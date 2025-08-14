Minivacanţă de Sfânta Maria în siguranţă
Monitorul de Neamț , 14 august 2025 18:10
Mobilizare pentru reprezentanţii instituţiilor de forţă din Neamţ pentru ca minivancanţa de Sfânta Maria să se desfăşoare în siguranţă. „La nivelul judeţului Neamţ sunt avute în vedere sărbătorirea Zilei Marinei, în portul Bicaz și slujbele religioase de la lăcașurile de cult, unde se preconizează participarea unui număr mare de persoane. Poliţişti de ordine publică
• • •
Acum 2 ore
17:00
Derby de Moldova în Cupa României, turul 3. Se întâlnesc FC Bacău şi CSM Ceahlăul, într-un meci care se anunţă interesant. Partida începe de la ora 17.30, pe terenul de la Baza Sportivă FC Bacău – Ruşi Ciutea. E de aşteptat ca pe teren să intre din primul minut garnituri diferite faţă de meciurile din
16:40
Grupul APT Lazarus distribuie malware prin tehnica ClickFix. Cum funcționează atacul și ce măsuri recomandă DNSC # Monitorul de Neamț
Grupul APT Lazarus distribuie malware prin tehnica ClickFix, o metodă de inginerie socială ce combină phishing-ul cu execuția de comenzi periculoase, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC). APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, vizează organizații și companii din domeniul tehnologiei „Grupul APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, este cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce
Acum 4 ore
15:40
Mărturia emoționantă a unei mame: lecția de viață după accidentul fiului pe trotinetă electrică (VIDEO) # Monitorul de Neamț
Mărturia emoționantă a unei mame, care și-a văzut copilul implicat într-un accident cu trotinetă electrică, stă la baza unui clip video realizat de polițiștii din Neamț, menit să atragă atenția părinților și copiilor asupra pericolelor din trafic. Tragedie evitată în ultima clipă Polițiștii din Neamț au realizat un clip video emoționant, având la bază mărturia
Acum 6 ore
13:30
13 cu ghinion pentru un șofer beat: prins la Costișa cu aproape 1 mg/l alcool în aerul expirat # Monitorul de Neamț
Controlul de rutină s-a terminat cu dosar penal 13 cu ghinion pentru un șofer beat, oprit de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț în Costișa, după ce testul cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Depistat la volan sub influența alcoolului Polițiștii au efectuat un control de
12:40
Polițiștii din Dulcești la Școala de Vară: activități educative, autospeciale prezentate și sfaturi pentru o vacanță în siguranță Activitate în comunitate „Miercuri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au participat la activitățile desfășurate în cadrul Școlii de Vară, organizate în această localitate, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Evenimentul a avut
Acum 8 ore
11:30
Accident în Roman: șoferul nu a văzut biciclistul care semnaliza virajul și l-a lovit # Monitorul de Neamț
Nu a văzut biciclistul care semnaliza și l-a acroșat în timp ce efectua o depășire – incidentul s-a produs miercuri seară, pe strada Bogdan Dragoș din municipiul Roman. Accident pe strada Bogdan Dragoș din Roman Miercuri, 13 august, în jurul orei 19:50, un bărbat de 45 de ani, din Roman, conducea un autoturism pe strada
10:20
Gabioanele de pe râul Schit se degradează rapid – autoritățile caută soluții urgente # Monitorul de Neamț
Gabioanele de pe râul Schit, care susțin malurile afectate de torenți și ploile repetate, se află într-o stare avansată de degradare, punând în pericol locuințele din zonă și drumul județean DJ 155F. Gabioanele de pe râul Schit, afectate de ploi și torenți Potrivit Prefecturii Neamț, în zona Schit, pe strada Alunului, gabioanele care susțin malurile
Acum 12 ore
09:10
Pericol! Apă cu E-coli și coliformi – rezultate alarmante după analize în zonele afectate de inundații # Monitorul de Neamț
Pericol apă cu E-coli și coliformi confirmat de DSP Neamț în urma probelor recoltate din fântâni recent dezinfectate Pericol! Apă cu E-coli și coliformi, confirmarea vine de la Direcția de Sănătate Publică Neamț, după ce analizele probelor recoltate din fântâni din Borca și Farcașa au indicat depășiri ale limitelor admise la parametrii microbiologici. Situația din
08:40
Activitatea ITM Neamț în iulie 2025: amenzi de peste un milion de lei și trei accidente mortale de muncă # Monitorul de Neamț
Activitatea ITM Neamț în iulie 2025: 264 de acțiuni de control soldate cu amenzi de peste 1 milion de lei și numeroase cazuri de muncă nedeclarată. Bilanț tragic: trei accidente mortale de muncă Activitatea ITM Neamț în iulie 2025: 264 de controale și sancțiuni aplicate În luna iulie, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ,
07:40
Energia electrică în topul scumpirilor înregistrate în iulie 2025, cu o creștere de 62,97% față de aceeași lună din 2024, urmată de fructele proaspete și conservele din fructe, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).
Acum 24 ore
20:40
„Chatboți pentru copii” – prieteni digitali perfecți, dar periculoși pentru maturizare # Monitorul de Neamț
„Chatboți pentru copii" oferă relații digitale fără tensiuni, dar le pot răpi celor mici experiențele esențiale de creștere emoțională. „Chatboți pentru copii" creează relații online seducătoare, dar riscă să frâneze dezvoltarea social-emoțională a celor mici, avertizează un editorial publicat de revista americană The Atlantic. Prietenie fără tensiuni, dar cu pierderi ascunse Potrivit analizei publicate
19:40
Marţi 5 august, la vârsta de 95 de ani, a decedat Ion Iliescu, care a fost primul preşedinte al României postrevoluționare. Ion Iliescu a fost preşedintele CFSN si apoi al CPUN în perioada 1990-1992 şi preşedinte al României în perioadele 1992-1996 şi 2000-2004. Acesta rămâne în memoria colectivă ca proiecţia unui amestec controversat de lumini
18:30
Bărbat din Neamț, prins la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci cu produse contrafăcute # Monitorul de Neamț
Un bărbat din județul Neamț, alături de doi tecuceni, a fost depistat de jandarmi la Iarmarocul Moldovenesc din Tecuci cu produse contrafăcute Aceștia aveau articole de îmbrăcăminte și încălțăminte purtând mărci înregistrate, dar fără documente legale de proveniență. Misiune de control la Iarmarocul Moldovenesc În timpul acțiunii de asigurare a ordinii publice la Iarmarocul Moldovenesc
Ieri
17:40
Siguranța pietonilor în trafic – bilanț îngrijorător în Neamț și un apel urgent la atenție # Monitorul de Neamț
Bilanț alarmant și campanie de prevenire în județul Neamț Siguranța pietonilor în trafic revine în atenție după ce, în primele șapte luni ale acestui an, în județul Neamț, au fost înregistrate 21 de evenimente rutiere cu victime pietoni: patru persoane au murit, șapte au fost rănite grav și zece au suferit răni ușoare. Bilanț îngrijorător
16:40
Trecerea la cele veşnice a antrenorului Toader Şteţ a îndoliat fotbalul din Neamţ şi nu numai. Mulţi suporteri, foşti sau actuali reprezentanţi ai clubului de fotbal din Piatra Neamţ şi-au exprimat regretul la despărţirea de un om care a trăit pentru fotbal. „12 agust 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a
15:40
Accident pe trecerea pentru pietoni din Piatra-Neamț din cauza neatenției. Șoferul a lovit un minor aflat pe trotinetă # Monitorul de Neamț
Accidentul pe trecerea pentru pietoni din Piatra-Neamț din cauza neatenției s-a produs marți seară, pe bulevardul Republicii, când un șofer a acroșat un minor de 15 ani aflat pe o trotinetă electrică. Evenimentul rutier de pe bulevardul Republicii Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc la data de 12 august a.c., în jurul orei 18:15,
14:40
Un accident rutier în afara localității Gâdinți a avut loc marți seară, soldat cu rănirea ușoară a unui conducător auto, după ce două autoturisme s-au tamponat pe DN15D. Coliziune între două autoturisme Potrivit IPJ Neamț, evenimentul a avut loc la data de 12 august a.c., la ora 21:20, pe DN15D.„În urma verificărilor efectuate de polițiști
13:40
Locuitorii din Piatra-Neamț au începând de anul acesta acces la tehnologia 5G/5G+ prin serviciile Orange. Aducerea municipiului pe harta celei mai puternice tehnologii de conectivitate mobilă face parte din inițiativa companiei de a digitaliza România. 5G/5G+ înseamnă acces la o rețea mult mai rapidă, mai stabilă și mai eficientă, atât acasă, cât și pe drum
12:50
O moarte cu multe semne de întrebare – reacţie ruşinoasă a reprezentanţilor Spitalului Judeţean # Monitorul de Neamț
Articolul „O moarte cu multe semne de întrebare, la Spitalul Judeţean" a stârnit, cum era de aşteptat, numeroase reacţii. Inclusiv a provocat un răspuns din partea reprezentanţilor instituţiei sanitare. Pe care îl vom reda integral. Până acolo însă, ruşinoasă atitudinea reprezentanţilor Spitalului care au limitat şi apoi chiar şters toate comentariile la postarea în care
10:30
Rata anuală a inflației ajunge la 7,84% – efectele expirării plafonării energiei și majorării TVA # Monitorul de Neamț
Rata anuală a inflației a crescut la 7,84% în iulie 2025, potrivit INS, pe fondul scumpirilor la toate categoriile de bunuri și servicii. Rata anuală a inflației ajunge la 7,84% în iulie 2025, față de 5,7% în iunie, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, creșterea fiind susținută de scumpiri la alimente, mărfuri nealimentare
08:30
Fidelis VII a atras peste 1.5 miliarde lei în doar opt zile – interes record pentru titlurile de stat # Monitorul de Neamț
Fidelis VII a atras peste 1,5 miliarde lei, prin peste 17.000 de ordine de subscriere, confirmând interesul românilor pentru titlurile de stat Fidelis VII a atras peste 1.5 miliarde lei în perioada 1 – 8 august 2025, prin 17.293 de ordine de subscriere, potrivit Ministerului Finanțelor, care subliniază interesul ridicat al investitorilor și recordul obținut
07:40
Scurgere de date Google Ads confirmată de Google: milioane de companii afectate # Monitorul de Neamț
Scurgere de date Google Ads: Google confirmă accesul neautorizat la informațiile clienților Google confirmă scurgere de date Google Ads, cauzată de un atac direcționat asupra unui sistem intern Salesforce, care a expus informațiile de contact ale unor potențiali clienți Google Ads. Contextul incidentului În luna iunie 2025, grupul infracțional ShinyHunters (denumit și UNC6040) a accesat,
12 august 2025
20:10
Moartea în Spitalul Judeţean Neamţ a unei femei în vârstă de 38 de ani ridică numeroase semne de întrebare. Soţul îndoliat vrea să afle adevărul. Nu din răzbunare, ci pentru a răspunde la o serie de întrebări ce e normal să îl chinuie: cum de s-a ajuns la o astfel de tragedie şi, mai ales,
19:40
Nu pleca în concediu fără aceste uleiuri esențiale utile în vacanță – te pot salva de neplăceri # Monitorul de Neamț
Lista de urgență cu uleiuri esențiale utile în vacanță Uleiurile esențiale utile în vacanță nu sunt doar parfumate și plăcute la miros, ci pot deveni aliatul tău de încredere împotriva neplăcerilor care îți pot strica concediul. Specialiștii în aromaterapie atrag atenția că, folosite corect, aceste esențe naturale au efecte calmante, antibacteriene, antifungice și antiinflamatorii, acționând
18:30
Descoperire periculoasă în Roman. Sute de cartușe de război, găsite la fundația unei case # Monitorul de Neamț
Misiune pirotehnică în municipiul Roman: muniție de război ridicată de specialiști după un apel la 112 Descoperire periculoasă în Roman pe 11 august 2025, după ce un bărbat de 50 de ani a descoperit, în timpul unor săpături pentru fundația unei construcții pe strada Progresului, 288 de cartușe de calibru 7,92 mm, provenite din Al
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Un cetăţean portughez a fost prins în flagrant, în Roman, în timp ce încerca să vândă 360 de grame de cocaină. Conform anchetatorilor, el a introdus în ţară aproximativ un kilogram de cocaină pe care intenţiona să o vândă în judeţele Neamţ, Vaslui şi Iaşi. „Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu
15:30
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu Primăria Municipiului Roman și Asociația „Rareș-Marian", au adus zâmbete și speranță în inimile a 120 de copii din municipiul Roman, oferindu-le echipamente sportive noi, prin proiectul „Toți copiii sunt buni". „În zona Strada Fabricii, 60 de copii au primit aceste daruri menite să-i încurajeze să
14:40
Peste 100
13:40
Un incendiu a izbucnit ieri, în comuna Podoleni, județul Neamț, fiind semnalat prin apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 15:20. Flăcările au izbucnit într-o gospodărie, având posibilitatea de a se extinde la o locuință din vecinătate. Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului La locul incendiului s-au deplasat echipaje de la SVSU […] Articolul Fumatul în locuri neamenajate, cauza incendiului din comuna Podoleni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un bărbat de 79 de ani a dat cinstea pe ruşine la bătrâneţe, urcând la volan deşi avea permisul suspendat. „La data de 11 august, ora 13.30, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești, desfășurau activități specifice, pe DN15D, din Dulcești, au observat un autoturism al cărui conducător auto a încercat […] Articolul Bătrân prins la volan cu permisul suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Un minor care a urcat la volanul unui autoturism a provocat un accident de circulaţie, luni, 11 august. El a încercat să evite întâlnirea cu o maşină a Poliţiei dar a pierdut controlul volanului şi a lovit o ambulanţă. „La data de 11 august, ora 16:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu- Neamț au fost […] Articolul Minor la volan: s-a ferit de maşina Poliţiei şi a intrat într-o Ambulanţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE întârzie: când vor putea pasagerii lua sticle mari în bagajul de mână # Monitorul de Neamț
Noile scanere CT aprobate de UE promit schimbări majore la controlul de securitate, dar implementarea completă va dura ani. Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE se apropie după aprobarea noilor scanere CT capabile să detecteze explozibili lichizi, însă pasagerii nu scapă încă de limita de 100 de mililitri. În paralel, continuă disputa între companiile […] Articolul Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE întârzie: când vor putea pasagerii lua sticle mari în bagajul de mână apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț în topul asistaților # Monitorul de Neamț
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț este pe locul 9 la nivel național, cu peste 8.200 de beneficiari. 1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț în topul asistaților – cu 8.209 beneficiari, Neamț se află pe locul 9 în țară, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție […] Articolul 1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Județul Neamț în topul asistaților apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11 august 2025
20:40
Zile de foc pentru pompierii nemţeni au fost la sfârşitul săptămânii trecute. Salvatorii nemţeni au avut parte de alarme numeroase cauzate de incendii. O primă astfel de alarmare s-a produs vineri, în jurul orei 15. Pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs într-un apartament de pe strada Aleea […] Articolul Zile de foc pentru pompierii nemţeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Reprezentanţii municipalităţii pietrene anunţă că de luni, până marți (11-12 august), în zona de la intersecția Aleea Tineretului cu Aleea Brazilor (zona Podului Căprioara) vor avea loc probe de presiune cu aer la un tronson de conductă de gaze naturale. Zona adiacentă pe o distanță de 150 de metri va fi delimitată cu bandă avertizoare […] Articolul Probe de presiune cu aer la o conductă de gaze, în zona Podului Căprioara apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:50
La data de 11 august 2025, în jurul orei 12:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost solicitați să intervină la un accident rutier în localitatea Girov, județul Neamț. Un bărbat de 69 de ani, care conducea un autoturism pe DJ156A, nu a observat o motocicletă și a lovit-o, rezultând rănirea unui pasager de […] Articolul „Nu a văzut motocicleta!”: accident la Girov – pasagerul motocicletei rănit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
La data de 11 august 2025, în jurul orei 09:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au intervenit la un accident rutier în localitatea Bodești, pe DN15C, în care au fost implicate trei autoutilitare, una dintre ele fiind parcată. Accidentul s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 55 de ani, aflat la volanul uneia dintre […] Articolul Accident în Bodești: trei autoutilitare dintre care una era parcată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
O autoutilitară a luat foc în mers din cauza unui scurtcircuit. Incidentul s-a produs sâmbătă, 9 august şi, din fericire, nu s-a soldat cu victime. „În data de 09.08.2025, la ora 12:30 pompierii au fost solicitați să intervină în satul Ingărești din comuna Urecheni pentru stingerea unui incendiu produs la o autoutilitară aflată in mers. […] Articolul O maşină aflată în mers a luat foc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
Două persoane au ajuns la spital după un accident rutier produs pe DN2-E85, în localitatea Traian La data de 11 august, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați despre un accident rutier în localitatea Traian, în județul Neamț. Evenimentul a avut loc pe DN2-E85, când un bărbat de 64 de ani din județul […] Articolul Accident rutier în Traian: doi șoferi răniți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Două persoane din Roman au fost găsite decedate în propriile locuinţe, la sfârşitul trecut de săptămână. Vineri, pompierii nemţeni au găsit o femeie în vârstă de 73 de ani, decedată, într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Veronica Micle. „În data de 08.08.2025, în jurul orei 21:15, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul […] Articolul Găsiţi decedaţi în propriile locuinţe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Accident rutier în afara localității Bicaz: motociclist rănit după ce a lovit un stâlp # Monitorul de Neamț
Un accident rutier s-a produs astăzi în afara localității Bicaz. Un motociclist a fost rănit, după ce a pierdut controlul vehiculului. Un accident rutier în afara localității Bicaz a avut loc astăzi, 11 august, în jurul orei 12:30. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției orașului Bicaz, evenimentul rutier s-a produs pe DN12C, în afara localității […] Articolul Accident rutier în afara localității Bicaz: motociclist rănit după ce a lovit un stâlp apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Inconstienţă maximă din partea unui bărbat din Neamţ care i-a dat maşina unui minor băut. Mai mult, când a dat nas în nas cu poliţiştii conducea şi cu viteză peste limita legală. „În noaptea de 11 spre 12 august a.c., in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au efectuat semnal de oprire […] Articolul Inconştienţă maximă. A dat maşina unui minor băut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit, duminică, 10 august după ce a intrat cu bicicleta într-un cap de pod şi apoi într-un gard. „La data de 10 august a.c., ora 16.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în localitatea Oglinzi […] Articolul A murit după un accident de bicicletă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un bărbat de 54 de ani şi-a pierdut viaţa, duminică seara, 10 august, după ce a căzut de la etajul trei. „La data de 10 august a.c., ora 20:40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că, o persoană a căzut de la etajul 3 […] Articolul A decedat după ce a căzut de la etajul trei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Un accident rutier produs luni dimineaţă, 11 august, pe E85, în satul Traian, s-a soldat cu două victime. “La ora 09:42, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe E 85 în satul Traian din comuna Săbăoani. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii […] Articolul Accident pe E85. Două victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un bărbat care şi-a agresat fratele şi a adresat şi ameninţări poliţiştilor a ajuns în arest. „La data de 9 august a.c., ora 17:15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Români au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 60 de ani, cu privire la faptul că, a fost […] Articolul Şi-a bătut fratele şi i-a ameninţat şi pe poliţişti. S-a ales cu cătuşe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
În cele ce urmează voi da mărturie despre părintele Proclu Nicău, sihastrul din munții Neamțului, ale cărui cuvinte mi-au pătruns adânc în inimă, fiindu-mi îndrumar, balsam și alinare în necaz. A trăit cu adevărat în Hristos Domnul și cu El! A trăit Poruncile Lui ca iubire și nu ca nevoință! L-a iubit pe Domnul și […] Articolul Monahul cel smerit cu chip de înger, părintele Proclu Nicău apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10 august 2025
20:00
Creşa din Cartierul Precista a fost modernizată şi îi aşteaptă pe cei mici în condiţii civilizate. Anunţul a fost făcut de primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă. „Acum este o clădire modernizată și pregătită să-i întâmpine pe cei mici într-un spațiu sigur, luminos și plin de culoare. Pentru mine, această creșă nu înseamnă doar un […] Articolul Creşa din Precista, modernizată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:20
Sprijin de peste Prut pentru locuitorii din comunele afectate de inundaţii în Neamţ # Monitorul de Neamț
Nemţenii din comunele afectate de inundaţii au primit ajutor şi de la un om de bine de peste Prut. Este vorba despre Veaceslav Burlac, care, din resurse proprii, a donat peste 22 de tone de ciment pentru gospodăriile afectate. Acesta a fost președinte al Raionului Criuleni din Republica Moldova ţi a contribuit, în mandatul său, […] Articolul Sprijin de peste Prut pentru locuitorii din comunele afectate de inundaţii în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
