Moment inedit în timpul unei slujbe la Catedrala Ahiepiscopală din Constanța. Un clovn a apărut în fața ÎPS Teodosie

17:50

Pentru prima dată, la Cupa Europeană de juniori, s-a cântat imnul României la festivitatea de premiere după o probă individuală. Carol Popa este cel care a obținut victoria, scriind o pagină de istorie în acest sport în weekend, la Izvorani. „Este un vis îndeplinit pentru mine. Și anul trecut aș fi putut să câștig, dar […] Articolul Aur pentru triatlonistul Carol Popa, la Cupa Europeană de juniori apare prima dată în PS News.