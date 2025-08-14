UniCredit Bank intră în brokerajul românesc

13:50

Capitalul social în cazul SRL va fi stabilit la 8.000 de lei de la 1 ianaurie 2026, urmând ca la acest nivel firmele să ajungă într-o perioadă de doi ani, în care se vor aplica norme tranzitorii, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă. În prezent, capitalul social poate fi de minim 1 leu (în funcție și de numărul de asociați).