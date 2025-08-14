Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul protestatarilor. Președintele acuză ingerențe străine

23:30

Al treilea cel mai mare oraș din Grecia, Patras, este amenințat de un incendiu de vegetație care se extinde rapid, iar autoritățile au decis deja evacuarea unui număr mare de persoane. Vânturile puternice au împins flăcările la periferia orașului cu o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, forțând evacuări, inclusiv a unui spital de copii. […]