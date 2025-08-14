Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul protestatarilor. Președintele acuză ingerențe străine
Gândul, 14 august 2025 10:30
Protestele din Novi Sad, Serbia, au luat o turnură dramatică, din cauza unor ciocniri violente între susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, și protestatarii antiguvernamentali. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a pune capăt conflictului, izbucnit în contextul manifestațiilor ce se desfășoară de nouă luni în Serbia, după ce 16 persoane au […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:50
Memorandumul prin care Executivul stabilește pașii și termenele pentru a obține banii din PNRR, pe masa lui Ilie Bolojan # Gândul
Guvernul condus de Ilie Bolojan vrea să finalizeze și să clarifice ultima rundă de negocieri cu Bruxelles-ul privind PNRR-ul (Planul Național de Redresare și Reziliență), ca să știe exact când și în ce ordine vor cere banii de la Uniunea Europeană, arată un memorandum aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi. Propunerile Guvernului: […]
10:50
O nouă tulpină a coronavirusului, numită „Stratus” sau XFG, se râspândește cu viteză în Statele Unite și este deja monitorizată de Organizația Mondiala a Sănătății (OMS). Specialiștii avertizează că, deși gradul de răspândire este ridicat, nu sunt dovezi care denotă că ar provoca forme mai severe. Deși în România nu au fost confirmate oficial cazuri […]
Acum 15 minute
10:40
Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine # Gândul
Protestele din Novi Sad, Serbia, au luat o turnură dramatică, din cauza unor ciocniri violente între susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, și protestatarii antiguvernamentali. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a pune capăt conflictului, izbucnit în contextul manifestațiilor ce se desfășoară de nouă luni în Serbia, după ce 16 persoane au […]
10:40
Cele două tendințe majore care au prăbușit profitul net al HIDROELECTRICA cu 41% în primul trimestru. Producția de energie, în scădere cu 27% # Gândul
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut în primul semestru al anului 2025 cu 41%, ajungând la 1,587 miliarde lei, comparativ cu 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă a anului trecut. Grupul Hidroelectrica a indentificat două cauze care au dus la aceste pierderi în primele luni ale anului. […]
10:40
Trump îl preferă pe Nawrocki la videoconferința din ALASKA. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii # Gândul
Preşedintele american Donald Trump îl preferă pe omologul său polonez, Karol Nawrocki, în detrimentul premierului Donald Tusk, la videoconferința liderilor europeni, care se va desfășura concomitent cu summitul SUA-Rusia din Alaska. Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Anchorage (Alaska) pentru a discuta probleme geopolitice pregnante. Alături de aceștia vor participa prin […]
10:40
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari # Gândul
Românii au început să primească primele facturi după eliminarea plafonării prețurilor la energie Astfel, unii consumatori au aflat că trebuie să plătească dublu față de lunile anterioare, pentru același consum. Cele mai afectate sunt gospodăriile cu un consum lunar redus, de până în 100 kWh, unde creșterile se situează între 90% și 130%. Pentru gospodăriile […]
Acum 30 minute
10:30
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a oferit o perspectivă asupra întâlnirii liderilor europeni care a avut loc miercuri, 13 august 2025, la Berlin. „Nu cred că există în istoria recentă un mai mare eșec ca al unor lideri, în cazul de față lideri europeni, decât așa-zisa întâlnire […]
10:30
Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul protestatarilor. Președintele acuză ingerențe străine # Gândul
Protestele din Novi Sad, Serbia, au luat o turnură dramatică, din cauza unor ciocniri violente între susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, și protestatarii antiguvernamentali. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a pune capăt conflictului, izbucnit în contextul manifestațiilor ce se desfășoară de nouă luni în Serbia, după ce 16 persoane au […]
Acum o oră
10:20
Republica Moldova blochează sute de conturi de TikTok pentru răspândirea informațiilor FALSE # Gândul
443 de canale de TikTok, cu peste 1,2 milioane de urmăritori, sunt vizate de autoritățile din Republica Moldova pentru răspândirea dezinformărilor care amenință securitatea națională. Poliția Națională a anunțat că a solicitat oficial blocarea a 443 de canale de TikTok care difuzează mii de materiale cu conținut considerat fals și manipulator. Unele dintre acestea vizează […]
10:10
Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu au habar ce se întâmplă. Aceasta este mișcarea incredibilă a lui TRUMP” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic Dan Dungaciu a discutat despre modul în care întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin poate avea un impact major la nivel internațional. Acesta a susținut că rezultatul întâlnirii ar putea reprezenta o lovitură masivă pentru liderii europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Europenii […]
10:00
Cele 3 zodii binecuvântate în următoarele 45 de zile. Urmează o perioadă de aur pentru nativi, cu noroc și oportunități # Gândul
Iată care sunt cele 3 zodii binecuvântate în următoarele 45 de zile. Norocul va fi de partea acestor nativi și vor traversa o perioadă surprinzătoare, cu multiple avantaje și momente pozitive. Veștile sunt favorabile și pentru alți nativi ai zodiacului, în calea lor apărând oportunități. Urmează o perioadă înfloritoare pentru mai mulți nativi. Veștile sunt […]
Acum 2 ore
09:50
Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit” # Gândul
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) avertizează că sistemul de burse pentru studenți este constant subfinanțat și solicită Guvernului revenirea la acordarea burselor pe tot parcursul anului. Analiza organizației atrage atenția asupra impactul austerității în privința numărului uriaș de beneficiari, în condițiile în care impactul bugetar este unul nesemnificativ. Alianța Națională a Organizațiilor […]
09:40
Pe 28 februarie, Volodimir Zelenski intra cu dorințe mari în Biroul Oval și ieșea cu reușite mici pe ușa din dos a Casei Albe. Dojenit și pus la colț de Donald Trump și JD Vance, live, la televiziunile din lumea întreagă. Întâlnirea de la Casa Albă a fost pavată cu replici tăioase de ambele părți. […]
09:30
În baza cifrelor INS, finanțiștii avertizează că inflația ridicată și creșterea economică slabă atrag creșterea șomajului # Gândul
Cifrele anunțate joi de Institutul Național de Statistică(INS), cu privire la rata inflației, arată că, pe primele 6 luni, creșterea economică a fost de 0,3 %. Asta în contextul în care vine după un al doilea trimestru în care s-a înregistrat 0,3%. Atât Guvernatorul BNR, cât și macroeconomiștii, estimau o creștere economică imperceptibilă, ba chiar […]
09:20
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970 # Gândul
Generația „Baby Boomers”, născută între 1946 și 1970, a acumulat averi colosale datorită creșterii economice și piețelor financiare favorabile. Raportul Allianz arată că generațiile următoare, precum X și Millennials, nu vor putea atinge prea curând acest nivel de bogăție. Potrivit unui raport realizat de compania de asigurări Allianz, generația „Baby Boomers” a devenit „cea mai […]
09:10
Summit-ul SUA-Rusia. Geopolitical Futures: „Putin are nevoie de o ÎNȚELEGERE. Este posibil ca întâlnirea să fie promițătoare, dar nu decisivă” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Au vorbit de multe ori la telefon și, deși au existat indicii că aceste conversații ar duce la un fel de acord, nimic concret nu s-a materializat vreodată. În schimb, Rusia și-a intensificat atacurile în […]
09:10
Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire” # Gândul
Conștientizarea schimbărilor climatice a făcut ca în ultimii ani să fie dezvoltate o mulțime de aplicații care prelucrează informații preluate de la sateliți plasați pe orbitele din jurul Pământului. Programul Copernicus contribuie esențial la monitorizarea schimbărilor climatice globale. Anul 2014 a reprezentat un moment crucial prin lansarea primului satelit Sentinel-1A, fundația unui proiect științific care, […]
09:10
(P) Spitalul din Buftea a achiziționat, prin PNRR, echipamente medicale noi pentru cele peste 100.000 de persoane pe care le deservește # Gândul
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a revăzut stadiul implementării celor 2 proiecte finanțate, prin PNRR, în cadrul spitalului din Buftea. Acestea au o valoare de circa 20 de milioane de lei. Șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, a verificat implementarea finanțării, prin PNRR, a 2 proiecte destinate unităților medicale din județ. ,,Primul, în valoare de […]
09:10
CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată”” # Gândul
Consiliul Județean Buzău a identificat o nouă sursă de finanțare pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice și a cerut suspendarea contractului de peste 61 de milioane de lei, prin PNRR. Consiliul Județean Buzău intenționează să atribuie către 61 de comune din județ câte un microbuz electric. Proiectul aparține Ministerului Educației, iar fondurile pentru achiziționarea […]
09:10
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital # Gândul
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital, miercuri, 13 august 2025. Celelalte două rude ale celui cunoscut ca „Bufică”, o femeie și un bărbat, au fost înmormântați pe 9 august. În cursul zilei de miercuri, 13 august 2025, cea de-a treia victimă a criminalului de la […]
09:10
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare # Gândul
Rusia şi Belarus vor pune în practica exerciţiile militare comune Zapad-2025, însă noutatea din acest an este utilizarea muniției nucleare și a rachetelor hipersonice ruseşti Oreşnik. Rusia continuă provocările la adresa occidentului alături de partenerul său strategic, Belarus. În cadrul exercițiilor militare comune Zapad-2025, rușii și bielorușii vor testa muniție nucleară, dar și sistemul de […]
09:10
Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri # Gândul
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre politica de transferuri a echipei și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în negocierile cu alte cluburi. Oficialul „câinilor” spune că formația „alb-roșie” încearcă să formeze o bază solidă de jucători români, dar nu întotdeauna lucrurile merg în direcția dorită. Iar motivul pentru care se întâmplă asta […]
09:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre implicarea statului în perioadele tulburi ale istoriei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ministru de Externe și cei din jur sunt expresia neputinței de a gândi.” Invitat la Marius […]
09:00
Alarmă de INCENDIU, la Centrala Nucleară Cernavodă. Pompierii au intervenit de urgență la Unitatea 2 # Gândul
Autoritățile din județul Constanșa au fost în alertă, joi dimineața, după ce a sunat alarma de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă (CNE) Cernavodă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, alarma de incendiu a sunat la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă. Mai exact, a luat foc un panou electric de clădirea administrativă, […]
09:00
Mihai Stoica, înainte de Drita – FCSB: „Doar o necunoscută în primul 11”. Ce surpriză le pregătește kosovarilor campioana României # Gândul
FCSB se pregătește de returul cu Drita, programat joi seară, la ora 21:00, pe stadionul „Fadil Vokrri”, din Priștina, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League. După victoria cu 3-2 de pe Arena Națională, campioana României are un avantaj fragil, dar suficient cât să-i dea speranțe la calificarea în play-off. Dacă se […]
09:00
Drita – FCSB, meci din manșa a doua din turul 3 preliminar Europa League, se joacă joi, de la ora 21:00, și în România se poate vedea doar pe platforma online voyo, contra cost. În Kosovo, partida se va vedea la TV, pe KTV Koha Vision. Dacă trece de FC Drita, FCSB va juca în […]
Acum 4 ore
08:50
Summitul Trump-Putin. Scenarii de „SCHIMB” teritorial între Rusia și Ucraina provoacă îngrijorare la Kiev # Gândul
Întâlnirea programată vineri, în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea aduce pe masa negocierilor un „schimb de teritorii” pentru a opri războiul din Ucraina. Planul rusesc de pace ar include cedarea completă a Donbass-ului, lucru respins ferm de Volodimir Zelenski și criticat de liderii europeni. Ucraina privește cu îngrijorare summitul anunțat pentru […]
08:50
PSG a câștigat Supercupa Europei, după ce a egalat în prelungiri și s-a impus la penalty-uri # Gândul
Paris Saint-Germain a câștigat în premieră Supercupa Europei, după ce a învins pe Tottenham, 4-3, la penaltyuri. În meciul de pe Stadio Friuli din Udine a fost egal, 2-2, la finalul celor 90 de minute. PSG a reușit să revină de la 0-2 pe final, golurile fiind marcate de Kang-in Lee (85), Goncalo Ramos (90+4), […]
08:50
A sunat alarma de INCENDIU la Centrala Nucleară Cernavodă. Pompierii au intervenit de urgență la Unitatea 2 # Gândul
Autoritățile din județul Constanșa au fost în alertă, joi dimineața, după ce a sunat alarma de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă (CNE) Cernavodă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, alarma de incendiu a sunat la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă. Mai exact, a luat foc un panou electric de clădirea administrativă, […]
08:40
Cine câștigă și cine pierde dacă PSD iese de la guvernare? Sociolog: „Așteptarea că un premier poate fi salvatorul națiunii e greșită” # Gândul
Partidul Social Democrat pune piciorul în pragul ușii lui Ilie Bolojan. Refuză să mai meargă la ședințele de coaliție până când Guvernul nu va adopta un pachet de eliminare a privilegiilor. Ieșirea de la guvernare este o opțiune, „ultima, dar este o opțiune”, transmiteau surse social-democrate, luni. Cine pierde și cine câștigă în urma unui […]
08:40
„Comoara” din Delta Dunării unde turiștii descoperă peisaje sălbatice. Cazarea în satul pescăresc pornește de la 200 de lei pe noapte # Gândul
Te-ai gândit vreodată care este „comoara” din Delta Dunării unde turiștii descoperă peisaje sălbatice și se pot înfrupta din preparate tradiționale? Este vorba despre un sat pescăresc din România, îndrăgit de mulți vizitatori, unde cazare pornește de la 200 de lei pe noapte. Iată mai jos! România „ascunde” o mulțime de locuri cu o încărcătură […]
08:30
Bătrână din Mogoșoaia, UCISĂ în propria casă. Polițiștii au prins deja un suspect în acest caz # Gândul
Polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați miercuri, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că o bătrână a fost găsită moartă în locuința sa din Mogoșoaia, județul Ilfov. Femeia, în vârstă de 76 de ani, avea o plagă înjunghiată, produsă prin agresiune fizică în zona gâtului, iar echipajele medicale sosite la […]
08:20
Melania Trump amenință cu un PROCES de 1.000.000.000 de dolari împotriva lui Hunter Biden în scandalul Epstein # Gândul
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari, după ce acesta a susținut că i-ar fi fost prezentată soțului ei de către Jeffrey Epstein. Avocații Melaniei califică afirmația drept „falsă și defăimătoare”, iar fiul lui Biden este somat să își retragă […]
08:10
Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul” # Gândul
Când a intrat în campania prezidențială americană, Donald Trump a surprins opinia publică cu o promisiune. Că va opri războiul din Ucraina în doar 24 de ore de la revenirea sa la Casa Albă. Însă, la jumătate de an de la preluarea mandatului, realitatea din teren arată exact invers. Conflictul a escaladat, cu atacuri intense […]
08:00
Deținutul evadat din ambulanța care îl ducea la Spitalul Penitenciar Jilava a fost PRINS. Unde l-au găsit polițiștii # Gândul
Ștefan Crainiciuc (58 de ani), bărbatul care a evadat dintr-o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) care îl transporta către Secția de Psihiatrie a Spitalului Penitenciar Jilava, a fost prins. Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar l-au găsit, noaptea trecută, pe un câmp din apropiere de […]
07:40
Le Figaro: Trump-Putin, „amețeala” unui SUMMIT /Reconcilierea celor doi lideri cu aspirații „hegemonice” va fi suportată de Ucraina și Europa # Gândul
Vladimir Putin, președintele Rusiei, speră să obțină normalizarea relațiilor cu Statele Unite și relansarea schimburilor comerciale, ceea ce ar trece războiul din Ucraina în plan secund, cu implicații directe asupra Europei, comentează cotidianul francez Le Figaro, înaintea summitului din Alaska. ”Pentru liderul de la Kremlin, normalizarea relațiilor cu Washingtonul, intensificarea cooperării economice și plasarea războiului […]
07:30
Bolojan se întâlnește joi cu cei din ACoR/”Dacă dialogul la nivel național va eșua, vom sesiza CNCD, precum și organismele europene” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la ora 10.00, cu reprezentanții ACoR(Asociația Comunelor din România), la Palatul Victoria. Ordinea de zi a întâlnirii de joi, de la Guvern, dintre premierul Ilie Bolojan și cei ai ACoR, va avea ca temă „stoparea subfinanțării sistematice și respectarea autonomiei locale”, anunță președintele ACoR, Emil Drăghici, într-un document transmis […]
07:20
14 AUGUST, calendarul zilei: Halle Berry împlinește 59 de ani, Mila Kunis 42/ Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 14 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Halle Berry este o actriță americană de succes, cunoscută pentru frumusețea şi talentul ei. Născută pe 14 august 1966, în Cleveland, Ohio, Berry a început cariera ca model, câștigând titluri la concursuri […]
07:10
Cele 5 întâlniri BIZARE dintre Trump și Putin, din primul mandat al președintelui american/ Cum a evoluat relația dintre cei doi lideri mondiali # Gândul
Un fost ofițer de informații, rezident KGB în Germania de Est, președinte, premier și apoi iar președinte și un magnat american, președinte, inculpat și apoi iar președinte. Este vorba despre Vladimir Putin și Donald J. Trump. Cei doi au avut cinci întâlniri față în față, în primul mandat al președintelui Statelor Unite. Vineri, se întâlnesc […]
Acum 12 ore
01:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a discutat despre o analiză asupra importanței unui document recent și a perspectivelor geopolitice legate de viitoarea discuție din Alaska. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a explicat că acest document capătă adevărata sa semnificație abia după ce […]
00:40
Dan Dungaciu: „Trump se duce în Alaska să susțină interesele americane, nu interesele Ucrainei sau ale europenilor” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a vorbit despre scenariile posibile în urma negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Analistul a explicat de ce propunerile de armistițiu vehiculate în spațiul public nu au legătură cu realitatea. Nu trebuie să ne așteptăm ca Trump să acționeze […]
00:30
Radu Miruță ANUNȚĂ nu sunt bani la buget pentru salariile din ministerul său: Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat, miercuri seara, la Digi 24, că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru ”proiecte care au ajuns la DNA”. ”La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în […]
00:20
Radu Miruță ANUNȚĂ nu sunt bani la buget pentru salariile din ministerul său. Situația ar fi identică și la alte instituții # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat, miercuri seara, la Digi 24, că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru ”proiecte care au ajuns la DNA”. ”La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în […]
00:10
Dan Dungaciu: „Toți cei care spuneau că TRUMP e omul Rusiei au început să se gândească de două ori” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a discutat despre o evoluție strategică importantă legată de dosarul Russia Gate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a subliniat că Tulsi Gabbard a dat publicității documente esențiale care vizează această chestiune, ceea ce constituie o operațiune strategică în […]
00:00
Rogobete face ANUNȚUL: Nu vorbim despre austeritate în sănătate, ci despre o reașezare a resurselor # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), organizație care reunește peste 600 de membri din toate tipurile de capital, activi în domeniul sănătății. În cadrul întrunirii, ministrul am discutat despre provocările majore ale sistemului – de la reticența la schimbare până la problemele de finanțare […]
13 august 2025
23:40
Dan Dungaciu: „România va rămâne în aceeași regiune, dar fără relații nici cu Washington, nici cu Moscova” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a comentat implicațiile întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Potrivit acestuia, simplul fapt că liderul rus va sta din nou la masa negocierilor cu președintele SUA reprezintă deja o victorie strategică pentru Moscova, iar lipsa canalelor diplomatice directe lasă […]
23:30
Unul dintre cele mai mari orașe din Grecia este amenințat de un INCENDIU de proporții. Autoritățile au început operațiuni de evacuare # Gândul
Al treilea cel mai mare oraș din Grecia, Patras, este amenințat de un incendiu de vegetație care se extinde rapid, iar autoritățile au decis deja evacuarea unui număr mare de persoane. Vânturile puternice au împins flăcările la periferia orașului cu o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, forțând evacuări, inclusiv a unui spital de copii. […]
23:10
Dan Dungaciu: „Dacă se ajunge la un consens în Alaska, presiunea INFLUNȚEI rusești va fi ridicată din Europa” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a vorbit despre un document al Departamentului de Stat al SUA, subliniind că acesta reflectă poziția oficială a guvernului american, conform declarațiilor făcute de persoane precum J.D. Benz și T.C. Gabbard. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a evidențiat că evaluarea documentului devine și mai […]
23:10
Donald Tusk avertizează că Rusia vrea să introducă reducerea trupelor NATO din țările europene în discuțiile privind Ucraina # Gândul
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri că Rusia dorește să includă subiectul reducerii prezenței trupelor NATO în orice conversație despre viitorul Ucrainei. „Auzim în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în conversațiile despre viitorul Ucrainei. De aceea este atât de important […]
23:00
Pachetul 2 ține coaliția în blocaj / Bolojan: Ședințele nu s-au derulat în condiții normale # Gândul
Pachetul 2 de măsuri întârzie să apară. Coaliția e pe pauză. Ilie Bolojan nu reușește să deblocheze discuțiile din coaliție, după ce PSD a anunțat că nu mai participă la întruniri până când Guvernul nu va adopta măsurile necesare. Premierul își pune încrederea în „responsabilitatea oamenilor politici”. „Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situație în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.