Măsuri dure pentru ANAF: Coordonare directă de la Finanțe, teste de integritate și bodycamuri la controale

19:10

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan. Acesta s-a pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director […] Articolul Dosarul directorului Romsilva care a primit 100.000 de euro la pensionare, apoi s-a reangajat a ajuns la DNA apare prima dată în PS News.