Bolojan blochează contractele noi pe „Anghel Saligny” în 2025: „Plățile actuale vor fi eșalonate”

Newsweek.ro, 14 august 2025 09:00

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în acest an, nu vor fi semnate contracte noi prin programul „An...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
09:20
Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Este vorba despre un reactor Newsweek.ro
S-a declanșat alarma de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Pompierii au fost trimiși la ...
09:20
Bolojan, despre blocajul coaliției: „Dacă nu pot lua măsuri pentru stabilitatea României, plec” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că și-a asumat riscul de a-și compromite imaginea publică prin măs...
Acum 30 minute
09:00
Bolojan blochează contractele noi pe „Anghel Saligny” în 2025: „Plățile actuale vor fi eșalonate” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în acest an, nu vor fi semnate contracte noi prin programul „An...
Acum o oră
08:40
Jaguar Land Rover are probleme cu câteva modele de SUV. Ce defecțiuni au mașinile? Newsweek.ro
Jaguar Land Rover (JLR), companie deţinută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în S...
08:30
Cât de vechi este jocul de table practicat și de cuplul Ceaușescu? Un român, campion mondial Newsweek.ro
Jocul de table practicat și de cuplul Ceaușescu are o vechime ce se pierde în negura timpului. A îns...
Acum 2 ore
08:20
FOTO PSG a câștigat în premieră Supercupa Europei, 4-3 la penalty-uri cu Tottenham Newsweek.ro
PSG a cucerit primul său trofeu Supercupa Europei, după ce a învins Tottenham cu 4-3 la loviturile d...
08:10
Secretar de stat la „Dezvoltare”: 10.000 lei pensie, 10.000 lei salariu. Anunță 40.000 de concedieri Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat concedierea a 40.000 angajați. Țole Marin, secretarul...
07:50
Pilonul 2 de pensii, discutat săptămână viitoare în Guvern. Plata eșalonată dă fiori pensionarilor Newsweek.ro
Guvernul a anunțat că va rediscuta săptămâna viitoare despre modalitatea în care pensionarii vor put...
07:40
Fructul din copac, zemos și plin de vitamine. Slăbește și curăță colonul din câteva guri Newsweek.ro
Fructul misterios care îți taie pofta de mâncare, îți pune metabolismul pe turbo și îți lasă stomacu...
07:30
Ce NU ai voie să faci în apă pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului. Superstiția care sperie Newsweek.ro
Pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, apele ascund un secret vechi de secole. Bătrânii spun că...
Acum 4 ore
07:20
Horoscop 15 august. Luna în Taur îi face convingători pe Lei. Gemenii, zi cu discuții pozitive Newsweek.ro
Horoscop 15 august. Luna în Taur îi face convingători pe Lei. Gemenii, zi cu discuții pozitive. Peșt...
07:10
Budăi: PSD nu a fost de acord cu CASS la pensie peste 3.000 lei. Poate crește pragul la 4000 lei? Newsweek.ro
Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a susținut în nenumărate rânduri că impozitarea și aplicare...
06:50
O grădină zoologică cere publicului animale de companie ca hrană pentru carnivore. Care sunt acelea? Newsweek.ro
O grădină zoologică vrea să ofere animale de companie ca hrană pentru carnivorele găzduite în Zoo. S...
Acum 12 ore
21:40
Bolojan, gata să taie pensiile speciale: Nu poate un magistrat încasa 10 pensii „normale” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații despre legate de starea economiei, de pachetul doi din mp...
21:30
Trump vrea o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski. După negocierile din Alaska Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președin...
21:20
Cuptorul solar, soluția de gătit fără consum de curent sau de gaz. Costă începând cu 400 de lei Newsweek.ro
Cuptorul solar poate fi soluția de gătit ideală, fără consum de curent sau de gaz, mai ales în timpu...
20:30
Nicușor Dan: Securitatea Mării Negre și a Europei sunt în joc Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Vo...
Acum 24 ore
20:10
Averea lui Trump ar fi crescut cu 3.000.000.000$ în anul 2025. Exclusiv pentru că e președintele SUA Newsweek.ro
Potrivit estimărilor, imperiul afacerilor președintelui american Donald Trump s-a mărit deja de la î...
20:00
Ce spun preoții despre credincioșii care cred în vise, blesteme și magie? Newsweek.ro
De ce cred încă mulți creștini în vise premonitorii, blesteme sau magie? Unde se oprește credința au...
19:50
Orașul din România unde jocurile video sunt a treia sursă de venit Newsweek.ro
După o creștere consistentă în 2024, industria jocurilor pe calculator din Iași a reușit să urce dou...
19:50
Fosta tabără de la Circ ajunge la Primăria Iași. O afacere de milioane și 3 hectare Newsweek.ro
Primăria Iași va prelua, în sfârșit, fosta tabără de la Ciric. În acest sens, Guvernul va aproba o h...
19:30
NATO în alertă. Putin testează în septembrie arme nucleare tactice și rachete Oreșnik în Belarus Newsweek.ro
Putin reface scenariul de dinainte de invadarea Ucrainei? De data aceasta, mai amenințător ca niciod...
19:10
Ce spune PSD despre propunerea lui George Simion unui guvern PSD-AUR cu Călin Georgescu premier Newsweek.ro
A venit și reacția lui Alfred Simonis. Ce spune PSD despre propunerea lui George Simion de a guverna...
18:50
Orașul din Europa care va elibera 600.000 de țânțari ca să combată boli tropicale, unele mortale Newsweek.ro
Există un Oraș din Europa care va elibera 600.000 de țânțari ca să combată boli tropicale, unele mor...
18:30
Scarlett Johansson, actrița cu cele mai mari încasări de la Hollywood. A adunat 15.100.000.000 $ Newsweek.ro
Scarlett Johansson a devenit actrița cu cele mai mari încasări de la Hollywood, din istorie. Astfel,...
18:20
Rusia nu cedează nimic din teritoriile ucrainene. „Putin merge în Alaska pentru interese naționale” Newsweek.ro
Ucraina și aliații săi europeni îl îndeamnă pe Trump să nu accepte, la întâlnirea din Alaska cu Puti...
18:10
Sorin Grindeanu, după anunțul privind taxarea multinaționalelor: „Un pas necesar dar nu suficient” Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afirmă că s-a întâlnit cu ministrul Finanțelor, Alexa...
18:00
Explozie la Letea Veche. Trei adulți și un copil au arsuri grave. Vor fi duși în străinătate Newsweek.ro
Patru persoane au fost rănite într-o explozie produsă la o locuințp din Letea Veche, județul Bacău. ...
17:50
Ministerul de Finanțe obligă toate magazinele din România să aibă opțiunea de plată cu cardul Newsweek.ro
Guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50 de mii de lei, de la care magazinele sunt obli...
17:40
Care este rezultatul raportului făcut în urma exploziei de la Cugir? 50000 de cartușe, distruse Newsweek.ro
Incendiul de la fabrica de armament Cugir. Procurorii au anunţat, miercuri, că nu există indicii cu ...
17:30
UE se teme de întâlnirea Trump - Putin. Zelenski a zburat de urgență la Berlin Newsweek.ro
Liderii ucraineni și europeni au depus miercuri eforturi pentru a-l convinge pe președintele america...
17:20
500 de telefoane contrafăcute, în valoare de 3 milioane de lei, trebuiau să ajungă în România Newsweek.ro
Aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de ...
17:10
Interviu cu primul pilot român care a câștigat o cursă de GT4 pe Nurburgring. „Raliu pe asfalt” Newsweek.ro
În ultima vreme, tot mai mulți piloți români se afirmă pe circuite internaționale. Alexandru Vasiles...
16:40
Scrisoarea disperată de pe front a unui colonel către Zelenski: „o harababură, personal insuficient” Newsweek.ro
Un militar de elită ucrainean, locotenent colonelul Bohdan Krotevich a făcut un apel public către pr...
16:20
Mesajul dramatic al unei asistente: „Dacă nu a trebuit să tragi fermoarul la saci de cadavre...” Newsweek.ro
O asistentă a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care arată cum este meseria pe care o fac...
16:10
Reuters: SUA ascund dispozitive de urmărire în cipurile AI pentru a detecta deturnările către China Newsweek.ro
Războiul comercial și al tehnologiilor SUA - China se extinde pe frontul cipurilor AI. Potrivit surs...
16:00
Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ce artificiu a făcut ca să evite un dezastru? Newsweek.ro
Execuția bugetară nu minte. Statul nu a avut bani să plătească 100.000 de pensii. Ca să nu lase pens...
15:50
Schimbări pentru multinaționale. Cum vrea guvernul să le taxeze? Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri pentru companiile multinaționale. El a afirmat că va...
15:50
O țară iubită de români renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri. Care e motivul Newsweek.ro
O țară iubită de români renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri, din cauza risipei alimentare...
15:40
AfD, partidul extremist pro-Rusia, pe primul loc în sondajele din Germania cu 26% intenție de vot Newsweek.ro
Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta cu poziții pro-ruse și anti-imigrație, ...
15:20
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE. Risc de incendii de vegetație în Spania Newsweek.ro
Atenţionare de călătorie transmisă de Ministerul Afacerilor Externe. Risc de incendii de vegetație î...
15:10
Director în Ministerul Energiei, vizat de DNA: 230.000 lei pensie, 85.000 salariu, 400.000 CA-uri Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins la Ministerul Energiei pentru a verifica presupuse fapte de corupţie. Este...
14:50
Noi obligații pentru firmele din România. „Capitalul social, 8.000 de lei”. Card bancar, obligatoriu Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a transmis că impune noi măsuri pentru firmele din România. C...
14:40
Bolojan cere reduceri de personal și de cheltuieli în administrația locală și centrală Newsweek.ro
Bolojan cere reduceri de personal și de cheltuieli în instituțiile aflate în subordinea Guvernului. ...
14:20
Care a fost cel mai mare asasinat cu autor necunoscut din România? Criminalul din Mureș, de negăsit Newsweek.ro
Cel mai mare asasinat cu autor necunoscut din România a semănat teroare într-o localitate liniștită ...
14:10
Taxă de 25 de lei pe coletele din Asia, sub 150 €. Nazare: „Sunt 225.000 de colete/zi” Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, anunță noi măsuri care ar urma să fie implementate în curând...
14:10
Schimbare pe piața imobiliară. Românii aleg tot mai des apartamentele vechi Newsweek.ro
Schimbare pe piața imobiliară. Românii aleg tot mai des apartamentele vechi. Această schimbare în co...
13:50
Liniile ferate moderne au traverse din beton. CFR folosește însă și traverse din lemn. Explicația? Newsweek.ro
În timp ce rețeaua feroviară de mare viteză (peste 250 km/h) din UE a ajuns la 8.556 km în 2023, Rom...
13:40
473 telefoane mobile contrafăcute, descoperite la Nădlac. Valoarea aparatelor, peste 3.000.000 lei Newsweek.ro
Aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de ...
13:40
VIDEO Alexandru Nazare: „trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune” Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a fost publicată spre consultare componenta fis...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.