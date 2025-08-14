Preşedintele Putin a salutat 'eforturile sincere' ale Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina
Stiripesurse.ro, 14 august 2025 15:20
Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat joi "eforturile sincere" ale Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din Ucraina şi a sugerat că Moscova şi Washingtonul ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, relatează AFP şi Reuters, Citește mai departe...
Acum 5 minute
15:30
O măsură bună cu 'o gaură' cât China! Magazinele online salută taxa pe colete, dar avertizează: România riscă să devină paradis fiscal pentru giganții asiatici # Stiripesurse.ro
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) salută inițiativa Ministerului Finanțelor Publice de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 EUR, dar avertizează că excepția propusă pentru coletele procesate de autoritățile vamale din România poate transforma o Citește mai departe...
15:30
'Actualizarea' care te lasă fără bani: Noua metodă de fraudă digitală din Republica Moldova # Stiripesurse.ro
Cetățenii din Republica Moldova sunt avertizați despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea, conform deschide.md. Citește mai departe...
15:30
Un singur site pentru toate spectacolele din Capitală: Teatrul 'Stela Popescu' facilitează accesul la programe # Stiripesurse.ro
Programul tuturor teatrelor bucureştene este disponibil, începând cu jumătatea lunii august, pe site-ul Teatrului Stela Popescu, informează un comunicat al instituţiei de cultură transmis, joi, AGERPRES. Citește mai departe...
15:30
Ultimă oră: Guvernul a anunțat când îi va da casă de la RA-APPS lui Traian Băsescu # Stiripesurse.ro
Anunț de ultimă oră de la Guvernul României, după ce fostul președinte Traian Băsescu a cerut o casă de la stat dar nu i s-a acordat. Citește mai departe...
Acum 15 minute
15:20
15:20
Semnale roșii în economie - România este pe muchie de cuțit. Adrian Negrescu: 'Din toamnă putem intra în recesiune' # Stiripesurse.ro
România se află în „antecama recesiunii”, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu, care anticipează o scădere a economiei în trimestrul III sau IV din 2025, pe fondul creșterii taxelor, inflației record la nivel european și prăbușirii vânzărilor în mai multe Citește mai departe...
Acum 30 minute
15:10
A condus cu 77 km/h și a primit o amendă cât prețul unui apartament. Motivul pentru care șoferul a primit sancțiunea uriașă # Stiripesurse.ro
Un bărbat din Elveția, unul dintre cei mai bogați oameni din țară, riscă să plătească 90.000 de franci elvețieni (aproximativ 95.400 de euro) după ce a fost surprins conducând cu 77 km/h pe o stradă din Lausanne, unde limita de viteză era de 50 km/h, informează The Independent. Citește mai departe...
15:10
Amenzi în valoare de 128.400 lei au fost aplicate în urma unei campanii naţionale de control pe piaţa echipamentelor radio, efectuată în perioada 19 iunie - 11 iulie, cu scopul de a preveni riscurile generate de utilizarea echipamentelor neconforme şi asigurarea unui nivel ridicat de Citește mai departe...
15:10
Șansă unică: Vizitatorii expoziției 'Reveritus Sum' din Alba Iulia pot câștiga o lucrare semnată Salvador Dali” # Stiripesurse.ro
O lucrare semnată de Salvador Dali va putea fi câştigată, la o tombolă, de către vizitatorii expoziţiei "Reveritus Sum", găzduită, până în 16 noiembrie, de Sala Unirii din Alba Iulia şi care reuneşte 15 creaţii ale unor figuri emblematice ale artei moderne Citește mai departe...
15:10
FABC: Nu mai sunt bani pentru decontarea tratamentelor pentru cancer, mii de pacienţi 'sunt lăsaţi să moară cu zile. Decizia e în mâinile premierului' # Stiripesurse.ro
Mii de bolnavi de cancer sunt în pericol după ce fondurile pentru tratamente s-au epuizat - transmite FABC. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) avertizează că sistemul de sănătate din România nu mai are bani pentru decontarea tratamentelor oncologice, iar mii de Citește mai departe...
15:10
Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz # Stiripesurse.ro
Fostul jucător al echipei Bayern Munchen, Dietmar Hamann, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de politica de transferuri a clubului, în special faţă de sosirea lui Luis Diaz pentru peste 75 de milioane de euro de la Liverpool, scrie news.ro. Citește mai departe...
Acum o oră
14:50
Oana Țoiu dezvăluie unul dintre principalele motive pentru care România a fost exclusă din Visa Waiver # Stiripesurse.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a fost unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din Programul Visa Waiver al SUA, punctând totodată 'lipsa de explicații' clare din partea oficialilor români ca factor Citește mai departe...
14:50
Meteorologii anunță o iarnă cum n-am mai avut de ani de zile: Fenomenul La Nina va lovi extrem de puternic # Stiripesurse.ro
Un amestec rar de factori meteo ar putea aduce Europei, în sezonul rece 2025-2026, episoade de frig neobișnuit și ninsori mai abundente decât în mod obișnuit, mai ales în ianuarie. Citește mai departe...
14:50
O vulpe care şi-a făcut cuib lângă un loc de joacă pentru copii, capturată de jandarmi # Stiripesurse.ro
Jandarmii din Timişoara au capturat, în noaptea de miercuri spre joi, o vulpe care îşi făcuse cuib lângă un loc de joacă pentru copii, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
14:40
Lovitură că un trăsnet pentru DNA: Șefă din administrație, condamnată după ce a recunoscut că a trucat un concurs, reintegrată și remunerată retroactiv! # Stiripesurse.ro
Condamnată cu suspendare și dată afară de primar după ce a recunoscut în fața procurorilor DNA că a furnizat subiectele unui concurs intern unei colege pentru a-i asigura câștigarea unui post de conducere, o șefă din administrația publică a câștigat în instanță dreptul de a Citește mai departe...
14:40
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano are loc marţi. Ce echipe vor fi în urne şi care este procedura # Stiripesurse.ro
Casa Fotbalului va găzdui, marţi, de la ora 12.00, tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, scrie news.ro. Citește mai departe...
14:40
O alpinistă chineză a murit pe versanţii K2, al doilea cel mai înalt vârf din lume, devenind a patra victimă a actualului sezon de alpinism din Pakistan, au anunţat joi autorităţile, informează AFP. Citește mai departe...
14:40
FOTO Moment istoric în România: A fost descoperit un cuib activ de 'Falco naumanni' # Stiripesurse.ro
Ornitologii din România au confirmat pentru prima dată după mai bine de un secol cuibăritul vânturelului mic (Falco naumanni) în Dobrogea. Observația, documentată fotografic, marchează un moment excepțional pentru conservarea speciei. Citește mai departe...
14:40
Industria cosmetică răvășită de interzicerea TPO, cel mai folosit ingredient din produsele pentru unghii false # Stiripesurse.ro
Conform Regulamentului (UE) 2025/877 al Comisiei din 12 mai 2025 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea în produsele cosmetice a anumitor substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice Citește mai departe...
Acum 2 ore
14:20
Ultimele detalii despre summitul Trump-Putin: Tot ce se știe despre desfășurare / Cine face parte din delegaţia rusă # Stiripesurse.ro
Summitul din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României) şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a afirmat joi consilierul Citește mai departe...
14:20
George Simion profită de tensiunile uriașe din coaliția de guevrenare: E o problemă de timp până când guvernul cade # Stiripesurse.ro
România este în colaps economic și e o problemă de timp până când Guvernul cade, susține liderul AUR. George Simion a anunțat recent, profitând de situația conflictuală dintre PSD și premierul Ilie Bolojan din cauza tăierii finanțării din proiectele de infrstructură și Citește mai departe...
14:20
Sondajul care arată adevărul crud despre școala din România: 75% dintre români nu mai cred în sistem # Stiripesurse.ro
Trei sferturi dintre români (75%) se declară nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi de sistemul de educaţie, relevă un sondaj efectuat în luna august, la nivel naţional, de FlashData. Citește mai departe...
14:10
The exchange rate of the national leu currency resulting from the quotations announced on Thursday by the banks authorised to operate on the currency market is as follows:CURRENCY SYMBOL RON1 Euro EUR 5.06281 US dollar USD 4.33311 Swiss franc CHF 5.37541 British pound GBP 5. Citește mai departe...
14:10
Mii de locuri de muncă rămân vacante în România: Domeniile în care angajatorii au nevoie cel mai mult personal # Stiripesurse.ro
Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile în prezent în România, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Citește mai departe...
14:10
Lovitură de teatru - CCR scapă de tăierile la pensii / Guvernul Bolojan, acuzat de 'blat' pentru a trece testul de constituționalitate (proiect) # Stiripesurse.ro
Guvernul Bolojan pregătește modificări majore la pensiile de serviciu ale magistraților. Proiectul de lege intrat în posesia „Lumea Justiției” prevede creșterea vârstei de pensionare, schimbarea modului de calcul al pensiei și reducerea procentului din venitul avut la final de Citește mai departe...
13:50
UMF lansează un program de formare pentru utilizarea inteligenţei artificiale, pentru studenţi şi dascăli # Stiripesurse.ro
Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) "Victor Babeş" din Timişoara lansează un amplu program de formare pentru utilizarea inteligenţei artificiale (AI), dedicat cadrelor didactice şi studenţilor, în procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică. Citește mai departe...
13:50
BREAKING| PSD nu susține OUG-ul care blochează PNRR: Nu există consens în coaliție și nu are avizul miniștrilor PSD # Stiripesurse.ro
PSD a emis un comunicat de presă prin care arată faptul că nu sunt de acord cu actuala formă a OUG-ului care blochează investițiile din PNRR. PSD arată că acest proiect nu are susținerea coaliției și nici nu a fost avizat de către miniștrii social-democrați. Citește mai departe...
13:50
Circa 5.000 de pompieri vor fi pregătiţi să intervină, zilnic, în minivacanţa de Sfânta Maria, când se preconizează că traficul turistic va atinge unul dintre cele mai ridicate niveluri din această vară, cu un aflux semnificativ de vizitatori în special în zonele de litoral, Citește mai departe...
13:50
Accident grav între un tir și un autoturism: un mort și trei răniți, printre victime doi copii # Stiripesurse.ro
Un bărbat a murit, iar trei persoane, printre care doi minori, au fost rănite joi într-un accident rutier produs la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani, pe DN 28A, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un tir și a luat foc. Citește mai departe...
13:50
Farul Constanţa şi Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formaţia constănţeană, conform news.ro. Citește mai departe...
13:50
Dispar chioșcurile de bilete STB din București: Anunțul făcut de primarul general interimar # Stiripesurse.ro
Schimbare importantă în Capitală: chioșcurile de bilete STB vor fi desființate. Anunțul a fost făcut la RFI de primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care precizează că bucureștenii vor avea la dispoziție aparate stradale moderne. Citește mai departe...
13:40
Doliu imens în comunitatea maritimă: A murit directorul Autorității Navale Române, Alexandru Mezei # Stiripesurse.ro
Alexandru Mezei, director general al Autorității Navale Române (ANR), a încetat din viață astăzi, 14 august 2025, la secția de Nefrologie Clinică a Institutului Clinic Fundeni din București, după o lungă suferință cauzată de o boală gravă și incurabilă. Citește mai departe...
13:40
FC Barcelona a încheiat conflictul cu Marc-André ter Stegen şi îl poate înregistra pe Joan Garcia # Stiripesurse.ro
Liga spaniolă de fotbal a validat absenţa pe termen lung a portarului echipei FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, astfel că gruparea catalană poate să-l înregistreze pe Joan Garcia în locul său fără a încălca regulile fair play-ului financiar, informează news.ro. Citește mai departe...
Acum 4 ore
13:30
Președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete, printre care și cel privind desemnarea premierului Ilie Bolojan pentru a prelua funcția de viceprim-ministru interimar. Această decizie vine după demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier. Citește mai departe...
13:30
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunităţi cu caracter Citește mai departe...
13:30
'Judecata de Apoi' a lui Michelangelo va fi restaurată. Mai mulți specialiști vor lucra la opera de artă # Stiripesurse.ro
Muzeele Vaticanului au anunţat o restaurare majoră a „Judecăţii de Apoi” a lui Michelangelo în 2026. Considerată una dintre cele mai mari realizări ale maestrului Renaşterii, fresca monumentală acoperă peretele altarului din Capela Sixtină, care va rămâne deschisă în timpul Citește mai departe...
13:30
Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici - Expresii care trădează phishing-ul # Stiripesurse.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertiyeayă, joi, că atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici şi publică o serie de expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase, informează Citește mai departe...
13:30
Banca Canterală anunță, joi un curs valutar pentru un euro de 5,0628 lei, față de 5,0633 lei înregistrat miercuri. Astfel, moneda națională se apreciază ușor față de moneda unică europeană. Dolarul a ajuns la 4,3331 lei, de la un curs de 4,3173 lei. Citește mai departe...
13:30
Schimb dur de replici între Victoria Stoiciu (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL): 'Se pregătește cel mai mare dezastru' / 'Ori rupi Coaliția, ori taci' # Stiripesurse.ro
Educația, noul măr al discordiei între PSD și PNL. Vicepreședinta PSD, Victoria Stoiciu, și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, s-au contrat dur pe Facebook în legătură cu măsurile promovate de Ministerul Educației, schimbul de replici degenerând în acuzații legate de Citește mai departe...
13:20
SURSE Confruntat cu un val uriaș de proteste, Ilie Bolojan a amânat OUG-ul care blochează PNRR-ul # Stiripesurse.ro
Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern figura și Ordonanța de Urgență care ar fi ajuns să blocheze, de facto, PNRR-ul. În urma revoltei primarilor, dar și a nemulțumirilor din partea tuturor membrilor coaliției, premierul Ilie Bolojan a luat decizia de a amâna adoptarea OUG. Citește mai departe...
13:10
Statele Unite suspendă unele sacțiuni împotriva Rusiei, înainte de ziua cea mare: Mâine se decide soarta războiului din Ucraina # Stiripesurse.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a suspendat temporar anumite sancţiuni împotriva Rusiei pentru a permite desfășurarea întâlnirii planificate vineri, 15 august, între preşedinţii Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, relatează Agerpres. Citește mai departe...
13:10
VIDEO A fost desemnată cea mai frumoasă plajă din lume: Cum arată acest colț de paradis # Stiripesurse.ro
Ascunsă între stânci spectaculoase și ape turcoaz, plaja Cala Goloritzé din Sardinia, Italia, a fost desemnată cea mai bună din lume în clasamentul The World’s 50 Best Beaches. Citește mai departe...
13:10
Urmărire ca-n filme în Bihor: Mii de pachete de țigări de contrabandă, găsite în mașina fugarului # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 35 de ani din Bihor, aflat la volanul unei maşini în care se aflau 15.000 de pachete cu ţigări de contrabandă, a fugit de poliţiştii care au încercat să-l oprească în trafic şi s-a izbit de un copac, iar ancheta extinsă a condus către alţi trei suspecţi şi alte Citește mai departe...
13:00
Compania Wizz Air anunţă, joi, lansarea a trei rute noi pe aeroportul din Iaşi către Praga, Valencia şi Pescara, urmând să reia şi zborurile către Copenhaga. Citește mai departe...
12:50
FNSA, ultimatum pentru Guvern: Urmează proteste masive; Executivul, somat să justifice concedierile din administrație până pe 22 august # Stiripesurse.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să oprească imediat procesul „arbitrar” de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală și avertizează că este pregătită să organizeze proteste masive dacă nu primește Citește mai departe...
12:50
CJ Hunedoara acordă o recompensă record pentru un tezaur roman predat muzeului din Deva # Stiripesurse.ro
Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara acordă, pentru prima dată, o recompensă bănească în valoare de aproape 30.000 de lei, în schimbul unui tezaur format din peste 400 de monede romane, ce a fost predat muzeului din Deva, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi, în şedinţă Citește mai departe...
12:50
'Fondurile dispar după 2028'. Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan că 'sacrifică viitorul a 650.000 de copii' pentru 'cadouri către corporații' # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză Executivul condus de Ilie Bolojan că pune în pericol viitorul a sute de mii de copii din medii defavorizate, în timp ce direcționează resurse către corporații și proiecte externe. „Guvernul Bolojan sacrifică viitorul a 650. Citește mai departe...
12:40
Marcel Ciolacu iese la bătaie și are un mesaj pentru Ilie Bolojan: Doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri # Stiripesurse.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, atacat din toate direcțiile de noul Guvern pentru situația economică în care a lăsat România, iese la bătaie și arată cifrele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Citește mai departe...
12:40
Noul RMN 3 Tesla cu inteligenţă artificială, complet operaţional la Spitalul Judeţean Galați # Stiripesurse.ro
Noul RMN 3 Tesla, aflat în dotarea Laboratorului de Imagistică şi Radiologie Medicală al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Ap. Citește mai departe...
12:40
Sharrie Williams revine la Brașov pentru trei concerte electrizante la Jazz & Blues Festival # Stiripesurse.ro
Artista americană Sharrie Williams, supranumită "prinţesa gospel blues-rock-ului", revine în acest weekend, în România, pentru a susţine trei concerte în cadrul celei de a 13-a ediţii a Braşov Jazz&Blues Festival, care se desfăşoară de joi şi până Citește mai departe...
