Bulgaria ar urma să atragă mai mulți turiști în urma aderării la euro
Profit.ro, 14 august 2025 09:00
Adoptarea euro este văzută ca o oportunitate semnificativă pentru ca Bulgaria să-și majoreze sectorul turismului și investițiile, conform primarilor și experților din turism, a informat Televiziunea Națională (BNT), conform Novinite.
Teritorii „schimbate” și vieți care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii așteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin și Donald Trump.
Profitul net semestrial al Digi cade de 5 ori, în condițiile raportării unei pierderi la T2 # Profit.ro
Compania Digi Communications a obținut în primul semestru un câștig pretaxare EBITDA de 369,5 milioane euro, cu 10,86% mai mare decât cel de 333,3 milioane euro din exercițiul financiar precedent.
Statistica oficială (INSSE) anunță că economia României ar fi crescut cu +0,3% pe seria brută, în trimestrul al doilea din 2025, la fel ca în primul trimestru.
Operatorul centralei nucleare Cernavodă – profit în creștere ușoară, de sub 3%. Încasările mai mari din scumpirea energiei au mers la stat, prin supraimpozitare # Profit.ro
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a raportat pe primul semestru al anului un profit net de 866,6% milioane lei, în creștere cu 2,8% față de perioada similară din 2024.
Amazon a anunțat extinderea serviciului de livrare rapidă în Statele Unite, incluzând acum și produse alimentare perisabile precum căpșuni, lapte, carne și mâncăruri congelate, disponibile pentru clienții Prime în aceeași zi în care sunt comandate, transmite Reuters.
Cel mai important producător de gaze autohton și deținătorul celor mai importante capacități de înmagazinare, grupul Romgaz, deținut în proporție de 70% de statul român, și-a redus în primul semestru al acestui an cu 8,6% profitul net, sub estimarea sa pe întreg anul 2025.
Vinul zilei: un Chardonnay din Chile, cultivat organic, cu buchet intens de fructe tropicale, pâine prăjită și unt, cărora li se adaugă pe palat aromele de vanilie. S asociază excelent cu friptură de pasăre, tocane picante și brânzeturi maturate # Profit.ro
Recomandarea de astazi, Humo Blanco Limited Edition Chardonnay 2023, este un vin alb sec, parte a portofoliului Hacienda Araucano, obținut din struguri Chardonnay cultivați organic în regiunea DO Lolol, Chile.
Compania Romcarbon, lider în piața românească a reciclărilor de mase plastice, raportează pentru primele 3 luni din 2025 un rezultat pretaxare EBITDA individual mai mic de 100.000 de lei, în scădere de 27 ori față de câștigul de 2,57 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a raportat pe primul semestru al anului un profit net de 256 milioane lei, în scădere ușoară, cu 3%, față de perioada similară din 2024, în condițiile în care, în activitățile cu profit permis, veniturile operaționale s-au diminuat cu 4%, la 1,151 miliarde lei, iar costurile operaționale au avansat cu 3%, la 741 milioane lei.
VIDEO 25 ani de Iulius: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc # Profit.ro
IULIUS marchează un sfert de secol, perioadă în care compania a redefinit standardele din retailul românesc și a contribuit semnificativ la transformarea urbană a marilor orașe din țară. Cu o viziune integrată asupra dezvoltării sustenabile și a mixului dintre shopping, business, natură și lifestyle, IULIUS a devenit un reper în industria de real estate nu doar în țară, ci și în Europa de Est.
Mai multe echipaje de pompieri de seplasează la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanșarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.
Chinezii de la Pinggao au terminat o centrală fotovoltaică de 31,82 megawați în Călărași # Profit.ro
O centrală fotovoltaică de 31,82 megawați, construită de compania chineză Pinggao Group International Engineering Co., Ltd., a fost finalizată în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași.
Transgaz înlocuiește o porțiune din conducta ce va prelua gazele din cel mai mare zăcământ românesc din Marea Neagră. Este vizată intersecția cu Autostrada Litoralului # Profit.ro
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, vrea să înlocuiască o porțiune din conducta Țărmul Mării Negre (Tuzla)-Podișor, care va prelua hidrocarburile ce vor fi extrase începând din 2027 din cea mai mare exploatare offshore de profil a României, Neptun Deep, dezvoltată de OMV Petrom și Romgaz.
DOCUMENT Digitalizarea documentelor Casei Naționale de Pensii va fi realizată de Iron Mountain și Zipper Services # Profit.ro
Asocierea formată din Iron Mountain (lider) și Zipper Services a câștigat o licitație organizată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru achiziționarea resurselor tehnice și a serviciilor necesare digitalizării documentelor instituției.
PPC analizează 2 scenarii de construire de centrale pe gaze în România. Investiții și în stocare și sisteme hibride # Profit.ro
Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, la care statul elen este cel mai mare acționar, cu peste 34% din capital, și care a preluat în 2023 operațiunile și activele românești ale grupului italian Enel, analizează 2 scenarii de construire de capacități de producție electricitate pe bază de gaze naturale, cu pornire rapidă, intenție anunțată de Profit.ro.
Dante International, administratorul eMAG, cel mai mare retailer online din România, și-a sporit cota în acționariatul Flip Technologies, marketplace dedicat exclusiv vânzărilor de smartphone-uri second-hand, de la 60% la 61,3%, prin majorarea capitalului social cu 3.240 lei, la 98.320 lei, dublată de o primă de emisiune de 14,921 milioane de lei, conform datelor analizate de Profit.ro.
În contextul preluării serviciilor de investiții financiare de la Alpha Bank, UniCredit devine participant la piață în sistemul BVB.
DOCUMENT Proiectul-mamut de hidrocentrală Tarnița-Lăpuștești inițiat de Ceaușescu: Este pregătită vânzarea vechiului studiu de fezabilitate, din urmă cu 17 ani # Profit.ro
Vechiul studiu de fezabilitate al proiectului-mamut de construire a hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de 1.000 MW de la Tarnița-Lăpuștești, întocmit în 2008 și ulterior actualizat în 2014, va fi scos la vânzare, fie prin licitație, fie prin negociere directă, relevă date analizate de Profit.ro.
DOCUMENT Tranzacții în pregătire: Hidroelectrica a ″pus ochii″ pe mai multe proiecte regenerabile # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, vrea să cumpere proiecte de unități de generare de electricitate din surse regenerabile cu putere instalată însumată de peste 400 MW, relevă date analizate de Profit.ro.
Opinii: Vând SRL second-hand, fără datorii. Plata în cont. 1.000 de euro! Ocazie! Nu fac schimburi! # Profit.ro
Ministrul Finanțelor vrea să înființeze o piață care bate și câștigurile din primă fază de la jocurile piramidale.Să îi zicem “piața SRL-urilor gata făcute”. Mecanismul e simplu. Să-ți faci firmă acum, ți se cere capital social de 1 leu. Dacă trece propunerea lui Alexandru Nazare, de la 1 ianuarie va trebui să pui pe masă 8.000 de lei.
GRAFIC Salariile din administrația publică s-au decuplat constant de economie. În 10 ani, de la 600 de lei, diferența a ajuns la 1.500 de lei # Profit.ro
O comparare a câștigurilor din sectorul public cu cele medii din economie din ultimii 10 ani arată o superioritate netă a celor bugetare. Mai mult, spre finalul intervalului, adică după 2020, salariile din sectorul public au început să de decupleze tot mai mult decât cele din toată economia.
Reduceri agresive la hotelurile de pe litoral pentru minivacanța de Sfânta Maria. All inclusive, pe val # Profit.ro
Hotelurile de pe litoral se pregătesc acum pentru vârful de sezon, înregistrat, în mod normal, pe 15 august, de Sfânta Maria Mare.
O amenințare în creștere. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
FOTO Investigațiile din România de fraude online de pe Facebook cu oferte false de acțiuni la companii notorii, de la Hidroelectrica la Tesla - abandonate pe bandă rulantă # Profit.ro
Numeroase plângeri penale depuse în ultimii circa 2 ani la DIICOT de către victime ale unor fraude online cu oferte false de cumpărare de acțiuni la companii notorii, precum Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz, Rompetrol sau chiar Tesla, inițiate și promovate prin ″reclame″ mincinoase postate în mod sponsorizat pe rețelele de socializare prin care se promit câștiguri ″masive garantate″, au rămas fără rezultat, procurorii dând ordonanțe de renunțare la urmărirea penală, confirmate ulterior de instanțele de judecată.
EXCLUSIV FOTO Familia Pintilie, proprietara unei rețele de benzinării din Vrancea, își extinde rapid investițiile imobiliare din București # Profit.ro
Familia antreprenorială Mariana și Lucian Pintilie, care gestionează o rețea de benzinării în Focșani și în județul Vrancea, este în curs de autorizare a celui de-al doilea său proiect rezidențial realizat pe cont propriu de pe piața imobiliară bucureșteană, iar, în paralel, a început vânzările primelor blocuri pe care le construiește în cadrul Metalurgiei Park, din Berceni, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Planul guvernului francez de a elimina două sărbători legale, a doua zi de Paște și 8 mai pentru a crește producția și activitatea economică, cu obiectivul de a economisi 43,8 miliarde de euro, stârnește dezbateri și în industria modei, relatează Fashion United.
Compania canadiană Gildan cumpără producătorul de lenjerie intimă HanesBrands, care a închis o fabrică în România din cauza creșterii salariilor # Profit.ro
Producătorul american de lenjerie intimă HanesBrands, care în 2019 a închis fabrica din Curtici și a relocat producția în Asia, citând creșterea costurilor cu angajații, va fuziona cu compania canadiană Gildan Activewear, întro operațiune ce evaluează HanesBrands la 2,2 miliarde de dolari.
SUA ascund dispozitive de urmărire în transporturi de cipuri AI pentru a detecta deturnările către China # Profit.ro
Autoritățile americane au plasat, în secret, dispozitive de localizare în transporturi de cipuri avansate, considerate a fi expuse unui risc ridicat de a fi deturnate ilegal către China, potrivit Reuters, care citează două persoane cu cunoștință directă despre această tactică, neanunțată anterior, a autorităților din SUA.
Atunci când produsele contrafăcute și imitațiile iau amploare, problema nu este doar lipsa de protecție juridică.
Armata americană a publicat pe site-ul dedicat achizițiilor un anunț privind cumpărarea de camioane electrice Tesla Cybertruck. Deși publicul să gândea că ar putea să le folosească pentru a se deplasa în zonele de conflict, motivul real este altul: Avioanele Air Force vor face antrenamente cu rachete pentru a vedea ce se întâmplă cu un Cybertruck când e lovit de proiectile.
Singapore în cel mai mare caz de spălare de bani din istoria țării. Vinde genți Hermès și lingouri de aur confiscate # Profit.ro
Autoritățile din Singapore urmează să scoată la vânzare o colecție impresionantă de bunuri de lux confiscate de la condamnații implicați în cel mai mare scandal de spălare de bani din statul asiatic, relatează Fashion Network.
Polestar 3, record de distanță pentru SUV-urile electrice: 935 kilometri cu o singură încărcare # Profit.ro
Polestar 3 a stabilit un record de distanță pentru SUV-urile electrice de serie. Modelul electric al mărcii suedeze a reușit să parcurgă 935 de kilometri cu doar o singură încărcare pe drumurile publice din Marea Britanie.
GRAFIC Indicele BET de la BVB depășește nivelul de 21.000 de puncte pentru prima dată în istorie # Profit.ro
Încurajată de elanul piețelor de acțiuni externe, bursa românească își atinge propriile ei niveluri record.
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, al doilea cel mai mare furnizor de profil de pe segmentul concurențial, având cea mai bună ofertă pentru populație de pe piață, și cel mai important emitent de la Bursa de Valori București (BVB)
ULTIMA ORĂ Și fabrica de produse tubulare a Liberty Galați a intrat în concordat preventiv. I s-au blocat conturile și nu-și mai poate plăti salariații # Profit.ro
Fabricantul de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați SA, parte din același conglomerat multinațional GFG Alliance, controlat de miliardarul Sanjeev Gupta, precum combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a intrat și el în concordat preventiv, pentru prevenirea insolvenței.
Google și constructorii auto au extins compatibilitatea Digital Car Key, astfel încât acum poți debloca, porni și chiar împărți virtual cheia direct din telefonul cu Android 15. Pe modele cu cip UWB, nu mai trebuie să scoți telefonul din buzunar: mașina te detectează la sub 30 cm și descuie singură.
Din 13 august, fumatul este interzis, inclusiv folosirea de țigări electronice sau a oricărui alt tip de aparat de tutun încălzit, în parcuri, stații de transport și baze sportive din subordinea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
Uneori, când creezi un duet folosind TikTok Web sau aplicația PWA, coloana sonoră a clipului original dispare, lăsând doar audio-ul tău. Problema apare din incompatibilitatea codec-ului AAC între browser și server.
SUA amenință cu represalii statele care susțin planul Organizației Maritime Internaționale pentru emisii net zero # Profit.ro
Statele Unite au respins propunerea ”Net-Zero Framework” a Organizației Maritime Internaționale (IMO), menită să reducă emisiile globale de gaze cu efect de seră din transportul maritim internațional, și au avertizat că vor lua măsuri împotriva țărilor care o sprijină, transmite Reuters.
Datoria externă totală a României a crescut în primele șase luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro # Profit.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).
Parlamentul Statelor Unite va putea folosi soluțiile de inteligență artificială dezvoltate de Anthropic, plătind pentru asta un dolar pe an.
E-learningul modern favorizează module scurte, adaptative și ușor de evaluat. ChatGPT poate genera itemi originali, scenarii ramificate și feedback instant, reducând drastic timpul de dezvoltare a cursurilor.
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, care va lega orașul Mioveni de comuna Davidești, a trecut testul de rezistență.
Sania de vară de la Predeal va fi inaugurată până la sfârșitul lunii august, anunță Agenția de presă Rador.
AGA CFR SA a aprobat majorarea de capital social a CFR SA cu contravaloarea unor terenuri. Hotărârea AGACFR SA aprobă majorarea capitalului social al companiei, prin aport în natură, cu suma totală de 109.625.476,00 lei, reprezentând valoarea cumulată a unor terenuri intravilane situate în Municipiul Galați din județul Galați, Municipiul Focșani din județul Vrancea și Municipiul Brăila din județul Brăila, aflate în domeniul privat al CNCF CFR”- SA, situate pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați.
Un brand istoric în pragul colapsului. Fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, pionierul fotografiei Kodak ar putea dispărea în curând. În timpul prezentării rezultatelor sale financiare pentru al doilea trimestru din 2025, compania americană a recunoscut că are „îndoieli semnificative cu privire la capacitatea companiei de a continua activitatea”, din cauza datoriilor considerabile pe care ar putea să nu le poată plăti, scrie Le Figaro.
Avertisment oficial: nămolul vândut pe plajele din România este refolosit. Nu are calități terapeutice # Profit.ro
Nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăți terapeutice.
Curtea Constituțională anulează interpretarea dată de Înalta Curte de Justiție într-o decizie cheie privind efectele actului administrativ normativ anulat. Implicații asupra validității autorizațiilor de construire # Profit.ro
La data de 11 mai 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr. 10 prin care se menționează că o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată cu privire la anularea în tot sau în parte a unui act administrativ cu caracter normativ produce efecte și asupra unui act administrativ individual emis în temeiul actului inițial, dacă la data publicării hotărârii judecătorești de anulare actul administrativ individual este contestat într-o cauză aflată în curs de soluționare pe rolul instanțelor judecătorești („Decizia 10”).
Adrian Codîrlașu, președintele CFA Society România, face o analiză a sistemelor de pensii din România și a implicațiilor propunerii legislative privind plata pensiilor private.
