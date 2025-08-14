Crima din Mureș: Anda a fost desfigurată în bătaie în februarie 2024, apoi răpită în februarie 2025, iar „echipa mobilă” a venit în iunie 2025 să o întrebe ce face. „Eșecurile autorităților”

Emil Gânj, un suspect de crimă asupra unei femei, este căutat de poliția română, fără rezultat, de peste o lună, după ce a mai fost căutat încă un an, înainte. Dar acesta nu este singurul…

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HotNews.ro