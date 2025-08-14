Horoscop 15 august. Luna în Taur îi face convingători pe Lei. Gemenii, zi cu discuții pozitive
Newsweek.ro, 14 august 2025 07:20
Horoscop 15 august. Luna în Taur îi face convingători pe Lei. Gemenii, zi cu discuții pozitive. Peșt...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
07:20
Horoscop 15 august. Luna în Taur îi face convingători pe Lei. Gemenii, zi cu discuții pozitive # Newsweek.ro
Horoscop 15 august. Luna în Taur îi face convingători pe Lei. Gemenii, zi cu discuții pozitive. Peșt...
Acum 10 minute
07:30
Ce NU ai voie să faci în apă pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului. Superstiția care sperie # Newsweek.ro
Pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, apele ascund un secret vechi de secole. Bătrânii spun că...
Acum 15 minute
07:10
Budăi: PSD nu a fost de acord cu CASS la pensie peste 3.000 lei. Poate crește pragul la 4000 lei? # Newsweek.ro
Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a susținut în nenumărate rânduri că impozitarea și aplicare...
Acum o oră
06:50
O grădină zoologică cere publicului animale de companie ca hrană pentru carnivore. Care sunt acelea? # Newsweek.ro
O grădină zoologică vrea să ofere animale de companie ca hrană pentru carnivorele găzduite în Zoo. S...
Acum 12 ore
21:40
Bolojan, gata să taie pensiile speciale: Nu poate un magistrat încasa 10 pensii „normale” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații despre legate de starea economiei, de pachetul doi din mp...
21:30
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președin...
21:20
Cuptorul solar, soluția de gătit fără consum de curent sau de gaz. Costă începând cu 400 de lei # Newsweek.ro
Cuptorul solar poate fi soluția de gătit ideală, fără consum de curent sau de gaz, mai ales în timpu...
20:30
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Vo...
20:10
Averea lui Trump ar fi crescut cu 3.000.000.000$ în anul 2025. Exclusiv pentru că e președintele SUA # Newsweek.ro
Potrivit estimărilor, imperiul afacerilor președintelui american Donald Trump s-a mărit deja de la î...
20:00
De ce cred încă mulți creștini în vise premonitorii, blesteme sau magie? Unde se oprește credința au...
19:50
După o creștere consistentă în 2024, industria jocurilor pe calculator din Iași a reușit să urce dou...
19:50
Primăria Iași va prelua, în sfârșit, fosta tabără de la Ciric. În acest sens, Guvernul va aproba o h...
19:30
NATO în alertă. Putin testează în septembrie arme nucleare tactice și rachete Oreșnik în Belarus # Newsweek.ro
Putin reface scenariul de dinainte de invadarea Ucrainei? De data aceasta, mai amenințător ca niciod...
19:10
Ce spune PSD despre propunerea lui George Simion unui guvern PSD-AUR cu Călin Georgescu premier # Newsweek.ro
A venit și reacția lui Alfred Simonis. Ce spune PSD despre propunerea lui George Simion de a guverna...
18:50
Orașul din Europa care va elibera 600.000 de țânțari ca să combată boli tropicale, unele mortale # Newsweek.ro
Există un Oraș din Europa care va elibera 600.000 de țânțari ca să combată boli tropicale, unele mor...
18:30
Scarlett Johansson, actrița cu cele mai mari încasări de la Hollywood. A adunat 15.100.000.000 $ # Newsweek.ro
Scarlett Johansson a devenit actrița cu cele mai mari încasări de la Hollywood, din istorie. Astfel,...
Acum 24 ore
18:20
Rusia nu cedează nimic din teritoriile ucrainene. „Putin merge în Alaska pentru interese naționale” # Newsweek.ro
Ucraina și aliații săi europeni îl îndeamnă pe Trump să nu accepte, la întâlnirea din Alaska cu Puti...
18:10
Sorin Grindeanu, după anunțul privind taxarea multinaționalelor: „Un pas necesar dar nu suficient” # Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afirmă că s-a întâlnit cu ministrul Finanțelor, Alexa...
18:00
Explozie la Letea Veche. Trei adulți și un copil au arsuri grave. Vor fi duși în străinătate # Newsweek.ro
Patru persoane au fost rănite într-o explozie produsă la o locuințp din Letea Veche, județul Bacău. ...
17:50
Ministerul de Finanțe obligă toate magazinele din România să aibă opțiunea de plată cu cardul # Newsweek.ro
Guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50 de mii de lei, de la care magazinele sunt obli...
17:40
Care este rezultatul raportului făcut în urma exploziei de la Cugir? 50000 de cartușe, distruse # Newsweek.ro
Incendiul de la fabrica de armament Cugir. Procurorii au anunţat, miercuri, că nu există indicii cu ...
17:30
Liderii ucraineni și europeni au depus miercuri eforturi pentru a-l convinge pe președintele america...
17:20
500 de telefoane contrafăcute, în valoare de 3 milioane de lei, trebuiau să ajungă în România # Newsweek.ro
Aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de ...
17:10
Interviu cu primul pilot român care a câștigat o cursă de GT4 pe Nurburgring. „Raliu pe asfalt” # Newsweek.ro
În ultima vreme, tot mai mulți piloți români se afirmă pe circuite internaționale. Alexandru Vasiles...
16:40
Scrisoarea disperată de pe front a unui colonel către Zelenski: „o harababură, personal insuficient” # Newsweek.ro
Un militar de elită ucrainean, locotenent colonelul Bohdan Krotevich a făcut un apel public către pr...
16:20
Mesajul dramatic al unei asistente: „Dacă nu a trebuit să tragi fermoarul la saci de cadavre...” # Newsweek.ro
O asistentă a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care arată cum este meseria pe care o fac...
16:10
Reuters: SUA ascund dispozitive de urmărire în cipurile AI pentru a detecta deturnările către China # Newsweek.ro
Războiul comercial și al tehnologiilor SUA - China se extinde pe frontul cipurilor AI. Potrivit surs...
16:00
Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ce artificiu a făcut ca să evite un dezastru? # Newsweek.ro
Execuția bugetară nu minte. Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ca să nu lase pens...
15:50
Ministrul Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri pentru companiile multinaționale. El a afirmat că va...
15:50
O țară iubită de români renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri. Care e motivul # Newsweek.ro
O țară iubită de români renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri, din cauza risipei alimentare...
15:40
AfD, partidul extremist pro-Rusia, pe primul loc în sondajele din Germania cu 26% intenție de vot # Newsweek.ro
Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta cu poziții pro-ruse și anti-imigrație, ...
15:20
Atenţionare de călătorie transmisă de Ministerul Afacerilor Externe. Risc de incendii de vegetație î...
15:10
Director în Ministerul Energiei, vizat de DNA: 230.000 lei pensie, 85.000 salariu, 400.000 CA-uri # Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins la Ministerul Energiei pentru a verifica presupuse fapte de corupţie. Este...
14:50
Noi obligații pentru firmele din România. „Capitalul social, 8.000 de lei”. Card bancar, obligatoriu # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a transmis că impune noi măsuri pentru firmele din România. C...
14:40
Bolojan cere reduceri de personal și de cheltuieli în administrația locală și centrală # Newsweek.ro
Bolojan cere reduceri de personal și de cheltuieli în instituțiile aflate în subordinea Guvernului. ...
14:20
Care a fost cel mai mare asasinat cu autor necunoscut din România? Criminalul din Mureș, de negăsit # Newsweek.ro
Cel mai mare asasinat cu autor necunoscut din România a semănat teroare într-o localitate liniștită ...
14:10
Taxă de 25 de lei pe coletele din Asia, sub 150 €. Nazare: „Sunt 225.000 de colete/zi” # Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, anunță noi măsuri care ar urma să fie implementate în curând...
14:10
Schimbare pe piața imobiliară. Românii aleg tot mai des apartamentele vechi. Această schimbare în co...
13:50
Liniile ferate moderne au traverse din beton. CFR folosește însă și traverse din lemn. Explicația? # Newsweek.ro
În timp ce rețeaua feroviară de mare viteză (peste 250 km/h) din UE a ajuns la 8.556 km în 2023, Rom...
13:40
473 telefoane mobile contrafăcute, descoperite la Nădlac. Valoarea aparatelor, peste 3.000.000 lei # Newsweek.ro
Aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de ...
13:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a fost publicată spre consultare componenta fis...
13:40
Hollywood Reporter, despre filmul „Dracula” al lui Radu Jude: Prea multe scene de YouPorn # Newsweek.ro
Filmul „Dracula” al lui Radu Jude, aflat în competiție pentru Leopardul de Aur la festivalul de la L...
13:20
Trump, față-n față „virtual” cu Zelenski și liderii UE, înainte de summitul cu Putin din Alaska # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump va avea miercuri o discuție virtuală cu Volodimir Zelenski și lid...
13:10
VIDEO Deținutul periculos, evadat din Penitenciarul Mărgineni, a fost prins. Cum l-a găsit Poliția? # Newsweek.ro
Deținutul evadat din Penitenciarul Mărgineni a fost prins de Poliție. Acesta a fost găsit în localit...
13:10
Vremea extrem de caldă poate agrava problemele pulmonare, precum astmul. Temperaturile ridicate, pol...
12:50
Grupul APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, distribuie malware prin exploatarea tehnicii ClickFix # Newsweek.ro
Grupul APT Lazarus, cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce vizează atât organizații guvern...
12:40
Vîntu, care a dat țeapa FNI, îi face partidul RO-Exit lui Călin Georgescu. Vor România afară din UE # Newsweek.ro
Sorin Ovidiu Vîntu, afaceristul care a stat în spatele țepei istorice FNI, unde mii de români și-au ...
12:20
Ucraina, 200 de atacuri în adâncul Rusiei. Într-o misiune a distrus 160.000 de tone de muniție # Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul-locotenent Vasyl Maliuk, este unul dintre lider...
12:10
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor # Newsweek.ro
Casa de Pensii se pregătește să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea ...
11:50
Prima metropolă din România care interzice fumatul în parcuri, stațiile de transport. 500 lei amendă # Newsweek.ro
Veste proastă, pentru fumători! În premieră, o metropolă din România interzice fumatul și vapatul în...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.