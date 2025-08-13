​Estonia: Fără frică de ruși. O cultură a autoapărării adânc înrădăcinată și cheltuieli masive pentru securitate

14:00

Edilul canalizează extrem de eficient fondurile de dezvoltare rurală către propria familie. Fermier amator, a construit o pensiune din fonduri europene, iar ca primar, a construit un azil de bătrâni, în care soția sa pensionară va produce articole din hârtie. Copiii săi ar putea avea probleme din cauza gazului racordat ilegal la pensiune dacă autoritățile […] Articolul Edilul care a redirecționat fondurile de dezvoltare rurală către familia sa, vizat de o anchetă penală apare prima dată în PRESShub.