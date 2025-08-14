„Atmosferă dificilă și instabilă”. Tactica militară folosită de Rusia pentru a înlătura trupele ucrainene și a avansa în Donețk
Digi24.ro, 14 august 2025 12:10
Proiectul ucrainean OSINT DeepState a raportat luni că forțele ruse au străpuns liniile defensive din apropierea orașului Dobropillia, din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, avansând spre orașele Kramatorsk și Sloviansk. Analiștii independenți, citați de Meduza, avertizează că încă nu există confirmări vizuale ale acestor afirmații, dar, dacă se confirmă, breșa ar marca una dintre cele mai mari avansări ale Rusiei din ultimele luni. Totuși, trupele trimise de Kremlin nu și-au consolidat, deocamdată, câștigurile și nu și-au stabilit o poziție în zonă, astfel că unii analiști spun că este puțin probabil ca actuala ofensivă să se transforme, în curând, într-o breșă la nivel operațional.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
12:30
Silviu Faiăr: Internetul devine toxic, e un mediu plin de ură și violență"
12:30
Ciolacu: „Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu austeritate oarbă nu ajungem nicăieri” # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu spune că e nevoie de investiții pentru ca România să nu intre în recesiune, după ce ministrul Finanțelor a declarat că „trebuie să fim pregătiți în orice moment” pentru un astfel de scenariu. Fostul președinte al PSD insistă cu programul „Anghel Saligny“.
Acum 10 minute
12:20
Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști # Digi24.ro
Un român de 46 de ani, aflat sub permisie de zi din penitenciarul din Belluno, a fost arestat după ce a încercat să jefuiască o farmacie din centrul orașului. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a luat ostatici doi oameni și apoi a încercat să scape de polițiști deghizându-se în angajat.
Acum 30 minute
12:10
Marele barter pe care-l pregătește Trump pentru Putin. Lista posibilelor concesii din Alaska (The Telegraph) # Digi24.ro
Donald Trump intenţionează să-i propună lui Vladimir Putin, la summitul lor de vineri, o serie de stimulente economice, în special acces la resursele naturale din Alaska şi ridicarea parţială a sancţiunilor impuse industriei aeronautice ruse, în schimbul încetării războiului împotriva Ucrainei.
12:10
„Atmosferă dificilă și instabilă”. Tactica militară folosită de Rusia pentru a înlătura trupele ucrainene și a avansa în Donețk # Digi24.ro
Proiectul ucrainean OSINT DeepState a raportat luni că forțele ruse au străpuns liniile defensive din apropierea orașului Dobropillia, din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, avansând spre orașele Kramatorsk și Sloviansk. Analiștii independenți, citați de Meduza, avertizează că încă nu există confirmări vizuale ale acestor afirmații, dar, dacă se confirmă, breșa ar marca una dintre cele mai mari avansări ale Rusiei din ultimele luni. Totuși, trupele trimise de Kremlin nu și-au consolidat, deocamdată, câștigurile și nu și-au stabilit o poziție în zonă, astfel că unii analiști spun că este puțin probabil ca actuala ofensivă să se transforme, în curând, într-o breșă la nivel operațional.
12:10
Este corect să urezi „La mulți ani” pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului? Recomandările preotului pentru Sfânta Maria Mare # Digi24.ro
Pe 15 august, în calendarul ortodox este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, praznic denumit popular și Sfânta Maria Mare. În fiecare an, românii au aceeași întrebare, dacă se urează “la multi ani” pe 15 august sau pe 8 septembrie, cu ocazia Nașterii Fecioarei Maria.
Acum o oră
11:50
Aceste sate bine conservate și omogene reprezintă exemple excepționale de tradiție vernaculară specifică Europei de sud-est.
11:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu primarii de comune. Edilii sunt nemulțumiți de reducerile de personal # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, cu primarii de comune care sunt nemulțumiți de reducerile de personal, spunând că nu au angajați suficienți. La Palatul Victoria se discută și despre taxele locale care ar urma să crească.
11:50
Explozie urmată de incendiu în Bacău: fata de 14 ani, stabilă. Adulții, în stare gravă, dar apți de transfer în străinătate # Digi24.ro
Fata de 14 ani rănită în explozia urmată de incendiu din județul Bacău este în stare stabilă, iar medicii iau în calcul detubarea. Cei trei adulți răniți au arsuri grave, dar sunt stabili pentru transport. România a activat Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul lor în străinătate.
11:30
Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul # Digi24.ro
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
Acum 2 ore
11:10
Volodimir Zelenski continuă turneul european înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Liderul de la Kiev merge la Londra # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ajunge joi la Londra pentru a se întâlni cu premierul britanic Keir Starmer, în vederea evaluării situației înaintea discuțiilor importante dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care vor avea loc vineri în Alaska, transmite reuters.
11:10
Ceartă pe Facebook între doi lideri de la PNL și PSD: „Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul” # Digi24.ro
Vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-au contrat, prin postări pe Facebook, pe tema măsurilor promovate de Ministerul Educației și s-au acuzat reciproc că partidele din care fac parte, fiind la guvernare până acum, au „nenorocit bugetul”.
11:00
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au confruntat: susținătorii lui Vucic cu manifestanții anti-Guvern # Digi24.ro
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au confruntat: susținătorii lui Vucic cu manifestanții anti-Guvern
11:00
Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO # Digi24.ro
Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate odată ce pacea va fi restabilită, dar aderarea la NATO nu este luată în considerare ca o posibilă garanție, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.
10:50
Alertă meteo: canicula persistă și se extinde în mai multe județe. Vor fi temperaturi de 37°C la umbră. Vremea în București # Digi24.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis un nou cod galben de caniculă, valabil vineri într-o regiune mai extinsă a țării comparativ cu cea care se afla joi sub avertizare de căldură excesivă. Și în București vremea va deveni caniculară.
10:50
Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital # Digi24.ro
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă.
10:40
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny. Cum arată ordonanța care își propune „atenuarea riscului fiscal” # Digi24.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență (OUG) pentru a fi instalate noi măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Documentul este necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură. Documentul se referă la proiectele finanţate prin PNRR sau Anghel Saligny şi instituie restricţii clare.
10:30
Alertă în Alaska, unde Donald Trump se întâlnește vineri cu Vladimir Putin. Juneau, capitala statului american, este evacuată parțial, de teama unor inundații catastrofale pe care le poate provoca scurgerea bruscă a apei pline de sloiuri dintr-un lac glaciar.
10:30
Alexandru Nazare cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc prețurile marile magazine: „Anumite prețuri se și rotunjesc” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cere Consiliului Concurenței să verifice modul în care lanțurile de magazine stabilesc prețurile. Controalele vin în contextul în care scumpirile au adus schimbări de prețuri la raft, iar ministrul vrea să afle dacă retailerii au majorat prețurile peste ritmul inflației.
Acum 4 ore
10:20
Explozii în Volgograd. Ucrainenii au lovit rafinăria Lukoil, cea mai mare din sudul Rusiei. Sateliții NASA raportează un incendiu uriaș # Digi24.ro
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol.
10:10
Ministerul Educației propune noi reguli pentru bursele școlare ale elevilor. Ce prevede proiectul # Digi24.ro
Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea noii metodologii de acordare a burselor școlare. Documentul propune cuantumul, condițiile și procedurile de acordare, care ar urma să se aplice din 1 septembrie 2025.
10:10
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025 # Digi24.ro
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,1 miliarde euro, o creștere de 21% în primul semestru din 2025
10:10
Fost candidat republican din SUA, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru că a plănuit să-și atace rivalii democrați # Digi24.ro
Un fost candidat republican la alegerile legislative din statul american New Mexico a fost condamnat, miercuri, la 80 de ani de închisoare pentru că a plătit oameni să deschidă focul din maşină asupra locuinţelor unor oficiali democraţi, după înfrângerea sa electorală din 2022, relatează Reuters.
10:00
Noi reguli pentru bursele școlare ale elevilor. Ce tipuri există și care sunt criteriile de acordare # Digi24.ro
Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar, care va intra în vigoare la 1 septembrie 2025. Documentul stabilește tipurile de burse, valoarea acestora, condițiile de acordare și procedura de selecție.
09:50
Rusia susţine că a lovit fabrici de rachete în Ucraina, distrugând inclusiv sistemele occidentale Patriot care le apărau # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Rusia a declarat joi că forţele sale au lovit în iulie în Ucraina o serie de fabrici de rachete, birouri de proiectare a armelor şi întreprinderi de producţie a combustibilului pentru rachete, informează Reuters.
09:50
Creștere firavă a economiei României, anunțată de INS: doar 0,3%. Cât de aproape suntem de recesiune # Digi24.ro
Economia României avansează în ritm de melc. Un semnal în acest sens a venit de la INS: în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2%, arată estimările, publicate joi de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, economia ţării a înregistrat o creştere de 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, pe seria brută, şi de 2,1%, pe seria ajustată sezonier.
09:40
Donald Trump reduce standardele de mediu pentru lansările de rachete. Măsura îl avantajează pe fostul său colaborator, Elon Musk # Digi24.ro
Donald Trump a ordonat, miercuri, simplificarea procedurilor şi reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spaţial privat american să îşi sporească „semnificativ” lansările, o măsură care ar trebui să îl mulţumească pe fostul său aliat Elon Musk, arată The Guardian.
09:20
Confuzie într-o intersecție din Galați: indicatoare STOP din toate direcțiile. Primăria, amendată cu peste 10.000 lei # Digi24.ro
În comuna Vânători din județul Galați, o intersecție a devenit un adevărat test de răbdare pentru șoferi. Trei indicatoare STOP, montate pe toate direcțiile, îi obligă pe toți participanții la trafic să oprească, fără să fie clar cine are prioritate. Polițiștii au amendat primăria cu peste 10.000 de lei pentru lipsa avizelor.
09:20
Numărul pensiilor speciale plătite în județul Timiș, la finalul lunii iulie, este în ușoară scădere în acest an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare, aflată în plată, este de 46.267 de lei și o încasează un aviator. Cea mai mică pensie este de 1 leu și o primește o persoană care a lucrat doar o zi, anunță Agerpres.
09:20
Lituania va antrena copii în utilizarea dronelor pentru a contracara amenințarea Rusiei. Instrucția va începe cu copii de 8 - 10 ani # Digi24.ro
Copiii din Lituania vor fi învățați cum să construiască și să opereze drone, ca parte a eforturilor micii țări baltice de a-și dezvolta capacitatea de a face față oricărei amenințări viitoare din partea Rusiei.
09:10
LOTO – Joi, 14 august 2025: Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker. La Noroc sunt în joc aproape 490 de mii de euro # Digi24.ro
Joi, 14 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
09:00
ANOSR: Sistemul de burse a fost constant subfinanţat, iar acum va scădea la jumătate. 44.000 de studenți, afectați # Digi24.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a lansat, joi, o analiză care surprinde evoluţia fondului de burse şi protecţie socială destinat studenţilor şi evidenţiază necesitatea corectării sistemului de acordare a burselor, modificat prin măsurile de austeritate introduse de Legea nr. 141/2025 şi prin modificările aduse OME nr. 6463/2023.
09:00
Pericolul din mare, în plin sezon estival: gropi adânci la doar câțiva metri de mal. Ce spun autoritățile # Digi24.ro
Pericol pe litoralul românesc, după ce furtunile și curenții au format gropi adânci de câțiva metri în apa mării. Unele dintre ele se afla la doar 10 metri de mal, iar când marea este agitată, salvamarii interzic accesul turiștilor pentru a evita o tragedie. Cea mai adâncă groapă este în Costinesti, în dreptul plajei nou construite, anunță Digi24.
08:50
Deținutul evadat din ambulanţa care îl ducea la Jilava a fost prins. A sărit pe geamul autospecialei și s-a ascuns pe câmp # Digi24.ro
Deţinutul care a fugit, miercuri seara, dintr-o ambulanţă pe un teren agricol la ieşirea de pe autostrada A7, a fost prins de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.
08:40
Ce pedeapsă poate lua un bărbat din Washington care a aruncat cu un sendviș într-un ofițer federal. Scena a devenit virală pe internet # Digi24.ro
Un bărbat acuzat că a aruncat cu un sendviș în agentul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din Washington DC a fost acuzat de agresiune asupra unui ofițer federal.
08:40
Melania Trump amenință că îl dă în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari în legătură cu afirmații despre Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Prima-doamnă a SUA, Melania Trump, a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru mai mult de 1 miliard de dolari după ce fiul fostului președinte american Joe Biden a afirmat că ea i-a fost prezentată lui Donald Trump de către infractorul sexual Jeffrey Epstein, scrie BBC News.
Acum 6 ore
08:10
Mai multe echipaje de pompieri de seplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.
07:50
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin # Digi24.ro
Teritorii „schimbate” şi vieţi care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii aşteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin şi Donald Trump.
07:40
Prăbușirea criptomonedelor TerraUSD şi Luna: Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaşte fraude de miliarde de dolari, în SUA # Digi24.ro
Antreprenorul sud-coreean Do Kwon, cofondator al Terraform Labs şi creator al criptomonedelor TerraUSD şi Luna, a pledat vinovat în faţa justiţiei americane pentru două capete de acuzare de conspiraţie la fraudă şi fraudă electronică, legate de prăbuşirea din 2022 a proiectului său, care a provocat pierderi estimate la 40 de miliarde de dolari, transmite Reuters.
07:30
Cel puțin 25 de morți în Gaza, miercuri, în timp ce Netanyahu spune că le va permite palestinienilor să plece # Digi24.ro
Focurile de armă israeliene au ucis miercuri cel puţin 25 de persoane care căutau ajutor în Gaza, au declarat oficiali din domeniul sănătăţii şi martori, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut din nou apel la ceea ce el numeşte migraţia voluntară a palestinienilor din teritoriul devastat de război, potrivit AP.
07:10
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, dar fără armata de specialiști în Rusia care să-i țină spatele. „Rareori se pregătește” # Digi24.ro
În 2018, când Donald Trump a ținut o conferință de presă comună cu omologul său rus Vladimir Putin la summitul de la Helsinki, lucrurile au mers atât de prost încât consiliera sa principală pentru Rusia, Fiona Hill, a declarat că s-a gândit să simuleze o criză pentru a încerca să oprească totul. La preconizata întâlnire, din Alaska, lucrurile ar putea merge chiar mai rău, sugerează Financial Times.
07:10
Una dintre cele mai profitabile afaceri din istorie, o „umilință” pentru Rusia: Cum au ajuns rușii să vândă Alaska americanilor # Digi24.ro
Donald Trump a părut să încurce geografia cu istoria când a spus că plănuiește să se vadă cu Vladimir Putin „în Rusia” pentru mult așteptatul summit din Alaska de vineri. Gafa președintelui american nu ar fi fost o afirmație greșită cu mai mult de un secol și jumătate în urmă, când al 49-lea stat american făcea încă parte din Imperiul Rus sub conducerea Țarului Alexandru al II-lea.
07:10
„Un război al roboților”. Estul Ucrainei s-a transformat în teritoriul bombelor planante, rachetelor și dronelor kamikaze ale Rusiei # Digi24.ro
Moscova a dezvoltat tactici aeriene tot mai distructive, cu ochii pe estul Ucrainei, în special pe Donețk și Lugansk, pe care Vladimir Putin le-ar dori sub influența sa totală. Bombele planante, dronele și rachetele trimise de armata Kremlinului către teritoriul ucrainean au lăsat - și o fac în continuare - urme adânci, scrie The Guardian. Forțele ruse au modernizat dronele kamikaze iraniene Shahed, făcându-le mai letale și mai puțin vulnerabile la sistemele de apărare aeriană. De partea cealaltă, roiuri de drone ieftine domină câmpul de luptă ucrainean, alături de lupte brutale ale infanteriei și linii de front, care devin pe timp ce trece, tot mai neclare.
07:10
Ce s-ar putea întâmpla când Trump și Putin se vor întâlni în Alaska? Patru scenarii cheie # Digi24.ro
Miza este enormă. Presiunea este reală. Iar rezultatele ar putea schimba cursul războiului din Ucraina. Joni Askola, analistul publicației Kyiv Post, încearcă să propună patru scenarii cheie, cele mai probabile.
07:10
Orașul rusesc de pe teritoriul NATO. Cum profită Putin de statutul bizar al unor insule izolate ca să extindă prezența Rusiei în Europa # Digi24.ro
Un bust cu figura încruntată a lui Lenin stă de veghe în piața principală. Toate semnele publice sunt scrise în alfabetul chirilic, iar picturile murale și bannerele afișate pe clădiri au fost create în onoarea unor oameni de știință sau artiști ruși. Steagul Rusiei flutură alături de cel al unei companii miniere rusești. Barentsburg prezintă toate caracteristicile unei așezări din Rusia, însă, de fapt, se află pe teritoriul unei țări NATO, iar oficialii serviciilor de informații din Occident se tem că Putin ar putea profita de statutul bizar al acestui arhipelag din nordul extrem al Europei ca să creeze probleme pentru restul continentului.
07:10
Amendă de până la 95.000 de euro pentru un șofer care a depășit limita de viteză pe o stradă din Elveția # Digi24.ro
Un șofer care a depășit viteza legală pe o stradă din orașul elvețian Lausanne riscă o amendă de 90.000 de franci elvețini (95.400 de euro). Bărbatul, un om de afaceri milionar, nu este la prima abatere, relatează The Independent.
07:10
UE vrea să se împrumute ca și cum ar fi o singură țară: care ar fi avantajul și de ce critică țările „frugale” ideea # Digi24.ro
„Ar trebui Uniunea Europeană să împrumute bani ca și cum ar fi o singură țară?” este întrebarea care divide profund capitalele UE, iar acum Comisia Europeană a luat o poziție clară, scrie Politico. Fără prea multă vâlvă, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a propus extinderea puterii Bruxelles-ului de a împrumuta sute de miliarde de la investitori internaționali, ca parte a propunerii de buget pe șapte ani a UE, anunțată pe 16 iulie.
07:10
Putin vrea să-l intimideze pe Trump în Alaska cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară # Digi24.ro
Rusia pare gata să testeze o nouă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și care poatea purta, de asemenea, încărcătură nucleară, conform unor cercetători americani și al unui reprezentant al unui serviciu secret occidental, citați de Reuters. Testul noii rachete nucleare, numită Burevestnik sau „Skyfall” în codificarea NATO, s-ar face în contextul în care Vladimir Putin urmează să se vadă vineri cu Donald Trump, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Racheta a fost supranumită și „Cernobîlul zburător” din cauza numărului mare de teste eșuate de până acum.
Acum 12 ore
01:00
Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei, după ce a învins Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin # Digi24.ro
Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reuşind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, disputată la Udine. PSG a fost condusă cu 2-0, a egalat in extremis la 2-2 şi apoi s-a impus la lovituri de departajare. Tottenham este deţinătoarea trofeului Europa League, iar PSG este câştigătoarea Champions League.
00:20
Ministrul Radu Miruță: La Ministerul Economiei, în septembrie nu vor mai fi bani pentru plata salariilor pe luna august # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, critică din nou modul în care a fost construit bugetul de stat, spunând că „s-a tras de matematică” şi „s-au pus sume, din pix, inexistente”. Miruţă afirmă că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru „proiecte care au ajuns la DNA”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.