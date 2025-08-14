Profitul Transelectrica a scăzut cu 3% în primul semestru din 2025

10:10

STIRIPESURSE.RO vă informa ieri că situația în Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este una extrem de complicată. Astăzi, STIRIPESURSE.RO vă prezintă draftul de Ordonanță de Urgență care se află în lucru la Guvern și principalele prevederi. Citește mai departe...