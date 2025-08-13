Indicele BET a spart și pragul de 21.000 de puncte; Acțiunile Transgaz și Romgaz conduc creșterile
13 august 2025
Indicele de referință al Bursei de Valori București BET a spart și pragul de 21.000 de puncte, astăzi,
Indicele BET a spart și pragul de 21.000 de puncte; Acțiunile Transgaz și Romgaz conduc creșterile
Indicele de referință al Bursei de Valori București BET a spart și pragul de 21.000 de puncte, astăzi,
Ministrul Finanţelor: Aşteptăm o decizie de la Fitch; sper ca ratingul să ne fie reconfirmat
România aşteaptă vineri o decizie de la Fitch privind ratingul de ţară şi sperăm ca acesta să fie
Trebuie să ne pregătim chiar şi în cazul în care intrăm în recesiune să avem soluţii; e un risc real (Nazare)
Creşterea economică a României este în decelerare iar investiţiile au scăzut cu 30% în primele cinci luni, astfel
Ivan: România a atras, într-o nouă rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD), investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină
România a atras, într-o nouă rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD), investiții pentru 2.751 MW de
MFP propune stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL; Toate firmele din România, obligate să dețină un cont bancar
Ministerul Finanțelor propune stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL,
Migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendinţă observată pe piaţa imobiliară în primul semestru al acestui an,
Rata de neocupare a clădirilor noi de clasă A din Bucureşti a coborât la 10,2%, în primele şase luni (consultanţi)
Stocul de spaţii disponibile în Bucureşti, în sectorul de birouri, se află într-un proces de recalibrare, iar rata
Companiile au contractat birouri pentru mai mult de 7.000 de noi angajaţi în primul semestru (raport)
Numărul de angajaţi din clădirile de birouri de clasa A şi B din Bucureşti a depăşit 340.000 la
Agroland Business System investeşte 785.000 de euro într-un teren situat în vecinătatea platformei avicole de la Mihăileşti, pentru
Nazare: În privinţa activităţilor specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanţe
Ministrul Finanţelor anunţă modificări în ceea ce priveşte relaţia dintre minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
Schneider Electric și E.ON semnează un acord pe termen lung pentru a accelera tranziția energetică cu aparataj electric de medie tensiune fără SF₆
Schneider Electric a anunțat semnarea unui acord-cadru pe termen lung cu E.ON, una dintre cele mai mari companii
Premierul a solicitat instituțiilor din subordinea Guvernului să prezinte până pe 22 august măsuri de reorganizare
Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului ca
Ministrul Finanțelor anunță o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete: 25 de lei pentru fiecare colet de sub 150 de euro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat, azi, o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete: 25 de lei pentru
Nazare: O nouă taxă va înlocui impozitul pe cifra de afaceri; trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru recesiune
O nouă taxă va înlocui impozitul pe cifra de afaceri, anunţă ministrul finanţelor Alexandru Nazare. Trebuie să fim
Ministerul Energiei colaborează cu DNA şi a permis accesul la toate documentele care vizează presupuse fapte de corupţie produse în perioada 2021 – 2022
Ministerul Energiei a transmis, miercuri, că a permis accesul procurorilor DNA la toate documentele şi colaborează cu procurorii
IEA îmbunătăţeşte previziunile privind creşterea aprovizionării cu petrol în acest an
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) a îmbunătăţit miercuri previziunile privind creşterea aprovizionării cu petrol în acest an, după
Elbit Systems primește un contract de 1,635 miliarde de dolari pentru a furniza o gamă de soluții de apărare unei țări europene
Elbit Systems Ltd. a anunțat astăzi că a primit un contract în valoare de 1,635 miliarde de dolari
AUR își propune să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD (George Simion)
George Simion a declarat, marți seară, că partidul AUR, al cărui președinte este, își propune să ajungă la
Întâlnirea din Alaska de vineri dintre preşedintele american, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, "este un exerciţiu
Gaza: Premierul israelian Benjamin Netanyahu, atenţionat de omologul său neo-zeelandez că "şi-a pierdut busola"
Premierul neo-zeelandez Christopher Luxon a afirmat miercuri că omologul său israelian Benjamin Netanyahu şi-a "pierdut busola", la două
Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat
Tranzacţii cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale de aproape 200 de milioane de euro, în S1 (analiză)
Valoarea estimată a tranzacţiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (cu excepţia celor industriale) s-a apropiat de 200
BIAS lansează prima colecţie exclusivă de NFT-uri ce va putea fi cumpărată în perioada următoare
Bucharest International Air Show (BIAS) lansează prima colecţie exclusivă de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu Institutul Naţional de
Unii salariaţi ai Curţii de Conturi vor avea salariile majorate, potrivit unei HOTĂRÂRI pentru modificarea Hotărârii plenului Curții
Interviu Cristian Jura: Cetăţenii români pot da statul român în judecată pentru încălcarea dreptului mediului (climate justice)
* Interviu cu Cristian Jura, Membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării Întrebare: domnule Jura,
ALERTĂ DNSC: APT Lazarus exploatează tehnica ClickFix pentru distribuirea de malware
CINE ESTE APT LAZARUS ? Grupul APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, este cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce
Rata de economisire la nivelul populației a crescut la nivelul maxim din perioada pandemiei (Andrei Rădulescu)
de Andrei Rădulescu Cele mai recente evoluții ale indicatorilor macroeconomici exprimă faptul că populația a început să ajusteze
Profitul net al Conpet a scăzut în primul semestru cu 12,2%, la 22,56 milioane lei
Conpet (COTE) a raportat un profit net de 22,56 milioane lei, în primul semestru, în scădere cu 12,2%
COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AEROSTAR S.A. BACĂU Consiliul de Administraţie al AEROSTAR S.A. BACĂU
Electrica- Disponibilitate situații financiare, raport S1 2025 și detalii teleconferință investitori și analiști
COMUNICAT Incepand cu data de 28 august 2025, ora 18:30 (ora Romaniei), situatiile financiare interimare consolidate simplificate, revizuite,
Oil Terminal a raportat un profit net de 12,8 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 35%
Oil Terminal a raportat un profit net de 12,8 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 35%
România și capcana datoriei interne: contribuabilii, creditorii forțați ai statului (opinie Florin Cîţu)
În ultimii ani, finanțarea statului român a intrat într-o zonă periculoasă de dependență de resurse interne. Datele sunt
Bursa de Valori București a raportat un profit net de de 660 mii lei, în semestrul I, în scădere cu 93%, influențat de creșterea veniturilor din tranzacționare în T2 și deprecierea participației la CCP.RO
Bursa de Valori București a raportat un profit net de de 660 mii lei, în semestrul I influențat
Un cocktail exploziv de vânt și soare aduce variații de prețuri la energie… 15.000% în aceeași zi – Grecia este campioană în Europa de Sud-Est (Energy Press)
Un cocktail de soare puternic și brize de august, care fac ca atât energia eoliană, cât și cea
AQUILA raportează venituri în creștere cu 18%, în prima jumătate a anului, și extindere în piața din Ungaria
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum
Procurorii anticorupție au descins la Ministerul Energiei, în biroul directorului Ionel Georgescu suspectat de corupție
Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, în biroul directorului Ionel Georgescu suspectat de corupție. Procurorii […] The post Procurorii anticorupție au descins la Ministerul Energiei, în biroul directorului Ionel Georgescu suspectat de corupție appeared first on Financial Intelligence.
Ministrul Investițiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuze școlare, finanțate prin PNRR # Financial Intelligence
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va trimite Corpul de Control pentru a verifica cum au fost […] The post Ministrul Investițiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuze școlare, finanțate prin PNRR appeared first on Financial Intelligence.
Trump discută cu liderii europeni despre întâlnirea sa cu Putin. Este posibil ca aceștia să nu aibă încă un cuvânt de spus – Politico # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump discută și chiar elaborează strategii cu liderii europeni înaintea summitului de vineri cu Vladimir Putin […] The post Trump discută cu liderii europeni despre întâlnirea sa cu Putin. Este posibil ca aceștia să nu aibă încă un cuvânt de spus – Politico appeared first on Financial Intelligence.
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, […] The post Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România appeared first on Financial Intelligence.
EIA prevede că prețul petrolului Brent va scădea sub 60 USD/baril în trimestrul IV # Financial Intelligence
Administrația pentru Informații Energetice din SUA a prognozat marți că prețurile spot ale petrolului Brent vor fi în […] The post EIA prevede că prețul petrolului Brent va scădea sub 60 USD/baril în trimestrul IV appeared first on Financial Intelligence.
Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: Modul în care a fost autorizat Centrul de arși e revoltător # Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că miercuri va trimite la Parchet sesizarea în cazul Centrului de Mari […] The post Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: Modul în care a fost autorizat Centrul de arși e revoltător appeared first on Financial Intelligence.
Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un se angajează să “consolideze” cooperarea # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat să “consolideze cooperarea” între ţările lor […] The post Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un se angajează să “consolideze” cooperarea appeared first on Financial Intelligence.
Departamentul de Stat al SUA deplânge “deteriorarea” drepturilor omului în Europa (raport) # Financial Intelligence
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra “deteriorării” drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales […] The post Departamentul de Stat al SUA deplânge “deteriorarea” drepturilor omului în Europa (raport) appeared first on Financial Intelligence.
Israelul le va “permite” locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze, afirmă premierul Netanyahu # Financial Intelligence
Israelul va “autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, […] The post Israelul le va “permite” locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze, afirmă premierul Netanyahu appeared first on Financial Intelligence.
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut marţi o convorbire cu omologul său rus Serghei Lavrov pentru […] The post SUA: Convorbire Rubio-Lavrov înainte de summitul din Alaska appeared first on Financial Intelligence.
Zelenski exclude o retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt […] The post Zelenski exclude o retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei # Financial Intelligence
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc […] The post Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei appeared first on Financial Intelligence.
Nicuşor Dan, după ce a discutat la telefon cu omologul ucrainean: Am acceptat invitaţia de a merge la Kiev toamna aceasta # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a […] The post Nicuşor Dan, după ce a discutat la telefon cu omologul ucrainean: Am acceptat invitaţia de a merge la Kiev toamna aceasta appeared first on Financial Intelligence.
Perplexity oferă să cumpere browserul Chrome al Google pentru 34,5 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Startup-ul de inteligență artificială Perplexity AI a făcut o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru browserul […] The post Perplexity oferă să cumpere browserul Chrome al Google pentru 34,5 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
DNSC avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon # Financial Intelligence
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) […] The post DNSC avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon appeared first on Financial Intelligence.
