Bulgaria ar urma să atragă mai mulți turiști în urma aderării la euro

Un brand istoric în pragul colapsului. Fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, pionierul fotografiei Kodak ar putea dispărea în curând. În timpul prezentării rezultatelor sale financiare pentru al doilea trimestru din 2025, compania americană a recunoscut că are „îndoieli semnificative cu privire la capacitatea companiei de a continua activitatea”, din cauza datoriilor considerabile pe care ar putea să nu le poată plăti, scrie Le Figaro.