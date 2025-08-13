Lucrări de restaurare la Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnu Roşu, judeţul Sibiu
Ziarul Lumina, 13 august 2025 14:30
La Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnu Roşu, judeţul Sibiu, ctitorită în 1653 de domnitorul muntean Matei Basarab, se desfăşoară ample lucrări de conservare și restaurare a picturii murale exterioare, a
Marți, 12 august, Parohia Cordun, Protopopiatul Roman, a fost gazda unui eveniment deosebit, în care credința, grija față de aproapele și bucuria de a dărui s‑au împletit în fapte concrete.Evenimentul a
13:40
În perioada 4‑8 august, 23 de copii, preponderent elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara, au fost găzduiți de preoții George Giurgiu și George Moșneguțu la biserica Parohiei
Sâmbătă, 16 august, în sectorul 6 al Capitalei, pe Drumul Ciorogârla nr. 371D, va fi inaugurat Centrul Luxab West. Evenimentul va fi încununat de sfințirea noii capele cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și
La sfârșitul lunii iulie, în Parohia Verdea, Protoieria Panciu, județul Vrancea, s‑a desfășurat ediția a IV‑a a taberei de vară „La noi acasă”, parte a proiectului educațional „Pași spre Lumina lui
Ierarhii din Biserica Ortodoxă a Greciei care au participat la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, de la Târgoviște au vizitat zilele trecute mai multe edificii bisericești din
Mai mulți elevi din cadrul Parohiei Roșiori, județul Brăila, au luat parte luni, 11 august, la programul eparhial „Vacanța din pridvorul Bisericii”, derulat pe parcursul verii în Arhiepiscopia Dunării de Jos.
Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat marți, 12 august, concursul catehetic specific Postului Adormirii Maicii Domnului, ajuns la cea de‑a VI‑a ed
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marți, 12 august, 11 copii din familii beneficiare ale „Serviciului social acordat în comunitate, destinat persoanelor
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit marți, 12 august, noul pangar eparhial din municipiul Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de ierarhul locului
În perioada 4-10 august a avut loc în Parohia Mireș, comuna Sângeru, Protoieria Urlați, județul Prahova, ediția a III‑a a proiectului Școala de vară „Lumea minunată a copilăriei”. Inițiat de preotul
„Înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503 reprezenta recunoașterea unei intense activități duhovnicești și culturale pe care bisericile de aici o desfășurau, dar și buna organizare a m
Departamentul misiune pentru tineret din cadrul Sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor organizează cea de‑a 5‑a ediție a evenimentului „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova” (ITOM), la Iași, î
În contextul sprijinirii comunităților afectate de inundațiile din județul Suceava, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, luni, 11 august, o comisie a C
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, în
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Schimbarea la Față” din Parohia Nușfalău, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, duminică, 10 august.În
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit duminică, 10 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din
Grigore Pișculescu (1879-1961), cunoscut publicului sub numele de Gala Galaction, sub care și-a publicat o însemnată operă literară, a fost una dintre vocile cel mai importante ale Bisericii Ortodoxe Române, dar
Odovania praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei # Ziarul Lumina
Pomenirea vieţii şi pătimirii Sfântului Maxim Mărturisitorul s-a făcut în Biserica Ortodoxă la 21 ianuarie. Astăzi prăznuim aducerea la Constantinopol a sfintelor lui moaşte. Sfântul Maxim a fost exilat de î
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Și, ducându-se la cel dintâi, i-a zis: Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. El însă, răspunzând, a zis: Nu vreau! Dar apoi, părându-i rău, s-a
Fraților, voi veni la voi, când voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia trec. La voi mă voi opri, poate, sau voi și ierna, ca să mă petreceți în călătoria ce voi face. Căci nu vreau să vă văd acum nu
Simeon Monahul, Cuvinte pentru străpungerea inimii, Cuvântul I, Ed. Deisis, Sibiu, 2009, pp. 24-25„Ai păcătuit? Pocăiește-te! Nu mai adăuga! Pune început și pocăiește-te pentru cele trecute. Spune-I
Creştinii ortodocşi o cinstesc pe Maica Domnului pentru că Însuşi Dumnezeu a învrednicit-o de cinstea cea mai mare, de a naşte pe Fiul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Preasfânta Fecioara Maria ocupă un
Avva Hyperechios este un monah egiptean cu o gândire ascetică, însoțită de discernământ. Pentru el postul este important pentru că este „un frâu dinaintea păcatului”. Dar, mai mult decât asupra postului,
Pentru a înțelege starea de spirit și atmosfera de ordin psihologic și social în care se nevoiau frații și monahii de la Schitul Rarău - precum întreg clerul din România comunistă, de altfel - în vremea
Parohia Ghermănești (gradul I rural), Protoieria Ilfov Nord, cu sediul în strada Călugăreni nr. 45, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, organizează în data de
Luni, 11 august, la Secuieni, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, la încheierea lucrărilor simpozionului organizat în memoria Cuviosului Visarion de la Lainici, intitulat „Sfântul Mărturisitor Visarion Toia, sfântul meleagurilor noastre”.
Parohia „Sfinții Teodori” din Protopopiatul Iași 1, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație privind atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori” din
Într-o ediție româno-engleză, Femei ilustre din spațiul românesc/ Illustrious women from Romanian area (editura Vasiliana ‘98, traducere de Teodora Leon și Rareș Busuioc, 2025), Nicolae Busuioc realizează un
Carmen Andrei, universitar filolog specializat în literaturile franceză și francofonă (belgiană, canadiană, magrebiană), traducător și traductolog, ne propune un aparte volum de poezie intitulat 50 grame de
BINECUVÂNTAREVreau să versuiescCu glas îngeresc,Într-o zi de varăCând plouă cu flori,Răsari Maică-n zori,Când se culcă lunaPân-a doua zi.Vino şi pe seară,Curată Fecioară,Oriunde ai fi,
fiecare casă stă de aer într-un clopotclopotele sună vocile oamenilor umili,cu fiecare dangăttrimit peste dealuri singurătățilesă-și recâștige membrele amputate, un alt sânge,nu disperați până
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie. Potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS), alimentele s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%,
Reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ au avut, luni, la Guvern, o discuție de o oră și jumătate cu premierul Ilie Bolojan şi ministrul educaţiei, Daniel David, pe tema măsurilor din Legea nr.
Suprafeţe însemnate cu spaţii verzi din municipiul Buzău ar putea fi transformate în zone cu pomi fructiferi datorită iniţiativei „Oraşul comestibil” depuse la primărie.Proiectul, care va fi supus
Numărul copiilor care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28 mai mulţi comparativ cu finele anului trecut, conform Autorității Naţionale
Temperaturile vor continua să fie caniculare pe parcursul săptămânii în cea mai mare parte a ţării, însă de duminică, 17 august, vremea va intra într-un proces de răcire, cu valori termice sub 30 de grade
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare şi Mitropolit al Sofiei, Daniil, au lansat la 4 august un traseu de pelerinaj numit „Făcătorul de minuni din Rila” şi o
Acesta este scopul Regulamentului European privind Libertatea Mass-Media (EMFA) intrat în vigoare în toate țările membre UE începând cu 8 august. „În România, aplicarea sa va avea efecte concrete şi benefice,
Centrul Cultural Nicăpetre din cadrul Muzeului Brăilei „Carol I”, str. Belvedere nr. 1, găzduiește, până în data de 1 septembrie 2025, expoziția stradală „Pitoresc mediteraneean în arhitectura
Odată cu apropierea praznicului Adormirii Maicii Domnului, părintele protos. Arsenie Irimiea, starețul Schitului Darvari din București, îi cheamă pe credincioși la o priveghere de noapte în data de joi, 14
Manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au început în această săptămână cu așezarea în raclă a sfintelor sale moaşte, iar astăzi, 12
În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta - Rugătoarea, informează Agenția de știri
În postul Adormirii Maicii Domnului, în Arhiepiscopia Dunării de Jos este organizat un pelerinaj cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, eveniment care în fiecare an crește în amp
La Parohia Breazova din Protopopiatul Făget, județul Timiș, s‑a organizat în parteneriat cu Asociația „Paisia”, sâmbătă, 9 august, ediția a 3‑a a concursului „Vânătorii de comori din viețile
În ziua de 11 august, când a fost cinstit Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Schitul „Sfântul Ierarh Nifon” din localitatea Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș, și‑a serbat
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit sâmbătă, 9 august, Dumnezeiasca Liturghie și slujba de pomenire pentru cei adormiți în biserica parohiei românești din
Clerul și credincioșii Mitropoliei Corintului din Grecia s‑au adunat într‑un număr impresionant în Catedrala Sfântului Apostol Pavel la catafalcul vrednicului de pomenire ierarh Dionisie Mantalos (1952‑2025)
În Duminica a 9‑a după Rusalii, credincioșii din preajma Mănăstirii Jiana, județul Mehedinți, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, primind în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Nicodim,
În ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, 11 august, credincioșii din Cetatea Băniei s‑au adunat în rugăciune la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, pen
