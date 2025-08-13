Test ride – Suzuki DL 800 V-Strom
Auto Bild, 13 august 2025 11:10
Zilele toride de vară aproape că îți taie cheful de urcat în sa și doar o motivație specială poate regla puțin percepția, dar pentru cei care iubim 2 roți nu este deloc greu sau complicat. Insă foarte des sunt întrebat, de colegii și prietenii care mă văd echipat urcând pe motocicletă, dacă nu îmi este […]
• • •
Alte ştiri de Auto Bild
Acum 30 minute
11:10
Zilele toride de vară aproape că îți taie cheful de urcat în sa și doar o motivație specială poate regla puțin percepția, dar pentru cei care iubim 2 roți nu este deloc greu sau complicat. Insă foarte des sunt întrebat, de colegii și prietenii care mă văd echipat urcând pe motocicletă, dacă nu îmi este […]
Acum o oră
10:50
În fiecare zi, milioane de șoferi urcă la volan cu convingerea că își vor atinge destinația în siguranță. Cu toate acestea, accidentele rutiere rămân o cauză majoră de pierdere a vieții, vătămări corporale și daune materiale, iar de cele mai multe ori, cauzele nu sunt extreme — ci detalii pe care mulți le ignoră. Una […]
Acum 12 ore
00:00
Viziunea urbană a mărcii MINI se va materializa la München cu prilejul IAA Mobility 2025 într-o formă fără precedent! # Auto Bild
Integrare în viața orașului, ca să zicem așa: în cadrul generic al salonului auto IAA Mobility 2025 de la München (între 9 şi 14 septembrie), MINI va aborda capitala Bavariei ca pe propria sală de expoziții. Marca britanică va fi prezentă în două zone de referință ale orașului, cu un stand open-space în Max-Joseph-Platz şi […]
Ieri
23:30
Lovitură la vârf în zorii digitalizării: Garagisti & Co GP1, un automobil total analog și dedicat prin definiție înaltei performanțe # Auto Bild
Se cheamă Garagisti & Co GP1, dar spectaculosul supercoupe este de producție englezească și conține un motor V12 de 6,6 litri. Denumirea companiei preia exact termenul prin care Enzo Ferrari făcea referire la echipele britanice de Formula 1 de prin anii 50, semnificația sa în acel caz vizând amatorismul empiric și nu profesionalismul calificat. În […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
(P) Investiția în experiența premium de condus – 5 criterii care definesc excelența auto în 2025 # Auto Bild
În segmentul auto premium, diferența între o achiziție satisfăcătoare și una excepțională se măsoară în detaliile care transformă condusul dintr-o necesitate într-o experiență valoroasă. Piața auto premium s-a maturizat considerabil, iar clienții informați evaluează vehiculele nu doar după specificațiile tehnice, ci după calitatea experienței de cumpărare. În acest context, înțelegerea elementelor care definesc cu adevărat […]
00:20
Se numește Bentley Batur Convertible One plus One by Mulliner și tratarea sa stilistică are sevă de filosofie extrem-orientală # Auto Bild
Probabil că așa ceva încă nu s-a mai văzut în termeni de personalizare auto: expresivitatea contrastelor a fost folosită din plin pentru Bentley Batur Convertible One plus One by Mulliner, primul exemplar Bentley Batur Convertible asamblat la uzina din Crewe. Detaliile luxoase parcă ies și mai bine în evidență pe fondul cromatic neobișnuit ales de […]
7 august 2025
11:40
(P) Cum să miroși impecabil în ziua nunții tale? Parfumuri inspirate de adrenalina condusului # Auto Bild
După nuntă vei porni pe drumul lung al vieții tale, iar căsnicia te va purta în cea mai frumoasă aventură. În ziua nunții, nu vei fi la volanul mașinii preferate pe serpentine pustii, dar parfumul pe care îl porți te poate duce cu gândul exact acolo. Parfumul potrivit nu e doar despre miros. E despre trăirea […]
6 august 2025
22:30
Dacă politica nu ar strica lucrurile, lumea ar putea ajunge departe. Buick Electra Orbit Concept e un mesaj palpabil în acest sens # Auto Bild
Conceptul auto din imaginile alăturate a fost prezentat în China și se numește Buick Electra Orbit. Nu am greșit nicăieri în text, nu este vorba de producătorul chinez BAIC, ci de marca de origine americană Buick. În timp ce tensiunile politice dintre SUA și China se intensifică, stiliștii de la GM China Advanced Design […]
17:20
Am avut ocazia să testez în ultimele luni un set de anvelope Continental ContiSportContact 5, montate pe mașina personală, un Suzuki Swift Sport de primă generație, model ZC31S. În esență, este un mic hot hatch cu un caracter aparte, apreciat în cercurile pasionaților pentru dinamica sa puristă, grație unei configurații tehnice simple și fiabile: motor […]
5 august 2025
22:10
Test de anduranță extrem cu Kia EV4 pe Nürburgring, rezultatele arătând cât de mult a avansat tehnologia BEV a zilelor noastre # Auto Bild
Poate că artificiile de marketing axate pe accelerații 0-100 furtunoase au reușit să atragă atenția asupra automobilelor electrice într-o primă fază, dar maturizarea tehnologiei BEV și corelarea prestațiilor cu cerințele unei utilizări legate de mobilitatea curentă sunt cele care vor face diferența dintre succes și eșec în viitorul apropiat. La Kia s-a lucrat de la […]
1 august 2025
12:00
(P) Ești pasionat de mașini, dar îți neglijezi imaginea? Vezi ce presupune un implant de păr # Auto Bild
Conduci mașini de lux, dar parcă ceva lipsește imaginii tale pentru a fi completă. Cum îți stă părul azi? Ai probleme cu podoaba capilară, drept pentru care ți-e și jenă să-ți conduci decapotabila prin oraș? Vezi ce presupune un implant de păr – soluția momentului pentru problema ta. Când conduci un automobil bun, afirmi ceva […]
31 iulie 2025
23:00
Singurul său atribut extrem e carisma. În rest, BMW M235 xDrive Gran Coupé e un exponent al sportivității eficiente. # Auto Bild
Întotdeauna e bine să știi cu ce ai de-a face înainte să te apuci de treabă, inclusiv atunci când te urci la volan și pornești la drum. Avem aici un automobil etichetat de către producător cu Seria 2 și cu un indicativ de model care conține litera M, reprezentativă pentru amprenta sportivă. Denumirea completă a […]
16:30
(P) Ghid pentru detailing auto profesionist: Echipamentele esențiale care fac diferența între amator și expert # Auto Bild
Piața de detailing auto din România a cunoscut o creștere explozivă în ultimii ani. Pasionații de mașini nu se mai mulțumesc cu o simplă spălare a mașinii, ci caută servicii meticuloase, care să readucă vehiculul la o condiție de showroom. Pentru un antreprenor din acest domeniu, succesul nu se bazează doar pe îndemânare și pasiune, […]
11:50
Pentru orice pasionat de plimbări cu ATV-ul, confortul și siguranța reprezintă principalele priorități. Iar pentru o manevrabilitate ușoară și o automatizare eficientă este important să existe o setare corectă a suspensiei. Fie că ești pe drumuri abrupte sau te avânți pe diverse trasee montane, o suspensie bine reglată reușește să facă diferența între o experiență […]
30 iulie 2025
19:40
Ridicând semnificativ miza tehnică și stilistică, GM Advanced Design Studios a prezentat coupe-ul Corvette SoCal Concept # Auto Bild
Au fost promise trei concepte extraordinare pe tema Corvette în cursul anului 2025. Pe primul, numit Advanced Design Corvette Concept, l-au prezentat în aprilie englezii din filiala Royal Leamington Spa, aflată lângă Birmingham. Prin Corvette SoCal Concept, provocarea revine pe teritoriul american, vehiculul fiin realizat de stiliștii și specialiștii care lucrează în filiala de la […]
29 iulie 2025
13:10
Porsche a livrat primul exemplar din seria limitată 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan” unui client român. Modelul exclusivist face parte dintr-un lot de doar zece unități, create pentru a marca 50 de ani de la inaugurarea Transfăgărășanului, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume. Realizată în colaborare între Style Porsche și […]
28 iulie 2025
21:50
Un client din România devine primul beneficiar al ediției limitate Porsche 911 Carrera 4 GTS “Tribute to Transfăgărășan” # Auto Bild
Anunțată anul trecut cu prilejul evenimentului extraordinar desfășurat de Porsche pe celebrul drum montan românesc la 50 de ani de la deschiderea Transfăgărășanului, ediția limitată la 10 exemplare Porsche 911 Carrera 4 GTS “Tribute to Transfăgărășan” a căpătat între timp consistență reală. Primul exemplar tocmai a fost livrat unui client român. Stilul și configurația ediției […]
14:20
Odată cu sosirea verii, peisajele devin un adevărat paradis pentru iubitorii de călătorii creând condițiile perfecte pentru a explora frumusețile naturale și culturale ale țării. Temperaturile plăcute și zilele lungi transformă această perioadă într-un moment ideal pentru a porni pe trasee departe de zgomotul urban. Serviciul de închiriere auto pe termen scurt îți oferă libertatea […]
13:40
(P) Tot ce trebuie să știi despre servicii amanet: soluții rapide pentru nevoi urgente de bani # Auto Bild
Într-un context economic imprevizibil, tot mai mulți oameni apelează la diferite opțiuni pentru diferite probleme financiare. Există multe posibilități prin care putem să obținem rapid bani dar nu toate ne pot ajuta real. Creditele de exemplu pot să fie de ajutor dar nu sunt deloc avantajoase în momentul în care plătim dobânda. De obicei este […]
13:30
Nu ezită să folosești utilaje de înalta calitate pentru terminarea lucrărilor complexe. Nu de multe ori lucrările pe șantier întârzie, deoarece nu există utilaje adecvate. Niciodată nu a fost mai simplu pentru lucrători să lucreze la înălțime că în prezent. Nu doar simple utilaje pentru a ridică obicete, însă acestea sunt folosite și pe șantierele […]
13:20
(P) Ce trebuie să știm despre serviciile de închirieri auto înainte să apelăm la acestea # Auto Bild
Flexibilitatea și eficiența devin lucruri tot mai importante în viața de zi cu zi, în tot ce facem. Nu contează ce fel de servicii căutăm, important e să beneficiem de flexibilitate și eficiență. Un bun exemplu în acest sens, unde aceste două aspecte contează mult, se referă la închirierile auto. Mai puțin important este motivul […]
23 iulie 2025
20:40
Pneul AllseasonContact 2, o propunere tentantă de la Continental. Cum face față, dacă insistăm mai tare? # Auto Bild
Într-un articol precedent ați avut prilejul să citiți o evaluare privind adoptarea pneurilor allseason Continental ASC2 la un automobil familial cu motorizare economică din segmentul B. Dar dacă ar fi să cerem mai mult de la acest nou model de anvelope allseason? De exemplu, cum ar face ASC2 față în cazul montării pe un automobil […]
12:00
În ultimii ani vedem că preferințele românilor pentru anumite servicii s-au modificat. Așa s-a întâmplat și pe segmentul de închirieri auto. Acum platformele de închirieri auto online au devenit mai atractive, față alte soluții, iar asta s-a întâmplat din motive evidente: flexibilitate crescută, acces rapid la informații detaliate și posibilitatea de a compara rapid mai […]
22 iulie 2025
20:00
Dacă vă simțiți rău pe căldură, să știți că nici automobilul dvs. nu o tolerează prea ușor. La ce ne putem aștepta? # Auto Bild
Pe lângă disconfort și alte neajunsuri, căldura ambiantă excesivă poate să porvoace defecțiuni ale sistemelor auto. Legat de tema respectivă, aflăm de la Auto Eco o veste neliniștitoare: canicula crește numărul defecțiunilor auto cu aproximativ 20%! În sezonul cald, când temperaturile ating valori extreme, șoferii se confruntă cu un risc mult mai mare de a […]
12:20
BYD Group, lider global în mobilitatea electrică și soluții sustenabile, a semnat un parteneriat strategic pe trei ani cu FC Internazionale Milano, devenind Partenerul Auto Global al clubului italian. Acordul, anunțat oficial astăzi, consolidează prezența BYD în sportul internațional și marchează o etapă semnificativă în strategia de extindere a companiei pe piețele-cheie din Europa, America […]
03:50
Marca britanică își anunță electrificarea completă prin conceptul Bentley EXP 15. Nu lipsește inspirația istorică! # Auto Bild
Cu toate că este foarte elaborat până la nivel de detaliu, Bentley EXP 15 nu e unul dintre acele concepte menite să intre în fabricație cu modificări minime. De fapt, dacă britanicii se vor răzgândi în această privință, mașina e gata și impune respect. Oficial, Bentley EXP 15 însoțește anunțul conform căruia în 2026 va […]
21 iulie 2025
16:30
Creșterea unei afaceri nu se bazează doar pe idei bune sau pe echipe talentate. Uneori, diferența dintre continuitate și blocaj e dată de cât de bine știi să gestionezi riscurile. Dincolo de cifre, planuri și proiecții, există un aspect adesea ignorat, dar esențial: cât de pregătit ești pentru situații neprevăzute? Indiferent dacă îți conduci firma […]
18 iulie 2025
16:30
Lansarea lui BMW Neue Klasse, prefigurată la București de expoziția „Transformation. Neue Klasse”, găzduită la Cărturești Carusel # Auto Bild
Chiar dacă nu este primul eveniment profilat pe design susținut de BMW în România, Transformation. Neue Klasse are darul de a arunca o lumină cuprinzătoare asupra condițiilor în care marca bavareză a supraviețuit și s-a recalibrat după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a găsi drumul spre actualul și viitorul succes. Prin această expoziție extraordinară, […]
14:50
Te-ai întrebat de ce două mașini similare pot avea tarife de asigurare complet diferite? Nu e doar o chestiune de model sau anul fabricației. Costul unei polițe auto (fie RCA, fie CASCO) se stabilește pe baza unui set extins de factori care țin de tine, de mașină și de locul în care circuli. Când înțelegi […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.