Cristi Balaj, atac fără menajamente în direcția lui Mihai Stoica: “Sunt oripilat”
Antena Sport, 14 august 2025 09:00
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, l-a criticat dur pe Mihai Stoica pentru modul în care a comentat o fază de arbitraj controversată de la o partidă a ardelenilor. În plus, omul din conducerea "feroviarilor" nu l-a iertat pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB pentru cum i-a luat apărarea lui Ștefan […]
• • •
Acum 5 minute
09:20
Ousmane Dembele nu vrea să se oprească aici cu PSG. Ce a spus după Supercupă: “Suntem înfometați” # Antena Sport
Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei, după ce a revenit de la 0-2 contra lui Tottenham în ultimele 10 minute și s-a impus la loviturile de departajare. După meci, UEFA a ales cel mai bun jucător de pe teren și i-a înmânat trofeul lui Ousmane Dembele, principalul pretendent pentru Balonul de Aur al […]
Acum 15 minute
09:10
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist” # Antena Sport
Ies la iveală amănunte incredibile din trecutul milionarului român cu trei pensii. Chiar acesta s-a decis să dea cărţile pe faţă şi să dezvăluie cum a fost speriat teribil de o întâmplare. Acesta a spus cum a fost "săltat" din propria casă pentru a sta de vorbă cu fostul preşedinte al României. Milionarul român cu […]
Acum 30 minute
09:00
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, l-a criticat dur pe Mihai Stoica pentru modul în care a comentat o fază de arbitraj controversată de la o partidă a ardelenilor. În plus, omul din conducerea "feroviarilor" nu l-a iertat pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB pentru cum i-a luat apărarea lui Ștefan […]
Acum o oră
08:50
Mihai Stoica, avertisment înaintea returului cu Drita! Ce îl îngrijorează pe oficialul FCSB: “Suntem într-un recul teribil” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, Mihai Stoica a transmis un avertisment înaintea returului cu Drita! S-a aflat ce îl îngrijorează pe oficialul campioanei. Echipa lui Elias Charalambous porneşte cu un avantaj minim returul cu kosovarii. Asta după victoria de la Bucureşti, scor 3-2. Mihai Stoica recunoaşte problemele celor de la FCSB. […]
08:40
“Operație reușită, dar pacientul a murit”. Thomas Frank, analogie inedită după eșecul cu PSG din Supercupă # Antena Sport
Tottenham a pierdut într-un mod incredibil Supercupa Europei, după ce a fost egalată de Paris Saint-Germain de la 0-2 în ultimele 10 minute, după care a pierdut la loviturile de departajare. După meci, managerul englezilor, Thomas Frank, s-a arătat mulțumit de modul în care au arătat jucătorii săi, deși rezultatul final nu a fost cel […]
Acum 2 ore
08:20
Luis Enrique, brutal de sincer după triumful din Supercupa Europei cu PSG: “Uneori, fotbalul e nedrept” # Antena Sport
Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei la loviturile de departajare în fața celor de la Tottenham, după ce parizienii au revenit incredibil de la 0-2 în ultimele zece minute de joc. După partida de la Udine, Luis Enrique nu s-a ferit de un discurs sincer și a recunoscut că jucătorii săi au fost […]
08:20
Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Unde ar putea juca după despărţirea de Rangers: “Sunt discuţii” # Antena Sport
Ianis Hagi e liber de contract de săptămâni întreci. Scoţienii de la Rangers nu au mai vrut să îi prelungească înţelegerea şi tricolorul a rămas liber de contract. În ciuda faptului că mai multe echipe s-au arătat interesate de internaţionalul român, acesta nu a semnat niciunn contract. Ianis Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu […]
08:10
Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! Ce i-a enervat înaintea meciului direct: “Ridicol” # Antena Sport
Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! S-a aflat ce i-a enervat înaintea meciului direct. Campioana îşi joacă viitorul în această seară, în Europa League. După victoria la limită, scor 3-2, băieţii lui Elias Charalambous speră să ajungă în ply-off-ul Europa League, acolo unde se vor duela cu scoţienii de la Aberdeen. Gigi […]
Acum 12 ore
23:20
Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare # Antena Sport
Universitatea Craiova o întâlnește joi de la ora 21:30 în manșa a doua a "dublei" din turul 3 preliminar Conference League. În tur, oltenii s-au impus cu 3-0, astfel că la prima impresie partida din Slovacia pare o formalitate, deși Mirel Rădoi i-a avertizat deja pe jucătorii săi. Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava […]
23:00
Braga – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League # Antena Sport
CFR Cluj are o misiune dificilă pentru accederea în play-off-ul Europa League. Elevii lui Dan Petrescu sunt nevoiți să întoarcă în Portugalia avantajul de un gol pe care și l-a câștigat Braga în urma primului duel disputat pe Dr. Constantin Rădulescu. Partida dintre Braga și CFR de pe Estadio Municipal va avea loc joi, de […]
22:50
Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit înaintea partidei dintre Drita și FCSB, care contează pentru manșa retur a „dublei" din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Oficialul campioanei a dezvăluit și ce bonusuri primesc jucătorii, pentru eventualele performanțe din cupele europene. Drita – FCSB se va juca joi, de la ora 21:00. Partida din Kosovo va […]
22:40
Drita – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League # Antena Sport
Meciul Drita – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:00. Partida contează pentru manșa retur a „dublei" din turul 3 al preliminariilor Europa League. În tur, Drita a condus-o pe campioana României cu scorul de 0-2. Totuși, elevii lui Elias Charalambous au revenit în meci și s-au impus cu […]
22:30
România s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Traseul spre turneul final # Antena Sport
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene. Principalii marcatori ai partidei au fost Grasu 20 puncte, Uţă 11, Căţe 10, Kuti […]
22:00
Tudor Băluță a dezvăluit care este atmosfera de la Universitatea Craiova, înaintea returului cu Spartak Trnava # Antena Sport
Jucătorul echipei Universitatea Craiova, Tudor Băluţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că toţi fotbaliştii antrenaţi de Mirel Rădoi sunt conştienţi de importanţa meciului cu Spartak Trnava, din cea de-a doua manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, chiar dacă au câştigat partida tur cu 3-0. Meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova […]
22:00
Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat # Antena Sport
FCSB o întâlnește joi seara pe Drita în manșa a doua din turul 3 preliminar Europa League, într-un duel care a fost prefațat de antrenorii ambelor formații. Zekirija Ramadani, tehnicanul kosovarilor, a recunoscut că a avut nevoie de ceva timp să își revină după eșecul din tur și a numit cel mai bun jucător al […]
22:00
Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” # Antena Sport
Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis. Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari" la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului. Vlad Răfăilă a plecat de la Farul și […]
21:40
21:40
21:30
21:30
21:30
21:20
Peste 15.000! O echipă de divizia a treia are mai mulți abonați decât are Liga 1 spectatori într-o etapă # Antena Sport
Sezonul trecut, echipa a ratat promovarea în a doua ligă, după ce a pierdut în semifinalele play-off-ului. Real Murcia a anunțat că a depășit 15.000 de abonați pentru noul sezon din Primera Federación, a treia ligă din Spania. Mai exact, clubul din Murcia a vândut deja 15.300 de abonamente, potrivit presei locale, iar campania continuă. […]
21:10
Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Conference League. Pe cine pot întâlni oltenii # Antena Sport
Universitatea Craiova o întâlnește joi pe Spartak Trnava în a doua manșă a turului 3 preliminar Conference League. Până la meciul din Slovacia, oltenii și-au aflat posibila adversară din faza play-off-ului UECL. Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava va avea loc joi, de la ora 21:30. Basaksehir, posibila adversară a Universității Craiova din Conference […]
21:10
La futsal, România e aproape de o calificare la al cincilea campionat european din istorie. iar jucătorii se întrec în declaraţii de dragoste pentru fanii naţionalei Dacă va câștiga barajul din septembrie cu Ungaria, România se va califica la europeanul de futsal de la anul. "Cum ar arăta cina de petrecere pentru calificarea la EURO?" […]
20:30
Darius Olaru s-a confruntat cu o accidentare în prima parte a noului sezon, la puțin timp după ce își revenise după problema la umăr care l-a ținut departe de gazon în a doua jumătate a stagiunii trecute. Căpitanul FCSB-ului a fost diagnosticat cu ruptură musculară după meciul tur cu Shkendja, iar acum Elias Charalambous a […]
20:30
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înaintea returului cu Spartak Trnava: “Am face o mare greșeală!” # Antena Sport
Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei Spartak Trnava – Universitatea Craiova. În cadrul acesteia, antrenorul oltenilor a tras un semnal de alarmă. În manșa tur a „dublei" din preliminariile Conference League, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-0. Astfel, echipa din Bănie pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul competiției. […]
Acum 24 ore
20:20
Fundaşul central belgian Koni De Winter s-a transferat de la Genoa, club al cărui acţionar principal este românul Dan Şucu, la AC Milan, a anunţat miercuri noua sa echipă, citată de site-ul eurosport.fr. Koni De Winter, în vârstă de 23 de ani, considerat unul dintre cei mai buni tineri fundaşi din Serie A, a semnat […]
19:50
Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul” # Antena Sport
FCSB o înfruntă joi pe Drita în returul "dublei" din preliminariile Europa League, după ce în primul meci echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 3-2. Cu o zi înainte de partida din Kosovo, antrenorul "roș-albaștrilor" a prefațat duelul și a vorbit despre presiunea care se regăsește la clubul patronat de Gigi Becali. Duelul dintre […]
19:40
Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!” # Antena Sport
Adrian Șut a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei Drita – FCSB. În cadrul acesteia, jucătorul a transmis un mesaj de luptă și a explicat că elevii lui Elias Charalambous se gândesc doar la calificarea în play-off-ul Europa League. În manșa tur, FCSB a revenit dramatic de la 0-2 și s-a impus cu scorul […]
19:30
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare # Antena Sport
Vestiarul lui Paris Saint-Germain regretă plecarea lui Gianluigi Donnarumma, mai mulţi fotbalişti ai campioanei Franţei şi a Europei aducându-i un omagiu portarului italian pe reţelele de socializare, scrie site-ul eurosport.fr. După ce nu a fost convocat pentru meciul din Supercupa Europei de miercuri seară, cu Tottenham, Donnarumma şi-a luat rămas bun de la PSG într-un […]
19:20
Venus Williams va juca la US Open la 45 de ani. Dubla campioană din SUA a primit wildcard # Antena Sport
Federaţia Americană de Tenis a anunţat miercuri wildcard-urile pentru turneul feminin de la US Open. Printre jucătoarele invitate se numără şi Venus Williams, în vârstă de 45 de ani. Venus Williams revine după un an de pauză la US Open Venus Williams (45 de ani, locul 654 WTA) urmează să participe la al 24-lea turneu […]
19:10
Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: “De asta ne-am apucat de meseria asta” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a semnat în această vară cu sudanezii de la Al-Hilal Omdurman, o decizie care nu a fost privită cu ochi buni de o parte din lumea sportului. Deși are contestatari, tehnicianul de 49 de ani și-a găsit și un "aliat", acesta fiind Toni Petrea, fostul său secund de la FCSB care a avut […]
19:00
Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă” # Antena Sport
Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj. Oficialul echip
18:20
Premier League va ţine un minut de reculegere la toate meciurile din prima etapă care se vor juca în acest weekend, în memoria regretatului Diogo Jota, care şi-a pierdut viaţa împreună cu fratele său, Andre Silva, într-un accident rutier în Spania, pe 3 iulie, transmite EFE. Pe lângă minutul de reculegere, jucătorii de la toate […] The post Premier League, omagiu pentru Diogo Jota la meciurile din prima etapă! appeared first on Antena Sport.
18:10
Cosmin Contra a vorbit despre transferul lui Dennis Man la PSV. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un verdict despre mutarea din această perioadă de mercato. Cosmin Contra l-a debutat pe Dennis Man la echipa națională a României. S-a întâmplat în luna mai a aunului 2018, atunci când jucătorul avea 19 ani, 7 […] The post Cosmin Contra, verdict despre transferul lui Dennis Man la PSV: “Surprinzător!” appeared first on Antena Sport.
18:10
Nicolae Stanciu, verdict despre șansele României la World Cup 2026: “Șansele, mai mici decât la început” # Antena Sport
Nicolae Stanciu, căpitanul națioalei României, a oferit în Italia un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, acolo unde a ajuns după transferul la Genoa. În așteptarea startului de sezon, mijlocașul a vorbit despre parcursul său din carieră, dar și despre șansele țării noastre de a mai merge la Cupa Mondială din 2026, turneu transmis […] The post Nicolae Stanciu, verdict despre șansele României la World Cup 2026: “Șansele, mai mici decât la început” appeared first on Antena Sport.
18:00
Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” # Antena Sport
Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului. Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a […] The post Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” appeared first on Antena Sport.
17:50
Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: “Bine ai venit!” # Antena Sport
Un club din Liga a 2-a a reușit o nouă lovitură în perioada de mercato. Concret, oficialii echipei au adus un fost campion al României, care a semnat deja contractul! Este vorba despre Neluț Roșu, jucător care a câștigat titlul alături de Viitorul (actuala Farul), în 2017. În vârstă de 32 de ani, mijlocașul era […] The post Un fost campion al României a semnat în Liga a 2-a! Clubul a făcut anunțul: “Bine ai venit!” appeared first on Antena Sport.
17:50
Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE (18:00). Românca, duel cu sextupla campioană de Grand Slam la Cincinnati # Antena Sport
Sorana Cîrstea o înfruntă în această seară pe Iga Swiatek, locul 3 mondial, în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca de pe poziția 138 WTA a avut un parcurs bun până în acest moment la turneul din Statele Unite, însă va avea un test extrem de dificil de trecut dacă va dori să […] The post Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE (18:00). Românca, duel cu sextupla campioană de Grand Slam la Cincinnati appeared first on Antena Sport.
17:50
Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat 3 etape: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” # Antena Sport
Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului. Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a […] The post Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat 3 etape: “Să primească și alții aceleași sancțiuni” appeared first on Antena Sport.
17:40
Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi. Dezvăluirea făcută de românul ajuns la PSV # Antena Sport
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven marți, pe 12 august, iar în aceeași zi, românul a avut parte de un antrenament deschis în fața a peste 6.000 de spectatori aflați în tribune. Pe lângă declarațiile oferite în momentul în care a semnat contractul, jucătorul de bandă a mai vorbit și pentru jurnaliștii […] The post Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi. Dezvăluirea făcută de românul ajuns la PSV appeared first on Antena Sport.
17:20
Un internațional canadian de tineret, cu origini românești, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial # Antena Sport
O echipă din Liga 1 a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești! Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat, postat pe site-ul clubului. Este vorba despre mijlocașul central Andrei Dan Dumitru, care a adunat selecții la naționalele U17 și U20 ale Canadei. Acesta a ajuns în România după despărțirea de FC […] The post Un internațional canadian de tineret, cu origini românești, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
17:10
1. Măsuri luate de LPF Scandalul verii din Liga 1 a dus la măsuri luate de LPF. Liga a anunţat o nouă procedură de lucru după conflictul în care au fost implicaţi Gigi Becali, Dan Şucu şi Gino Iorgulescu 2. Salariul lui Ianis Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varşovia a picat. Presa din Polonia […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 august appeared first on Antena Sport.
17:00
PSG – Tottenham LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” pentru Supercupa Europei. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre PSG și Tottenham, care contează pentru Supercupa Europei, va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 22:00. Partida se va juca în Italia, pe Stadio Firuli, casa celor de la Udinese. PSG a câștigat, în stagiunea precedentă, trofeul UEFA Champions League. Formația din Paris s-a distrat cu Inter în marea […] The post PSG – Tottenham LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” pentru Supercupa Europei. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
17:00
România își continuă drumul către Campionatul Mondial din 2026, însă până să revină în preliminariile propriu-zise pentru turneul final, “tricolorii” și-au programat un amical în etapa în care vor sta pe bară în calificări. În timp ce Austria dă peste Cipru, iar San Marino și Bosnia și Herțegovina au duel, naționala noastră va avea un […] The post S-au pus în vânzare biletele la amicalul România – Canada. Meciul va fi pe Antena 1 appeared first on Antena Sport.
16:40
Cristian Romero a fost numit căpitan al echipei Tottenham, în locul lui Son Heung-min, transferat la începutul lunii august la Los Angeles FC, a anunţat miercuri clubul londonez, înainte de Supercupa Europei împotriva Paris Saint-Germain. „Am avut o discuţie fructuoasă cu Romero şi el va fi căpitanul nostru”, a declarat noul antrenor al echipei Tottenham, […] The post Tottenham are un nou căpitan! Cine a preluat banderola, după plecarea lui Son appeared first on Antena Sport.
16:30
Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas” # Antena Sport
Împrumutat recent cu opţiune de cumpărare de FC Barcelona, atacantul englez Marcus Rashford a denunţat instabilitatea cronică de la Manchester United, unde a evoluat din 2016, care a dus clubul într-un impas, relatează AFP. În sezonul 2024-25, Manchester United a avut cel mai slab parcurs în campionat de la retrogradarea din 1974, terminând pe locul […] The post Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas” appeared first on Antena Sport.
15:40
Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil” # Antena Sport
Avertisment pentru cei de la FCSB înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana lui Elias Charalambous s-a impus la limită, scor 3-2, în prima manșă, dar o aşteaptă un meci extrem de dificil. În tur, cei de la FCSB au revenit de la 0-2, după dubla lui Daniel Bîrligea şi reuşita […] The post Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil” appeared first on Antena Sport.
15:00
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo # Antena Sport
FCSB a ajuns în Kosovo, acolo unde va juca manşa secundă a turului 3 preliminar Europa League, împotriva celor de la Drita. La Bucureşti, campioana României s-a impus cu 3-2, la capătul unui meci nebun. Drita a condus cu 2-0, dar jucătorii lui Elias Charalambous au reuşit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a marcat golul […] The post Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo appeared first on Antena Sport.
14:50
FCSB a sosit în Kosovo, iar Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Cum s-a prezentat campioana României # Antena Sport
FCSB a ajuns în Kosovo, acolo unde va juca manşa secundă a turului 3 preliminar Europa League, împotriva celor de la Drita. La Bucureşti, campioana României s-a impus cu 3-2, la capătul unui meci nebun. Drita a condus cu 2-0, dar jucătorii lui Elias Charalambous au reuşit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a marcat golul […] The post FCSB a sosit în Kosovo, iar Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Cum s-a prezentat campioana României appeared first on Antena Sport.
