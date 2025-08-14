Este corect să urezi „La mulți ani” pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului? Recomandările preotului pentru Sfânta Maria Mare

07:10

Un bust cu figura încruntată a lui Lenin stă de veghe în piața principală. Toate semnele publice sunt scrise în alfabetul chirilic, iar picturile murale și bannerele afișate pe clădiri au fost create în onoarea unor oameni de știință sau artiști ruși. Steagul Rusiei flutură alături de cel al unei companii miniere rusești. Barentsburg prezintă toate caracteristicile unei așezări din Rusia, însă, de fapt, se află pe teritoriul unei țări NATO, iar oficialii serviciilor de informații din Occident se tem că Putin ar putea profita de statutul bizar al acestui arhipelag din nordul extrem al Europei ca să creeze probleme pentru restul continentului.