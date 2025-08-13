00:00

Într-o lume în care ce stabilesc astăzi liderii politici nu mai este valabil chiar în aceeaşi zi, Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc mâine în Alaska, oficial pentru stabilirea unui plan privind încetarea conflictului din Ucraina, plan care, aşa cum a declarat preşedintele american la finalul săptămânii trecute, are în vedere şi and #8221;schimburi teritoriale and #8221;, fără să precizeze despre ce teritorii este vorba, ceea ce este straniu dacă ţinem cont că ţara condusă de Volodimir Zelenski reprezintă una dintre cele mai bogate şi strategice regiuni din Europa de Est.