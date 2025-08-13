Estonia: Fără frică de ruși. O cultură a autoapărării adânc înrădăcinată și cheltuieli masive pentru securitate
PressHub, 13 august 2025 20:40
În pofida avertismentelor Finlandei că Rusia ar putea cândva să invadeze Scandinavia și Țările Baltice, oamenii din Estonia nu vor să trăiască în frică – chiar dacă se pregătesc. Impresii de pe insula Hiiumaa, într-un articol Deutsche Welle. „Kodukohvikute päevad" („Zilele cafenelelor de acasă" în estonă) reprezintă punctul culminant al verii pe insula Hiiumaa.
• • •
Nu știu dacă ați observat, dar la noi, în campanie, unii politicieni scot Biblia mai repede decât scot programul de guvernare. Pentru fanii lui Călin Georgescu, fraza „Democrația neancorată în Dumnezeu nu există" e ca un „Amin" spus la final de slujbă. Frumos, rotund, emoționant… dar și periculos. De fapt, e o cascadorie retorică.
Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet în valoarea de sub 150 de euro provenit din zone extracomunitare, a anunțat, miercuri, ministrul Alexandru Nazare. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress. „O taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu?
Valurile de căldură înregistrează noi recorduri de temperatură în sud-vestul Franței, Croația, Italia și Spania, în timp ce distrugerile provocate de incendiile de vegetație pe continent au crescut cu 87% față de anii precedenți, remarcă The Guardian. În sud-vestul Franței, luni au fost depășite recorduri în orașe precum Angoulême, Bergerac, Bordeaux, Saint-Émilion și Saint-Girons.
Trump vrea încetarea focului în Ucraina, Zelenski dorește același lucru – un răspuns ar putea veni vineri, după summitul Trump – Putin # PressHub
„Vrem o pace imediat, dar nu cred că este ce vrea și Putin", a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la conferința de presă de la Berlin, care a urmat video-conferinței cu președintele american Donald Trump. O discuție gândită să pregătească summitul Trump-Putin de vineri, din Alaska. Totodată, Zelenski a reafirmat că nu se pune problema
Consilierul „Anton” de București, informatorul care a transmis note la Securitate, dar nu a colaborat cu ea # PressHub
Ion Constantin Melnic este consilier general al municipiului București ales din partea PSD. Verificat în două rânduri de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a primit de două ori adeverință de necolaborare cu fosta Securitate, deși a transmis mai multe note infortmative semnate cu pseudonimul „Anton". Prima dată CNSAS a descoperit că „Melnic Constantin
În pregătirea summitului Trump – Putin: o zi diplomatică încărcată pentru europeni, ignorată însă de Moscova # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Berlin, înaintea unei serii de convorbiri diplomatice programate pe parcursul zilei, gândie să stabilească „un plan de bătaie comun" al aliaților occidentali, înaintea întrevederii de vineri, din Alaska între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. Într-un mesaj transmis înainte de plecare, liderul de la
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate dintre firmele active din România nu au cont sau card bancar. Mai exact este vorba de 698.000 de firme care nu au un cont bancar, datoriile acestora fiind de 1,7 miliarde de lei. „Am constatat că 698.000 de companii nu au
Forțele ruse încearcă să-și consolideze pozițiile pe front înaintea summitului de vineri, 15 august, dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin. Se relatează că armata rusă avansează relativ rapid în estul Ucrainei, după luni de lupte de poziție. În ultimele zile, trupele ruse au străpuns o porțiune a liniei defensive ucrainene din apropierea orașului Pokrovsk,
Președintele AUR, George Simion, a spus răspicat pentru prima dată că vrea să dea jos actualul executiv și să guverneze alături de PSD, scrie Lucian Popescu într-un articol de opinie în Aktual24. „Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid soroșist care
Holbându-mă la ornamentele impresionante – prin opulență și totodată rafinament – din Sala de Aur a prestigioasei Musikverein din Viena, un singur gând, o singură năzuință mi-am formulat în minte, ca un soi de comunicare telepatică de ultim moment cu Orchestra Filarmonicii Arad, care urma să urce pe această scenă iconică la primul concert din
Premierul Ilie Bolojan discută cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor (surse) # PressHub
Premierul Ilie Bolojan va avea discuții, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului, care vizează măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal, au confirmat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit sursei citate, la ședința care este programată pentru ora 11:00 urmează să fie prezenți
Castelul baronului Franz Nopcsa, redeschis publicul cu o expoziție despre istoria şi arhitectura acestei clădiri de patrimoniu din Țara Hațegului # PressHub
Castelul Nopcsa din satul Săcel va fi redeschis publicului cu o primă expoziţie temporară al cărei vernisaj este programat pe data de 1 septembrie, specialiştii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) Deva, de care aparţine obiectivul istoric, pregătind cele necesare pentru amenajarea spaţiilor interioare şi aranjarea obiectelor ce vor fi prezentate publicului. „Expoziţia va oferi
Decenii de abuz, umilințe și manipulare emoțională. Succese răsunătoare, ovații, premii. Dubla moștenire a trupei de teatru Osonó și a secției de teatru din Sfântu Gheorghe, conduse de Misi Fazakas. O investigație a publicației Átlátszó Erdély. Copii de 16-17 ani stau culcați, nemișcați pe podea. Un băiat încearcă să îi facă să reacționeze. La început
Populaţia evacuată din zona Salinei Praid poate reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Harghita, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Instituţia Prefectului, CJSU Harghita a dezbătut şi a aprobat, în şedinţa extraordinară de marţi, „Procedura completă de monitorizare, alarmare şi evacuare pentru revenirea
După o creștere consistentă în 2024, industria jocurilor pe calculator din Iași a reușit să urce două poziții în clasamentul veniturilor generate în sectorul IT&C, ajungând pe locul trei, după software-ul la comandă și consultanța IT, scrie Ziarul de Iași. Performanța vine pe fondul unui avans spectaculos al cifrei de afaceri, de peste 60%, și
Ieșirea de la guvernare a devenit nu doar noul slogan adoptat de PSD, ci și modalitatea prin care poate fi constrânsă coaliția să facă doar ce vor social-democrații. O analiză de Sabina Fati. PSD s-a supărat că USR a fost împotriva funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu și pe moment nu vrea să mai participe
„Marele jaf electric”: microbuze școlare achiziționate aproape dublu, atât prin PNRR, cât și prin Fondul de Mediu, în Argeș și în comuna Stâlpeni # PressHub
Și județul Argeș se regăsește pe lista achizițiilor de microbuze școlare electrice la prețuri cu mult peste valoarea estimată de Comisia Europeană. La Stâlpeni, primul microbuz școlar a costat peste 165.000 de euro fără TVA, mai mult decât dublu față de evaluările decise de Uniunea Europeană, scrie Gazeta de Stâlpeni. După ce Reporter de Iași
Aktual24: Sorin Ovidiu Vîntu anunță că își va lansa partid din toamnă și susține că vrea ieșirea României din UE. Vîntu i-a cerut lui Georgescu să redevină activ politic și să-l ajute: „Îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie, dacă Georgescu va ajunge președinte” # PressHub
Aflat în centrul mai multor scandaluri și condamnări penale, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a declarat pe TikTok că, în septembrie, va lansa o formațiune politică al cărei obiectiv este retragerea României din Uniunea Europeană, scrie Aktual24. „Occidentul reprezintă torționarii poporului român, de aceea în septembrie voi lansa mișcarea RO EXIT și vă garantez
Nicușor Dan merge în toamnă la Kiev, după o convorbire telefonică cu Zelenski. „România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, pe rețeaua X, că a avut o convorbire telefonică cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a subliniat importanța unei „păci cuprinzătoare și durabile" în Ucraina și a confirmat că va merge la Kiev în toamna acestui an. Șeful statului a precizat că discuția cu Volodimir Zelenski a
Ministrul Energiei a renunțat la nominalizarea lui Alin Ioan Demian în funcția de reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica # PressHub
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a decis să revoce numirea lui Alin Ioan Demian ca administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, la scurt timp după ce presa a relatat că acesta ar fi finul său, scrie Economedia.ro. Decizia de retragere vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Alin Ioan Demian,
DNA investighează modul în care Ministerul Energiei a gestionat restructurarea companiilor energetice din Valea Jiului # PressHub
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție verifică modul în care Ministerul Energiei a reușit, în mai multe perioade, să scape de datorii companiile energetice din Valea Jiului prin darea în plată a unor active. Cu alte cuvinte, au șters datoriile unei societăți vechi pentru a crea una nouă, fără obligații la stat. Ultima dată nu le-a ieșit
Opinie Aktual24: „Dumnezeule, cine a pus privilegiile astea aici?”. Reformismul comic al PSD # PressHub
Dacă îl ascultai pentru prima dată în viață pe liderul PSD Sorin Grindeanu la conferința de presă de după anunțarea faptului că partidul „e dispus să se întoarcă, condiționat" la guvernare" ai fi putut crede că ai dat de cel mai reformist om politic din România, scrie Aktual24 într-o opinie. Grindeanu cerea rapid „eliminarea privilegiilor".
Președintele CJ Iași, Costel Alexe, reacție după scandalul microbuzelor școlare electrice: Aceste achiziţii de microbuze electrice pentru şcolarii sau elevii judeţului nostru s-au făcut respectând întocmai ghidul făcut şi scris de Ministerul Educaţiei şi celelalte entităţi ale Guvernului # PressHub
Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, susține că procedura pentru cumpărarea celor 26 de microbuze școlare electrice a respectat toate reglementările legale și nu a fost contestată. Reacţia sa vine după ce publicaţia ReporterIS a scris în ediţia de luni că cele 26 de microbuze electrice pentru elevii din localităţile izolate au fost achiziţionate de
Compania Titluri Quality, care deține Mediafax.ro și agenția Mediafax, a anunțat achiziția integrală a grupului G4Media. Titluri Quality, proprietara platformei Mediafax.ro și a agenției de știri și imagini Mediafax, a semnat contractul pentru preluarea completă a grupului G4Media, formând astfel cel mai mare jucător din presa digitală românească, scrie G4Media. Grupul G4Media include publicațiile G4Media,
Vasile Popovici, diplomat, scriitor, profesor universitar, fost deputat, primul președinte al Societății Timișoara, a evocat pentru Revista 22 câteva dintre întâlnirile cu Ion Iliescu. Toate au fost cu scântei, din cauza pozițiilor divergente politic și moral: Ion Iliescu își urmărea planurile legate de prezervarea puterii, intelectualii din jurul Proclamației, la care aderaseră zeci de mii
SURSE Ministerul Justiției cere schimbarea din funcție a președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) # PressHub
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a trimis Corpul de control al ministerului la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC). Șeful acestei instituții este Silviu
Președintele Nicușor Dan va participa la o videoconferință cu lideri europeni care vor să sprijine Ucraina # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, va participa, miercuri, prin videoconferință, la summitul „Coalition of the Willing”, o reuniune a liderilor europeni și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, dedicată sprijinirii Ucrainei. Administrația Prezidențială a anunțat marți că șeful statului va lua parte, în format online, la summitul „Coalition of the Willing”. „Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa […] Articolul Președintele Nicușor Dan va participa la o videoconferință cu lideri europeni care vor să sprijine Ucraina apare prima dată în PRESShub.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și-a propus finul, Ioan Alin Demian, pentru funcția de reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica # PressHub
Ioan Alin Demian, directorul de cabinet și finul ministrului Energiei, Bogdan Ivan, a fost propus ca reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Propunerea urmează să fie supusă votului acționarilor companiei pe 8 septembrie, scrie Bistrițeanul.ro. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a propus pe Ioan Alin Demian, directorul său de cabinet, pentru funcția […] Articolul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și-a propus finul, Ioan Alin Demian, pentru funcția de reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica apare prima dată în PRESShub.
Aproape 6.000 de persoane evacuate în Spania din cauza incendiilor de vegetație alimentate de un nou val de caniculă # PressHub
Aproape 6.000 de oameni au fost evacuați din locuințele lor din nordul, centrul și sudul Spaniei, în timp ce incendiile continuă să facă ravagii pe fondul unui val de caniculă care ar putea aduce temperaturi de până la 44°C în unele regiuni ale țării. Căldura extremă care afectează o mare parte a Europei a creat […] Articolul Aproape 6.000 de persoane evacuate în Spania din cauza incendiilor de vegetație alimentate de un nou val de caniculă apare prima dată în PRESShub.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță verificări privind posibilele supraprețuri la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR, după ancheta ReporterIS # PressHub
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că va trimite Corpul de Control să investigheze în detaliu achizițiile microbuzelor școlare electrice finanțate prin PNRR, după o anchetă jurnalistică ReporterIS care a semnalat posibile prețuri supraevaluate. Dacă se confirmă nereguli, vor urma corecții financiare și sesizări către Parchetul European, a precizat ministrul pe Facebook. […] Articolul Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță verificări privind posibilele supraprețuri la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR, după ancheta ReporterIS apare prima dată în PRESShub.
IŞJ Arad propune reorganizarea a 20 de şcoli, dintre care nouă vor rămâne fără personalitate juridică # PressHub
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a înaintat Ministerului Educaţiei o propunere de restructurare a 20 de unităţi de învăţământ din judeţ, printre care grădiniţe, şcoli gimnaziale şi licee. Nouă dintre acestea şi-ar pierde personalitatea juridică, însă nu sunt prevăzute concedieri ale personalului didactic. Şeful IŞJ Arad, Marius Gondor, a declarat marţi, pentru Agerpres, că a transmis […] Articolul IŞJ Arad propune reorganizarea a 20 de şcoli, dintre care nouă vor rămâne fără personalitate juridică apare prima dată în PRESShub.
Trump, întâlnire cu Putin: „Vreau să văd ce gândește”. Europenii: „Nicio pace fără Ucraina” # PressHub
Președintele american Donald Trump a încercat luni să reducă mult așteptările legate de posibilul rezultat al apropiatei sale întâlniri cu omologul rus Vladimir Putin, privind încheierea războiului din Ucraina. „Probabil, din în primele două minute voi ști dacă se poate ajunge la un acord” a spus Trump, insistând că este pregătit să se ridice de la […] Articolul Trump, întâlnire cu Putin: „Vreau să văd ce gândește”. Europenii: „Nicio pace fără Ucraina” apare prima dată în PRESShub.
Trump confundă Alaska cu Rusia înaintea întâlnirii de vineri cu Vladimir Putin: „Vineri plec în Rusia” # PressHub
Președintele american Donald Trump pare că a făcut o gafă la o conferință de presă, declarând că se pregătește să plece în Rusia pentru a-l întâlni pe Vladimir Putin, deși întâlnirea este programată în statul american Alaska, scrie Epoch Times. În timpul unei conferințe de presă organizate la Casa Albă, unde a fost însoțit de […] Articolul Trump confundă Alaska cu Rusia înaintea întâlnirii de vineri cu Vladimir Putin: „Vineri plec în Rusia” apare prima dată în PRESShub.
Partidele lui Ilan Șor, în pericol de dizolvare în Republica Moldova. Fostul deputat, fugit la Moscova, promite salarii pentru protestatari # PressHub
Ministerul Justiției din Republica Moldova a cerut dizolvarea partidelor din blocul politic al lui Ilan Șor, după ce s-a constatat că sunt succesoare ale partidului „Șor”. Ilan Șor, aflat la Moscova, a publicat un apel în care promite plăți celor care vor participa la protestele antiguvernamentale organizate în centrul Chișinăului, scrie Fără Filtre. O înregistrare […] Articolul Partidele lui Ilan Șor, în pericol de dizolvare în Republica Moldova. Fostul deputat, fugit la Moscova, promite salarii pentru protestatari apare prima dată în PRESShub.
Cârciuma din zona Gării Buzău, deţinută odinioară de I.L.Caragiale, a fost scoasă la vânzare # PressHub
Imobilul-monument istoric din apropierea Gării Buzău, cunoscut drept cârciuma administrată de Ion Luca Caragiale între noiembrie 1894 și noiembrie 1895, este scos la vânzare. De-a lungul anilor, aici a funcționat și ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ din oraș, potrivit Agerpres. Imobilul numără cinci camere, un beci domnesc cu boltă, în suprafaţă de […] Articolul Cârciuma din zona Gării Buzău, deţinută odinioară de I.L.Caragiale, a fost scoasă la vânzare apare prima dată în PRESShub.
„De ce ne atrage comunismul? Trecutul care amenință să înghită viitorul României”- un interviu cu istoricul Dorin Dobrincu # PressHub
Pe 21 iulie, INSCOP publica un sondaj care arată că 66% dintre români sunt de părere că Nicolae Ceaușescu a fost un lider „bun” pentru România. Efectul sondajului a fost puternic, dar de scurtă durată, arată acum o analiză făcută tot de INSCOP: milioane de vizualizări în primele trei zile, după care o scădere dramatică […] Articolul „De ce ne atrage comunismul? Trecutul care amenință să înghită viitorul României”- un interviu cu istoricul Dorin Dobrincu apare prima dată în PRESShub.
Donald Trump spune că va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Vladimir Putin # PressHub
Președintele american Donald Trump a declarat că, la întâlnirea programată, vineri, cu liderul rus Vladimir Putin, va încerca să recupereze o parte din teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina, transmite BBC. „Rusia a ocupat o porțiune mare din Ucraina. Au ocupat teritorii importante. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a […] Articolul Donald Trump spune că va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Vladimir Putin apare prima dată în PRESShub.
Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași putea fi mistuită de flăcări din cauza unor baterii vechi. ISU: „Efect termic generat de un acumulator defect” # PressHub
Incendiul izbucnit pe 23 iulie la subsolul Maternității „Cuza Vodă” din Iași a pornit dintr-o cameră tehnică plină cu acumulatoare, unele deteriorate, potrivit pompierilor. Peste 200 de persoane, inclusiv mame și nou-născuți, au fost evacuate rapid, iar investigațiile au arătat că flăcările au fost provocate de un acumulator electric defect. În 2024, spitalul fusese deja […] Articolul Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași putea fi mistuită de flăcări din cauza unor baterii vechi. ISU: „Efect termic generat de un acumulator defect” apare prima dată în PRESShub.
Acțiuni coordonate de interferență rusească în Republica Moldova într-o singură zi: atacuri cibernetice, declarații manipulatorii, apeluri la mobilizare stradală # PressHub
Republica Moldova a fost și astăzi ținta unui val coordonat de acțiuni de interferență din partea Federației Ruse – de la declarații manipulatorii, până la atacuri cibernetice sau apeluri la mobilizare stradală. Au fost folosite cel puțin șapte din cele zece instrumente de interferență rusească, descrise recent de președinta Maia Sandu, informează site-ul Moldova 1. […] Articolul Acțiuni coordonate de interferență rusească în Republica Moldova într-o singură zi: atacuri cibernetice, declarații manipulatorii, apeluri la mobilizare stradală apare prima dată în PRESShub.
Incident șocant la Centrul de Abilitare și Reabilitare din Botoșani. Tânără de 27 de ani și-a pus viața în pericol # PressHub
O seară banală de weekend s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără care a încercat o evadare pe geam de la un centru al DGASPC, scrie Monitorul de Botoșani. Incidentul șocant a avut loc la Centrul de Abilitare și Reabilitare CAbR din cadrul DGASPC Botoșani. O tânără de 27 de ani, cazată de mai mult […] Articolul Incident șocant la Centrul de Abilitare și Reabilitare din Botoșani. Tânără de 27 de ani și-a pus viața în pericol apare prima dată în PRESShub.
Consiliul Județean Arad, parte din schema microbuzelor supraevaluate, la prețuri duble față de piață # PressHub
O investigație a ziarului Reporteris.ro arată cum firma Aveuro Internațional a câștigat peste jumătate din contractele naționale pentru livrarea de microbuze școlare electrice, în valoare totală de peste 135 de milioane de euro, iar Consiliul Județean Arad nu face excepție în facilitarea acestei scheme în care toate beneficiile merg către fiul unui lider PNL din Prahova, scrie Special Arad. […] Articolul Consiliul Județean Arad, parte din schema microbuzelor supraevaluate, la prețuri duble față de piață apare prima dată în PRESShub.
Secretariatul General al Guvernului (SGG) are cuprinse în bugetul pe 2025 cheltuieli de milioane de lei pentru diverse activități generale și foarte vag explicate. Bugetul instituției pe 2025 este de 1,1 miliarde de lei, din care a cheltuit jumătate la 1 iulie. La data de 30 iunie, SGG a cheltuit 39 milioane de lei pentru […] Articolul Pe ce cheltuie SGG peste 1 miliard de lei în acest an apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | PSD amenință cu retragerea secretarilor de stat din ministerele conduse de USR # PressHub
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că PSD ar fi amenințat, în cadrul coaliției că ia în calcul să își retragă secretarii de stat de la ministerele conduse de USR. PSD a decis în ședința BPN de luni că rămâne la guvrnare, însă neoficial ar fi amenințat în cadrul coaliției că și-ar putea retrage secratrii […] Articolul Aktual24 | PSD amenință cu retragerea secretarilor de stat din ministerele conduse de USR apare prima dată în PRESShub.
Românii din Ucraina i-au cerut ajutor ministrei de Externe, Oana Țoiu, explicându-i de ce multe școli și licee cu predare în limba română ar putea fi închise și ce alte presiuni se mai fac asupra românilor. Șefa diplomației române a făcut o vizită mai lungă în Ucraina în care a vorbit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre […] Articolul Ce vrea România de la Ucraina apare prima dată în PRESShub.
Pensionarii din județul Gorj se confruntă cu indiferența și ineficiența funcționarilor de la Casa de Pensii Gorj, o instituție care, deși parțial digitalizată, pare să fie depășită de volumul mare de muncă, lipsa de personal sau sistemele informatice nefuncționale, scrie Sud Vest. Aceste probleme nu doar că generează frustrare, ci au consecințe grave asupra vieții […] Articolul Pensionarii, condamnați la așteptări interminabile de indiferența Casei de Pensii Gorj apare prima dată în PRESShub.
Festivalul APOLODOR din Botoșani: literatură, dialog și întâlniri cu personalități ale culturii române # PressHub
Între 18 și 21 septembrie 2025, Festivalul APOLODOR din Botoșani aduce în prim-plan literatura și dialogul, prin întâlniri cu personalități ale culturii române contemporane. Gabriela Adameșteanu, Florin Bican, Svetlana Cârstean și Matei Vișniec vor fi invitații serilor de copilării povestite pe scenă, la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani. Seria de dezbateri și rememorări va fi […] Articolul Festivalul APOLODOR din Botoșani: literatură, dialog și întâlniri cu personalități ale culturii române apare prima dată în PRESShub.
Războiul din Gaza este un subiect important la nivel european, prin prisma impactului global al crizei, potențialului său de a genera tensiuni chiar între aliați tradiționali, numărului foarte mare de victime și al crizei umanitare, care atrage avertismentele dure și repetate ale organizațiilor internaționale. În acest context, Diana Șoșoacă, din poziția sa de europarlamentar neafiliat, […] Articolul Diana Șoșoacă iubește antisemitismul, Rusia și legionarii, dar de ce sprijină Palestina? apare prima dată în PRESShub.
Ana Blandiana a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, pe care o redăm mai jos, despre adevărata temă a doliului național. În zilele doliului național am avut telefonul închis, la început pentru că eram la munte la scris, apoi – când au început să apară invitațiile de a vorbi despre personajul întors pentru […] Articolul Ana Blandiana, despre adevărata temă a doliului național apare prima dată în PRESShub.
Edilul care a redirecționat fondurile de dezvoltare rurală către familia sa, vizat de o anchetă penală # PressHub
Edilul canalizează extrem de eficient fondurile de dezvoltare rurală către propria familie. Fermier amator, a construit o pensiune din fonduri europene, iar ca primar, a construit un azil de bătrâni, în care soția sa pensionară va produce articole din hârtie. Copiii săi ar putea avea probleme din cauza gazului racordat ilegal la pensiune dacă autoritățile […] Articolul Edilul care a redirecționat fondurile de dezvoltare rurală către familia sa, vizat de o anchetă penală apare prima dată în PRESShub.
