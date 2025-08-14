Baby Boomers este „cea mai bogată generație care a trăit vreodată”, arată calculele unei mari firme de asigurări
HotNews.ro, 14 august 2025 06:10
Generația „baby boomers”, născută între 1946 și 1970, a devenit „cea mai bogată generație care a trăit vreodată”, potrivit unui nou raport privind averea, realizat de firma financiară Allianz. Și se pare că generațiile următoare…
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
06:10
Acum 6 ore
00:50
Putin pregătește intens un test cu racheta „invincibilă” Burevestnik, cu propulsie nucleară, în ciuda întâlnirii cu Trump. „Se lucrează la tură maximă” # HotNews.ro
Rusia pare să se pregătească să testeze noua sa rachetă de croazieră cu propulsie și încărcătură nucleară, potrivit a doi cercetători americani și unei surse occidentale din domeniul securității, chiar în timp ce președintele Vladimir…
00:40
SuperLiga: Gino Iorgulescu, șeful LPF, îl acuză pe Dan Șucu că a beneficiat de un artificiu juridic # HotNews.ro
Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, afirmă într-un comunicat de presă că acționarul majoritar al FC Rapid, Dan Șucu, a beneficiat de un artificiu juridic pentru ca mijlocașul Jakub Hromada să poată evolua ca…
Acum 8 ore
00:20
Ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței „să verifice modul în care marii retaileri formează prețurile”. „Anumite prețuri se și rotunjesc” # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri la Antena 3 că trebuie acționat „prin toate pârghiile” disponibile pentru temperarea inflației și i-a transmis o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, pentru a controla modul în…
13 august 2025
23:50
Ministrul Finanțelor vrea de anul viitor „să trecem din formula de buget pe hârtie” la „aplicație electronică”. Când trebuie să fie gata # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri la Antena 3 că aplicația electronică „Buget NG” a fost proiectată din 2021 și speră că va putea fi utilizată în elaborarea proiectului de buget pentru anul 2026.…
23:30
Contraspionajul militar ucrainean recunoaște „unul dintre punctele forte” ale armatei ruse: Reușește să recruteze mai mult decât și-a propus # HotNews.ro
Rusia atinge 105-110% din obiectivul lunar de recrutare de militari, a declarat Vadim Skibițki, șeful adjunct al serviciului militar ucrainean de informații (HUR), într-un interviu acordat miercuri, 12 august, publicației ucrainene Suspilne. Kremlinul intenționa să…
23:10
Donald Trump a cerut ca o țară europeană să fie reprezentată de alt lider, în ajunul discuției despre Ucraina # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, i-a solicitat omologului polonez, aliatul său Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinței cu liderii europeni despre Ucraina, miercuri, conform dezvăluirii făcute de premierul de la Varșovia, Donald Tusk, rivalul politic al…
23:00
Hackerii ruși, vinovați pentru sabotajul major de la un baraj din Norvegia, acuză șefa contraspionajului de la Oslo # HotNews.ro
Hackerii ruși au preluat pentru scurt timp controlul unui baraj din Norvegia în acest an, a declarat miercuri șea agenției de contraspionaj din țara nordică, fiind prima dată când Oslo atribuie oficial atacul cibernetic țării…
23:00
Sezonul 2025/2026 aduce o îmbunătăţire în ceea ce priveşte procentajul de minute oferite jucătorilor cu cetăţenie română, din totalul de minute jucate, conform unei analize Intelligence Center FRF. După primele cinci etape ale sezonului, 8…
22:40
Un important lider european dezvăluie ce le-a spus Trump „foarte clar”, în privat, despre teritoritoriile ucrainene ocupate de ruși # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni în cadrul reuniunii online de miercuri, 13 august, că problemele teritoriale legate de Ucraina nu pot și nu vor fi negociate de nimeni altcineva decât de liderul…
Acum 12 ore
22:20
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori. „Poate să plece la un moment dat ministrul Educației, poate să plece premierul, dar asta nu va rezolva o situație reală” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că statul „nu mai poate continua abordările pe care le-a avut” și trebuie să corecteze situații negative create pe parcursul anilor în diverse sectoare „prin decizii de…
22:10
„Dacă nu poți să faci nimic, mai bine pleci. Să vină cei care au idei foarte bune să le pună în practică”. Reacția lui Bolojan, după ce PSD a blocat discuțiile privind adoptarea pachetului 2 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, întrebat dacă există un impas în coaliție, că partidele aflate la guvernare au „o mare responsabilitate” și că, dacă pachetul de măsuri economice nu poate fi adoptat,…
21:50
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat astăzi despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul # HotNews.ro
Liderii SUA, Ucrainei și cei europeni ar fi discutat deja, în cadrul convorbirii de astăzi, despre posibile locații pentru o viitoare întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski, relatează Reuters, citând o sursă familiarizată cu…
21:40
Termenul dat de Ilie Bolojan pentru adoptarea pachetului 2. „Degeaba ai crescut niște taxe dacă nu acoperi găurile negre din economie” / „Riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare, acum, în toamnă” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că al doilea pachet de măsuri poate fi adoptat doar prin angajarea răspunderii Guvernului, cum a fost aprobat și primul, și că speră că demersul se va…
21:30
5 condiții puse pe masa lui Trump, pentru un acord de pace, de către aliații europeni ai Ucrainei. Într-un mesaj ferm, Merz indică ce „nu intră în discuție” # HotNews.ro
Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută…
21:10
Șeful forțelor speciale Ahmat susține că trupe de elită ale Kievului vor ataca Rusia, înainte de summitul Trump-Putin # HotNews.ro
Comandantul forțelor speciale Ahmat, Apti Alaudinov, a susținut miercuri, într-un interviu pentru agenția de stat rusă TASS, că Ucraina a concentrat unități de elită și mercenari străini la graniță pentru a lansa un atac, în…
20:50
Om de afaceri confirmă suma „de nerefuzat” luată de fondatorii G4Media. La banii ăștia „putea sa cumpere doar Radu Budeanu” # HotNews.ro
Deși marți nu a fost făcută publică valoarea de cei care au încheiat tranzacția, miercuri s-a aflat suma plătită de omul de afaceri condamnat pentru corupție, Radu Budeanu, pentru achiziția G4Media. 5 milioane de euro…
20:30
Trump, mesaj dur pentru Putin, înaintea summitului din Alaska: „Vor fi consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului / „Șanse foarte mari” pentru o întâlnire Zelenski-Putin # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a promis, miercuri, „consecințe foarte grave” pentru Rusia dacă omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, nu acceptă să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri…
20:30
Moscova vrea să lege reducerea prezenței NATO de discuțiile despre Ucraina, avertizează Polonia. „Nu se poate avea încredere în Rusia” # HotNews.ro
Vrem ca întâlnirea de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, să aibă asupra Rusiei un efect similar cu cel al sancțiunilor, a afirmat prim-ministrul polonez Donald Tusk,…
20:10
Ministrul Finanțelor, despre schimbările la plata pensiilor private: „Vom ajunge la o formulă de compromis” / Ce a cerut în guvern # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat miercuri la guvern că este convins că „se va ajunge la o formulă de compromis” în urma noilor dezbateri privind proiectul de lege care propune ca românii cu pensii…
19:40
Contre publice pe Facebook între doi cunoscuți politicieni din Coaliție: „Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul. Toți analfabeții economic, iresponsabilii care aveau nevoie de meditații, ne-au adus aici” # HotNews.ro
Colegi de alianță de guvernare, senatoarea PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-au contrat pe tema deciziilor luate de Ministerul Educației condus de Daniel David. Totul a plecat de la o postare a…
19:30
Intențiile lui Donald Trump, descrise de JD Vance și liderii europeni care au participat la discuțiile de miercuri. Poziția președintelui SUA în privința teritoriilor ucrainene # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, va avea vineri în Alaska un summit bilateral cu omologul său rus, Vladimir Putin, iar oficialii care au discutat cu el în aceste zile au oferit detalii despre modul în care…
19:30
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. Semnalmentele bărbatului dat în urmărire # HotNews.ro
Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, transmite News.ro.…
19:20
Polonia recunoaște că flota sa de avioane de vânătoare F-16 se confruntă cu o problemă „după 20 de ani” și pune la bătaie aproape 4 miliarde de dolari # HotNews.ro
Polonia a semnat un contract în valoare de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare americane F-16, a anunțat miercuri ministrul polonez al apărării, potrivit agenției Reuters. Forțele aeriene poloneze…
19:00
Rusia a început să restricționeze unele apeluri pe Telegram și WhatsApp, acuzând platformele deținute de companii străine că nu furnizează informații autorităților în cazuri de fraudă și terorism, a anunțat miercuri Ministerul Dezvoltării Digitale din…
19:00
INTERVIU. „Meditațiile sunt o problemă în România, dar și în lume”. Cum vede soluțiile unul dintre cei mai importanți experți din lume în standarde educaționale # HotNews.ro
„Sunt profesori care evaluează elevii luând în considerare comportamentul sau personalitatea. Un elev poate stăpâni foarte bine materia, dar dacă nu se comportă la fel de bine ca alți elevi, profesorul îl poate nota mai…
18:50
„Analize de impact” pentru mai multe măsuri, după întâlnirea dintre liderul PSD și ministrul Finanțelor. Printre altele, „triplarea impozitului pe marile averi” și alte creșteri de taxe # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că miercuri a avut „o primă întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia am abordat situația finanțelor publice”. Potrivit liderului social-democrat, a fost convenită realizarea…
18:40
Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează” / Liderul ucrainean rămâne ferm în privința principalei cerințe a Moscovei # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut miercuri, la Berlin, o conferință de presă, după discuțiile cu liderii europeni și cu președintele american Donald Trump, în cursul căreia a declarat că poziția sa privind predarea Donbasului…
18:20
Autodenunțul făcut de șeful diplomației britanice după vizita vicepreședintelui american JD Vance # HotNews.ro
Secretarul britanic pentru afaceri externe, David Lammy, s-a autoreclamat la autoritatea de supraveghere a mediului după ce a mers la pescuit cu vicepreședintele SUA, JD Vance, fără licența necesară, în timpul vizitei efectuate de oficialul…
17:50
FOTO Avioane de vânătoare F-35 ale Italiei, trimise să intercepteze rapid o incursiune a rușilor cu un bombardier Su-24 și un avion Su-27, în Marea Baltică # HotNews.ro
Două avioane italiene de luptă F-35 au fost mobilizate din Estonia pentru prima dată pentru a intercepta „avioane rusești”, a anunțat comandamentul aerian al NATO, scriu miercuri Sky News, DefenseHere și ArmyRecognition. „Forța aeriană italiană,…
17:40
Înaintare majoră a forțelor ruse în Ucraina, când Europa se pregătește pentru summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin # HotNews.ro
Ofensiva dezlănțuită de Rusia în estul Ucrainei prindea viteză și câștiga teren, miercuri, cu două zile rămase până la summitul pe care îl vor avea în Alaska președintele rus Vladimir Putin și omologul său american,…
17:40
Explozie cu 4 răniți grav la Letea Veche. Ministerul Sănătății activează mecanismul pentru a transfera răniții cu arsuri grave în străinătate # HotNews.ro
Trei persoane au arsuri cuprinse între 50 și 70% suprafață corporală, iar o minoră s-a ales cu arsuri pe 40% din corp în urma unei explozii produse miercuri după-amiază în localitatea Letea Veche din județul…
Acum 24 ore
17:20
Aproape jumătate de milion de firme au datorii la stat de 3,5 miliarde de lei în total. Ministrul de Finanțe: „Nu i-a deranjat nimeni cu o floare” # HotNews.ro
„Avem un număr de 462.000 de contribuabili inactivi care datorează bugetului de stat 3,5 miliarde de lei. Nu mai poți să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni”, a declarat miercuri…
17:20
FOTO&VIDEO România a cerut Ungariei, dar prea târziu, să participe la evaluarea impactului exploatării de gaze de șist prin fracturare hidraulică de lângă graniță. Răspunsul Ungariei # HotNews.ro
Statul român a solicitat oficial Ungariei ca Ministerul Mediului de la București să participe la evaluarea potențialului impact transfontalier de mediu al proiectului de extindere a exploatării de gaze naturale și condensat de șist Corvinus,…
17:00
Cătălin Drulă, despre un eventual sprijin din partea PNL la alegerile din Capitală. „Poate e timpul să ne uităm și la ce își doresc bucureștenii” / Ce a spus despre Bolojan # HotNews.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă, care și-a exprimat intenția de a candida la Primăria Capitalei, a declarat miercuri la Digi24 că discuțiile cu PNL pentru susținerea unei candidaturi comune „sunt în curs”, precum și că și-ar…
17:00
Zelenski participă de la Berlin la consultările între liderii europeni și Trump, înaintea summitului din Alaska / „Sunt oameni extraordinari, care își doresc să se ajungă la un acord”, spune liderul de la Casa Albă # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Berlin pentru a participa, alături de Donald Trump și lideri europeni, la o reuniune virtuală găzduită de Germania, cu două zile înainte ca președintele american să se întâlnească…
16:50
Nemulțumit de relatările despre summitul cu Putin, Trump se răfuiește cu presa: „Citează în mod constant ratați concediați” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a criticat miercuri modul în care mass-media relatează despre viitoarea sa întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska. Trump a răspuns la îngrijorările exprimate de unii…
16:40
„Australienii sunt înnebuniți după noul SUV”. Duster, la mare căutare după lansarea din Australia. Renault spune că va deschide liste de așteptare ca urmare a cererii ridicate # HotNews.ro
După succes înregistrat în Europa, Duster s-a lansat pe piața din Australia sub brandul producătorului francez Renault și se bucură de o cerere ridicată în rândul populației. Primul lot al producătorului francez Renault este așteptat…
16:30
16:30
Rachete care pot fi echipate cu focoase nucleare, la exercițiile din apropierea flancului estic al NATO. Anunțul Belarusului # HotNews.ro
Belarus a anunțat miercuri că va exersa desfășurarea Oreșnik, rachete ale Rusiei capabile de a fi echipate cu focoase nucleare, în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025 („Vest-2025”) în apropierea frontierei estice a UE și NATO, relatează…
16:30
Spitalul Floreasca a încheiat 11 contracte într-un an cu firma care folosea biocide neautorizate în Centrul de Arși. Cel mai recent: chiar în timpul controlului ministrului sănătății # HotNews.ro
Spitalul Floreasca a încheiat cel mai recent contract cu firma PV Development SRL, responsabilă pentru igienizarea unităților de climatizare tip monosplit din Spitalul Floreasca, pe data de 25 iulie, chiar în timpul controlului trimis de…
16:20
SuperLiga: Dan Petrescu, suspendat pentru 3 meciuri de Comisia de disciplină a FRF. Ce amendă trebuie să plătească # HotNews.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, ca tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, să fie suspendat trei meciuri ca urmare a eliminării de la meciul din Superligă cu Universitatea Craiova. De asemenea,…
16:10
Ministrul Finanțelor: Orice comerciant va trebui să permită plata cu cardul, nu doar cei cu încasări de 50.000 de lei. Ce se va întâmpla în zonele fără internet # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că guvernul va elimina obligația pentru comercianții cu încasări de peste 50.000 de lei să dețină un terminal POS și să accepte plata cu cardul. „Eliminăm acel plafon…
16:00
Fermierii din California atrag atenția că mașinile pot circula fără șofer, dar lor le este interzisă folosirea tractoarelor autonome. „E nebunie curată” # HotNews.ro
Agricultorii din statul „care hrănește SUA” atrag atenția că prețurile vor crește dacă nu se ridică interdicția de a folosi utilaje autonome, dotate cu tehnologie AI. Poți avea pe stradă mașini care se conduc singure…
15:40
Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Mesajul transmis de oligarh după decizia instanței # HotNews.ro
Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova, a decis Curtea de Apel de la Atena, oraș în care oligarhul este în arest preventiv. Decizia nu este însă definitivă, urmând să se pronunțe și…
15:40
Transportul public va fi gratuit temporar la Geneva, pentru prima dată în Elveția, ca parte a unui set de măsuri menite să combată un val de poluare din oraș, transmite Reuters. Geneva, aflată în partea…
15:30
Sinuzita de cauză dentară, tratată într-o singură operație de chirurgul ORL și chirurgul maxilo-facial: „La Regina Maria Cluj, avem tot ce ne trebuie: sală de operație dotată cu echipamente pentru chirurgie endoscopică și colaborare interdisciplinară” # HotNews.ro
Infecția sinusurilor provenită de la un dinte bolnav (numită și sinuzită odontogenă) este mai frecventă decât credem și adesea neglijată în stadiile incipiente. Acest tip de sinuzită reprezintă între 10–12% din totalul cazurilor de sinuzită…
15:20
„Este o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR” / Ce spune ministrul Finanțelor despre fondurile europene # HotNews.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat miercuri că trebuie făcut un grup de lucru pentru a găsi surse de finanțare a proiectelor care au pierdut banii din PNRR. În opinia ministrului este fără precedent ca…
15:20
Europa se confruntă cu incendii de amploare pe fondul unui nou val de caniculă cu temperaturi de peste 40 de grade # HotNews.ro
Cea mai afectată țară europeană este Grecia unde doar în ultima zi au izbucnit 152 de noi incendii și mii de persoane au fost evacuate. Cel puțin trei persoane au murit în incendii care au…
15:10
Toate firmele vor fi obligate să dețină un cont bancar. Nazare: 698.000 de companii nu au un card bancar. Ce datorii la stat au o mare parte dintre aceste companii # HotNews.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că toate firmele vor fi obligate să dețină un cont în bancă pentru ca statul să aibă o vizibilitate a plăților, mai ales că mare parte dintre…
