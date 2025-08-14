Washington: Un bărbat a fost acuzat de agresarea unui agent federal după ce l-a lovit cu un sandviș

Un bărbat din Washington, D.C., a fost pus sub acuzare pentru agresarea unui ofițer federal, după ce ar fi aruncat un sandviș spre un agent al Poliției de Frontieră în timpul unei confruntări pe stradă, potrivit ABC News, informează Mediafax. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Stiripesurse.ro