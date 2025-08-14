Cele 3 zodii binecuvântate în următoarele 45 de zile. Urmează o perioadă de aur pentru nativi, cu noroc și oportunități

22:40

Profesorii protestează de aproape două săptămâni, ca urmare a măsurilor anunțate de Executiv. Ilie Bolojan spune că va continua reforma în educație și le transmite dascălilor că: „Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceiași bani. Vom mai comasa școli.” „Mesajul meu pentru profesori este următorul. Statul român nu […]