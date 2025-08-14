Bătrână din Mogoșoaia, UCISĂ în propria casă. Polițiștii au prins deja un suspect în acest caz
Gândul, 14 august 2025 08:30
Polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați miercuri, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că o bătrână a fost găsită moartă în locuința sa din Mogoșoaia, județul Ilfov. Femeia, în vârstă de 76 de ani, avea o plagă înjunghiată, produsă prin agresiune fizică în zona gâtului, iar echipajele medicale sosite la […]
• • •
Acum 5 minute
09:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre implicarea statului în perioadele tulburi ale istoriei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ministru de Externe și cei din jur sunt expresia neputinței de a gândi.” Invitat la Marius […]
09:00
09:00
Mihai Stoica, înainte de Drita – FCSB: „Doar o necunoscută în primul 11”. Ce surpriză le pregătește kosovarilor campioana României # Gândul
FCSB se pregătește de returul cu Drita, programat joi seară, la ora 21:00, pe stadionul „Fadil Vokrri”, din Priștina, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League. După victoria cu 3-2 de pe Arena Națională, campioana României are un avantaj fragil, dar suficient cât să-i dea speranțe la calificarea în play-off. Dacă se […]
09:00
Drita – FCSB, meci din manșa a doua din turul 3 preliminar Europa League, se joacă joi, de la ora 21:00, și în România se poate vedea doar pe platforma online voyo, contra cost. În Kosovo, partida se va vedea la TV, pe KTV Koha Vision. Dacă trece de FC Drita, FCSB va juca în […]
Acum 10 minute
08:50
Summitul Trump-Putin. Scenarii de „SCHIMB” teritorial între Rusia și Ucraina provoacă îngrijorare la Kiev # Gândul
Întâlnirea programată vineri, în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea aduce pe masa negocierilor un „schimb de teritorii” pentru a opri războiul din Ucraina. Planul rusesc de pace ar include cedarea completă a Donbass-ului, lucru respins ferm de Volodimir Zelenski și criticat de liderii europeni. Ucraina privește cu îngrijorare summitul anunțat pentru […]
08:50
PSG a câștigat Supercupa Europei, după ce a egalat în prelungiri și s-a impus la penalty-uri # Gândul
Paris Saint-Germain a câștigat în premieră Supercupa Europei, după ce a învins pe Tottenham, 4-3, la penaltyuri. În meciul de pe Stadio Friuli din Udine a fost egal, 2-2, la finalul celor 90 de minute. PSG a reușit să revină de la 0-2 pe final, golurile fiind marcate de Kang-in Lee (85), Goncalo Ramos (90+4), […]
08:50
Acum 30 minute
08:40
Cine câștigă și cine pierde dacă PSD iese de la guvernare? Sociolog: „Așteptarea că un premier poate fi salvatorul națiunii e greșită” # Gândul
Partidul Social Democrat pune piciorul în pragul ușii lui Ilie Bolojan. Refuză să mai meargă la ședințele de coaliție până când Guvernul nu va adopta un pachet de eliminare a privilegiilor. Ieșirea de la guvernare este o opțiune, „ultima, dar este o opțiune”, transmiteau surse social-democrate, luni. Cine pierde și cine câștigă în urma unui […]
08:40
„Comoara” din Delta Dunării unde turiștii descoperă peisaje sălbatice. Cazarea în satul pescăresc pornește de la 200 de lei pe noapte # Gândul
Te-ai gândit vreodată care este „comoara” din Delta Dunării unde turiștii descoperă peisaje sălbatice și se pot înfrupta din preparate tradiționale? Este vorba despre un sat pescăresc din România, îndrăgit de mulți vizitatori, unde cazare pornește de la 200 de lei pe noapte. Iată mai jos! România „ascunde” o mulțime de locuri cu o încărcătură […]
08:30
Bătrână din Mogoșoaia, UCISĂ în propria casă. Polițiștii au prins deja un suspect în acest caz # Gândul
Acum o oră
08:20
Melania Trump amenință cu un PROCES de 1.000.000.000 de dolari împotriva lui Hunter Biden în scandalul Epstein # Gândul
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari, după ce acesta a susținut că i-ar fi fost prezentată soțului ei de către Jeffrey Epstein. Avocații Melaniei califică afirmația drept „falsă și defăimătoare”, iar fiul lui Biden este somat să își retragă […]
08:10
Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul” # Gândul
Când a intrat în campania prezidențială americană, Donald Trump a surprins opinia publică cu o promisiune. Că va opri războiul din Ucraina în doar 24 de ore de la revenirea sa la Casa Albă. Însă, la jumătate de an de la preluarea mandatului, realitatea din teren arată exact invers. Conflictul a escaladat, cu atacuri intense […]
08:00
Deținutul evadat din ambulanța care îl ducea la Spitalul Penitenciar Jilava a fost PRINS. Unde l-au găsit polițiștii # Gândul
Ștefan Crainiciuc (58 de ani), bărbatul care a evadat dintr-o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) care îl transporta către Secția de Psihiatrie a Spitalului Penitenciar Jilava, a fost prins. Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar l-au găsit, noaptea trecută, pe un câmp din apropiere de […]
Acum 2 ore
07:40
Le Figaro: Trump-Putin, „amețeala” unui SUMMIT /Reconcilierea celor doi lideri cu aspirații „hegemonice” va fi suportată de Ucraina și Europa # Gândul
Vladimir Putin, președintele Rusiei, speră să obțină normalizarea relațiilor cu Statele Unite și relansarea schimburilor comerciale, ceea ce ar trece războiul din Ucraina în plan secund, cu implicații directe asupra Europei, comentează cotidianul francez Le Figaro, înaintea summitului din Alaska. ”Pentru liderul de la Kremlin, normalizarea relațiilor cu Washingtonul, intensificarea cooperării economice și plasarea războiului […]
07:30
Bolojan se întâlnește joi cu cei din ACoR/”Dacă dialogul la nivel național va eșua, vom sesiza CNCD, precum și organismele europene” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la ora 10.00, cu reprezentanții ACoR(Asociația Comunelor din România), la Palatul Victoria. Ordinea de zi a întâlnirii de joi, de la Guvern, dintre premierul Ilie Bolojan și cei ai ACoR, va avea ca temă „stoparea subfinanțării sistematice și respectarea autonomiei locale”, anunță președintele ACoR, Emil Drăghici, într-un document transmis […]
07:20
14 AUGUST, calendarul zilei: Halle Berry împlinește 59 de ani, Mila Kunis 42/ Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 14 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Halle Berry este o actriță americană de succes, cunoscută pentru frumusețea şi talentul ei. Născută pe 14 august 1966, în Cleveland, Ohio, Berry a început cariera ca model, câștigând titluri la concursuri […]
07:10
Cele 5 întâlniri BIZARE dintre Trump și Putin, din primul mandat al președintelui american/ Cum a evoluat relația dintre cei doi lideri mondiali # Gândul
Un fost ofițer de informații, rezident KGB în Germania de Est, președinte, premier și apoi iar președinte și un magnat american, președinte, inculpat și apoi iar președinte. Este vorba despre Vladimir Putin și Donald J. Trump. Cei doi au avut cinci întâlniri față în față, în primul mandat al președintelui Statelor Unite. Vineri, se întâlnesc […]
Acum 8 ore
01:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a discutat despre o analiză asupra importanței unui document recent și a perspectivelor geopolitice legate de viitoarea discuție din Alaska. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a explicat că acest document capătă adevărata sa semnificație abia după ce […]
Acum 12 ore
00:40
Dan Dungaciu: „Trump se duce în Alaska să susțină interesele americane, nu interesele Ucrainei sau ale europenilor” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a vorbit despre scenariile posibile în urma negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Analistul a explicat de ce propunerile de armistițiu vehiculate în spațiul public nu au legătură cu realitatea. Nu trebuie să ne așteptăm ca Trump să acționeze […]
00:30
Radu Miruță ANUNȚĂ nu sunt bani la buget pentru salariile din ministerul său: Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat, miercuri seara, la Digi 24, că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru ”proiecte care au ajuns la DNA”. ”La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în […]
00:20
Radu Miruță ANUNȚĂ nu sunt bani la buget pentru salariile din ministerul său. Situația ar fi identică și la alte instituții # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat, miercuri seara, la Digi 24, că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru ”proiecte care au ajuns la DNA”. ”La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în […]
00:10
Dan Dungaciu: „Toți cei care spuneau că TRUMP e omul Rusiei au început să se gândească de două ori” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a discutat despre o evoluție strategică importantă legată de dosarul Russia Gate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a subliniat că Tulsi Gabbard a dat publicității documente esențiale care vizează această chestiune, ceea ce constituie o operațiune strategică în […]
00:00
Rogobete face ANUNȚUL: Nu vorbim despre austeritate în sănătate, ci despre o reașezare a resurselor # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), organizație care reunește peste 600 de membri din toate tipurile de capital, activi în domeniul sănătății. În cadrul întrunirii, ministrul am discutat despre provocările majore ale sistemului – de la reticența la schimbare până la problemele de finanțare […]
13 august 2025
23:40
Dan Dungaciu: „România va rămâne în aceeași regiune, dar fără relații nici cu Washington, nici cu Moscova” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a comentat implicațiile întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Potrivit acestuia, simplul fapt că liderul rus va sta din nou la masa negocierilor cu președintele SUA reprezintă deja o victorie strategică pentru Moscova, iar lipsa canalelor diplomatice directe lasă […]
23:30
Unul dintre cele mai mari orașe din Grecia este amenințat de un INCENDIU de proporții. Autoritățile au început operațiuni de evacuare # Gândul
Al treilea cel mai mare oraș din Grecia, Patras, este amenințat de un incendiu de vegetație care se extinde rapid, iar autoritățile au decis deja evacuarea unui număr mare de persoane. Vânturile puternice au împins flăcările la periferia orașului cu o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, forțând evacuări, inclusiv a unui spital de copii. […]
23:10
Dan Dungaciu: „Dacă se ajunge la un consens în Alaska, presiunea INFLUNȚEI rusești va fi ridicată din Europa” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a vorbit despre un document al Departamentului de Stat al SUA, subliniind că acesta reflectă poziția oficială a guvernului american, conform declarațiilor făcute de persoane precum J.D. Benz și T.C. Gabbard. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a evidențiat că evaluarea documentului devine și mai […]
23:10
Donald Tusk avertizează că Rusia vrea să introducă reducerea trupelor NATO din țările europene în discuțiile privind Ucraina # Gândul
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri că Rusia dorește să includă subiectul reducerii prezenței trupelor NATO în orice conversație despre viitorul Ucrainei. „Auzim în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în conversațiile despre viitorul Ucrainei. De aceea este atât de important […]
23:00
Pachetul 2 ține coaliția în blocaj / Bolojan: Ședințele nu s-au derulat în condiții normale # Gândul
Pachetul 2 de măsuri întârzie să apară. Coaliția e pe pauză. Ilie Bolojan nu reușește să deblocheze discuțiile din coaliție, după ce PSD a anunțat că nu mai participă la întruniri până când Guvernul nu va adopta măsurile necesare. Premierul își pune încrederea în „responsabilitatea oamenilor politici”. „Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situație în […]
23:00
Cât a costat vizita oficială în Austria ale Președintelui Nicușor Dan. Deplasarea membrilor familiei nu a fost plătită de Administrația Prezidențială # Gândul
La finele lunii iulie, Președintele României a fost în Austria în prima vizită oficială împreună cu familia sa. Mirabela Grădinaru și cei doi copii au mers pe covorul roșu alături de soția președintelui austriac Doris Schmidauer. Această vizită, care a durat două zile, a fost făcută la invitația Președintelui Federal Alexander Van der Bellen și […]
22:40
Ilie Bolojan spune că au fost și dezinformări despre pilonul II de pensii: „Până săptămâna viitoare vom clarifica lucrurile” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan spune că românii vor afla cât despre curând despre planul privind retragerile din pilonul II de pensii. Șeful Executivului anunță că discuțiile despre proiect vor avea loc săptămâna viitoare în Guvern. „Proiectul despre pilonul II de pensii va fi discutat săptămâna viitoare în guvern. A dat naștere multor discuții în spațiul […]
22:40
Ilie Bolojan nu cedează în fața profesorilor: Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceeași bani # Gândul
Profesorii protestează de aproape două săptămâni, ca urmare a măsurilor anunțate de Executiv. Ilie Bolojan spune că va continua reforma în educație și le transmite dascălilor că: „Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceiași bani. Vom mai comasa școli.” „Mesajul meu pentru profesori este următorul. Statul român nu […]
22:30
China anunță EVACUAREA unei nave militare americane dintr-o zonă disputată /Washingtonul respinge acuzațiile ”false” ale Beijingului # Gândul
Administrația de la Beijing a anunțat, miercuri, că a forțat plecarea unui distrugător american dintr-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud, dar Washingtonul a respins acuzațiile ”false” referitoare la misiunea maritimă. Ministerul chinez al Apărării a acuzat că distrugătorul USS Higgins pătrunsese ”ilegal” în apele teritoriale chineze în apropierea Insulei Huangyan Dao, în Marea […]
22:30
Dan Dungaciu: „Dosarele dezvăluite de Tulsi Gabbard sunt menite să îl protejeze pe Trump înainte de întâlnirea cu Putin” # Gândul
În ediția din 12 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, sociologul Dan Dungaciu a explicat cum o serie de factori politici și strategici din Statele Unite și Rusia au creat contextul pentru pregătirea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit lui Dungaciu, momentul ales nu este întâmplător. […]
22:20
22:20
Premierul Ilie Bolojan, întrebat la Digi 24, dacă se va ajunge anul acesta la alegeri anticipate, în urma cărora PSD ar guverna alături de AUR, Ilie Bolojan a spus că țara nu-și permite instabilitate politică și alegeri anticipate. „Nu e o soluție!”, a răspuns premierul, întrebat despre declarațiile lui George Simion că ar urma […]
22:20
Alexandru Nazare: „Avem o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile” # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost prezent în platoul Antena 3. El a vorbit despre inflație, spunând că acaesta afectează puterea de cumpărare a românilor. De precizat este că, în momentul acesta, România are o inflație de 5.8%, iar românii sunt deja afectați de creșterile de prețuri. „E adevărat că inflația afectează puterea de cumpărare […]
22:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a comentat semnificația întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump. El a subliniat că liderul rus a obținut deja un câștig strategic important înainte ca discuțiile să aibă loc. Potrivit lui, simplul fapt că Putin este din nou la masa […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 14 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Premierul Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge anul acesta la alegeri anticipate, în urma cărora PSD ar guverna alături de AUR, Ilie Bolojan a spus că țara nu-și permite instabilitate politică și alegeri anticipate – „Nu e o soluție!” „România azi are nevoie de stabilitate politică, consecvență. Orice fel de discuție cu privire […]
21:50
Premierul Ilie Bolojan anunță că reforma pensiile speciale este cuprinsă în pachetul 2. „Aici e o problemă pur și simplu de inechitate socială evidentă și trebuie s-o corectăm”, a subliniat Bolojan. „Sunt niște realități pe care nu le putem contesta în acest domeniu, și anume vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul […]
21:40
Care sunt cele mai populare destinaţii din Europa preferate de români pentru vacanţa de Sfânta Maria # Gândul
Pentru minivacanța de Sfânta Maria, Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra sunt cele mai căutate oraşe din Europa. Iar în ce privește țările, turiștii români preferă Italia, Spania, Germania, Franţa şi Grecia, potrivit unui tur-operator online. „Pentru această mini-vacanţă, cele mai căutate oraşe sunt Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra, deja cunoscute drept destinaţii perfecte […]
21:30
Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, la Digi 24, că vom ajunge într-o „fundătură” dacă nu va fi adoptat pachetul doi. Premierul a spus că este nevoie în același timp de stabilitate politică. „Pachetul doi sper să fie adoptat cu asumarea răspunderii guvernului. Dacă nu o facem, înseamnă că nu am conștientizat situația în […]
21:20
21:20
Acuzații de malpaxis la Reșița. Un bebeluș a murit din cauza unei operații de cezariană posibil tardive # Gândul
Sunt acuzații extrem de grave la adresa unor medici ginecologi de la Spitalul Județean de Urgență Reșița, după ce un nou-născut a murit la câteva ore de la naștere deși toate analizele din timpul sarcinii, inclusiv ecografia făcută cu doar 4 zile înainte, arătau că fătul este perfect sănătos. Complicațiile se pare că au apărut […]
20:40
Diana Buzoianu CONFIRMĂ scrisoarea de la ministerul Justiției: Nu cred că este niciun minister în guvernul actual care se va pune alături de mafie # Gândul
Diana Buzoianu a recunoscut într-o intervenție la Euronews că a primit o scrisoare de la ministerul Justiției prin care a fost notificată că reorganiza Romsilva nu este posibilă printr-o hotărâre de guvern. „Scrisoarea este primită, sunt niște observații”, a spus Buzoianu, miercuri seara. Întrebată dacă s-a ajuns la un blocaj în cazul reorganizării Romsilva, […]
20:30
Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene” # Gândul
Ștefan Popescu, analist de politică externă, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 13 august 2025, explică așteptările Rusiei de la întâlnirea recentă cu SUA, precum și implicațiile geopolitice ale acestui eveniment. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ștefan Popescu explică că Rusia a construit un model de „super-putere low-cost”, care, […]
20:20
Trump afirmă că a avut consultări ”foarte bune” cu liderii europeni și îl avertizează pe Putin /„Vor fi consecințe SEVERE” dacă nu oprește războiul # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, miercuri, că a avut discuții ”foarte bune” cu liderii europeni și cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, avertizând că Rusia se expune unor ”consecințe severe” dacă nu va accepta oprirea războiului din Ucraina. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
20:10
Președintele USR: „Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față de următoarea generație” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, atrage atenția asupra deficitului bugetar, menționând că „este o crimă față de următoarea generație”. Șeful USR, partid aflat la Guvernare, menționează într-o postare pe Facebook că sunt necesare măsurile fiscale pe care pe pregătește Executivul, pentru a opri deficitul. „Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față […]
20:10
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon! # Gândul
„S-a încheiat la Berlin și nu întâmplător râd. Ceea ce eu în jurnalul meu video am comparat-o cu „bășica porcului” din Amintiri din copilărie a lui Ion Creangă”, și-a început publicistul Ion Cristoiu. Scriitorul spune că exact a în Amintiri din copilărie, „episodul” cu bășica porcului, a fost și la reuniunea de la Berlin. „Rar […]
20:00
Zelenski: Rusia nu ar trebui să poată bloca admiterea Ucrainei în NATO /Costa: SUA ar putea oferi GARANȚII de securitate împreună cu Europa # Gândul
Rusia nu ar trebui să poată emite obiecții asupra relațiilor Ucrainei cu Uniunea Europeană și cu Alianța Nord-Atlantică, a declarat miercuri, președintele Volodimir Zelenski, după reuniunea prin videoconferință cu liderii europeni și cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. ”Rusia nu poate avea drept de veto asupra prezenței Ucrainei în Uniunea Europeană și în NATO”, a […]
