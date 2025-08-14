Răzbunare șocantă: Tânăr reținut după ce a ucis caprele vecinului
Stiripesurse.ro, 14 august 2025 10:00
Un tânăr a fost reţinut de poliţişti după ce a ucis două capre ale unuia dintre vecinii săi, au declarat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, conform Agerpres. Citește mai departe...
Acum 5 minute
10:30
Marius Budăi cere eliminarea CASS pentru mame și veteranii de război: 'Sumele colectate sunt insignifiante' # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, solicită partenerilor de coaliție să renunțe la aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război, argumentând că încasările din aceste Citește mai departe...
10:30
Accident la aterizarea unui balon cu aer cald: O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite # Stiripesurse.ro
O persoană a murit şi alte cinci au fost rănite miercuri seară, în Friesland, Ţările de Jos, după un accident produs la aterizarea unui balon cu aer cald în nacela căruia se aflau 34 de pasageri, transmite joi Reuters, conform Agerpres. Citește mai departe...
10:30
Minivacanța de Sfânta Maria vine cu restricții: camioanele, interzise pe drumurile spre mare și munte # Stiripesurse.ro
Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe mai multe tronsoane de drum, în minivacanța de Sfânta Maria. Citește mai departe...
10:30
HARTĂ Meteorologii anunță temperaturi sufocante în România: Cod Galben în jumătate de țară # Stiripesurse.ro
Maramureşul, Crişana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Olteniei, precum și vestul, centrul și sudul Munteniei sunt joi şi vineri sub atenţionare cod galben de caniculă, scrie Mediafax. Citește mai departe...
10:30
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat miercuri viitorii laureaţi ai premiilor Centrului Kennedy, prestigiosul centru cultural din Washington al cărui consiliu de administraţie l-a preluat recent, iar printre aceştia se numără actorul Sylvester Stallone şi cântăreaţa Gloria Gaynor, Citește mai departe...
10:30
Mihai Fifor acuză Guvernul că 'lovește în șansele generațiilor viitoare' prin reforma educației # Stiripesurse.ro
Fostul ministru Mihai Fifor critică dur măsurile anunțate în cadrul reformei educației, acuzând Executivul că, prin mărirea normelor didactice, comasarea școlilor și lipsa investițiilor în transportul școlar, „lovește direct în șansele generațiilor viitoare”, informează Citește mai departe...
Acum 10 minute
10:20
Cutremur la cel mai mare producător de energie din România: Cum a ajuns Hidroelectrica să piardă 41% din profit în prima jumătate a anului # Stiripesurse.ro
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut cu 41% în primele șase luni din 2025, la 1,587 miliarde lei, față de 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă din 2024, potrivit raportului financiar publicat de companie, arată news.ro. Citește mai departe...
10:20
Un bucureștean de 81 de ani și soția sa, de 78 de ani, au fost răniți, joi dimineața, după ce mașina condusă de bărbat a părăsit din cauze neclare drumul național 7, în Boița, județul Sibiu, a lovit parapetul metalic și a ieșit în decor. Citește mai departe...
10:20
De ce Alaska: Motivul pentru care Trump și Putin au ales să se întâlnească pe fostul pământ rusesc # Stiripesurse.ro
Întâlnirea programată pentru 15 august între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, ce va avea loc în statul american Alaska, a stârnit valuri în propaganda și mitologia rusă. Citește mai departe...
10:20
Prețul Bitcoin a urcat joi la un nivel record de 124.002,49 dolari, susținut de anticipațiile privind reduceri ale dobânzii de către Rezerva Federală și de măsurile administrației Trump care facilitează investițiile în active digitale, informează Mediafax. Citește mai departe...
10:20
AETA lanseaza productia in serie a P Box – prima familie de cutii de depozitare modulare cu acces lateral din Europa # Stiripesurse.ro
AETA SA, producator roman cu capital integral autohton, anunta lansarea productiei in serie pentru P Box, o gama inovatoare de cutii de depozitare care schimba complet modul in care pot fi organizate spatiile. Citește mai departe...
Acum 30 minute
10:10
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi # Stiripesurse.ro
STIRIPESURSE.RO vă informa ieri că situația în Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este una extrem de complicată. Astăzi, STIRIPESURSE.RO vă prezintă draftul de Ordonanță de Urgență care se află în lucru la Guvern și principalele prevederi. Citește mai departe...
10:10
Bursa japoneză a încheiat şedinţa de joi în scădere cu 1,45%, investitorii fiind prudenţi în aşteptarea publicării datelor economice, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 42. Citește mai departe...
10:10
The Buzau County Council (CJ) is organising the second edition of the event 'Volcano Day' between 23 and 24 August, in the 'Tinutul Buzaului' UNESCO Global Geopark, and the programme includes themed excursions, guided tours, open-air geology lessons, as well as children's theatre performances. Citește mai departe...
10:00
Un tânăr a fost reţinut de poliţişti după ce a ucis două capre ale unuia dintre vecinii săi, au declarat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, conform Agerpres. Citește mai departe...
10:00
Cum îți poate strica ziua prima gură de cafea: Pericolele ascunse ale celei mai iubite băuturi - 'Pe stomacul gol e boală curată' # Stiripesurse.ro
Cafeaua este ritualul de dimineață pentru milioane de oameni, dar băută pe stomacul gol poate avea efecte neașteptat de neplăcute asupra organismului. Citește mai departe...
Acum o oră
09:50
Economia rusă a crescut cu 1,1% în trimestrul doi din 2025, comparativ cu un avans de 4% în perioada similară din 2024, arată atele publicate de Serviciul federal de statistică (Rosstat), un alt semn al încetinirii activităţii economice, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
09:50
Liverpool este aproape de transferul fundaşului Giovanni Leoni. Italianul de 18 ani joacă la Parma # Stiripesurse.ro
Liverpool este aproape de transferul fundaşului Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru o sumă de aproximativ 26 de milioane de lire sterline, relatează BBC, citat de news.ro. Citește mai departe...
09:50
DOCUMENT Guvernul pregătește suspendarea de facto a PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi # Stiripesurse.ro
STIRIPESURSE.RO vă informa ieri că situația în Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este una extrem de complicată. Astăzi, STIRIPESURSE.RO vă prezintă draftul de Ordonanță de Urgență care se află în lucru la Guvern și principalele prevederi. Citește mai departe...
09:50
VIDEO Vedeta Eneli, moment de grație la Sala Dalles: debut emoționant alături de Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Române # Stiripesurse.ro
Sala Dalles din Capitală a fost, miercuri seară, gazda unui eveniment cu totul aparte, în care muzica bizantină și emoția personală s-au împletit într-o atmosferă de mare intensitate spirituală. Citește mai departe...
09:50
Horoscopul zilei de 15 august 2025. Scorpionii își asumă greșelile. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii sunt pregătiți să-și rezolve problemele financiare. Citește horoscopul zilei de 15 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Astăzi cei mai mulți sunt sfătuiți să aibă grijă unde anume își cheltuie banii. Cel mai probabil vor exista pierderi. Citește mai departe...
09:40
Tezaurul viking de 1.100 de ani descoperit în Anglia. Vikingii nu erau doar prădători, ci și negustori conectați la Orientul Mijlociu # Stiripesurse.ro
Un tezaur viking descoperit în Anglia conţine piese din argint provenite din lumea islamică, alături de piese din argint de provenienţă europeană, ceea ce confirmă relaţiile comerciale dintre vikingi şi Orientul Mijlociu, conform unui nou studiu realizat de cercetători de la Citește mai departe...
09:40
În luna iunie 2025, producţia industrială a scăzut faţă de luna mai 2025 atât ca serie brută (-2,9%), cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-1,0%), potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Citește mai departe...
09:40
Protecția zero oferită de ordine de restricție: Un bărbat și-a oprit brățara de monitorizare ca să își bată soția # Stiripesurse.ro
Multe femei bătute de partenerii de viață apelează la ordine de restricție cu speranța că vor scăpa de teroare. Odată instalată brățara de monitorizare, agresorul poate fi urmărit de oamenii legii și poate fi ridicat rapid în caz că atacă victima. Citește mai departe...
Acum 2 ore
09:30
Coșmar în Antalya: Bebelușul de 10 luni al unor români, mort în vacanță. Părinții, blocați de birocrația consulară # Stiripesurse.ro
O vacanță de familie în Turcia s-a transformat într-un coșmar pentru doi români stabiliți în Italia. Arian, băiețelul lor de doar zece luni, a murit subit în camera de hotel din Antalya, iar părinții se confruntă acum nu doar cu durerea pierderii, ci și cu un calvar administrativ Citește mai departe...
09:30
Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comandă din lume și principal asamblor de iPhone pentru Apple, este așteptat să raporteze o creștere anuală de 11% a profitului net în perioada aprilie-iunie, datorită cererii ridicate pentru servere destinate inteligenței Citește mai departe...
09:20
Guvernul de la Chișinău blochează planurile lui Șor: Fără protestele plătite în centrul Capitalei # Stiripesurse.ro
Gata cu gâlceava în cazul Pieții Marii Adunări Naționale din Centrul Chișinăului. Reprezentanții Primăriei Chișinău a anunțat astăzi, 13 august, că Piața va reveni instituțiilor de stat pentru desfășurarea evenimentelor publice, conform deschide.md. Citește mai departe...
09:20
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Putin nu are niciun interes să incheie conflictul ruso-ucrainean, deoarece îl ajută să-și mențină puterea (cercetător) # Stiripesurse.ro
Vladimir Putin nu este interesat să oprească războiul declanșat împotriva Ucrainei, deoarece acesta îi asigură menținerea puterii, susține Marcus Kolga, cercetător senior la Institutul Macdonald–Laurier, un think tank de politici publice din Ottawa. Citește mai departe...
09:20
Curtea de Apel de la Atena s-a pronunțat - Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova # Stiripesurse.ro
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată de Curtea de Apel de la Atena, conform deschide.md. Citește mai departe...
09:20
Antrenorul echipei Tottenham, Thomas Frank, după eşecul din Supercupa Europei cu PSG: Am jucat împotriva celei mai bune echipe din lume în acest moment # Stiripesurse.ro
Antrenorul echipei Tottenham, Thomas Frank, a declarat că este mândru de prestaţia jucătorilor săi în faţa câştigătorilor Ligii Campionilor, PSG, în ciuda înfrângerii la lovituri de departajare din Supercupa Europei, scrie news.ro. Citește mai departe...
09:20
New York dă în judecată Zelle, acuzând lipsuri în securitate și fraude de peste 1 miliard de dolari # Stiripesurse.ro
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a intentat miercuri un proces împotriva platformei de plăţi electronice Zelle, acuzând-o că a refuzat să implementeze măsuri esenţiale de siguranţă, ceea ce ar fi permis escrocilor să fure peste 1 miliard de dolari de la Citește mai departe...
09:20
Un tânăr a primit închisoare cu supendare pentru amenințarea fostului premier britanic Rishi Sunak # Stiripesurse.ro
Un tânăr a primit o pedeapsă de 14 săptămâni de închisoare cu suspendare pentru trimiterea unor ameninţări cu moartea cu caracter rasist fostului premier britanic Rishi Sunak, informează joi DPA, conform Agerpres. Citește mai departe...
09:20
Atenție turiști! Nămolul cumpărat de pe plajă este un adevărat pericol pentru sănătate: Este refolosit sau lipsit de calități terapeutice # Stiripesurse.ro
Medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol trag un semnal de alarmă: nămolul comercializat de vânzători ambulanți pe plajă nu are efecte benefice pentru sănătate și poate fi chiar periculos. Citește mai departe...
09:20
Taylor Swift lansează în această toamnă albumul 'The Life of a Showgirl'. Va include un duet Sabrina Carpenter # Stiripesurse.ro
Al 12-lea album al supervedetei muzicale Taylor Swift va fi lansat pe 3 octombrie, a dezvăluit miercuri starul pop american pe site-ul său şi pe reţelele sociale, informează joi AFP. Citește mai departe...
09:10
Consiliul Județean Buzău oprește achiziția microbuzelor electrice de 61 milioane de lei # Stiripesurse.ro
Consiliul Judeţean (CJ) Buzău a cerut suspendarea contractul pentru achiziţia a 61 de microbuze electrice în valoare de 61 de milioane de lei, proiect derulat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), după ce a identificat o nouă sursă de finanţare europeană prin Citește mai departe...
09:10
Vladimir Putin, manevră de forță înaintea negocierilor cu Donald Trump: 'Arma invincibilă' care ar putea eclipsa summitul din Alaska # Stiripesurse.ro
Rusia ar pregăti un nou test al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik, cunoscută în NATO drept SSC-X-9 Skyfall, potrivit evaluărilor făcute de doi cercetători americani și confirmate de o sursă occidentală din domeniul securității, citate de Reuters. Citește mai departe...
09:00
Washington: Un bărbat a fost acuzat de agresarea unui agent federal după ce l-a lovit cu un sandviș # Stiripesurse.ro
Un bărbat din Washington, D.C., a fost pus sub acuzare pentru agresarea unui ofițer federal, după ce ar fi aruncat un sandviș spre un agent al Poliției de Frontieră în timpul unei confruntări pe stradă, potrivit ABC News, informează Mediafax. Citește mai departe...
09:00
Un mare profesor face o profeție terifiantă: Vestul se va rupe în două. Începe al Doilea Război Rece al omenirii # Stiripesurse.ro
Philip Cunliffe, profesor de relații internaționale la University College London, face o analiză prin care arată că ne aflăm într-o nouă eră a rivalității politice. Citește mai departe...
09:00
Transplant hepatic la un pacient de 4 ani, realizat la Spitalul Grigore Alexandrescu. Copilul a primit o parte din ficatul mamei # Stiripesurse.ro
Agenţia Naţională a Transplantului anunţă, joi, o operaţie realizată cu succes la un pacient de 4 ani care a primit o parte din ficatul mamei sale, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Citește mai departe...
08:50
VIDEO Imagini de senzație din inima pădurii: Râs surprins în Parcul Național Semenic # Stiripesurse.ro
Un râs a fost surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului, kimaginile fiind distribuite, joi, de către Romsilva. Citește mai departe...
08:50
În mod sigur ai și tu acasă o poză făcută de ei: Astăzi sunt la un pas de faliment - Au revoluționat modul în care oamenii imortalizau momentele # Stiripesurse.ro
O marcă emblematică a industriei fotografice, Kodak, se află la un pas de colaps, potrivit publicației Le Figaro. Creată la sfârșitul secolului al XIX-lea, compania americană a fost, timp de decenii, sinonimă cu aparatele foto și filmele care au revoluționat modul în care oamenii Citește mai departe...
08:50
Val de foc în țările nordice: oamenii de știință confirmă legătura directă cu încălzirea globală provocată de om # Stiripesurse.ro
Norvegia, Suedia și Finlanda au înregistrat temperaturi record în iulie, de peste 30°C, într-un val de căldură despre care oamenii de știință spun că a fost de cel puțin 10 ori mai probabil și cu 2°C mai intens din cauza încălzirii globale provocate de om, informează Mediafax. Citește mai departe...
08:40
Donald Trump taie birocrația pentru a accelera lansările spațiale private, în ciuda criticilor privind impactul asupra mediului # Stiripesurse.ro
Donald Trump a ordonat, miercuri, simplificarea procedurilor şi reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spaţial privat american să îşi sporească „semnificativ” lansările, o măsură care ar trebui să îl mulţumească pe fostul său aliat Elon Citește mai departe...
Acum 4 ore
08:30
Tencent, profit din inteligență artificială și jocuri: Venituri trimestriale în urcare cu 15% # Stiripesurse.ro
Gigantul tehnologic chinez Tencent a anunţat miercuri o creştere de 15% a veniturilor în trimestrul al doilea din 2025, susţinută de performanţa solidă a diviziei de jocuri şi de investiţiile în inteligenţă artificială. Citește mai departe...
08:30
'La Fortuna' iese la suprafață după aproape trei secole: Epava navei spaniole scufundate în 1748, descoperită în largul Carolinei de Nord # Stiripesurse.ro
Arheologii maritimi au identificat patru epave datând din secolul al XVIII-lea, în apropiere de Brunswick Town, un port colonial de pe coasta sudică a Carolinei de Nord. Citește mai departe...
08:30
'Nașul' Inteligentei Artificiale este terifiat de ceea ce a creat: Singura soluție ca omenirea să scape de distrugere # Stiripesurse.ro
Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul AI”, se teme că tehnologia pe care a ajutat-o să o construiască ar putea distruge omenirea. Citește mai departe...
08:30
Mutare strategică pe piața imobiliară: Fostul internat de fete - o clădire-simbol din centrul Capitalei - iese din portofoliul miliardarului Teddy Sagy # Stiripesurse.ro
Într-un oraș unde clădirile de patrimoniu dispar adesea sub presiunea dezvoltării imobiliare, una dintre cele mai cunoscute construcții istorice din centrul Bucureștiului își schimbă din nou proprietarul. Este vorba despre imobilul de pe strada Dionisie Lupu nr. Citește mai departe...
08:20
Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă: intervenție rapidă a pompierilor # Stiripesurse.ro
Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după ce la Unitatea 2 s-a declanșat o alarmă de incendiu, conform News.ro.Potrivit ISU Constanța, a sunat alarma de incendiu la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă. Citește mai departe...
08:20
Rechemare masivă: Jaguar Land Rover aduce în service 121.500 de SUV-uri din cauza suspensiei # Stiripesurse.ro
Jaguar Land Rover (JLR), companie deţinută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulaţiilor suspensiei Citește mai departe...
08:00
VIDEO Pe câmpuri au apărut iepuri Frankenstein: Arată cu adevărat înfricoșător. Virusul care terifiază toți oamenii # Stiripesurse.ro
Niște iepuri din Colorado cu excrescențe grotești, asemănătoare cu coarne, ar putea părea desprinse dintr-un film de groază cu buget redus, dar oamenii de știință spun că nu există niciun motiv de spaimă: aceste creaturi blănoase sunt pur și simplu infectate cu un virus relativ Citește mai departe...
