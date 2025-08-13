MFP propune stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL; Toate firmele din România, obligate să dețină un cont bancar

Financial Intelligence, 13 august 2025 16:00

Ministerul Finanțelor propune stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL, […]

Acum 5 minute
16:10
Ivan: România a atras, într-o nouă rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD), investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină Financial Intelligence
România a atras, într-o nouă rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD), investiții pentru 2.751 MW de […]
Acum 10 minute
16:00
MFP propune stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL; Toate firmele din România, obligate să dețină un cont bancar Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor propune stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL, […]
16:00
Românii aleg tot mult apartamentele vechi (analiză RE/MAX România) Financial Intelligence
Migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendinţă observată pe piaţa imobiliară în primul semestru al acestui an, […]
Acum 30 minute
15:50
Rata de neocupare a clădirilor noi de clasă A din Bucureşti a coborât la 10,2%, în primele şase luni (consultanţi) Financial Intelligence
Stocul de spaţii disponibile în Bucureşti, în sectorul de birouri, se află într-un proces de recalibrare, iar rata […]
15:50
Companiile au contractat birouri pentru mai mult de 7.000 de noi angajaţi în primul semestru (raport) Financial Intelligence
Numărul de angajaţi din clădirile de birouri de clasa A şi B din Bucureşti a depăşit 340.000 la […]
15:40
Agroland costruieşte noi ferme avicole lângă Mihăileşti Financial Intelligence
Agroland Business System investeşte 785.000 de euro într-un teren situat în vecinătatea platformei avicole de la Mihăileşti, pentru […]
Acum o oră
15:20
Nazare: În privinţa activităţilor specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanţe Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor anunţă modificări în ceea ce priveşte relaţia dintre minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), […]
Acum 2 ore
15:00
Schneider Electric și E.ON semnează un acord pe termen lung pentru a accelera tranziția energetică cu aparataj electric de medie tensiune fără SF₆ Financial Intelligence
Schneider Electric a anunțat semnarea unui acord-cadru pe termen lung cu E.ON, una dintre cele mai mari companii […]
14:10
Premierul a solicitat instituțiilor din subordinea Guvernului să prezinte până pe 22 august măsuri de reorganizare Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului ca […]
Acum 4 ore
13:50
Ministrul Finanțelor anunță o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete: 25 de lei pentru fiecare colet de sub 150 de euro Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat, azi, o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete: 25 de lei pentru […]
13:20
Nazare: O nouă taxă va înlocui impozitul pe cifra de afaceri; trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru recesiune Financial Intelligence
O nouă taxă va înlocui impozitul pe cifra de afaceri, anunţă ministrul finanţelor Alexandru Nazare. Trebuie să fim […]
13:00
Ministerul Energiei colaborează cu DNA şi a permis accesul la toate documentele care vizează presupuse fapte de corupţie produse în perioada 2021 – 2022 Financial Intelligence
Ministerul Energiei a transmis, miercuri, că a permis accesul procurorilor DNA la toate documentele şi colaborează cu procurorii […]
12:40
IEA îmbunătăţeşte previziunile privind creşterea aprovizionării cu petrol în acest an Financial Intelligence
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) a îmbunătăţit miercuri previziunile privind creşterea aprovizionării cu petrol în acest an, după […]
12:30
Elbit Systems primește un contract de 1,635 miliarde de dolari pentru a furniza o gamă de soluții de apărare unei țări europene Financial Intelligence
Elbit Systems Ltd. a anunțat astăzi că a primit un contract în valoare de 1,635 miliarde de dolari […]
12:30
AUR își propune să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD (George Simion) Financial Intelligence
George Simion a declarat, marți seară, că partidul AUR, al cărui președinte este, își propune să ajungă la […]
12:20
Casa Albă spune că întâlnirea Trump-Putin este un “exerciţiu de ascultare” Financial Intelligence
Întâlnirea din Alaska de vineri dintre preşedintele american, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, "este un exerciţiu […]
12:10
Gaza: Premierul israelian Benjamin Netanyahu, atenţionat de omologul său neo-zeelandez că “şi-a pierdut busola” Financial Intelligence
Premierul neo-zeelandez Christopher Luxon a afirmat miercuri că omologul său israelian Benjamin Netanyahu şi-a "pierdut busola", la două […]
Acum 6 ore
12:00
Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie Financial Intelligence
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat […]
11:40
Tranzacţii cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale de aproape 200 de milioane de euro, în S1 (analiză) Financial Intelligence
Valoarea estimată a tranzacţiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (cu excepţia celor industriale) s-a apropiat de 200 […]
11:30
BIAS lansează prima colecţie exclusivă de NFT-uri ce va putea fi cumpărată în perioada următoare Financial Intelligence
Bucharest International Air Show (BIAS) lansează prima colecţie exclusivă de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu Institutul Naţional de […]
10:40
Majorări de salarii la Curtea de Conturi chiar şi cu 40% Financial Intelligence
Unii salariaţi ai Curţii de Conturi vor avea salariile majorate,  potrivit unei HOTĂRÂRI pentru modificarea Hotărârii plenului Curții […]
10:20
Interviu Cristian Jura: Cetăţenii români pot da statul român în judecată pentru încălcarea dreptului mediului (climate justice) Financial Intelligence
* Interviu cu Cristian Jura, Membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării Întrebare: domnule Jura, […]
10:20
ALERTĂ DNSC: APT Lazarus exploatează tehnica ClickFix pentru distribuirea de malware Financial Intelligence
CINE ESTE APT LAZARUS ? Grupul APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, este cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce […]
Acum 8 ore
10:00
Rata de economisire la nivelul populației a crescut la nivelul maxim din perioada pandemiei (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Cele mai recente evoluții ale indicatorilor macroeconomici exprimă faptul că populația a început să ajusteze […]
09:40
Profitul net al Conpet a scăzut în primul semestru cu 12,2%, la 22,56 milioane lei Financial Intelligence
Conpet (COTE) a raportat un profit net de 22,56 milioane lei, în primul semestru, în scădere cu 12,2% […]
09:40
AEROSTAR S.A. – Disponibilitate raport S1 2025 Financial Intelligence
COMUNICAT  DE  PRESĂ AL CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE  AL   AEROSTAR S.A. BACĂU Consiliul de Administraţie al  AEROSTAR S.A.  BACĂU […]
09:40
Electrica- Disponibilitate situații financiare, raport S1 2025 și detalii teleconferință investitori și analiști Financial Intelligence
COMUNICAT Incepand cu data de 28 august 2025, ora 18:30 (ora Romaniei), situatiile financiare interimare consolidate simplificate, revizuite, […]
09:20
Oil Terminal a raportat un profit net de 12,8 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 35% Financial Intelligence
Oil Terminal a raportat un profit net de 12,8 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 35% […]
09:10
România și capcana datoriei interne: contribuabilii, creditorii forțați ai statului (opinie Florin Cîţu) Financial Intelligence
În ultimii ani, finanțarea statului român a intrat într-o zonă periculoasă de dependență de resurse interne. Datele sunt […]
09:00
Bursa de Valori București a raportat un profit net de de 660 mii lei, în semestrul I, în scădere cu 93%, influențat de creșterea veniturilor din tranzacționare în T2 și deprecierea participației la CCP.RO Financial Intelligence
Bursa de Valori București a raportat un profit net de de 660 mii lei, în semestrul I influențat […]
09:00
Un cocktail exploziv de vânt și soare aduce variații de prețuri la energie… 15.000% în aceeași zi – Grecia este campioană în Europa de Sud-Est (Energy Press) Financial Intelligence
Un cocktail de soare puternic și brize de august, care fac ca atât energia eoliană, cât și cea […]
08:50
AQUILA raportează venituri în creștere cu 18%, în prima jumătate a anului, și extindere în piața din Ungaria Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum […]
08:50
Procurorii anticorupție au descins la Ministerul Energiei, în biroul directorului Ionel Georgescu suspectat de corupție Financial Intelligence
Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, în biroul directorului Ionel Georgescu suspectat de corupție. Procurorii […]
08:30
Ministrul Investițiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuze școlare, finanțate prin PNRR Financial Intelligence
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va trimite Corpul de Control pentru a verifica cum au fost […]
08:20
Trump discută cu liderii europeni despre întâlnirea sa cu Putin. Este posibil ca aceștia să nu aibă încă un cuvânt de spus – Politico Financial Intelligence
Președintele Donald Trump discută și chiar elaborează strategii cu liderii europeni înaintea summitului de vineri cu Vladimir Putin […]
08:10
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, […]
08:10
EIA prevede că prețul petrolului Brent va scădea sub 60 USD/baril în trimestrul IV Financial Intelligence
Administrația pentru Informații Energetice din SUA a prognozat marți că prețurile spot ale petrolului Brent vor fi în […]
Acum 12 ore
07:10
Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: Modul în care a fost autorizat Centrul de arși e revoltător Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că miercuri va trimite la Parchet sesizarea în cazul Centrului de Mari […]
06:40
Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un se angajează să “consolideze” cooperarea Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat să "consolideze cooperarea" între ţările lor […]
06:40
Departamentul de Stat al SUA deplânge “deteriorarea” drepturilor omului în Europa (raport) Financial Intelligence
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra "deteriorării" drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales […]
06:40
Israelul le va “permite” locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze, afirmă premierul Netanyahu Financial Intelligence
Israelul va "autoriza" emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, […]
06:40
SUA: Convorbire Rubio-Lavrov înainte de summitul din Alaska Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut marţi o convorbire cu omologul său rus Serghei Lavrov pentru […]
Acum 24 ore
22:00
Zelenski exclude o retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt […]
21:20
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei Financial Intelligence
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc […]
21:20
Nicuşor Dan, după ce a discutat la telefon cu omologul ucrainean: Am acceptat invitaţia de a merge la Kiev toamna aceasta Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a […]
20:10
Perplexity oferă să cumpere browserul Chrome al Google pentru 34,5 miliarde de dolari Financial Intelligence
Startup-ul de inteligență artificială Perplexity AI a făcut o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru browserul […]
20:00
DNSC avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon Financial Intelligence
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) […]
19:50
Bitdefender a descoperit un nou grup de infractori cibernetici care atacă infrastructuri critice la granițele României Financial Intelligence
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, ce sprijină interesele Federației Ruse, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie […]
19:50
Federaţia Pensionarilor: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private care administrează fonduri de pensii Financial Intelligence
Pilonul II este avantajos pentru Guvern şi pentru firmele private care administrează fonduri de pensii, nicidecum pentru angajaţi, […]
19:50
Isărescu, despre Pilonul II de pensii: Dezbaterea publică e periclitată de confuzii; ASF să amplifice efortul de comunicare Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, […]
