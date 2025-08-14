Marius Budăi cere eliminarea CASS pentru mame și veteranii de război: 'Sumele colectate sunt insignifiante'

08:50

Norvegia, Suedia și Finlanda au înregistrat temperaturi record în iulie, de peste 30°C, într-un val de căldură despre care oamenii de știință spun că a fost de cel puțin 10 ori mai probabil și cu 2°C mai intens din cauza încălzirii globale provocate de om, informează Mediafax. Citește mai departe...