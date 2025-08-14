Cifra de afaceri din industrie a crescut

06:20

Numeroase plângeri penale depuse în ultimii circa 2 ani la DIICOT de către victime ale unor fraude online cu oferte false de cumpărare de acțiuni la companii notorii, precum Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz, Rompetrol sau chiar Tesla, inițiate și promovate prin ″reclame″ mincinoase postate în mod sponsorizat pe rețelele de socializare prin care se promit câștiguri ″masive garantate″, au rămas fără rezultat, procurorii dând ordonanțe de renunțare la urmărirea penală, confirmate ulterior de instanțele de judecată.