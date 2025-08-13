Circulația pe autostrada A1 București – Pitești va fi închisă timp de o lună, în dreptul pasajului Ciorogârla
PSNews.ro, 13 august 2025 13:00
Traficul pe sensul de intrare în București al autostrăzii A1 va fi închis timp de o lună, în zona pasajului Ciorogârla, pentru lucrări de reparații, iar circulația va fi deviată pe celălalt sens. În paralel, lucrările la lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord, parte a viitoarei centuri a Capitalei, au trecut de 70%. „Circulația rutieră […]
Acum 5 minute
13:10
Un lider PNL acuză social-democrații că fac un joc dublu: „PSD la un moment dat va pune frână reformelor” # PSNews.ro
PSD face un joc politic și complică relațiile din coaliție, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. Asta după ce social-democrații au pus mai multe condiții pentru a rămâne la guvernare. Ei cer adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor și vor de asemenea ca programul Anghel Saligny să continue. "PSD la un moment dat va […]
Acum 10 minute
13:00
13:00
În toamnă se vor înregistra temperaturi ridicate, de vară, ceea ce confirmă un fenomen des întâlnit în ultimii ani, respectiv prelungirea sezonului cald. Climatologul Roxana Bojariu a declarat, pentru Gândul, că în prima parte din luna septembrie, temperaturile vor fi peste normalul perioadei. În același timp, în contextul încălzirii globale, vom avea parte de fenomene […]
Acum 30 minute
12:50
În stațiunea poloneză Zakopane (30.000 de locuitori; sudul țării, districtul Tatra, Voievodatul Polonia Mică) au apărut locuri de parcare neobișnuite, marcate cu „plicuri" portocalii cu dungi albe. Acestea sunt destinate exclusiv localnicilor și sunt amplasate în principal în apropierea clădirilor administrative, școlilor și băncilor, transmite TSN, care citează InPoland. Noile spații de parcare sunt rezervate […]
12:40
Șase persoane, reținute în dosarul crimei de la Padina pentru încercarea de a deturna ancheta # PSNews.ro
Șase persoane au fost reținute de polițiști după ce au încercat să păcălească organele de urmărire penală, simulând vânzarea unei arme de foc. Polițiștii au reținut șase persoane suspectate că au încercat să inducă în eroare organele de cercetare penală, simulând vânzarea unei arme pentru ca un inculpat pentru omor să beneficieze de o reducere a pedepsei, […]
Acum o oră
12:30
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9 milioane euro firmei care a blocat recalcularea pensiilor # PSNews.ro
Casa de Pensii se pregătește să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor. Arobs Systems e abonată la contracte din bani publici cu Casa de Pensii. Sistemele oferite de Arobs Systems au pus pensionarii pe drumuri și i-a păgubit. La casa de pensii este haos. Proceduri care implică peste 1.000.000 […]
12:30
România cre(ș)tină: Preoții și monahii nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat # PSNews.ro
Alături de alte categorii, preoții și personalul monahal pierd asigurarea automată de sănătate de la 1 septembrie 2025. Vor putea fi tratați în spitale doar dacă plătesc contribuția CASS. Preoții, călugării și călugărițele nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate începând cu 1 septembrie 2025. Potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala […]
12:20
Cel puțin trei persoane au murit în urma unui val de căldură extremă care alimentează zeci de incendii de vegetație în sudul Europei și forțează mii de oameni să își părăsească locuințele. Alerte roșii de caniculă au fost emise în zone din Italia, Franța, Spania, Portugalia și Balcani, unde au fost emise alerte privind temperaturi […]
12:20
Deţinutul evadat de la Penitenciarului Mărgineni a fost prins. Locul neinspirat în care s-a ascuns # PSNews.ro
Bărbatul de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, care a evadat de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa, a fost prins. El era în localitatea natală. Milosiu Ion, în vârstă de de 32 de ani, condamnat la cinci ani […]
Acum 2 ore
12:10
Cartel Alfa critică, miercuri, proiectul de lege care ar urma să stabileasdcă modul în care românii vor avea acces la fondurile din Pilonul II, la care contribuţia este obligatorie. Sidicaliştii vorbesc despre "un sistem incomplet, lipsit de claritate şi garanţii, dar alimentat lunar". Sindicaliştii atrag atenţia că nimic nu este garantat în Pilonul II, decât […]
11:50
USR, PSD și UDMR au câte un reprezentat la vârful clasamentului vizibilității membrilor guvernului, pe parcursul ultimei săptămâni, potrivit datelor procesate cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media și social media. Topul reflectă vizibilitatea miniștrilor în spațiul online (cu excepția premierului Ilie Bolojan, care are o expunere mult mai ridicată), evidențiind numărul mențiunilor, impactul acestora, […]
11:50
Românii au început să primească primele facturi la energie electrică după eliminarea plafonării prețurilor, iar pentru mulți acestea sunt un șoc – valorile fiind, în unele cazuri, aproape duble față de lunile precedente. Decizia Guvernului de a renunța la plafonare, intrată în vigoare recent, a dus la liberalizarea completă a tarifelor. În prezent, furnizorii practică […]
11:40
Patru scenarii pentru sfârșitul războiului la summit-ul din Alaska. Cum ar putea arăta harta Ucrainei # PSNews.ro
Scenariile pentru deznodământul războiului din Ucraina nu arată deloc favorabil pentru țara invadată, în contextul în care Donald Trump se grăbește să pună presiune pentru o încheiere a războiului, chiar și în favoarea lui Putin. Cele patru scenarii pentru finalul războiului, conform The Times, arată că Ucraina are puține șanse să-și păstreze teritoriile ocupate și […]
11:30
Date oficiale Eurostat| România are cea mai fulminantă creștere a prețurilor din Europa, la bunuri și servicii # PSNews.ro
Economia României se bazează pe consum, iar potrivit datelor oficiale Eurostat, țara noastră a avut cea mai mare creștere din Europa la capitolul bunurilor și serviciilor de consum. România înregistrează o creștere de 5,8% pentru anul 2024. Prețurile bunurilor și serviciilor de consum au crescut cel mai mult în: România (+5,8% față de 2023) Belgia (+4,3%) Croația (+4,0%)", […]
11:20
Câștigul salarial mediu net a crescut ușor și ajunge la 5.539 lei. Unde sunt cele mai mari salarii # PSNews.ro
În luna iunie, câștigul salarial mediu net a fost 5.539 lei, în creștere cu 31 lei (+0,6%) față de luna mai 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai mari câștiguri salariale mediu nete s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (12.656 lei) și în activitățile […]
Acum 4 ore
11:10
Bogdan Ivan explică de ce l-a vrut pe finul său la Hidroelectrica: „Întâmplător e și colegul meu” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara că numirea lui Alin Ioana Demian în conducerea Hidroelectrica a fost „perfect legală" și a renunțat la ea pentru că „nici el nu mai vrea". Ivan spune că Demian, care este finul său, este „întâmplător" și șeful său de cabinet. „E vorba despre o numire care a […]
11:00
Cu un congres care bate la ușă și două tabere care își dispută controlul intern, PSD traversează una dintre cele mai fragile perioade, De la un scor record de aproape 46% în 2016, partidul a ajuns la puțin peste 22% la alegerile din decembrie 2024, pierzând chiar și nucleul dur de alegători. Profesorul Radu Carp […]
11:00
Sindicatele îi cer lui Ilie Bolojan să retragă pachetul 2 de măsuri care elimină 40.000 de posturi # PSNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a solicitat miercuri Guvernului să retragă urgent proiectul de lege cu pachetul 2 de măsuri privind administrația locală, prin care se vor elimina peste 40.000 de posturi, potrivit declarațiilor ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Sindicaliștii susțin că măsurile vor duce la un blocaj administrativ. „FNSA atrage atenția că, din […]
10:50
Liberalul Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, nu exclude posibilitatea de a candida pentru un mandat cu puteri depline la alegerile parțiale care vor avea loc fie în toamna acestui an, fie în primăvara anului viitor. Stelian Bujduveanu susține varianta unui candidat comun pentru Capitală care să fie susținut și de PSD, nu doar […]
10:40
Amenzile neplătite ar putea deveni penale. Toni Neacșu avertizează asupra „prostiei instituționalizate” # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu acuză Guvernul că propune măsuri „absurde" și „periculoase" în cadrul proiectului de reformare a administrației publice locale, aflat în dezbatere publică. Acesta face referire la prevederea potrivit căreia amenzile contravenționale neplătite ar putea duce nu doar la suspendarea pe termen nelimitat a permisului de conducere, ci și la transformarea acestora în amenzi […]
10:30
Raport exploziv al SUA – România este criticată pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024 # PSNews.ro
Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România, decisă de Curtea Constituțională pe 6 decembrie 2024, este prezentată de Departamentul de Stat al SUA drept „o restricție nejustificată a libertății de exprimare politică" și „o ingerință fără precedent" în procesul electoral. Raportul anual privind drepturile omului notează că instanța a invocat „nereguli și încălcări ale legii electorale" […]
10:10
Guvernul se pregătește de restructurări în instituțiile pe care le coordonează direct. Miercuri, începând cu ora 11:00, premierul i-a chemat la Palatul Victoria pe șefii acestora, pentru a decide tăierile de cheltuieli. Conform informațiilor Digi24, la ora 11:00 va avea loc o ședință la Palatul Victoria, în care Ilie Bolojan se va întâlni cu șefii […]
Acum 8 ore
06:10
Nu bat câmpii, te rog citește tot, e important să înțelegi. La începutul anilor 1900, România era încă predominant agrară, cu peste 80% din populație trăind la sat. Pământul aparținea în mare parte marilor proprietari (boieri, moșieri), însă aceștia, mai ales cei care locuiau în orașe sau în străinătate, își dădeau moșiile în arendă. Arendașii […]
Acum 24 ore
20:00
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului # PSNews.ro
După două decenii de muncă neîntreruptă în Italia, o badantă româncă descoperă că pensia ei se rezumă la 20 de euro pe an, impozitați. Povestea ei, împărtășită într-un grup online al îngrijitoarelor românce, a stârnit un val de mărturii despre pensii umilitoare. Postările din grupurile dedicate badantelor românce care lucrează în Italia dezvăluie o realitate […]
20:00
Blocajul din coaliția de guvernare întârzie discuțiile despre Pachetul II de măsuri fiscale. Asumarea se amână # PSNews.ro
Condițiile impuse de liderii PSD pentru a participa la ședințele comune din coaliție blochează discuțiile despre al doilea pachet de măsuri menite să reducă deficitul. Printre acestea, și eliminarea privilegiilor din sistemul bugetar, cerută chiar de social democrați. Liderii PNL și USR speră ca situația să se deblocheze prin discuții informale, astfel încât pachetul de […]
19:50
Cât vor crește ratele din toamnă, când IRCC va avea o valoare record. Românii evită să se mai împrumute la bănci # PSNews.ro
Toamna aduce credite mai scumpe. Indicele în funcție de care se calculează dobânzile va ajunge la un nivel record în octombrie, 6,05%. Majorarea înseamnă rate mai mari de plată pentru persoanele care au împrumutat bani de la bănci. Saltul IRCC va duce la noi scumpiri în lanţ, avertizează economiştii, ca urmare a creşterii costurilor pe […]
19:50
Metoda inedită prin care un primar din Buzău i-a convins pe oameni să nu mai arunce ilegal gunoiul # PSNews.ro
Soluţie inedită pentru descurajarea celor care aruncă deşeuri neconforme pe spaţiul public. La Smeeni, în judeţul Buzău, primăria a montat camere de supraveghere la toate platformele de gunoi menajer, iar imaginile cu cei surprinși că abandonează moloz, mobilier, haine vechi sau plastic ajung direct pe rețelele sociale. În acest fel, făptașii ajung să fie cunoscuți […]
19:40
Primăria Sectorului 1 începe demolarea construcțiilor ilegale de pe domeniul public. Care e primul obiectiv # PSNews.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că a trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie şi va începe demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public, asigurându-se însă că preluarea pieţei nu va fi anulată în instanţă. Precizările vin după ce presa a relatat că piaţa este ocupată ilegal de un controversat om […]
19:40
Ionel Bogdan, precizări despre microbuzele școlare achiziționate prin PNRR: „Adevărul e simplu, dar nu senzațional” # PSNews.ro
Deputatul Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș aduce câteva explicații pertinente în scandalul microbuzelor școlare achiziționate prin PNRR. El atrage atenția că se vorbește mult în necunoștință de cauză și se compară prețurile fără TVA cu cele cu TVA. De asemenea, el pune la dispoziție ofertele primite de la două companii din domeniu. „Spațiul public este […]
19:20
Arena multifuncţională, unică în România prinde contur. Lucrările la
19:20
Patriarhia Română, expropriată de stat pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Sunt vizate și proprietăți private # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect pentru exproprierea a cel puțin 10 hectare de teren și peste 100 de proprietari, în vederea extinderii Magistralei 4 de metrou. Printre cei afectați se numără persoane fizice, cât și instituții precum Patriarhia Română, Universitatea București și CFR. Cea mai mare despăgubire ajunge la o firmă privată din București. […] Articolul Patriarhia Română, expropriată de stat pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Sunt vizate și proprietăți private apare prima dată în PS News.
19:10
Dosarul directorului Romsilva care a primit 100.000 de euro la pensionare, apoi s-a reangajat a ajuns la DNA # PSNews.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan. Acesta s-a pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director […] Articolul Dosarul directorului Romsilva care a primit 100.000 de euro la pensionare, apoi s-a reangajat a ajuns la DNA apare prima dată în PS News.
19:00
Povestea escrocului ce s-a dat drept Marian Neacșu: A păcălit un prefect, o televiziune și oameni de afaceri # PSNews.ro
False identități, donații inventate și victime de rang înalt: aceasta este schema prin care un escroc cu experiență a făcut rost de zeci de mii de lei susținând că reprezintă PSD. Caz incredibil în Satu Mare, acolo unde un bărbat a reușit să convingă doi afaceriști locali să-i trimită bani, susținând că este Marian Neacșu, […] Articolul Povestea escrocului ce s-a dat drept Marian Neacșu: A păcălit un prefect, o televiziune și oameni de afaceri apare prima dată în PS News.
18:50
FOTO Continuă lucrările de curățare a acumulării Izvorul Muntelui. Cum arată acum locul distrus de viituri în iulie # PSNews.ro
Echipe mixte formate din specialiști de la Hidroelectrica, Administrația Națională ‘Apele Române’, Direcția Silvică Neamț și prestatori autorizați lucrează la curățarea și întreținerea acumulării Izvorul Muntelui după viitura de la sfârșitul lunii iulie, informează, marți, Prefectura Neamț. Intervențiile au început imediat după declanșarea stării de alertă la Poiana Teiului, ca efect al viiturii din 27-28 […] Articolul FOTO Continuă lucrările de curățare a acumulării Izvorul Muntelui. Cum arată acum locul distrus de viituri în iulie apare prima dată în PS News.
18:40
Ministerul Educației face propria anchetă legat de achizițiile de microbuze școlare cu bani prin PNRR # PSNews.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți, 12 august, că verifică achiziția de microbuze școlare electrice din două județe, iar la final va dispune măsuri, dacă se impun, sau va sesiza organele de anchetă. Verificările au loc în județele Iași și Prahova. Ministerul Educației a făcut precizări cu privire la achiziția descentralizată, la nivel de […] Articolul Ministerul Educației face propria anchetă legat de achizițiile de microbuze școlare cu bani prin PNRR apare prima dată în PS News.
18:40
Mark Rutte: NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin # PSNews.ro
NATO va continua să înarmeze Ucraina, indiferent de rezultatul întâlnirii de vineri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat Mark Rutte, secretarul general al organizației, informează TVPWorld. Mark Rutte, care a vorbit duminică la CBS News, a subliniat angajamentul Alianței față de Ucraina. El a spus că NATO se va strădui să […] Articolul Mark Rutte: NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin apare prima dată în PS News.
18:30
Ministrul Energiei a revocat numirea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, marţi seară, după ce presa a relatat că l-a nominalizat pe şeful său de Cabinet, Alin Ioan Demian, care este şi finul său, ca administrator provizoriu la Hidroelectrica, faptul că a decis să revoce această nominalizare. ”Deşi nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de […] Articolul Ministrul Energiei a revocat numirea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
18:20
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski: „Pacea nu e posibilă fără Ucraina”. Preşedintele va merge la Kiev # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă. ”Preşedintele […] Articolul Nicușor Dan, discuție cu Zelenski: „Pacea nu e posibilă fără Ucraina”. Preşedintele va merge la Kiev apare prima dată în PS News.
18:20
Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov, afirmă că succesul reformei administrației publice depinde în mare măsură de implicarea autorităților locale. El a atras atenția că eficiența administrativă nu trebuie urmărită doar la nivel central, ci și în fiecare localitate, iar administrațiile județene și locale trebuie să facă progrese concrete. „Dacă […] Articolul Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru apare prima dată în PS News.
18:10
Le Monde: „Dracula”, pelicula tulburătoare a lui Radu Jude despre inteligența artificială # PSNews.ro
Publicația Le Monde caracterizează „Dracula” lui Radu Jude, în competiție la Festivalul de Film de la Locarno, drept „o tragicomedie excesivă, hilară și disperată”. Corriere della Sera a criticat filmul, subliniind că „impresia este că cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”. În ficțiunea cineastului român, un scenarist testează diferite povestiri […] Articolul Le Monde: „Dracula”, pelicula tulburătoare a lui Radu Jude despre inteligența artificială apare prima dată în PS News.
18:10
Asociațiile magistraților cer o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul atacurilor asupra justiției # PSNews.ro
Patru asociații ale magistraților au solicitat o întâlnire ‘de urgență’ cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care ‘campania susținută de subminare a profesiei de magistrat’, din ultimii trei ani, le are asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească. Totodată, asociațiile doresc să evidențieze importanța participării judecătorilor și procurorilor la dezbaterile privind propunerile […] Articolul Asociațiile magistraților cer o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul atacurilor asupra justiției apare prima dată în PS News.
18:00
O companie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: „Este excepțională, puritate 99%” # PSNews.ro
O companie din Ungaria pregătește deschiderea unei mine de sare în Cluj Salt-Veres Zrt., o afacere de familie din Ungaria, se află în faza finală a pregătirilor pentru inaugurarea unei mine de sare moderne în localitatea Valea Florilor, județul Cluj, conform Infostart.hu. Proiectul a devenit posibil după ce compania a obținut concesiunea pentru zăcământul respectiv la […] Articolul O companie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: „Este excepțională, puritate 99%” apare prima dată în PS News.
18:00
Românul mort în incendiile din Spania și-a pierdut viața salvând caii de la școala de echitație unde lucra # PSNews.ro
Incendiile care au cuprins Tres Cantos, o suburbie a Madridului, au luat viaţa unui român în vârstă de 50 de ani. Potrivit presei spaniole, bărbatul a murit încercând să salveze caii de la şcoala de echitaţie unde lucra. Oamenii care locuiesc în zonă şi îl cunoşteau pe român l-au descris pentru publicaţia 20minutos.es ca fiind un bărbat […] Articolul Românul mort în incendiile din Spania și-a pierdut viața salvând caii de la școala de echitație unde lucra apare prima dată în PS News.
17:50
Pentru prima dată, la Cupa Europeană de juniori, s-a cântat imnul României la festivitatea de premiere după o probă individuală. Carol Popa este cel care a obținut victoria, scriind o pagină de istorie în acest sport în weekend, la Izvorani. „Este un vis îndeplinit pentru mine. Și anul trecut aș fi putut să câștig, dar […] Articolul Aur pentru triatlonistul Carol Popa, la Cupa Europeană de juniori apare prima dată în PS News.
17:50
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate sunt români, acuză autoritățile bulgare # PSNews.ro
Autoritățile bulgare au dat peste 150 de amenzi într-o operațiune de două zile pe litoralul Mării Negre, majoritatea sancționaților fiind turiști români. În perioada 6-7 august, autorităţile bulgare, alături de reprezentanţi ai instituţiilor române, au desfăşurat o amplă acţiune de verificare de-a lungul coastei de nord a Mării Negre. Controlul, solicitat de ministrul bulgar al […] Articolul Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate sunt români, acuză autoritățile bulgare apare prima dată în PS News.
17:50
ATENA Luni dimineață a intrat în vigoare un nou regulament al Ministerului de Finanțe din Grecia, care interzice complet taxele pentru retragerile de numerar de la bancomatele băncilor elene, scrie Euronews. Până în prezent, orice client care retrăgea numerar de la un bancomat al unei bănci care nu era propriul său furnizor era taxat suplimentar. […] Articolul Știri din capitalele Europei, 12 august apare prima dată în PS News.
17:40
Au început lucrările la podul peste pârâul Bizdidel, aflat pe DN71, la intrarea în orașul Pucioasa, anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița. Astăzi, împreună cu primarul orașului Pucioasa, Constantin Ana, prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, și cu secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, am fost pe teren pentru a ne […] Articolul Încă un pod important a intrat în reparații. Anunțul edililor apare prima dată în PS News.
17:30
La proba scrisă obligatorie a profilului din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului au participat 84,2% dintre candidați, aproape 3.000 au absentat și 24 au fost eliminați pentru fraudă, iar examenul continuă cu probele următoare. Aproape 3.000 de candidați au lipsit marți, la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului, iar […] Articolul BAC toamnă 2025. Aproape 3.000 de absenți și 24 de eliminați la proba de marți apare prima dată în PS News.
17:20
Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate […] Articolul Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală apare prima dată în PS News.
17:20
Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media. Ce planuri are # PSNews.ro
București, 12 august — Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România. Noul grup va cumula o audiență de aproape 2 milioane de utilizatori unici pe zi, redefinind peisajul media online autohton. Grupul […] Articolul Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media. Ce planuri are apare prima dată în PS News.
