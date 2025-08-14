Dan Dungaciu: „Când lucrurile nu merg bine, datoria statului este să FACĂ ceva”

21:30

Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, la Digi 24, că vom ajunge într-o „fundătură” dacă nu va fi adoptat pachetul doi. Premierul a spus că este nevoie în același timp de stabilitate politică. „Pachetul doi sper să fie adoptat cu asumarea răspunderii guvernului. Dacă nu o facem, înseamnă că nu am conștientizat situația în […]