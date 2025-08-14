Fundația misterioasă a Vioricăi Dăncilă care vrea să rescrie regulile egalității în România. 'Poate sună cam pompos, dar ne propunem abordarea acestor subiecte'
Stiripesurse.ro, 14 august 2025 12:10
La sfârșitul lunii iunie, fostul premier Viorica Dăncilă a depus la Judecătoria Sectorului 3 o cerere pentru acordarea personalității juridice unei fundații care îi poartă numele. Citește mai departe...
Acum 10 minute
12:20
Programul „Litoralul pentru toți” revine în toamna anului 2025, oferind reduceri consistente pentru turiștii care aleg să meargă la mare între 1 septembrie și 15 octombrie. Citește mai departe...
12:20
Adrian Axinia (europarlamentar AUR): 'America nu mai are încredere în România lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan' # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR Adrian Axinia susține că România a pierdut încrederea Statelor Unite sub actuala conducere politică, invocând concluziile raportului Departamentului de Stat al SUA privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Citește mai departe...
12:20
STENOGRAME Primarii efectiv au explodat, când au văzut OUG-ul pregătit de Guvern: Vin cu toții la București și merg glonț la Bolojan # Stiripesurse.ro
Primarii din Asociația Municipiilor din România participă la această oră la o ședință la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan. Aceștia au văzut Ordonanța de Urgență care se află în lucru la Guvern și principalele prevederi. Citește mai departe...
12:20
Antibiotice Iași: Venituri de 380 milioane de lei în S1, profitul brut lovit de cursul valutar și piața din SUA # Stiripesurse.ro
Compania ieşeană Antibiotice a înregistrat venituri totale de 380,16 milioane de lei în primele şase luni ale anului, nivel comparabil cu cel înregistrat anul trecut în aceeaşi perioadă, în timp ce profitul brut din primul semestru din 2025 a fost de 68,3 milioane de lei. Citește mai departe...
Acum 30 minute
12:10
12:10
Transelectrica a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 256 milioane lei, în scădere cu 3% faţă de cel obţinut în perioada similară din 2024, conform datelor financiare transmise, joi, Bursei de Valori Bucureşti. Citește mai departe...
12:00
Ce îi oferă Donald Trump lui Vladimir Putin la schimb cu pacea din Ucraina: Liderul de la Kremlin poate puna mâna pe mineralele rare (The Telegraph) # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump ar urma să îi prezinte omologului său rus, Vladimir Putin, la summitul programat vineri, un pachet de stimulente economice menit să încheie războiul din Ucraina, relatează publicația britanică The Telegraph. Citește mai departe...
Acum o oră
11:50
Florin Cîțu, după ce a văzut conferința ministrului de Finanțe: Face acuzații cu implicații penale # Stiripesurse.ro
Fostul premier Florin Cîțu a ascultat conferința de presă susținută, miercuri, de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, iar la final atrage atenția asupra faptului că acuzațiile sunt unele cu iz penal. Citește mai departe...
11:50
Sora lui Kim Yo Jong neagă retragerea difuzoarelor pentru propagandă de la granița cu Sudul # Stiripesurse.ro
Oficialii din Seul au anunțat că au început să-și retragă difuzoarele ca o „măsură practică menită să ajute la detensionarea tensiunilor cu Nordul”. Citește mai departe...
11:50
Descoperire de lux la Porțile de Fier: Mașini căutate în Belgia și Franța, oprite la graniță # Stiripesurse.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I au depistat, în ultimele 24 de ore, două autoturisme de lux, cu o valoare totală de aproximativ 165.000 de euro, căutate de autoritățile din Belgia și Franța. Citește mai departe...
11:50
Capitalul social minim urcă de 40 de ori! Micii antreprenori, între revoltă și susținere: 'De ce să ne oblige?' /'Nu înțeleg indignarea. Statul nu îți ia nimic' # Stiripesurse.ro
Creșterea de 40 de ori a capitalului social minim necesar pentru înființarea unui SRL, de la 200 la 8.000 de lei, programată pentru 2026, stârnește reacții puternice în mediul antreprenorial. Citește mai departe...
11:40
'Noaptea albă a Bisericii Evanghelice' din Bistrița: muzică live și spectacole pentru toate vârstele # Stiripesurse.ro
Biserica Evanghelică din centrul istoric al municipiului Bistriţa, monument vechi de şapte secole şi simbol al oraşului, va fi sărbătorită, vineri, printr-o serie de evenimente organizate atât în incintă, cât şi pe scena amenajată în imediata apropiere. Citește mai departe...
11:40
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka se retrage din activitate pentru a fi alături de fratele său aflat în comă # Stiripesurse.ro
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka a anunţat că îşi va încheia cariera pentru a fi alături de fratele său, aflat în comă de la un meci disputat în luna mai, într-un moment în care sportul a fost zguduit de moartea a doi boxeri, potrivit news.ro. Citește mai departe...
11:40
VIDEO Flăcări, miros de fum și panică pe litoral: Unul dintre cele mai emblematice cluburi din Mamaia arde pentru a treia oară într-o săptămână # Stiripesurse.ro
Un nou incendiu a izbucnit joi, 14 august 2025, la clădirea dezafectată a fostului club Belagio din stațiunea Mamaia, generând fum dens vizibil de la kilometri distanță și resimțit în mai multe zone ale orașului Constanța. Citește mai departe...
11:30
Viitorul educațional al elevilor din București este influențat semnificativ de cartierul în care își desfășoară studiile gimnaziale, potrivit unei analize realizate de AIParte, după cum informează Mediafax.Studiul a inclus date de la 13. Citește mai departe...
11:30
Scenariu de Hollywood în Marea Britanie - Papagalul care a ajutat la dezmembrarea unui grup de traficanți de droguri # Stiripesurse.ro
Polițiștii britanici au reușit să aresteze un grup de traficanți de droguri datorită papagalului liderului rețelei, potrivit unui comunicat de presă emis de autorități, citat de AFP. Citește mai departe...
11:30
Linia feroviară București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră intră în modernizare # Stiripesurse.ro
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat, joi, semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Citește mai departe...
11:30
(SURSE) Ilie Bolojan, întâlnire cu fostul președinte: Guvernul pregătește o mutare-surpriză pentru Traian Băsescu; Acesta refuză propunerea Executivului # Stiripesurse.ro
Potrivit unor surse politice, Executivul ar urma să aprobe, în perioada imediat următoare, o hotărâre de guvern prin care să atribuie fostului președinte Traian Băsescu o nouă vilă de protocol din administrarea RA-APPS. Citește mai departe...
Acum 2 ore
11:20
Trump le-ar fi promis liderilor europeni că nu va discuta cu Putin despre împărțiri ale teritoriului Ucrainei, la summitul de vineri # Stiripesurse.ro
Donald Trump le-a dat asigurări liderilor europeni că, la întâlnirea de vineri cu Vladimir Putin, nu va discuta despre posibile împărţiri ale teritoriului Ucrainei, după ce declaraţiile sale anterioare privind schimburi teritoriale au stârnit îngrijorare la Kiev şi în Europa, Citește mai departe...
11:20
Zelenski, întâlnire cu premierul britanic Keir Starmer, înaintea summitului dintre Trump și Putin # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlneşte joi, la Londra, cu premierul britanic Keir Starmer, în ajunul întâlnirii din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, considerată decisivă pentru încheierea războiului din Ucraina, Citește mai departe...
11:20
Căldura continuă să pună la grea încercare producătorii din ţară. Iar efectele parcă se resimt mai tare ca oricând: legumele se deshidratează sub ochii producătorilor, iar producţia care poate fi salvată ajunge pe tarabe la supra-preț, informeazǎ Observator. Citește mai departe...
11:20
Cadoul primit de o româncă care a îngrijit o bătrână în Italia: Nepoții italiencei au dat-o în judecată # Stiripesurse.ro
O poveste cu final fericit pentru o româncă stabilită în Italia, care a lucrat ani la rând ca badantă. În vârstă de 45 de ani, femeia a primit prin testament o casă din orașul Brescia, în semn de recunoștință din partea bătrânei de 92 de ani pe care a îngrijit-o. Citește mai departe...
11:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de joi, iar rulajul se cifra la 9,35 milioane de lei (1,84 milioane euro), după 40 de minute de la debutul tranzacţiilor. Citește mai departe...
11:20
Videoclipurile create cu AI devin tot mai înșelătoare/Controversa clipului viral din străinătate în care o dresoare este atacată de o orcă # Stiripesurse.ro
Videoclipul viral care prezintă atacul unei orce asupra unei dresoare marine s-a dovedit a fi realizat prin intermediul inteligenței artificiale. Dresoarea și parcul marin nici măcar nu există în realitate, potrivit The Economics Time. Citește mai departe...
11:20
Jurnaliștii vor fi mai protejați/Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei # Stiripesurse.ro
România urmează să finalizeze propunerile de completări şi modificări a legislației actuale, în vederea aplicarării Regulamentului european privind libertatea presei. Ulterior, aceste propuneri vor fi supuse consultării publice, după cum informează News.ro. Citește mai departe...
11:20
Criză alimentară în Franța: Brânzeturi contaminate cu Listeria, retrase de urgență # Stiripesurse.ro
Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, inclusiv camembert şi brie, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters. Citește mai departe...
11:20
Planuri de protejare împotriva Rusiei: Lituania își va învăța copii să opereze drone # Stiripesurse.ro
Copiii lituanieni vor fi învățați cum să construiască și să utilizeze drone, ca parte a eforturilor țării baltice de a-și dezvolta capacitatea de a face față oricărei amenințări viitoare din partea Rusiei, informează Mediafax. Citește mai departe...
11:10
Coșmar în loc de plajă: Înșelăciune de zeci de mii de euro cu sejururi în Zanzibar # Stiripesurse.ro
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Citește mai departe...
11:10
Profitul net consolidat înregistrat de Grupul Romgaz în primul semestru din 2025 a fost de 1,679 miliarde lei, mai mic cu 8,60%, respectiv cu 157,98 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior, conform datelor financiare transmise, joi, Bursei de Valori Bucureşti. Citește mai departe...
11:10
'România nu își mai permite experimente fiscale'. Mediul de afaceri avertizează PSD că renunțarea la cota unică ar fi 'o eroare cu consecințe devastatoare' # Stiripesurse.ro
Cota unică trebuie păstrată ca pilon al stabilității fiscale, iar trecerea la un sistem de impozitare progresivă ar fi „o eroare cu consecințe devastatoare”, avertizează Fundația Romanian Business Leaders (RBL) într-o analiză transmisă public. Citește mai departe...
11:10
UE împrumută 500 de milioane de euro pentru securitatea energetică a Ucrainei înainte de venirea iernii # Stiripesurse.ro
Comisia Europeană a semnat un acord de garantare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin care vor fi mobilizați 500 de milioane de euro pentru susținerea sectorului energetic din Ucraina. Citește mai departe...
11:00
Tottenham denunţă insultele rasiste primite de Mathys Tel, după ce a ratat la loviturile de departajare în Supercupa Europei # Stiripesurse.ro
Învinsă miercuri de PSG la lovituri de departajare în Supercupa Europei, gruparea Tottenham şi-a exprimat sprijinul pentru atacantului francez Mathys Tel, care a fost ţinta unor insulte rasiste după ce a ratat la penaltiuri, conform news.ro. Citește mai departe...
11:00
Polonia: Un adolescent ucrainean a fost arestat, acuzat că a vandalizat monumente în numele Rusiei # Stiripesurse.ro
Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a arestat un adolescent ucrainean, în vârstă de 17 ani, acuzat de comiterea de acte de sabotaj la ordinele serviciilor de informații străine, a anunțat, joi, biroul prim-ministrului polonez Donald Tusk, citat de The Kyiv Independent, Citește mai departe...
11:00
Răsturnare șocantă în cazul crimelor din Italia. Un român, în centrul unei anchete explozive: Ar fi asasin în serie, comandat de clanuri # Stiripesurse.ro
Ancheta privind cazul șocant al celor două escorte românce ucise și tranșate în Italia ia o turnură neașteptată. Citește mai departe...
10:50
Economia României a prins viteză în prima parte a anului: Creștere economică peste așteptări în ultimele trei luni (DOCUMENT) # Stiripesurse.ro
Economia României a crescut cu 1,2% în trimestrul al doilea din 2025 față de primele trei luni ale anului, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică. Citește mai departe...
10:50
Ministerul Culturii anunță modificări legislative pentru protecția jurnaliștilor și pluralismul media # Stiripesurse.ro
Ministerul Culturii a anunţat, joi, că urmează să adapteze legislaţia naţională pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea mass-media (EMFA), care susţine libertatea presei, pluralismul mass-media, responsabilitatea editorială, protejarea jurnaliştilor împotriva Citește mai departe...
10:50
Fieful lui Emil Boc, epicentrul muncii nedeclarate. Ministrul Muncii reacționează dur după un control de amploare: 'Nu este doar o cifră dintr-un raport' # Stiripesurse.ro
Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 4–8 august 2025, o amplă acțiune de verificare a respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. În urma celor 1. Citește mai departe...
10:40
Avertisment de maximă gravitate: comunele românești nu mai pot supraviețui. Criza administrației locale explodează și Guvernul este somat să acționeze # Stiripesurse.ro
Asociația Comunelor din România (ACoR), reprezentând 2.862 de comune, lansează un apel public urgent către Guvern și întreaga societate civilă. Citește mai departe...
10:30
Marius Budăi cere eliminarea CASS pentru mame și veteranii de război: 'Sumele colectate sunt insignifiante' # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, solicită partenerilor de coaliție să renunțe la aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război, argumentând că încasările din aceste Citește mai departe...
10:30
Accident la aterizarea unui balon cu aer cald: O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite # Stiripesurse.ro
O persoană a murit şi alte cinci au fost rănite miercuri seară, în Friesland, Ţările de Jos, după un accident produs la aterizarea unui balon cu aer cald în nacela căruia se aflau 34 de pasageri, transmite joi Reuters, conform Agerpres. Citește mai departe...
10:30
Minivacanța de Sfânta Maria vine cu restricții: camioanele, interzise pe drumurile spre mare și munte # Stiripesurse.ro
Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe mai multe tronsoane de drum, în minivacanța de Sfânta Maria. Citește mai departe...
10:30
HARTĂ Meteorologii anunță temperaturi sufocante în România: Cod Galben în jumătate de țară # Stiripesurse.ro
Maramureşul, Crişana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Olteniei, precum și vestul, centrul și sudul Munteniei sunt joi şi vineri sub atenţionare cod galben de caniculă, scrie Mediafax. Citește mai departe...
10:30
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat miercuri viitorii laureaţi ai premiilor Centrului Kennedy, prestigiosul centru cultural din Washington al cărui consiliu de administraţie l-a preluat recent, iar printre aceştia se numără actorul Sylvester Stallone şi cântăreaţa Gloria Gaynor, Citește mai departe...
10:30
Mihai Fifor acuză Guvernul că 'lovește în șansele generațiilor viitoare' prin reforma educației # Stiripesurse.ro
Fostul ministru Mihai Fifor critică dur măsurile anunțate în cadrul reformei educației, acuzând Executivul că, prin mărirea normelor didactice, comasarea școlilor și lipsa investițiilor în transportul școlar, „lovește direct în șansele generațiilor viitoare”, informează Citește mai departe...
Acum 4 ore
10:20
Cutremur la cel mai mare producător de energie din România: Cum a ajuns Hidroelectrica să piardă 41% din profit în prima jumătate a anului # Stiripesurse.ro
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut cu 41% în primele șase luni din 2025, la 1,587 miliarde lei, față de 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă din 2024, potrivit raportului financiar publicat de companie, arată news.ro. Citește mai departe...
10:20
Un bucureștean de 81 de ani și soția sa, de 78 de ani, au fost răniți, joi dimineața, după ce mașina condusă de bărbat a părăsit din cauze neclare drumul național 7, în Boița, județul Sibiu, a lovit parapetul metalic și a ieșit în decor. Citește mai departe...
10:20
De ce Alaska: Motivul pentru care Trump și Putin au ales să se întâlnească pe fostul pământ rusesc # Stiripesurse.ro
Întâlnirea programată pentru 15 august între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, ce va avea loc în statul american Alaska, a stârnit valuri în propaganda și mitologia rusă. Citește mai departe...
10:20
Prețul Bitcoin a urcat joi la un nivel record de 124.002,49 dolari, susținut de anticipațiile privind reduceri ale dobânzii de către Rezerva Federală și de măsurile administrației Trump care facilitează investițiile în active digitale, informează Mediafax. Citește mai departe...
10:20
AETA lanseaza productia in serie a P Box – prima familie de cutii de depozitare modulare cu acces lateral din Europa # Stiripesurse.ro
AETA SA, producator roman cu capital integral autohton, anunta lansarea productiei in serie pentru P Box, o gama inovatoare de cutii de depozitare care schimba complet modul in care pot fi organizate spatiile. Citește mai departe...
10:10
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi # Stiripesurse.ro
STIRIPESURSE.RO vă informa ieri că situația în Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este una extrem de complicată. Astăzi, STIRIPESURSE.RO vă prezintă draftul de Ordonanță de Urgență care se află în lucru la Guvern și principalele prevederi. Citește mai departe...
