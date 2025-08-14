”Orice om îi este teamă”! Cu ce se ocupă mai nou Viorica Dăncilă, fostul prim-ministru al României
14 august 2025
Dăncilă a ieșit în evidență prin numeroasele gafe de exprimare și greșeli gramaticale făcute de-a lungul carierei sale politice.
Ianis Hagi a spus lucrurilor pe nume! De ce e încă liber de contract și ce salariu uriaș a cerut în Polonia # Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a vorbit în premieră despre situația sa contractuală, după ce s-a despărțit de Rangers în această vară.
La Priștina, de la ora 21.00 (live pe VOYO), se va juca meciul decisiv din turul 3 preliminar al Ligii Europa.
Un lider al lui Drita amenință FCSB înainte de retur: "Vrem să închidem meciul în 90 de minute! Credem în calificare" # Sport.ro
Besnik Krasniqi, unul dintre oamenii de bază ai campioanei din Kosovo, a prefațat returul cu FCSB din turul trei preliminar al Europa League și a transmis un mesaj plin de încredere.
Antrenorul român a preluat Al-Hilal Omdurman și, imediat, a făcut niște declarații care i-au lăsat cu gura căscată pe jurnaliștii locali.
Radu Drăgușin, de la extaz la agonie! Cum a fost surprins la Supercupa Europei, PSG - Tottenham # Sport.ro
Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Europei după o revenire spectaculoasă contra lui Tottenham, la Udine, scor 2-2 (4-3 d.l.d.).
După 1-2 în Gruia, CFR Cluj va juca returul cu Braga, din turul al treilea preliminar Europa League.
Agentul lui Donnarumma a spus totul! De la ce a început ruptura dintre portar și PSG și ce spune despre transferul la City # Sport.ro
Gianluigi Donnarumma se află într-un conflict deschis cu PSG, după ce portarul italian a refuzat să semneze contractul propus de șeiciii de la clubul din capitala Franței.
MM Stoica anunță două reveniri pentru meciul de la Priștina și dezvăluie: ”Nu știm dacă o să joace de la început sau nu” # Sport.ro
Drita - FCSB este joi seară de la ora 21:00 în direct pe VOYO.
Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League # Sport.ro
Universitatea Craiova este foarte aproape de o calificare în play-off-ul Conference League, acolo unde ar urma să înfrunte formația turcă Bașakșehir.
E gata! Liverpool face încă un transfer, după cele 300.000.000€ deja investite. Premier League se vede pe VOYO # Sport.ro
”Cormoranii” sunt o mașinărie de transferuri în această vară.
Venus Williams a fost invitată, la 45 de ani, să participe la al 24-lea US Open din carieră # Sport.ro
US Open debutează pe 24 august.
Rasmus Hojlund a spus 'da' și e așteptată oficializarea transferului! Rămâne la cel mai înalt nivel # Sport.ro
Rasmus Hojlund nu mai este dorit la Manchester United, motiv pentru care e așteptat să semneze cu o nouă echipă.
MM Stoica anunță bonusuri la FCSB: ”Doar așa o să le primească jucătorii” + ce a spus înainte de returul cu Drita # Sport.ro
Drita - FCSB este joi seară în direct pe VOYO.
Returul dintre Drita și FCSB se joacă joi, de la 21:00, EXCLUSIV pe VOYO.
România, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg în preliminariile europene ale FIBA World Cup! # Sport.ro
Fiul Nicoletei Grasu, în zi de grație!
Ramadani speră la un lucru fără precedent în returul cu FCSB! Jucătorul roș-albaștrilor pe care îl consideră cel mai periculos # Sport.ro
FCSB va juca la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul va fi transmis joi, de la 21:00, EXCLUSIV pe VOYO.
Betis a anunțat transferul internaționalului U21 al României: "Totul este la cel mai înalt nivel aici" # Sport.ro
Real Betis, club din LaLiga, a anunțat transferul unui jucător de perspectivă de la Farul Constanța.
Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e în direct pe VOYO joi seară # Sport.ro
Drita - FCSB este joi seară de la ora 21:00.
Real Madrid caută să îl înlocuiască pe Luka Modric, plecat în această vară de la echipă.
Cod roșu de caniculă la Priștina! Câte grade vor fi la meciul Drita - FCSB, LIVE pe VOYO joi seară # Sport.ro
Drita - FCSB va fi în direct pe VOYO joi seraă, de la ora 21:00, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
Cisotti a dezvăluit asul din mâneca lui FCSB, dar și marele minus înainte de returul cu Drita: ”O mare pierdere!” # Sport.ro
După ce s-a impus cu scorul de 3-2 la București, FCSB speră la un rezultat pozitiv și în returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
Felix Baumgartner a fost cunoscut în întreaga lume pentru acțiunile sale extreme, în special pentru lansarea sa din stratosferă, cu care a stabilit trei recorduri mondiale
Universitatea Craiova este foarte aproape de o calificare în play-off-ul Conference League, iar oltenii își cunosc deja posibila adversară din această fază.
Tudor Băluță a vorbit despre atmosfera din vestiar înainte de meciul cu Trnava: ”Nu contează ce a fost acum o săptămână” # Sport.ro
Tudor Băluță (26 de ani) se află la Universitatea Craiova de la începutul lunii iulie.
Dramatism în turul trei preliminar al Cupei României! CSO Băicoi a eliminat Chindia. Toate rezultatele # Sport.ro
Miercuri seară s-au disputat meciurile din turul trei al Cupei României.
Sorana Cîrstea s-a confruntat la Cincinnati cu Iga Swiatek.
Dezastru pentru echipa unui internațional român! Exclusă din toate competițiile: "Pierdem un club istoric" # Sport.ro
Veste extrem de proastă primită de AC Ajaccio, echipa din Franța la care este legitimat Tony Strata (20 de ani), internaționalul U21 al României.
Nicolae Stanciu a spus ce și-a propus la națională după ce România și-a micșorat șansele de calificare la Mondial: ”Nu am cedat!” # Sport.ro
Cu două meciuri în plus, România e la egalitate cu Austria în Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial.
Mirel Rădoi își atenționează jucătorii înainte de returul cu Trnava: ”Mare greșeală dacă facem asta!” / ”În fotbal? Nu, nu mă tem” # Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o în tur pe Spartak Trnava cu 3-0.
Nemulțumiri înainte de următoarele meciuri ale României: ”Lucescu îl va convoca pe Ianis Hagi și nu e corect!” # Sport.ro
În ciuda faptului că se vorbește despre numeroase oferte, Ianis Hagi nu și-a găsit încă un club după despărțirea de Rangers.
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, a încasat 20 de milioane de euro după ce l-a vândut pe fundașul belgian Koni De Winter (23 de ani) la AC Milan.
Nicolae Stanciu recunoaște, după transferul la Genoa: ”Trebuia să se întâmple asta mai devreme” # Sport.ro
Căpitanul naționalei României a ajuns la Genoa în această vară.
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de Drita - FCSB (joi, 21:00, VOYO) # Sport.ro
Drita - FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, în manșa secundă din turul 3 preliminar din Europa League. Partida va fi transmisă în direct de VOYO.
Cinci crime în două zile la Priștina! Motivul pentru care Becali și-a trimis bodyguarzii la Drita - FCSB # Sport.ro
FCSB va juca la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul va fi transmis joi, de la 21:00, EXCLUSIV pe VOYO.
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi # Sport.ro
Universitatea Craiova își continuă parcursul european.
Cât a ajuns să coste „flota” de bolizi a lui Erling Haaland: atacantul lui City a venit la antrenament cu un monster truck # Sport.ro
Erling Haaland își permite să cheltuie mult, după ce a semnat contract cu Manchester City până în 2034.
Dumitru Dragomir știe cât se va termina Drita - FCSB. Meciul e în direct pe VOYO joi seară, de la 21:00 # Sport.ro
FCSB a învins-o în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League cu 3-2 pe Drita.
După ce s-a impus cu scorul de 3-2 la București, FCSB speră la un rezultat pozitiv și în returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
Florin Tănase, decarul celor de la FCSB, a fost reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor după declarațiile recente de după meciurile din Superliga.
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul ”Kosovo e Serbia”. Cât trebuie să achite clubul # Sport.ro
Partizan (Serbia) a trecut în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League de Olyksandriya (Ucraina).
CFR Cluj va avea o misiune foarte complicată în Portugalia, la returul cu Braga din turul 3 preliminar Europa League (joi, 21:30).
Realitatea cruntă din spatele dispariției jucătorului de la UTA: ”Nu e adevărat că am semnat cu altă echipă!” # Sport.ro
Un jucător de la UTA Arad a fost dat dispărut.
Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: ”Vom fi gata pentru primul meci oficial” # Sport.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a semnat cu Inter Milano la început de septembrie.
Rayo a luat decizia după ce Rațiu a făcut scandal pentru transferul ratat! Îi aduc înlocuitor de la Real Madrid # Sport.ro
Andrei Rațiu se află într-o situație complicată la Rayo Vallecano.
FCSB a sosit miercuri la Priștina pentru meciul retur cu Drita din turul 3 preliminar Europa League (joi, 21:00, în exclusivitate pe VOYO).
Cât costă un bilet la România - Canada și ce reduceri a pregătit FRF: ”Tinerii vor beneficia de un preț preferențial” # Sport.ro
România joacă un meci amical împotriva Canadei la început de septembrie, înainte de partida cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Presa poloneză scrie în continuare despre varianta Legia Varșovia pentru Ianis Hagi.
