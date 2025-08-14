Aerostar – afaceri în creștere ușoară la S1

07:10

Ministrul Finanțelor vrea să înființeze o piață care bate și câștigurile din primă fază de la jocurile piramidale.Să îi zicem “piața SRL-urilor gata făcute”. Mecanismul e simplu. Să-ți faci firmă acum, ți se cere capital social de 1 leu. Dacă trece propunerea lui Alexandru Nazare, de la 1 ianuarie va trebui să pui pe masă 8.000 de lei.