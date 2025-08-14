Nou pas pentru realizarea tunelului Meseș de pe traseul Autostrăzii Transilvania
Profit.ro, 14 august 2025 12:00
Consilierii locali din Zalău au aprobat un protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin, în vederea realizării de prospecțiuni geologice pentru realizarea Tunelului Meseș, din cadrul secțiunii Zalău-Nușfalău, de pe traseul Autostrăzii Transilvania.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
12:00
Consilierii locali din Zalău au aprobat un protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin, în vederea realizării de prospecțiuni geologice pentru realizarea Tunelului Meseș, din cadrul secțiunii Zalău-Nușfalău, de pe traseul Autostrăzii Transilvania.
12:00
Donald Trump a ordonat simplificarea procedurilor și reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spațial privat american să își sporească „semnificativ” lansările, o măsură care ar trebui să îl mulțumească pe fostul său aliat Elon Musk.
12:00
Uber se lansează în Bistrița. Aplicația este acum disponibilă în 27 de orașe din România # Profit.ro
Aplicația Uber este disponibilă acum în Bistrița.
Acum 10 minute
11:50
Guvernanții ar urma să stabilească noi reguli privind publicitatea politică și finanțarea partidelor. Subvenție pentru partide neparlamentare. Reguli privind cadouri și lobby în cazul aleșilor # Profit.ro
Conform angajamentelor asumate prin PNRR, România trebuie să pună în aplicare cel puțin 70% din măsurile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție până la 31 decembrie 2025, iar printre aceste măsuri se numără creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor, câit și creșterea integrității în activitatea membrilor Parlamentului.
11:50
România a exportat anul trecut peste 200 de milioane de pui. Ministrul Agriculturii: Suntem cea mai puternică forță în sectorul avicol din Uniunea Europeană # Profit.ro
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat că România este lider european în sectorul avicol, precizând că anul trecut țara noastră a exportat peste 200 de milioane de pui în țări precum Franța, Italia și Anglia.
Acum 30 minute
11:40
EXCLUSIV Tichetul Rabla pentru electrice va fi redus la jumătate. Companiile primesc cea mai mare lovitură # Profit.ro
Ministerul Mediului împreună cu ceilalți reprezentanți ai Guvernului României discută în aceste zile despre reluarea Programului Rabla, sesiunea pentru persoane fizice. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat până acum câteva detalii, inclusiv că valoarea tichetului va fi redusă pentru mașinile electrice. Surse din apropierea echipelor de negociere au declarat pentru Profit.ro care este suma convenită de Guvernul Bolojan.
11:30
Jaguar Land Rover (JLR), companie deținută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulațiilor suspensiei față, transmite Reuters.
11:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cere Consiliului Concurenței să verifice modul în care lanțurile de magazine stabilesc prețurile. Controalele vin în contextul în care scumpirile au adus schimbări de prețuri la raft, iar ministrul vrea să afle dacă retailerii au majorat prețurile peste ritmul inflației.
Acum o oră
11:20
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra și direct de la intrarea festivalului # Profit.ro
Am primit multe mesaje cu întrebări despre bilete la Rock Revolution Bobâlna! Vestea bună e că, pe lângă cele online, veți putea cumpăra bilete și direct de la intrarea festivalului, în limita locurilor disponibile.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
11:10
REGES-ONLINE și raportarea încadrărilor în grad de handicap – conformitate administrativă cu impact asupra monitorizării cotei de 4% # Profit.ro
Portalul modernizat REGES-ONLINE, disponibil din 1 aprilie 2025, marchează o etapă semnificativă în digitalizarea relațiilor de muncă, dar poate reprezenta totodată o provocare de ordin tehnic și administrativ pentru angajatori.
11:10
LISTA Proiectele care vor mai fi finanțate prin PNRR, după pierderea a 7 miliarde euro. Harta neputinței - cele mai mari tăieri de finanțare # Profit.ro
Guvernul urmează să aprobe lista finală de investiții realizate prin PNRR, după ce forma revizuită și convenită a programului prevede că România nu va putea accesa aproape 7 miliarde euro.
11:00
Fondatorul Terraform Labs recunoaște fraude de miliarde de dolari, după colapsul criptomonedelor TerraUSD și Luna # Profit.ro
Antreprenorul sud-coreean Do Kwon, cofondator al Terraform Labs și creator al criptomonedelor TerraUSD și Luna, a pledat vinovat în fața justiției americane pentru două capete de acuzare de conspirație la fraudă și fraudă electronică, legate de prăbușirea din 2022 a proiectului său, care a provocat pierderi estimate la 40 de miliarde de dolari, transmite Reuters.
Acum 2 ore
10:50
Numărul pensiilor de serviciu (speciale) plătite în județul Timiș, la finalul lunii iulie, este în ușoară scădere în acest an față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai mare aflată în plată fiind de 46.267 de lei și o încasează un aviator.
10:50
Peste 30 de persoane au fost înșelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanțe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluționare în instanță, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
10:50
Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, pe total, în termeni nominali, cu 4,8%, în primele șase luni ale anului, față de aceași perioadă de anul trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
10:40
Inspecția Muncii a realizat, în perioada 4-8 august un control, fiind depistate 315 persoane fără contract de muncă, dintre care 224 sunt din județul Cluj, toți fiind șoferi de ride sharing. S-au aplicat mai multe amenzi, însă ministrul Muncii, Florin Manole, apreciază că nu sancțiunile sunt importante, ci faptul că angajații au fost lăsați fără nicio protecție.
10:20
Companie care a fost dinamică în acest an sub aspectul atacării piețelor externe și atragerii de finanțări în proiecte de cercetare, Antibiotice are totuși o cifră de afaceri în stagnare la S1.
10:20
Producția industrială a scăzut cu 2%, ca serie brută, și cu 1,2%, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în primul semestru din acest an față de perioada similară din anul 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
10:20
Guvernul renunță la o condiția valorificării materialelor reciclate prin SGR la Bursa Română de Mărfuri # Profit.ro
Administratorul sistemului de garanție-returnare (SGR) pentru ambalaje primare nereutilizabile nu va mai fi obligat să valorifice prin intermediul Bursei Române de Mărfuri cel puțin 50% din cantitatea de material trimis către reciclare.
10:20
Deși indicele prețurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că prețurile alimentelor au stagnat față de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate și condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează, transmite CNBC.
10:10
Chatbot-ul dezvoltat de Google a învățat să țină minte conversațiile precedente, fără a mai fi instruit în mod special în acest sens.
10:00
Cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3,1%, în primele șase luni ale anului, față de perioada similară de anul trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Acum 4 ore
09:50
Transilvania Broker de Asigurare a înregistrat în primele 6 luni vânzări în creștere, însă rezultatul net a căzut de aproape 50 de ori.
09:50
Trump a cerut ca președintele polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe premierul Tusk la discuția cu liderii europeni referitoare la Ucraina # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca președintele polonez Karol Nawrocki, aliat al mișcării MAGA, să participe miercuri la videoconferința cu liderii europeni referitoare la Ucraina, a declarat premierul polonez Donald Tusk, rivalul politic de centru al lui Nawrocki, care era așteptat să participe la reuniune, relatează Reuters.
09:40
Din categoria mare a aplicațiilor de inteligență artificială, o nișă profitabilă pentru dezvoltatori va fi cea a aplicațiilor care oferă personalități bazate pe AI-ul generativ.
09:20
Teritorii „schimbate” și vieți care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii așteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin și Donald Trump.
09:20
Profitul net semestrial al Digi cade de 5 ori, în condițiile raportării unei pierderi la T2 # Profit.ro
Compania Digi Communications a obținut în primul semestru un câștig pretaxare EBITDA de 369,5 milioane euro, cu 10,86% mai mare decât cel de 333,3 milioane euro din exercițiul financiar precedent.
09:20
Statistica oficială (INSSE) anunță că economia României ar fi crescut cu +0,3% pe seria brută, în trimestrul al doilea din 2025, la fel ca în primul trimestru.
09:20
Operatorul centralei nucleare Cernavodă – profit în creștere ușoară, de sub 3%. Încasările mai mari din scumpirea energiei au mers la stat, prin supraimpozitare # Profit.ro
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a raportat pe primul semestru al anului un profit net de 866,6% milioane lei, în creștere cu 2,8% față de perioada similară din 2024.
09:10
Amazon a anunțat extinderea serviciului de livrare rapidă în Statele Unite, incluzând acum și produse alimentare perisabile precum căpșuni, lapte, carne și mâncăruri congelate, disponibile pentru clienții Prime în aceeași zi în care sunt comandate, transmite Reuters.
09:10
Cel mai important producător de gaze autohton și deținătorul celor mai importante capacități de înmagazinare, grupul Romgaz, deținut în proporție de 70% de statul român, și-a redus în primul semestru al acestui an cu 8,6% profitul net, sub estimarea sa pe întreg anul 2025.
09:10
Vinul zilei: un Chardonnay din Chile, cultivat organic, cu buchet intens de fructe tropicale, pâine prăjită și unt, cărora li se adaugă pe palat aromele de vanilie. S asociază excelent cu friptură de pasăre, tocane picante și brânzeturi maturate # Profit.ro
Recomandarea de astazi, Humo Blanco Limited Edition Chardonnay 2023, este un vin alb sec, parte a portofoliului Hacienda Araucano, obținut din struguri Chardonnay cultivați organic în regiunea DO Lolol, Chile.
09:00
Adoptarea euro este văzută ca o oportunitate semnificativă pentru ca Bulgaria să-și majoreze sectorul turismului și investițiile, conform primarilor și experților din turism, a informat Televiziunea Națională (BNT), conform Novinite.
08:50
Compania Romcarbon, lider în piața românească a reciclărilor de mase plastice, raportează pentru primele 3 luni din 2025 un rezultat pretaxare EBITDA individual mai mic de 100.000 de lei, în scădere de 27 ori față de câștigul de 2,57 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
08:40
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a raportat pe primul semestru al anului un profit net de 256 milioane lei, în scădere ușoară, cu 3%, față de perioada similară din 2024, în condițiile în care, în activitățile cu profit permis, veniturile operaționale s-au diminuat cu 4%, la 1,151 miliarde lei, iar costurile operaționale au avansat cu 3%, la 741 milioane lei.
08:20
VIDEO 25 ani de Iulius: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc # Profit.ro
IULIUS marchează un sfert de secol, perioadă în care compania a redefinit standardele din retailul românesc și a contribuit semnificativ la transformarea urbană a marilor orașe din țară. Cu o viziune integrată asupra dezvoltării sustenabile și a mixului dintre shopping, business, natură și lifestyle, IULIUS a devenit un reper în industria de real estate nu doar în țară, ci și în Europa de Est.
08:20
Mai multe echipaje de pompieri de seplasează la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanșarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.
08:10
Chinezii de la Pinggao au terminat o centrală fotovoltaică de 31,82 megawați în Călărași # Profit.ro
O centrală fotovoltaică de 31,82 megawați, construită de compania chineză Pinggao Group International Engineering Co., Ltd., a fost finalizată în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași.
08:00
Transgaz înlocuiește o porțiune din conducta ce va prelua gazele din cel mai mare zăcământ românesc din Marea Neagră. Este vizată intersecția cu Autostrada Litoralului # Profit.ro
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, vrea să înlocuiască o porțiune din conducta Țărmul Mării Negre (Tuzla)-Podișor, care va prelua hidrocarburile ce vor fi extrase începând din 2027 din cea mai mare exploatare offshore de profil a României, Neptun Deep, dezvoltată de OMV Petrom și Romgaz.
Acum 6 ore
07:50
DOCUMENT Digitalizarea documentelor Casei Naționale de Pensii va fi realizată de Iron Mountain și Zipper Services # Profit.ro
Asocierea formată din Iron Mountain (lider) și Zipper Services a câștigat o licitație organizată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru achiziționarea resurselor tehnice și a serviciilor necesare digitalizării documentelor instituției.
07:40
PPC analizează 2 scenarii de construire de centrale pe gaze în România. Investiții și în stocare și sisteme hibride # Profit.ro
Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, la care statul elen este cel mai mare acționar, cu peste 34% din capital, și care a preluat în 2023 operațiunile și activele românești ale grupului italian Enel, analizează 2 scenarii de construire de capacități de producție electricitate pe bază de gaze naturale, cu pornire rapidă, intenție anunțată de Profit.ro.
07:40
Dante International, administratorul eMAG, cel mai mare retailer online din România, și-a sporit cota în acționariatul Flip Technologies, marketplace dedicat exclusiv vânzărilor de smartphone-uri second-hand, de la 60% la 61,3%, prin majorarea capitalului social cu 3.240 lei, la 98.320 lei, dublată de o primă de emisiune de 14,921 milioane de lei, conform datelor analizate de Profit.ro.
07:30
În contextul preluării serviciilor de investiții financiare de la Alpha Bank, UniCredit devine participant la piață în sistemul BVB.
07:20
DOCUMENT Proiectul-mamut de hidrocentrală Tarnița-Lăpuștești inițiat de Ceaușescu: Este pregătită vânzarea vechiului studiu de fezabilitate, din urmă cu 17 ani # Profit.ro
Vechiul studiu de fezabilitate al proiectului-mamut de construire a hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de 1.000 MW de la Tarnița-Lăpuștești, întocmit în 2008 și ulterior actualizat în 2014, va fi scos la vânzare, fie prin licitație, fie prin negociere directă, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
DOCUMENT Tranzacții în pregătire: Hidroelectrica a ″pus ochii″ pe mai multe proiecte regenerabile # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, vrea să cumpere proiecte de unități de generare de electricitate din surse regenerabile cu putere instalată însumată de peste 400 MW, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Opinii: Vând SRL second-hand, fără datorii. Plata în cont. 1.000 de euro! Ocazie! Nu fac schimburi! # Profit.ro
Ministrul Finanțelor vrea să înființeze o piață care bate și câștigurile din primă fază de la jocurile piramidale.Să îi zicem “piața SRL-urilor gata făcute”. Mecanismul e simplu. Să-ți faci firmă acum, ți se cere capital social de 1 leu. Dacă trece propunerea lui Alexandru Nazare, de la 1 ianuarie va trebui să pui pe masă 8.000 de lei.
06:30
GRAFIC Salariile din administrația publică s-au decuplat constant de economie. În 10 ani, de la 600 de lei, diferența a ajuns la 1.500 de lei # Profit.ro
O comparare a câștigurilor din sectorul public cu cele medii din economie din ultimii 10 ani arată o superioritate netă a celor bugetare. Mai mult, spre finalul intervalului, adică după 2020, salariile din sectorul public au început să de decupleze tot mai mult decât cele din toată economia.
06:30
Reduceri agresive la hotelurile de pe litoral pentru minivacanța de Sfânta Maria. All inclusive, pe val # Profit.ro
Hotelurile de pe litoral se pregătesc acum pentru vârful de sezon, înregistrat, în mod normal, pe 15 august, de Sfânta Maria Mare.
06:20
O amenințare în creștere. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.