AEROSTAR S.A. – Disponibilitate raport S1 2025
Financial Intelligence, 13 august 2025 09:40
COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AEROSTAR S.A. BACĂU Consiliul de Administraţie al AEROSTAR S.A. BACĂU […]
• • •
Acum 5 minute
10:00
Rata de economisire la nivelul populației a crescut la nivelul maxim din perioada pandemiei (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Cele mai recente evoluții ale indicatorilor macroeconomici exprimă faptul că populația a început să ajusteze […]
Acum 30 minute
09:40
Profitul net al Conpet a scăzut în primul semestru cu 12,2%, la 22,56 milioane lei # Financial Intelligence
Conpet (COTE) a raportat un profit net de 22,56 milioane lei, în primul semestru, în scădere cu 12,2% […]
09:40
09:40
Electrica- Disponibilitate situații financiare, raport S1 2025 și detalii teleconferință investitori și analiști # Financial Intelligence
COMUNICAT Incepand cu data de 28 august 2025, ora 18:30 (ora Romaniei), situatiile financiare interimare consolidate simplificate, revizuite, […]
Acum o oră
09:20
Oil Terminal a raportat un profit net de 12,8 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 35% # Financial Intelligence
Oil Terminal a raportat un profit net de 12,8 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 35% […]
09:10
România și capcana datoriei interne: contribuabilii, creditorii forțați ai statului (opinie Florin Cîţu) # Financial Intelligence
În ultimii ani, finanțarea statului român a intrat într-o zonă periculoasă de dependență de resurse interne. Datele sunt […]
Acum 2 ore
09:00
Bursa de Valori București a raportat un profit net de de 660 mii lei, în semestrul I, în scădere cu 93%, influențat de creșterea veniturilor din tranzacționare în T2 și deprecierea participației la CCP.RO # Financial Intelligence
Bursa de Valori București a raportat un profit net de de 660 mii lei, în semestrul I influențat […]
09:00
Un cocktail exploziv de vânt și soare aduce variații de prețuri la energie… 15.000% în aceeași zi – Grecia este campioană în Europa de Sud-Est (Energy Press) # Financial Intelligence
Un cocktail de soare puternic și brize de august, care fac ca atât energia eoliană, cât și cea […]
08:50
AQUILA raportează venituri în creștere cu 18%, în prima jumătate a anului, și extindere în piața din Ungaria # Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum […]
08:50
Procurorii anticorupție au descins la Ministerul Energiei, în biroul directorului Ionel Georgescu suspectat de corupție # Financial Intelligence
Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, în biroul directorului Ionel Georgescu suspectat de corupție. Procurorii […]
08:30
Ministrul Investițiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuze școlare, finanțate prin PNRR # Financial Intelligence
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va trimite Corpul de Control pentru a verifica cum au fost […]
08:20
Trump discută cu liderii europeni despre întâlnirea sa cu Putin. Este posibil ca aceștia să nu aibă încă un cuvânt de spus – Politico # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump discută și chiar elaborează strategii cu liderii europeni înaintea summitului de vineri cu Vladimir Putin […]
08:10
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, […]
08:10
EIA prevede că prețul petrolului Brent va scădea sub 60 USD/baril în trimestrul IV # Financial Intelligence
Administrația pentru Informații Energetice din SUA a prognozat marți că prețurile spot ale petrolului Brent vor fi în […]
Acum 4 ore
07:10
Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: Modul în care a fost autorizat Centrul de arși e revoltător # Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că miercuri va trimite la Parchet sesizarea în cazul Centrului de Mari […]
06:40
Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un se angajează să “consolideze” cooperarea # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat să "consolideze cooperarea" între ţările lor […]
06:40
Departamentul de Stat al SUA deplânge “deteriorarea” drepturilor omului în Europa (raport) # Financial Intelligence
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra "deteriorării" drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales […]
06:40
Israelul le va “permite” locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze, afirmă premierul Netanyahu # Financial Intelligence
Israelul va "autoriza" emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, […]
06:40
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut marţi o convorbire cu omologul său rus Serghei Lavrov pentru […]
Acum 12 ore
22:00
Zelenski exclude o retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt […]
21:20
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei # Financial Intelligence
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc […]
21:20
Nicuşor Dan, după ce a discutat la telefon cu omologul ucrainean: Am acceptat invitaţia de a merge la Kiev toamna aceasta # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a […]
Acum 24 ore
20:10
Perplexity oferă să cumpere browserul Chrome al Google pentru 34,5 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Startup-ul de inteligență artificială Perplexity AI a făcut o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru browserul […]
20:00
DNSC avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon # Financial Intelligence
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) […]
19:50
Bitdefender a descoperit un nou grup de infractori cibernetici care atacă infrastructuri critice la granițele României # Financial Intelligence
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, ce sprijină interesele Federației Ruse, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie […]
19:50
Federaţia Pensionarilor: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private care administrează fonduri de pensii # Financial Intelligence
Pilonul II este avantajos pentru Guvern şi pentru firmele private care administrează fonduri de pensii, nicidecum pentru angajaţi, […]
19:50
Isărescu, despre Pilonul II de pensii: Dezbaterea publică e periclitată de confuzii; ASF să amplifice efortul de comunicare # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, […]
18:00
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Am decis revocarea nominalizării lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica # Financial Intelligence
Ministrul Energiei Bogdan Ivan anunţă că a decis revocarea nominalizării lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator […]
17:00
Burduja: Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală # Financial Intelligence
Cel mai bun scenariu la alegerile pentru Bucureşti este selectarea unui candidat unic din partea coaliţiei de guvernare, […]
16:40
Grupul G4Media este achiziționat de Titluri Quality, condus de Radu Budeanu # Financial Intelligence
Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, […]
15:30
Directorul de cabinet al ministrului Energiei, propus pentru un loc în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica # Financial Intelligence
Ioan Alin Demian, directorul de cabinet al ministrului Energiei – Bogdan Ivan, a fost propus de Ministerul Energiei […]
15:30
Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / Pacea nu se poate construi fără Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat […]
15:20
Fondurile de acțiuni au cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, datorită performanței bursei; Care sunt cele mai mari fonduri deschise de acțiuni românești (Răzvan Pașol) # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat rezultate remarcabile în ultima perioadă. Indicele principal al BVB, BET, care […]
15:00
Ministrul Finanţelor solicită Fiscului să demareze controale de integritate la companii mari care tergiversează plata taxelor # Financial Intelligence
Autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit […]
15:00
Isărescu: Pasul cu măsurile fiscale care s-au luat este major; trebuie continuat # Financial Intelligence
Pasul cu măsurile fiscale care s-au luat este major, dar trebuie continuat cu măsurile din etapa a doua […]
14:10
Comisia Europeană a aprobat achiziţionarea TBI Bank de către Advent International # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat marţi, conform normelor UE privind fuziunile, achiziţionarea TBI Bank EAD din Bulgaria de către […]
14:00
Hub-ul global de IT înființat de JTI în România se extinde, de la 140 de angajați la începutul […]
14:00
Licenţa de distribuţie a companiei Premier Energy în Republica Moldova, prelungită până în 2050 # Financial Intelligence
Licenţa de distribuţie a companiei Premier Energy în Republica Moldova a fost prelungită cu 25 de ani, până […]
13:50
Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, sunt esențiale pentru viitorul energetic al UE. România este pregătită să devină o piesă centrală în planul Comisiei Europene de eliminare completă a dependenței de gazul rusesc # Financial Intelligence
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, consideră că proiectul Neptun Deep din Marea Neagră este esenţial pentru viitorul […]
13:50
Statul a atras peste 1,5 miliarde lei prin programul de titluri de stat FIDELIS VII # Financial Intelligence
În doar opt zile, ediția FIDELIS desfășurată între 1 și 8 august 2025 a atras capital de peste […]
13:40
Energia electrică, în topul scumpirilor în iulie 2025; creştere de aproape 63% # Financial Intelligence
Energia electrică, fructele proaspete şi fructele şi conservele din fructe se află în topul scumpirilor înregistrate în iulie […]
13:30
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene. BNR estimează o inflaţie de 8,8% pentru acest an şi ”un vârf de 9,7%” în septembrie # Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul […]
13:30
Isărescu, despre adoptarea Euro: Noi am îndeplinit condiţiile de aderare prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp în momentul în care s-a renunţat la ţinta fiscal-bugetară. Asta a fost o decizie politică. Peste cinci sau şapte ani mai discutăm # Financial Intelligence
România a îndeplinit condiţiile de aderare la moneda Euro prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp […]
13:30
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoce o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, […]
13:30
Abrudean: E nevoie de mai multă transparenţă, de mai multă dezbatere în cazul proiectului privind Pilonul II de pensii # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marţi, că este nevoie de mai multă transparenţă şi mai multă dezbatere […]
13:20
Parlamentul European: Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea Kievului # Financial Intelligence
Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a Ucrainei, au […]
13:00
Vacanțe în Europa 2025: 75% dintre turiști aleg pachetul „zbor + hotel”, iar prețul mediu ajunge la 1.343 euro/persoană. Madeira urcă în top (analiză Eturia) # Financial Intelligence
Pentru turiștii români, vara nu începe când se deschid oficial plajele, ci atunci când încep căutările online. Datele […]
11:30
ROCA Investments și Grupul Adrem anunță finalizarea tranzacției în urma căreia ROCA Investments devine acționar minoritar în grupul […]
10:20
Horváth: 95% dintre companii urmăresc optimizarea costurilor IT, dar doar 28% le gestionează strategic # Financial Intelligence
Într-un context economic marcat de presiune bugetară și incertitudine, companiile își recalibrează strategiile IT, punând accent tot mai […]
10:20
Interviu Răzvan Nicolescu: “Vreau ca OMV Petrom să fie o companie rezilientă, un model de bună guvernanță în regiune” # Financial Intelligence
"OMV are la Viena un comitet în Consiliul de Supraveghere dedicat marilor proiecte de investiții. Am propus să […]
