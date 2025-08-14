VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep.8 | Românii comandă mici și ciorbă de perișoare, spaniolii tapas și … invers/ Ciprian, proprietarul unui restaurant din Zaragoza: „Sunt mese mixte, unii vor calamari, alții ciorbă de burtă. Și nu întotdeauna românii sunt cei care cer ciorba de burtă”

G4Media, 14 august 2025 12:10

Într-un cartier din marginea Zaragozei poți auzi limba română cam pe fiecare stradă, dar mai ales pe terasa barului restaurant Trident Fusion. Proprietarul, Ciprian, a decis...   G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
12:30
Lupta disperată a ecologiștilor ruși pentru salvarea unui parc național de lângă Moscova G4Media
Abia scăpată de tribunal, unde a fost amendată pentru „nesupunere față de poliție”, Irina Kuriseva s-a întors să inspecteze noile distrugeri dintr-un parc național de...   G4Media.ro.
12:30
Moda și reglementările amânate: între sustenabilitate și lobby corporatist G4Media
În urmă cu un an, multe companii de modă se pregăteau pentru o nouă eră reglementată, în care ar fi trebuit să elimine defrișările și...   G4Media.ro.
12:30
Ciolacu anunță că România nu a intrat în recesiune: Programul Anghel Saligny trebuie să continue / ”Doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri” / El e e premierul care a provocat deficitul bugetar record de 9,3% din PIB G4Media
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă, joi, că cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine şi nu s-a intrat în recesiune. Ciolacu consideră că...   G4Media.ro.
Acum 10 minute
12:20
Noi formate de retail în beauty: de la lichidări de stocuri premium la experiențe multisenzoriale G4Media
Retailul de beauty trece printr-o reinventare accelerată, impulsionată de schimbările de consum și de ascensiunea platformelor precum Amazon și TikTok Shop, care fragmentează piața. În...   G4Media.ro.
12:20
Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota G4Media
Clubul Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota şi André Silva, care...   G4Media.ro.
12:20
UNATC organizează masterate de Stand-up Comedy, din toamnă / Programul va pune accentul pe ”dezvoltarea componentelor proprii scrierii creative” G4Media
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti anunţă în acest an patru programe noi de masterat: două la Facultatea de Teatru –...   G4Media.ro.
12:20
SUA au suspendat temporar unele sancţiuni împotriva Rusiei, înaintea întâlnirii Trump – Putin din Alaska / Suspendarea va rămâne în vigoare până pe 20 august G4Media
Departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o autorizaţie prin care sunt suspendate temporar anumite sancţiuni împotriva Rusiei, deschizând astfel calea pentru întâlnirea planificată să aibă...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:10
VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep.8 | Românii comandă mici și ciorbă de perișoare, spaniolii tapas și … invers/ Ciprian, proprietarul unui restaurant din Zaragoza: „Sunt mese mixte, unii vor calamari, alții ciorbă de burtă. Și nu întotdeauna românii sunt cei care cer ciorba de burtă” G4Media
Într-un cartier din marginea Zaragozei poți auzi limba română cam pe fiecare stradă, dar mai ales pe terasa barului restaurant Trident Fusion. Proprietarul, Ciprian, a decis...   G4Media.ro.
12:10
Sindicatul angajaţilor din Primăria Timişoara cere consultări legat de reorganizarea aparatului de specialitate al primarului / S-a anunțat desființarea a 43 de posturi, 10% din personal G4Media
Sindicatul Liber al Salariaţilor (SLS) din Primăria Municipiului Timişoara (PMT) îi solicită primarului Dominic Fritz să respecte legislaţia cu privire la consultarea partenerilor sociali şi...   G4Media.ro.
12:10
Antrenorul celor de la Spurs, Thomas Frank, după eșecul din Supercupa Europei: „Am jucat împotriva celei mai bune echipe din lume în acest moment” G4Media
Antrenorul celor de la Tottenham Hotspurs, Thomas Frank, consideră că în ciuda rezultatului final din finala Supercupei Europei 2025 (victorie PSG la penalty-uri), echipa sa...   G4Media.ro.
12:00
Ce se întâmplă în ziua internării în spitalul cu cele mai bune rezultate în recuperare medicală – Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” G4Media
Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, un centru de excelență recunoscut pentru cele mai bune rezultate obținute, oferă servicii premium pacienților săi, după...   G4Media.ro.
12:00
Un oraș din Suceava își dublează populația pentru un weekend / La  ”întâlnirea cu Diaspora” din Vicovu de Sus sunt așteptate 25 de mii de persoane / ”Anul ăsta am zis să facem o reducere a cheltuielilor și nu vom da focul de artificii„ G4Media
Orașul Vicovu de Sus se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, ”întâlnirea cu Diaspora”, anunță Suceava News. Momentul se va consuma...   G4Media.ro.
12:00
Duș rece pentru Iran la Beirut: „Zilele amestecului străin în Liban s-au încheiat” îi spun liderii libanezi trimisului Teheranului G4Media
Într-o rară mustrare, noua conducere a Libanului îi spune unui oficial iranian în vizită că nu va tolera interferența străină, în timp ce Beirutul merge...   G4Media.ro.
Acum o oră
11:50
BREAKING Guvernul deblochează programul Rabla, dar cu un buget redus la 200 de milioane de lei pentru perioada 2025-2030 G4Media
Guvernul deblochează programul Rabla pentru autoturisme, dar alocă un buget redus la 200 de milioane de lei pentru întreaga perioadă 2025-2030, conform unui proiect de...   G4Media.ro.
11:40
Anchetă la o maternitate din Timișoara, după ce o tânără de 17 ani a murit la scurt timp după ce a născut / Medicii susțin că a intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată / Copilul e internat pe Neonatologie G4Media
Poliţiştii din Timişoara s-au autosesizat şi fac verificări, după ce în presa locală au apărut informaţii despre o tânără de 17 ani care a născut...   G4Media.ro.
11:30
Info Sud-Est: Aproape 100 de proiecte începute de CNI sunt afectate de măsurile de austeritate luate de guvern / Ritmul de lucru a fost redus aproape în totalitate G4Media
Aproape 100 de proiecte din țară începute de Compania Națională de Investiții sunt afectate de măsurile de austeritate luate de Guvernul României, începând cu 1...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:20
Tăieri salariale de până la 1.000 lei la Spitalul Județean Sibiu după un control al Curții de Conturi / Din ianuarie 2024, au fost majorate eronat salariile  / Conducerea: „Este afectat tot personalul” G4Media
Angajații Spitalului Clinic Județean Sibiu vor primi din această lună salarii diminuate, după ce Curtea de Conturi a constatat că sporurile pentru condiții de muncă...   G4Media.ro.
11:20
Aproape 150 de persoane au raportat poliției britanice infracțiuni comise de fostul proprietar al Harrods, Mohamed Al-Fayed G4Media
Cel puțin 146 de persoane au contactat poliția din Marea Britanie acuzându-l pe fostul proprietar al magazinului Harrods, Mohamed Al-Fayed, de infracțiuni, de la deschiderea...   G4Media.ro.
11:10
Guvernul va stabili, în şedinţa de joi, numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Naţională / Sunt propuse în total 842, din care 85% sunt pentru personalul cu pregătire în silvicultură G4Media
Guvernul va stabili, în şedinţa de joi, numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi instituţiile din subordine – 842, transmite Agerpres. Potrivit proiectului...   G4Media.ro.
11:10
Popas amenajat de silvicultori, pe Drumul Talienilor, locul morții lui Nechifor Lipan din romanul ”Baltagul” / Drumul de 55 de kilometri a fost reabilitat G4Media
Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din zona Moldovei, Drumul Talienilor sau Drumul Vitoriei Lipan, care leagă Direcțiile Silvice Suceava și Neamț, a fost...   G4Media.ro.
11:00
Un câine robot a doborât recordul mondial la 100 de metri, cu un timp de 16,33 secunde G4Media
Un câine robot dezvoltat de Universitatea Zhejiang din China a stabilit un nou record mondial Guinness pentru cel mai rapid robot patruped pe distanța de...   G4Media.ro.
11:00
Sfârșitul erei elicopterului militar? Dronele au făcut ca aceste aeronave să devină aproape inutilizabile pe frontul din Ucraina G4Media
Elicopterele au fost utilizate pentru sprijin terestru și realimentare de zeci de ani, iar aceste aeronave au fost un pilon al atacurilor aeriene rusești în...   G4Media.ro.
11:00
Meteo: Temperaturi de până la 37 de grade, în vacanţa de Sfânta Maria / Două zile de caniculă în aproape toată țara G4Media
Meteorologii atenţionează că joi şi vineri, între orele 12.00 şi 21.00 va fi caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a...   G4Media.ro.
10:50
Înşelăciune cu vacanţe în Zanzibar / Peste 30 de persoane, păgubite cu 73.000 de euro / Dosar penal deschis la Satu Mare G4Media
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai...   G4Media.ro.
10:50
BREAKING Guvernul Bolojan denunță o ”supracontractare masivă” a proiectelor din PNRR făcută de precedentele guverne, care a dus la un ”risc fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională” / Sunt suspendate proiectele care nu pot fi terminate până la termenul-limită G4Media
Guvernul Bolojan a inițiat o ordonanță de urgență prin care să rezolve ”supracontractarea masivă” a proiectelor din PNRR făcută de precedentele guverne. Nota de fundamentare...   G4Media.ro.
10:40
Încep prospecţiunile geologice pentru Tunelul Meseş, de pe traseul Autostrăzii Transilvania / Tronsonul dintre Poarta Sălajului și Nuşfalău e cel mai mare contract de infrastructură rutieră: 6,62 miliarde de lei G4Media
Consilierii locali din Zalău au aprobat, joi, un protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin, în vederea realizării de prospecţiuni geologice pentru realizarea Tunelului...   G4Media.ro.
10:30
Mihai Fifor (PSD) spune despre reforma din Educaţie că este un ”măcel” / ”O crasă necunoaştere a realităţii din România” G4Media
Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, critică reforma din Educaţie şi o compară cu un „măcel”, afirmând că are o contribuţie „ridicol” de mică la...   G4Media.ro.
10:30
Meteo: Vreme caniculară, în București, joi și vineri: Maxime termice între 34 şi 36 de grade / Cod galben de canciulă G4Media
Municipiul Bucureşti se va afla, joi şi vineri, sub atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar şi...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:10
Cad piese din aeronavele americane: O dronă MQ-9 Reaper de 13 milioane de dolari s-a prăbușit după ce i s-a desprins elicea / Recent, un F-15 a aterizat fără o roată G4Media
O dronă militară americană MQ-9 Reaper, în valoare de peste 13 milioane de dolari, s-a prăbușit în Marea Mediterană în decembrie 2024, după ce o...   G4Media.ro.
10:10
Trucul italian care îți face pastele de zece ori mai gustoase / Secretul e un detaliu la modul de preparare, o tehnică simplă care schimbă complet pastele G4Media
Când temperaturile urcă și aerul devine greu de respirat, gătitul pare mai degrabă o corvoadă decât o plăcere. Iar pastele nu par, la prima vedere,...   G4Media.ro.
10:10
Taylor Swift lansează pe 3 octombrie al 12-lea album / Precedentul album s-a vândut în 1,4 milioane de exemplare în prima zi de la lansare G4Media
Al 12-lea album al supervedetei muzicale Taylor Swift va fi lansat pe 3 octombrie, a dezvăluit miercuri starul pop american pe site-ul său şi pe...   G4Media.ro.
10:00
Reședința lui Putin de la Valdai, protejată de 12 sisteme de apărare aeriană G4Media
12 sisteme de apărare aeriană au fost instalate în apropierea reședinței prezidenţiale a preşedintelui rus, Vladimir Putin, din Valdai. Acum un an existau doar două...   G4Media.ro.
10:00
Catedrala Notre Dame din Paris redevine cel mai vizitat monument al Franței după redeschiderea ei la sfârșitul anului trecut G4Media
Potrivit cotidianului Le Figaro numărul cumulat al vizitatorilor a depășit șapte milioane și dacă se păstrează cadența medie de 35.000 de vizitatori pe zi atunci...   G4Media.ro.
10:00
VIDEO | Nagasaki, paradisul pisicilor norocoase. De ce 80% dintre feline au coada scurtă / Orașul are și un templu ridicat în cinstea lor G4Media
În Japonia, pisicile bobtail sunt considerate adevărate talismane vii. Locuitorii cred că ele aduc prosperitate, protecție și armonie în casele celor care le îngrijesc. Iar dacă există...   G4Media.ro.
09:30
Hotelurile din Bulgaria au început vara 2025 cu venituri record, deși multe au renunțat la all-inclusive din cauza prețului alimentelor G4Media
Sezonul turistic estival din acest an a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) de...   G4Media.ro.
09:30
Peste 400 de canale TikTok sunt vizate de autoritățile din Republica Moldova pentru blocare pentru că răspândesc dezinformări cu impact asupra securității naționale G4Media
Poliția anunță că autoritățile Republicii Moldova au au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care conțin mii de videoclipuri, implicate în...   G4Media.ro.
09:20
Escaladare majoră în Serbia / Confruntări violente între susţinători ai partidului de guvernământ şi protestatari antiguvernamentali / Preşedintele Vucic denunţă implicarea unor puteri străine G4Media
Susţinătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara, determinând poliţia să...   G4Media.ro.
09:20
Moldova și România – ținta propagandei ruse în Grecia G4Media
Mai multe publicații online din Grecia sunt cutii de rezonanță pentru propaganda rusă, după cum arată mai multe articole apărute în ultimele zile. Dezinformarea din...   G4Media.ro.
09:20
Fost candidat republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru orchestrarea de atacuri împotriva unor democraţi, în New Mexico G4Media
Un fost candidat republican la alegerile legislative din statul american New Mexico a fost condamnat miercuri la 80 de ani de închisoare pentru că a...   G4Media.ro.
09:10
BREAKING Economia României a crescut cu doar 0,3% în primul semestru din 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut G4Media
Economia României a crescut cu numai 0,3% pe seria brută, în primul semestru din 2025, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, arată datele publicate...   G4Media.ro.
09:10
Un bazin de înot din Timiș are nevoie de reparații, deși nu a fost folosit niciodată / „Reparăm infiltrațiile că s-a făcut inaugurarea pe repede înainte în campania electorală” / A costat 14 milioane de lei, iar costurile lunare de întreținere sunt între 20 și 25 de mii de euro G4Media
A fost inaugurat, nu a funcționat niciodată, dar are nevoie deja de reparații. Este vorba de bazinul de înot de la Jimbolia. Administrația de aici...   G4Media.ro.
09:10
Echipe bulgaro-române de poliție vor patrula în Ruse G4Media
Echipe mixte de ofițeri de poliție bulgari și români vor fi implicate în controlul traficului în zonele de frontieră din regiunea Ruse, în lunile august...   G4Media.ro.
09:00
Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei / Măsurile vizează protejarea jurnaliştilor de supravegheri abuzive şi intimidări G4Media
Implementarea Regulamentului european privind libertatea mass-mediei (EMFA), obligatoriu în toate statele membre UE din 8 august, este coordonată de Ministerul Culturii şi include colaborarea cu...   G4Media.ro.
08:50
Închisoare cu suspendare pentru un tânăr din Marea Britanie care i-a trimis mesaje rasiste fostului premier Sunak G4Media
Un tânăr a primit o pedeapsă de 14 săptămâni de închisoare cu suspendare pentru trimiterea unor ameninţări cu moartea cu caracter rasist fostului premier britanic...   G4Media.ro.
08:40
Consiliul Judeţean Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziţia microbuzelor electrice în valoare de 61 de milioane de lei / A găsit o nouă sursă de finanţare europeană G4Media
Consiliul Judeţean (CJ) Buzău a cerut suspendarea contractul pentru achiziţia a 61 de microbuze electrice în valoare de 61 de milioane de lei, proiect derulat...   G4Media.ro.
08:40
Pensie de un leu, în Timiș, pentru o persoană care a lucrat o zi / Cea mai mare: peste 46 de mii de lei, primită de un fost aviator G4Media
Numărul pensiilor de serviciu (speciale) plătite în judeţul Timiş, la finalul lunii iulie, este în uşoară scădere în acest an faţă de aceeaşi perioadă a...   G4Media.ro.
08:30
Cântecul viral pentru copii „Baby Shark” nu a fost plagiat în Coreea de Sud, a decis Curtea Supremă de la Seul / Autorul american a intentat proces acum șase ani G4Media
Cântecul viral pentru copii „Baby Shark” nu constituie plagiat, a decis joi Curtea Supremă din Coreea de Sud, confirmând decizia unui tribunal de primă instanță...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:20
Apple pregătește lansarea de roboți, dispozitive smart-home și o refacere completă a asistentului virtual Siri pentru relansarea strategiei AI G4Media
Apple pregătește o revenire majoră în domeniul inteligenței artificiale prin lansarea unei game extinse de dispozitive, care vor include roboți, o versiune avansată a asistentului...   G4Media.ro.
08:10
Cehia şi-a deschis reprezentanţă diplomatică la Dnipro, fiind prima țară care are un astfel de birou în estul Ucrainei / „Cehia nu se teme de Putin”, afirmă ministrul de Externe G4Media
Un nou birou al ambasadei Cehiei a fost deschis în oraşul ucrainean Dnipro. Anunţul în acest sens a fost făcut de ministrul ceh de externe,...   G4Media.ro.
08:00
Aproape 150 de persoane au denunţat infracţiunile sexuale comise de Mohamed Al-Fayed, fostul proprietar al magazinelor de lux Harrods G4Media
Aproape 150 de persoane au contactat poliţia britanică pentru a denunţa infracţiuni comise de Mohamed al-Fayed, fostul proprietar al magazinelor Harrods, de când autorităţile au...   G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.