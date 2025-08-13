Test ride – Suzuki DL 800 V-Strom

14:50

Te-ai întrebat de ce două mașini similare pot avea tarife de asigurare complet diferite? Nu e doar o chestiune de model sau anul fabricației. Costul unei polițe auto (fie RCA, fie CASCO) se stabilește pe baza unui set extins de factori care țin de tine, de mașină și de locul în care circuli. Când înțelegi […]