George Simion spune că va fi moțiune de cenzură în toamnă, după pachetul 2 de măsuri fiscale. „Va veni pachetul doi, dacă va veni, […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii # Gândul
„Presa pro-prezidențială, pentru că există o presa pro-prezidențială și presă pro-guvernamentală, cum se împarte în presa pro-PSD, pro-PNL, pro-USR, gruparea anti-USR, a făcut mare caz cu ceva ce a scris pe rețelele sociale neajutoratul Nicușor Dan, întors de la o nuntă din Moldova de pe pătura cu care a stat cu Maia Sandu,….. OH, PE […]
22:10
Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit marți seara, la B1 TV despre nemulțumirile sindicaliștilor care ar putea bloca noul an școlar. El a recunoscut că situația este una „foarte complicată”, afirmând că are datoria să se asigure că face tot ce depinde de el pentru ca din toamnă sistemul educației să fie unul funcțional. „Eu le-am […]
22:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a vorbit despre lipsa unei viziuni coerente în politica externă a României și despre modul în care actuala conducere gestionează relațiile internaționale. El a spus că, deși nu susține Rusia, crede că o mare parte a populației române nu se regăsește nici în poziția pro-Ucraina. Urmăriți aici, […]
21:50
Zelenski îi transmite lui Trump că Ucraina NU va ceda teritorii în Donbas /„Nu am de gând să predau țara noastră” # Gândul
Ucraina nu va accepta retragerea trupelor din regiunea Donbas, a afirmat, marți seară, președintele Volodimir Zelenski, părând să respingă inițiativa omologului său american, Donald Trump, care a sugerat, înaintea summitului SUA-Rusia, că vor exista schimburi teritoriale între Kiev și Moscova. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
21:30
Casa Albă anunță OBIECTIVUL întâlnirii lui Trump cu Putin /„Președintele speră să existe în viitor un summit trilateral” # Gândul
Președintele Donald Trump este determinat să facă tot posibilul pentru oprirea războiului din Ucraina, iar obiectivul summitului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este de a înțelege mai bine pozițiile părților, anunță Casa Albă, precizând că, în viitor, ar putea urma o întâlnire trilaterală la care să fie prezent și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. ”Vineri […]
21:30
Zelenski: Ucraina nu-și va retrage trupele din Donețk și nu va CEDA regiunea Donbas Rusiei, așa cum cere Putin # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu va ceda Rusiei regiunea Donbas din estul Ucrainei și a cerut ca Kievul să fie inclus în discuțiile privind teritoriul ucrainean. Zelenski a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin dorește ca Ucraina să renunțe la regiunile Donețk și Lugansk, care împreună formează regiunea Donbas, centrul producției […]
21:30
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a escaladat gardul închisorii și a EVADAT. Poliția face apel la populație pentru a-l găsi # Gândul
Un deținut de la peniteniciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, a escaladat gardul închisorii și a evadat. S-a întâmplat marți, 12 august 2025, în jurul orei 18:00. Atunci s-a constatat că Milosiu Ion, în vârstă de 32 de ani, […]
21:20
Grav accident rutier produs între un autoturism și o autospecială a Poliției de Frontieră, în Mehedinți. Doi oameni au MURIT și doi au fost răniți # Gândul
Grav accident rutier cu doi morți, marți după-amiază, în județul Mehedinti, între localitățile Dubova și Șvinița. La locul evenimentului rutier au intervenit echipaje din cadrul Secției de Pompieri Orșova și Punctului de Lucru Dubova, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) […]
21:10
Cătălin Drulă: „Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun”/ Când ar putea avea loc alegerile la primăria Capitalei # Gândul
Cătălin Drulă, fost președinte al USR, a declarat marți seara la B1 TV, că alegerile de la primăria Capitalei ar putea avea loc în luna noiembrie și că spune că sunt discuții despre un candidat comun la primărie. Cătălin Drulă a declarat că în coaliție a fost avansată luna noiembrie pentru alegerile la primăria […]
21:10
Nicușor Dan, MESAJ după vizita în Republica Moldova: Să rămânem uniți, să prețuim ceea ce ne apropie # Gândul
Nicușor Dan a transmis un mesaj prin care îndeamnă la unitate, după vizita sa în Republica Moldova, unde a participat la mai multe evenimente culturale. ”Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să […]
