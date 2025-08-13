Avertisment cu privire la apariția unei noi scheme piramidale de tip „CARITAS”. Mai bine de 100.000 de români sunt în pericol să rămână fără bani
Gândul, 13 august 2025 13:00
Piața financiară din România este într-o continuă dezvoltare, iar în peisaj și-a făcut loc și o nouă platformă online de investiții, prezentată drept „revoluționară”. Însă, potrivit unui avertisment lansat de influencerul Mihai Țăranu, mai bine de 100.000 de oameni sunt în pericol să rămână fără bani și să își piardă identitatea. Mihai Țăranu susține că […]
Bucate de vară și băuturi pentru Adormirea Maicii Domnului: Un meniu de sărbătoare cu preparate inedite de 15 august # Gândul
Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Crăciun și Sfintele Paști sunt cele patru mari sărbători creștin-ortodoxe. În cazul celor două mari sărbători creștine de vară, nu există ornamente, nu există preparate „canonice” recunoscute oficial de Biserica Ortodoxă Română. De Nașterea Domnului, creștinii împodobesc bradul, ornamentează locuința cu lumini, servesc carne de porc și […]
Bolojan a luat taurul de coarne! Ce le-a cerut reprezentanților instituțiilor subordonate Guvernului? # Gândul
Instituțiile guvernamentale intră în restructurare. Premierul Ilie Bolojan a chemat, miercuri, la Palatul Victoria, toți reprezentanții instituțiilor subordonate Guvernului. Este vorba de aproape 40 de astfel de entități care necesită reduceri de cheltuieli și de personal. Discuțiile vizează „unele măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal”. […]
Raport îngrijorător Eurostat: România a înregistrat cea mai MARE creștere a prețurilor din Europa. Inflația a ajuns la 7,8% # Gândul
Eurostat a prezentat un raport îngrijorător despre creșterea tarifelor la bunurile consum, potrivit căruia România se clasează pe primul loc în Europa la majorarea prețurilor. Costurile au crescut la mărfuri alimentare și nealimentare, dar și la servicii a înregistrat o creștere de 5,8% în 2024, comparativ cu 2023. ”În 2024, rata anuală a inflației în […]
FOTO / Cu ce se OCUPĂ acum Roxana Ionescu. ”Am schimbat platoul de televiziune cu o altă „scenă”” # Gândul
Fosta vedetă de televiziune Roxana Ionescu a dat detalii despre activitatea pe care o are în prezent, după ce nu a mai apărut pe micile ecrane. Roxana Ionescu este o fostă vedetă de televiziune care a devenit cunoscută publicului interpretând rolul „Mama Natură” în emisiunea ”Ciao Darwin”, emisiune care a fost difuzată de postul […]
AfD a devenit cel mai POPULAR partid din Germania, conform unui nou sondaj. 67% dintre germani nu sunt mulțumiți de cancelarul Merz # Gândul
Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit cel mai popular partid în rândul germanilor, potrivit unui nou sondaj publicat marți. Dacă ar fi organizate alegeri naționale acum, 26% dintre germani ar vota pentru AfD, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Forsa pentru Cercetare Socială și Analiză Statistică. Rezultatul plasează partidul de extremă-dreapta înaintea […]
Începând cu data de 1 septembrie 2025, preoții, călugării și călugărițele din România nu vor mai putea beneficia de asigurare medicală gratuită. Măsura fiscal-bugetară adoptată de actuala coaliție de guvernare elimină de acum această categorie din lista celor exceptați de la plata contribuției la sănătate. Până acum, personalul monahal era asigurat fără costuri, însă, după […]
Cine este arbitrul din Liga 1 care a stârnit furia lui Mihai Stoica. Președintele FCSB, de neoprit: „M-a minţit cu neruşinare” # Gândul
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a „mitraliat” un arbitru important din România, despre care a spus că l-a mințit „cu nerușinare”. Mai mult, oficialul campioanei a cerut să fie chemat „față-n față cu el”, pentru a demonstra cine spune adevărul. În cauză este „centralul” George Găman, care a oficiat la partidei dintre […]
Deținutul evadat marți seara de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Mărgineni a fost prins de polițiști. Unde se ascundea individul # Gândul
Poliția a anunțat că au extins căutările și în județul Prahova, în cazul deținutului Milosiu Ion, condamnat la 5 ani și 10 luni pentru act sexual cu un minor. Acesta a reușit să scape din Penitenciarul de Maxima Siguranță Mărgineni marți 12 august. UPDATE: Din primele date, polițiștii din Prahova l-au depistat în comuna Vărbilău, […]
N-am apucat să vă povestesc, de atâtea actualități politice și sociale câte am avut de comentat împreună în săptămânile trecute, că am ajuns, în sfârșit, după câteva intenții neconcretizate și câteva invitații cărora nu am putut să le dau curs, cu cărțile mele de poezie cu tot și cu copilul meu căruia nimic nu-i place […]
CAPTURĂ uriașă în Portul Constanța: Contrabandă mascată în role de hârtie, descoperită într-un container din Emirate # Gândul
Operațiune spectaculoasă a autorităților române în Portul Constanța. Polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă, inspectorii vamali de la Constanța Sud Agigea și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au dat peste una dintre cele mai mari capturi: peste 15,5 milioane de țigarete fără timbru accizabil, ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite. […]
Magistraţii europeni acuză Guvernul Bolojan de ATACURI politice asupra sistemului judiciar din România # Gândul
Organizația internațională Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți (MEDEL) condamnă campania „de denigrare a sistemului judiciar” din România, campanie care, potrivit organizației, a fost relansată în iulie 2025 de către partidele aflate la guvernare sub pretextul reducerii deficitului. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, miercuri declaraţia oficială a organizaţiei internaţionale Magistraţii Europeni pentru Democraţie […]
Nicușor Dan participă azi la reuniunea „Coaliției de Voință”, alături de alți lideri europeni, cu două zile înainte de summit-ul Trump-Putin # Gândul
Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va fi prezent, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”, ce va avea loc miercuri, 13 august la ora 17:30, ora României. Evenimentul este găzduit de Germania, Marea Britanie și Franța și are drept scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina. Președintele Nicușor Dan va fi prezent azi, 13 […]
O analiză realizată de Observator Antena 1 pe mai multe preparate vândute pe litoral a scos la iveală prezența unor bacterii periculoase în produsele vândute turiștilor. Într-o shaorma s-au găsit inclusiv microorganisme de origine fecaloidă, ce pot provoca grave toxiinfecții alimentare. Astfel, în cadrul unei campanii de testare, au fost achiziționate mai multe produse populare […]
(P)Primarul Vlad Popescu Piedone 5 așteaptă ca Primăria Capitalei să semneze, ca să poată reabilita școlile # Gândul
„După luni de aşteptare şi multiple rechemări pentru completarea dosarului în cazul reabilitării Şcolii Gimnaziale I.G. Duca, astăzi am depus din nou o completare cu documentele solicitate, pentru a putea, într-un final, să demarăm lucrările”, a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone. Edilul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, spune că are nevoie ca Primăria […]
Tăieri drastice în administrație! Sindicatele îi cer lui Bolojan să retragă pachetul 2 de măsuri: „De SINECURI când vă ocupați, domnule premier?” # Gândul
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) cere miercuri Guvernului să retragă urgent proiectul de lege cu pachetul 2 de măsuri privind administrația locală, prin care se vor elimina peste 40.000 de posturi, conform declarațiilor ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. De asemenea, sindicaliști acuză Exsecutivul că pregătește o „amputare forțată” a administrației publice locale, în lipsa […]
Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive # Gândul
Potrivit Antena 3 CNN, o țară vizitată de numeroși turiști români va renunța la sistemul hotelier all-inclusive. Guvernul a decis să reducă risipa alimentară din hoteluri. Este vorba despre Turcia! Guvernul de la Ankara a luat măsuri drastice pentru reducerea deșeurilor alimentare. O fundație turcă preocupată cu reducerea deșeurilor alimentare raportează că anual, în Turcia, […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat, în stilul atât de binecunoscut, filmulețul cu președintele Nicușor Dan aflat într-o drumeție prin Republica Moldova. „Filmulețul cu drumeția, nu știu, pe coclaurile Republicii Moldova, făcut de administrația prezidențială. Deci, filmulețul cu Nicușor Dan bătând coclaurilor Republicii Mldova, regizat de administrația prezidențială, finanțat de administrația prezidențială, având drept interpret pe Nicușor […]
Ministrul de Finanțe, live, pe Gândul, de la ora 13.00. Alexandru Nazare va vorbi despre situația bugetară a României # Gândul
Ministerul de Finanțe, prin vocea ministrului Alexandru Nazare, va anunța, miercuri, într-o conferință de presă, o parte din noile măsuri fiscale care vor fi aplicate, anume acelea care țin de instituția pe care o coordonează. Situația bugetară a României, așa cum se prezintă astăzi, precum și o parte dintre măsurile fiscale pe care Ministerul de […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre decizia CCR de a-i da înapoi beneficiile lui Traian Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cornel Nistorescu: „Vârful de piramidă de la PSD e o alăturare de mediocri.” Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel […]
Venitul mediu net din România a crescut din nou! Câți bani încasează CAMPIONII la salarii, în timp ce alții abia ating media europeană # Gândul
Câștigul salarial mediu net din România a ajuns, în luna iunie 2025, la 5.539 lei, în creștere cu 31 lei față de luna mai, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.246 lei, cu 59 lei mai mult decât în luna precedentă. Cele mai mari salarii s-au […]
România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie sa găsim bani pentru familiile poloneze! # Gândul
În timp ce noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, anunță planuri de reducere a taxelor pentru familiile cu copii, guvernul român, condus de Ilie Bolojan, scade indemnizația de creștere a copilului. Nawrocki a anunțat că dorește eliminarea completă a impozitelor pentru familiile cu copii. În acest sens, liderul polon pune presiune pe bugetul deja supradimensionat […]
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi” # Gândul
La aproape o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu își împărtășește durerea pe rețelele de socializare și rememorează momentele speciale petrecute alături de partenerul ei. Mihaela Rădulescu trece prin momente de durere profundă după moartea subită a partenerului său de viață, Felix Baumgartner. Cei doi au fost […]
Șefii instituțiilor subordonate Guvernului, băgați în ședință de Bolojan. Premierul le va cere reducerea cheltuielilor și de personal # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a chemat, miercuri, la Palatul Victoria, toți reprezentanții instituțiilor subordonate Guvernului. Este vorba de aproape 40 de astfel de entități care necesită reduceri de cheltuieli și de personal. Instituțiile guvernamentale intră în restructurare. Miercuri, premierul a convocat la Guvern pe toți reprezentanții celor 40 de entități aflate în subordine. Discuțiile vor viza […]
Cornel Nistorescu: „În România, americanii sunt hăituiți. Nu se vor uita înapoi dacă se RETRAG” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a discutat despre deciziile care vor fi luate de către Statele Unite privind păstrarea sau retragerea trupelor americane din teritorii europene, evidențiind importanța menținerii unei unități militare americane pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „S-au retras de nenumărate ori, din nenumărate locuri, fără […]
Summit-ul SUA-Rusia din Alaska, un simptom al eșecului geopolitic? „Liderul rus va fi tratat ca un VIP atunci când va ateriza pe pământ american” # Gândul
În jurul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin – programată pentru vineri în Alaska – se țes deja multe speculații, iar întrebările majore nu lipsesc. Va fi Ucraina la masa negocierilor sau doar în meniu? Ce pârghii – dacă există – vor folosi SUA asupra Rusiei pentru a obține concesii și pentru a recompensa […]
Complicii periculosului INTERLOP din clanul Fabian au fost reținuți. Fiul Sidoniei voia să fenteze autoritățile ca să-și reducă pedeapsa # Gândul
Complicii interlopului „Solomon”, inculpat în crima de la Padina, au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor de amploare conduse la data de 12 august în București, Ilfov și Galați. Fiul Sidoniei, zis „Solomon”, aflat în arest la domiciliu, ar fi încercat să însceneze o afacere cu arme, în scopul reducerii pedepsei pentru […]
CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA # Gândul
Alaska a fost aleasă ca loc de desfășurare a summitului dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin după lungi discuții în culise, iar organizatorii americani s-ar fi confruntat cu probleme în găsirea unei locații adecvate. În weekend, oficialii americani care se străduiau să identifice și să rezerve o locație adecvată pentru […]
Louis Munteanu, lăsat acasă! Vedeta CFR-ului nu va fi pe teren în returul cu Braga, din Europa League! # Gândul
CFR Cluj nu va putea conta pe atacantul Louis Munteanu (23 de ani) în meciul retur cu Sporting Braga, din turul al 3-lea preliminar al Europa League, programat joi, 14 august, de la ora 21:30. În partida tur, disputată la Cluj-Napoca, portughezii s-au impus cu 2-1. Accidentare înaintea plecării Câștigătoarea acestei duble va întâlni în […]
Fenomenul „turismului la URS” în Poiana Brașov. Momeală pusă intenționat pentru a atrage fiarele sălbatice în zonele frecventate de turiști # Gândul
Autoritățile din Poiana Brașov atrag atenția asupra fenomenului de „turism la urs”, după ce au descoperit momeală pusă intenționat pentru animale sălbatice pentru ca turiștii să le fotografieze, deși acest lucru este interzis și, totodată, foarte periculos. Turismul la „urs” se extinde în Poiana Brașov, punând în pericol atât turiștii, cât și animalele sălbatice. Autoritățile […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre dosarele USR din timpul pandemiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cornel Nistorescu: „Am avut o adunătură de mediocri pe postul de prim-ministru.” Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel Nistorescu a vorbit despre politicienii din […]
Anularea alegerilor, criticată în raportul Departamentului de stat pentru drepturile omului. Ingerința Rusiei prin rețelele sociale, pusă la îndoială # Gândul
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a publicat un raport privind respectarea drepturilor omului în România. Primul subiect abordat este cel al anulării turului 2 al alegerilor prezidențiale, considerată ca o „restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”. Pe de altă parte, Departamentul contestă interferența Federației Ruse prin intermediul rețelelor de socializare și […]
Gigi Becali continuă SCANDALUL cu ceilalți patroni din fotbalul românesc: „Mi se înclină mie, e o mândrie să asculți de Becali!” # Gândul
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut noi declarații despre Dan Șucu și Mihai Rotaru. Finanțatorul campioanei și șefii Rapidului, respectiv Universității Craiova, se contrează asupra „cazului Edjouma”. Echipa roș-albastră a cerut modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice din România pentru a-l legitima pe jucător, LPF și FRF s-au conformat, iar giuleștenii […]
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Directorul Ionel Georgescu, cu 230.000 de lei pensie în 2024, suspectat de fapte de corupție # Gândul
Procurorii DNA au efectuat marți percheziții la Ministerul Energiei și în locuința directorului Ionel Georgescu, fost șef al Direcției Generale Anticorupție, suspectat că ar fi aranjat examene pentru funcții publice. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață la Ministerul Energiei și în apartamentul lui Ionel Georgescu, director în cadrul instituției, vizat într-o anchetă pentru […]
Cornel Nistorescu: „PSD-ul nu a închis site-uri, nu a blocat presa, nu a interzis jurnaliști” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat actuala conducere din România, despre care spune că ar fi restrâns libertatea presei, lucru care, susține acesta, nu s-a întâmplat nici măcar în perioadele dominate de vechile structuri sau de partide tradiționale precum PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Iliescu nu ne-a făcut probleme […]
(P) CJ Ilfov derulează contracte de peste un miliard de lei, prin asociere cu localitățile din județ # Gândul
În ultimii 4 ani, Ilfov a înregistrat peste 11.000 de elevi în plus, echivalentul a 650 de clase, spune președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Potrivit acestuia, investițiile din ultimii ani, în județ, în contractele de asociere, depășesc un miliard de lei. ,,Ilfovul înregistrează cea mai mare creștere demografică din Europa. Oficial, sunt aproximativ 600 […]
Coliziune MORTALĂ pe A1 București-Pitești. Șoferul unei autoutilitare a murit după ce mașina s-a izbit de glisieră și s-a răsturnat # Gândul
Accident mortal pe A1, în dreptul comunei Petrești, din Dâmbovița, miercuri dimineața. O autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, iar șoferul a decedat pe loc. La primele ore ale dimineții, o autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești […]
Temperaturi de VARĂ în prag de toamnă. R. Bojariu, climatolog: „Ceea ce vedem acum e o prefață care ne îndeamnă să fim atenți la fenomenele extreme” # Gândul
În toamnă se vor înregistra temperaturi ridicate, de vară, ceea ce confirmă un fenomen des întâlnit în ultimii ani, respectiv prelungirea sezonului cald. Climatologul Roxana Bojariu a declarat, pentru Gândul, că în prima parte din luna septembrie, temperaturile vor fi peste normalul perioadei. În același timp, în contextul încălzirii globale, vom avea parte de fenomene […]
Convorbire între Putin și Kim Jong Un, înainte de summitul SUA-Rusia din ALASKA. Liderul rus a lăudat „spiritul de sacrificiu” al nord-coreenilor # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică pentru a discuta despre legăturile celor două state și eforturile de război împotriva Ucrainei, înainte de întâlnirea planificată a lui Putin cu președintele american Donald Trump în Alaska. În timpul convorbirii, Putin a lăudat „curajul, eroismul și spiritul de sacrificiu” […]
Istoria controversată a METROULUI de la Cluj. De la bani europeni, la banii de la bugetul de stat # Gândul
„Metroul merge mai departe”, a spus Emil Boc, luni, deşi proiectul a fost scos din PNRR şi Primăria Cluj-Napoca se bazează în acest moment strict pe resursele financiare pe care ar trebui să le asigure Ministerul Transporturilor, conform contractului angajat. Metroul de la Cluj, o construcție de 21 de kilometri şi 19 staţii, anunțat inițial […]
Bacalaureat 2025. Un elev a fost eliminat din examen după ce a ADORMIT chiar pe foaia de test: „M-au trezit supraveghetoarele la final” # Gândul
Faze tari dar cu un viitor sumbru la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025. Un elev a povestit că a picat examenul în trecut după ce s-a pus la propriu cu „burta pe carte”, adormind în timpul probei scrise chiar pe foaia de examen. Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 a adus emoții, dar și […]
Oferta care a speriat Silicon Valley: 34,5 miliarde de dolari pentru preluarea browserului GOOGLE Chrome! # Gândul
Giganții Big Tech comentează aprins știrea zilei – s-a înaintat o ofertă în valoare de 34,5 miliarde de dolari pentru preluarea browserului Google Chrome! Chiar dacă Alphabet, proprietarul Google, nu și-a exprimat intenția să vândă platforma, cineva a aruncat pe masă o propunere care are forța să zguduie din temelii industria IT&C. Compania americană Perplexity, […]
Prețuri de NEIERTAT la Aeroportul Otopeni: Un banal sandviș cu șuncă a ajuns să coste cât un preparat gourmet # Gândul
Prețul unui banal sandviș vândut în magazinele Aeroportului Otopeni îi sperie pe turiști. A ajuns să coste cât un preparat gourmet, iar majoritatea călătorilor ajung să rabde de foame până la destinație dacă nu-și iau pachet de acasă sau nu au masă gratuită pe durata zborului cu avionul. În plin sezon turistic, chiar și turiștii […]
Drepturile TV pentru Superliga ajung la 400 de milioane de euro. Gigi Becali nu e mulțumit: „La mine nu sunt mulți bani” # Gândul
Adunarea Generală a LPF a votat noul contract de drepturi TV, care va fi până în 2035. Valoarea ajunge la 40 de milioane de euro pe sezon, din 2032, iar valoarea totală atinge 400 de milioane de euro. Prelungirea s-a făcut cu EAD Interactive, a lui Orlando Nicoară, iar mărirea se aplică din acest sezon, […]
Cornel Nistorescu: „Franța încearcă de foarte mult timp să ocupe o POZIȚIE importantă în România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre implicarea Franței în directivele oficiale ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cornel Nistorescu: „Franța dintotdeauna a încercat să ocupe un teritoriu, o poziție mai importantă în România” Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel […]
