Le Figaro: Trump-Putin, „amețeala” unui SUMMIT /Reconcilierea celor doi lideri cu aspirații „hegemonice” va fi suportată de Ucraina și Europa

18:30

Valurile de căldură sunt tot mai dese în România în această vară, dar și în alte țări. Specialiștii recomandă setarea aerului condiționat la un nivel confortabil, care să reducă diferența față de temperatura de afară. Astfel, specialiștii de la Departamentul federal de Energie al SUA nu vorbesc despre o temperatură fixă pe care să o […]